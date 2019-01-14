Kredi Kartı ile Televizyon Alımlarında Taksit Sınırı Yükseltildi

BDDK'nın 11 Ocak 2019 tarihli mevzuat duyurusunda geçen bilgiye göre mal ve hizmet alımlarında en fazla 12 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek.

Fakat bu taksit oranı bütün kategoriler için için geçerli değil.

Elektronik eşya alımlarında 3 ay bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, taşımacılık ile ilgili harcamalarda, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda altı ay, fiyatı üç bin Türk Lirasına kadar olan televizyon alımlarında, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde dokuz ay olarak belirlendi.

Televizyon taksit sınırı

Böylelikle taskitle televizyon alımlarında 3000 TL'ye kadar olan ürünlerde taksit sayısı 9 aya çıkarıldı. Fiyatı 3000 TL'nin üzerindeki televizyonlarda ise taksit sınır 3 ay.

Taksite kapalı kategoriler

Kanuna göre taksite kapalı kategoriler de aşağıdaki belirtildi.

Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek kuyum, telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksitlendirme yapılmamasına karar verilmiştir.

3000 TL'nin altındaki televizyonlardan bazıları

Philips 43PUS6503 4K Ultra HD 43 inç Uydu Alıcılı Smart LED Televizyon - En ucuz 2650 TL (Amazon)

Samsung UE-40N5300 Full HD 40 inç Uydu Alıcılı Smart LED Televizyon - En ucuz 2400 TL

Samsung UE-40M5000 Full HD 40 inç Uydu Alıcılı LED Televizyon - En ucuz 2200 TL

Philips 32PFS5803 Full HD 32 inç Uydu Alıcılı Smart LED Televizyon - En ucuz fiyat 1700 TL

Vestel 43FB1907 Full HD 43 inç Uydu Alıcılı Smart LED Televizyon - En ucuz fiyat 3000 TL

Arçelik A43L 8860 5S 4K Ultra HD 43 inç Uydu Alıcılı Smart LED Televizyon - En ucuz fiyat 3000 TL