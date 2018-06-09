Knights Chronicle Oyununa 1 Milyon Ön Kayıt Yapıldı

Knights Chronicle oyunu için 1 milyondan fazla kişi ön kayıt yaptırdı

Netmarble’ın sıra tabanlı RPG türündeki oyununa, 14 Haziran’dan önce 1 milyon oyuncu ön kayıt yaptırdı.

Dünyanın en hızlı büyüyen mobil oyun şirketi Netmarble Corp. mobil cihazlar için yeni sıra tabanlı RPG oyunu Knights Chronicle’ın, geçtiğimiz haftadan bu yana 1 milyon ön kayıt rakamına ulaştığını duyurdu. Ön kayıt hala açık ve kayıt yaptıran oyuncular, Knights Chronicle iOS ve Android cihazlar için bu yaz kullanıma sunulduğunda kullanılabilecek Beyaz Şövalyelerin bir üyesi olan SSR dereceli 6 yıldızlı Rebecca, 1 milyon altın ve 200 Kristal gibi oyun içi öğeler alabiliyor.

Knights Chronicle’, konsol ve PC RPG deneyimleri ile aynı standartlarda, etkileyici üç boyutlu grafikler ve modeller tarafından tam olarak desteklenecek ve karakterler tanınmış ses aktörleri tarafından seslendirilecek. Mobil ve tam teşekküllü bir RPG arzu edenler için, her bir kahramanın benzersiz pasif yetenekleri ve her bir aşama için özel kurallar, oyuncuların derin bir strateji kullanmasını ve katmanlı bir oyun oynamalarını gerektiriyor.

Knights Chronicle, sıra tabanlı öğeler, güzel Japon animasyonlarından ilham alan savaş sahneleri ve etkileyici bir hikaye gibi, konsollar için çıkan oyunlarda bulunan nitelikler sunuyor.Bu oyun, 100’den fazla kahramanı içeriyor ve Theo ve arkadaşlarının, “Garniel” gezegeninin yok olmasını önlemek için gizli geçmişi çözmelerini anlatan macerayı takip ediyor.

Knights Chronicle 140 ülkede lansmana hazırlanıyor. Yepyeni bir teaser video ve karakter tanıtımları da dahil, Knights Chronicle hakkında daha fazla bilgi için, lütfen ön kayıt web sitesini ziyaret edin: http://knightsgbweb.netmarble.com/

Android için direk kayıt

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.knightsgb