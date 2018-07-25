Laptop Hangi Durumlarda Tamir Edilir, Ne Zaman Yenisi Alınır?

Laptop bilgisayarınız biliyoruz ki her şeyiniz. İnternette gezmek, video / film izlemek, işlerinizi yönetmek ve oyun oynamak gibi bir çok görevi olan bu cihazların ömrü masaüstü bilgisayarlarda olduğu gibi uzun olmayabiliyor. Masaüstü bilgisayarın önemli bir avantajı da kolayca parça yenilemeye müsait olması. Aynı durum imkanlar el verdiğince laptoplarda da mümkündür fakat pek bilinen bir konu olmadığından, yavaşlayan laptopların yerine yenileri gelir.

Peki bir laptop nasıl güncellenir, parçası değişir veya parçası yükseltilir?

Öncelikle laptoplar teknik işlemlerinde, masaüstü pc konforunda bir hareket alanı bulunmaz. Ayrıca ihtiyacınız olan parçayı değiştirme imkanı bulsanız bile buna değer mi iyi analiz etmelisiniz.

Laptopum çok yavaş

Bir bilgisayarın hızını belirleyen öncelikli donanımlar CPU (işlemci) ve RAM (bellek)'dir . Bu bileşenleri yükseltebilirsiniz, ancak bir dizüstü bilgisayarda işlemci değişimi çok bir işlem kolay değil. Ayrıca cihazın anakartına uygun üst seviye işlemcinin bulunması da kolay değil. Aslında, gereksinimlerinize karşılamayan sorun olduğunu düşünüyorsanız, dizüstü bilgisayarın değiştirilmesi muhtemelen akıllıca bir karardır.

RAM değişimi ya da RAM yükseltmesi yapacaksanız genel bütün laptopların RAM yuvası kolay bir alandadır ve bir kaç vida açılımı ile ulaşabilirsiniz. Sadece doğru çentiği seçmeniz ve biraz nazik olmanız gerekiyor. Bu noktada RAM değişimi bilgisayar ile yaşadığınız sorunu aşmanıza yardımcı olacaksa bütçe politikanızı siz seçebilirsiniz. RAM almadan önce cihazın kaç GB ram desteklediğini markanın sitesinden öğrenmelisiniz. Eğer 2. el bir RAM takmayı düşünüyorsanız testleri satıcının yanında yapmalısınız.

Laptop'un yavaşlığı RAM değişimi ile düzelmeyebilir, sorununuzu iyi analiz etmelisiniz. 2. adres Hard Disk olmalı.

Depolama alanı

Yavaşlık problemi sadece depolama alanının dolmasından dolayı olabilir. Bilgisayarlar işlem yaparken RAM'lerde olduğu gibi Hard Disklerde ara bellek kullanır. Bu sebeple yer kalmazsa arka planda çalışan işlemler bilgisayarınızı yavaşlatabilir.

Eğer yeterli Hard Disk alanınız varsa biraz test yapmalısınız. HD TUNE isimli ücretsiz yazılım ile hard diskinizi test edin ve herhangi bir hata var mı kontrol edin.

Programı kurduktan sonra testi başlatın ve hareketli bir grafik görmeye başlayacaksınız. Bu grafik sizin okuma ve yazma testlerinin stabilitesini gösteriyor. Çizginin sabitliği sağlıklı bir hard disk kullandığınızı gösterir. Arada bir kaç düşüş çok önemli değildir.

Sorunlu bir diskin raporu aşağıdaki gibidir.

Sağlıklı bir disk ise aşağıdaki gibi bir rapor verir.

Eğer cihazınızda SSD Disk varsa sağ kısımda bulunan okuma yazma hızlarını kontrol edin.

Hdd'nizde bir sorun varsa yine RAM gibi kolay bir işlemdir fakat biraz daha profesyonellik gerektirebilir. Servisten destek isteyebilirsiniz.

Laptopunuzda SSD hard disk bulunmuyorsa mutlaka SSD hard disk taktırmanızı öneririz. Cihaz hızındaki değişiklik sizi çok şaşırtacaktır.

Kötü amaçlı yazılım olup olmadığını kontrol etme Sorununuz işlemci, RAM veya disk değilse yazılım sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Öncelikle yapmanız gereken kötü amaçlı bir yazılım olup olmadığına bakmaktır. Bu işlem için ücretsiz deneme sürümü olan ve yıllardır güvenli kullandığım Malwarebytes programını öneririm. Kur farkı yüzünden lisans fiyatı biraz pahalıdır ama ev kullanıcısı iseniz Norton tavsiye ederim.

Ekran veya ekran kartı sorunu

Laptopun başına gelebilecek en kötü olaylardan birisidir. Ekran kartı ısınmadan dolayı zamanla çipinde sorun çıkarabilir. Ekran kartları genelde ısıtılarak çipteki sorunu düzeltilebilen ürünlerdir. Bu ısıtma işlemi geçici çözüm sağladığı için aynı sorunu tekrar yaşama ihtimaliniz olasıdır. Özellikle oyunlarda kullanımı yoğun ise o laptop kolay düzelmeyebilir. Bu konuda kaliteli servis hizmeti almanızda zor olabilir. Yeni bir laptop almanın zamanı gelmiş diyebiliriz. Ekran kırılması veya arızalarında sonuç genelde ekran değişimidir. Bazen inverter adı verilen ekrana ışık veren cihaz arızalanır ve uygun fiyatla tamir edilebilir. Fakat ekran değişimi fiyatları sizi yüksek maliyetlere sokabilir. Bu yüzden bütçe konusunda kararınızı vermelisiniz. Laptop şarj olmuyor

Sıklıkla başınıza gelebilecek bir durumdur. Şarj soketiniz arızalanabilir veya anakart üzerinde bir devre sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Şarj soketi değişimi genelde çok pahalı olmaz ve iyi bir serviste sorun tek seferde çözülür. Anakart üzerinde bir işlem yapılacak ise işiniz şansa kalmış olabilir. Öncelikle farklı bir şarj cihazı ile deneme yapın, bazen sorun şarj cihazından kaynaklanabiliyor.

Şarj aleti arızalı ise kaliteli muadil şarj cihazlarından deneyebilirsiniz. Kalitesi düşük muadil ürünler başınıza daha büyük dertler açabilir, dikkat etmelisiniz. Cihazınız yüksek bir model ise orijinal şarj cihazı kullanmanızı öneririz. Ayrıca her laptopa uyumlu şarj aletlerinden uzak durmalısınız. Çabuk bozulurlar ve fahiş fiyattan satılırlar.

Bu arızalar genellikle uygun sayılabilecek fiyatlara düzeltilebildiği için yeni bir laptop almadan tamir yoluna gitmenizi öneririz.

Son çare format

Bazen ilk çare de format olabilir, bu sizin cihazınıza yüklediğiniz programlar ve yedeklerle alakalı bir konudur. Laptopunuzu değiştirmeden önce bir format denemenizi öneririz.

Toparlarsak ne zaman yeni bir laptop almalısınız az çok bir şeyler öğrendiniz. Peki hangi laptop servisi derseniz öneride bulunmak zor olacak. Ama basit sorunlar için markaya başvurmak ta size çok yüksek rakamlara mal olabilir. Cihaz parçaları ve işçilik döviz üzerinden hesaplanır. Özel servislerin 3 katına kadar fazla fiyat verebilirler. Özel servisler de sizi çok zarara uğratabilir, burada karar yine sizin.