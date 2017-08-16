Kredi Kartlarını E-Ticarete Kullanımının Süresi Uzatıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, banka kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinin talebinin alınması şartı getirdiklerini ve bankalardan 17 Ağustos'a kadar bunun tamamlanmasını istediklerini hatırlatarak, "e-ticarette herhangi bir yavaşlamaya sebebiyet vermemek için hem bankalarımızın görüşlerini hem de gelen taleplerini aldık ve kurul olarak bu süreyi 31 Aralık 2017'ye kadar uzattık." dedi.

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Güvenlik amaçlı yapılıyor

Güvenlik sebebi ile yapılan bu işlem. Kredi kart bilgilerinin çalınması durumunda kullanıcıyı korumayı hedefliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, toplam kart sayısının 175 milyona yakın olduğunu belirtirken 98 milyon civarında kartın internet üzerinde hiç kullanılmadığını da belirtti.

Basın açıklaması aşağıdaki gibidir.

Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulunun Şubat 2017’de aldığı bir karar ile Türkiye’deki tüm banka ve kredi kartlarının internet üzerinden yapılan alışverişlerde kullanılabilmesi için bankalarca kart hamilinin onayının alınması şartı getirilmiştir. 17 Ağustos 2017 tarihine kadar da bankaların müşterilerine dönüş yaparak taleplerini toplaması için süre verilmiştir.

17 Ağustos 2017 tarihine kadar tamamlanması beklenen kart hamillerinin taleplerinin alınması işlemleri için bankaların müşterilerine çeşitli kanallar aracılığıyla ulaşmaya çalıştığı ancak, tatil ve yaz dönemi olması dolayısıyla kart sahiplerine ulaşmada ve mesajlara cevap almada yaşanan güçlükler dikkate alınarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun bugün aldığı bir karar ile uygulamaya geçiş tarihi 31 Aralık 2017 olarak belirlenmiştir. Kartlarını internet üzerinden yapılan alışverişlerde kullanmak isteyen kart hamillerinin herhangi

bir mağduriyet yaşamaması adına, uygulamaya geçişin son gününü beklemeden, mümkün olan en kısa sürede bankaları ile iletişime geçerek internet işlemlerinde kullanmak istedikleri kartları için onay verme işlemlerini tamamlamaları yerinde olacaktır. Bankalar kartların internet işlemlerine açılmasına yönelik olarak talep alırken müşterilerinin kişisel

bilgilerini, şifre bilgilerini paylaşmasını istemeyecektir. Bu yönde talepte bulunan kişilere karşı uyanık olunması, hiçbir surette kişisel bilgilerin ve şifrelerin paylaşılmaması gerektiğini belirtmekte fayda görülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur