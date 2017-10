LC Waikiki’den Görme Engellilere Büyük Kolaylık: LCW Sense

Türkiye’nin global markası LCW Waikiki, dünyada bir ilki başararak görme engelliler için LCW Sense isimli bir uygulama geliştirdi.

LCW Sense uygulaması ile görme engelliler, giysi hakkındaki renk, kumaş, desen, yıkama talimatları, fiyat gibi tüm bilgilere kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Appstore, Google playstore’dan ücretsiz olarak cep telefonlarına indirilen bu uygulama sayesinde görme engelli bireyler, başka birinin yardımına ihtiyaç duymadan alışveriş yapma özgürlüğüne kavuşuyor. Uygulama aynı zamanda kıyafetleri yıkama, kombin oluşturma, ayırt edebilme konularında da çözümler sunuyor.

Her anlamda “ulaşılabilir moda” kavramına öncülük eden ve liderliğinden aldığı güçle her kesimin ihtiyaçlarını anlamaya ve destek olmaya çalışan marka, LCW Sense uygulamasını LC Waikiki Kurumsal İletişim ve Reklam Müdürü Sevda Malkoç, LC Waikiki Strateji ve Süreç Geliştirme Direktörü Sanem Tuna ve Altı Nokta Körler Derneği Ankara Şubesi’nden Avukat Sevgi Bulut’un katıldığı basın toplantısında tanıttı.

Görme engelli bireylere tek başına alışveriş yapma özgürlüğü sunan LCW Sense uygulaması sayesinde giysinin rengi, deseni, kumaş türü, yıkama talimatları, fiyatı gibi tüm bilgilere kolaylıkla ulaşılabiliyor. Appstore, Google playstore’dan ücretsiz olarak cep telefonlarına indirilebilen uygulama ile görme engelli bireyler, etikette yer alan bilgileri dinleyerek, kıyafetlerin yıkama talimatlarını öğrenebiliyor, kombin oluşturabiliyor ve giysileri ayırt edebiliyorlar.

Dünyada ilk kez hayata geçirilen bu uygulama ile LC Waikiki’nin liderliğine yakışır bir çalışmaya imza atmasından gurur duyduklarını belirten LC Waikiki Kurumsal İletişim ve Reklam Müdürü Sevda Malkoç, “Bugün dünyada 37 ülkede 800’ü aşkın mağazamızla her gün büyük bir müşteri kitlesiyle temastayız; onların ihtiyaçlarını, taleplerini anlamaya ve buna cevap vermeye çalışıyoruz. Her gün, her yaş grubundan, toplumun her gelir seviyesinden milyonlarca kişiye hizmet veren LC Waikiki’nin odağında her şeyden önce “insan” yer alıyor. Önceliğimiz toplumun refahı ve mutluluğu. Milyonlara hitap eden bir marka olarak, kulağımızı her kesime açık tutmayı sosyal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu nedenle, giyim ve moda konusundaki uzmanlığımızdan, liderliğimizden aldığımız güçle, her kesimin ihtiyaçlarını anlamaya, destek olmaya çalışıyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne en büyük hassasiyetimiz bu. İşte bu duyarlılığımız ve önceliklerimiz doğrultusunda şirket değerlerimize gönülden inanan LC Waikiki Sosyal Sorumluluk Platformu Gönüllüleri olan arkadaşlarımız, büyük emek verip dünyada bir ilk olan LCW Sense projesini hayata geçirdiler.”

Altı Nokta Körler Derneği’nden Sevgi Bulut’un change.org üzerinden başlattığı kampanya ile LC Waikiki’nin gündemindeki bu konunun hız kazandığını belirten Malkoç, şöyle devam etti: “Change.org’daki kampanya, görme engelli vatandaşlarımız için düşündüğümüz projeyi hayata geçirmemize ivme kazandırdı. Bir kişi bile olsa görme engelli bir müşterimizin kendi alışverişini yapabilmesi, tercihlerini kendisinin belirleyebilmesi ve hayatını böylece kolaylaştırabilmesi bizim için büyük bir önem taşıyor.”

LC Waikiki Strateji ve Süreç Geliştirme Direktörü Sanem Tuna, uygulamanın hayata geçirilmesi ile ilgili şunları söyledi: “LC Waikiki’de çalışmanın gururu sadece şirketin başarısından değil, sosyal sorumluluk bilincinden de kaynaklanıyor. Sosyal Sorumluluk Platformu, şirketimizin sosyal sorumluluk konusunda duyarlılığını arkalarına alarak, çözümün bir parçası olmaya çalışan LC Waikiki çalışanlarının tamamen gönüllü olarak kurduğu bir platform. Farklı birimlerden, farklı yetkinlikte gönüllü kişilerden oluşuyor. Bu ekip, farklı alanlarda faydalı olabilecek projelere karar vererek bunları hayata geçirmek için çalışıyor; toplumsal fayda, sürdürülebilirlik, insan ve doğa, eğitim gibi konularda projeler geliştiriyorlar. “İyi giyinmek herkesin hakkı” misyonumuzun odak noktasından hareketle zaman zaman fiziksel engelli ya da herhangi bir rahatsızlığı olan müşterilerimizden kullanımı kolay ürün önerileri alıyorduk. Görme Engelliler Projesi de bu platformun öncülüğünde birçok birimin desteği ile hayata geçirildi. Kullanımı son derece kolay olan bu uygulama Appstore, Google playstore’dan ücretsiz olarak cep telefonlarına indirilebiliyor. Uygulamanın ana menüsünde bulunan “oku”, “favoriler”, “gardrobum” ve “yardım butonları” ile çok kolay bir şekilde kullanılabiliyor. Ürün barkodu okutularak giysi hakkında fiyattan, kumaş türüne, yıkama talimatlarına, renk ve desene kadar her bilgiyi edinmek mümkün. Kullanıcı ürünü beğenirse, favoriler listesine, satın aldığı ürünü ise, gardrobum listesine ekleyebiliyor. Biz bu proje için çalışırken büyük heyecan duyduk ve çok isteyerek çalıştık. Umuyoruz kullanıcılarımız için düşündüğümüz tüm kolaylıkları onlara sağlarız ve hayatlarını kolaylaştırmaya bir katkımız olur.”

Sevgi Bulut; “LCW Sense bizim için alışveriş özgürlüğü demek…”

Projenin hız kazanmasında önemli bir rol oynayan Altı nokta Körler Derneği’nden Sevgi Bulut proje hayata geçmeden önce yaşadıkları zorlukları şöyle aktardı; “Günlük hayatta, kıyafetlerimizin rengini anlama konusunda çok büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Kıyafetlerimizi alırken, genellikle çalışanlar bizlere kıyafetin rengi konusunda yardımcı oluyor ancak aldığımız kıyafetlerin rengini daha sonra unutuyorduk. Mesela bir sabah kırmızı kazağımla siyah pantolonumu giymek istiyorum diyelim… Renklerini nereden bilebilirim ki? Mesela bir toplantıya giderken lacivert etek-ceketimin içine beyaz gömleğimi giymek istiyordum ama renkleri ayırt edemiyordum. Yalnız yaşayanlar için evden çıkarken uyumlu giyinmek kadar çamaşır yıkamak da zorlu bir süreçti. Çamaşır makinesine koyu renkteki kıyafetlerimi koymak istiyordum, kıyafetlerin rengini bilmediğim için gruplayamıyordum”.

Bu aplikasyonun görme engelli herkes için alışveriş özgürlüğü olduğunu vurgulayan Sevgi Bulut; “Bu kıyafetimin rengi nedir diye sürekli birilerinden yardım almak zorunda kalmayacağım. Sabahları evden kıyafetlerimin rengini bilerek çıkacağım. Alışverişe tek başıma gidip alacaklarıma ve giyeceklerime kendim karar verebileceğim. Ben de sizler gibi moda olanı giyebileceğim. Yanımda sürekli birileri olmadan seçme, seçtiklerimi giyme özgürlüğünü tadacağım. Bunun için de görme engellilerin sesini duyan LC Waikiki’ye teşekkürlerimi iletmek isterim” dedi.

Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkanı Av. Suha Sağlam, Kadından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı bünyesinde çalışan Kadın Meclisinin girişimleri ile change.org’da başlatmış oldukları imza kampanyası sonucu LC Waikiki ile işbirliği halinde çalışmaktan son derece mutlu olduklarını ifade etti. Sağlam, bu tür işbirliklerinin engellilerin erişim sorunlarına çözüm sunduğunu belirtti. LCW Sense uygulamasını denediklerini ve son derece işlevsel bulduklarını söyleyen Sağlam, konuşmasında dernek olarak bu tür işbirliklerine her zaman açık olduklarını vurguladı.

LCW Sense uygulaması nasıl kullanılıyor?

Önümüzdeki haftadan itibaren Appstore, Google playstore’dan ücretsiz olarak cep telefonlarına indirilebilecek olan uygulamanın ana menüsünde bulunan “oku”, “favoriler”, “gardrobum” ve “yardım butonları” üzerinden çalışıyor. Fiyat kartonunun ortasında ve ürün içerisindeki yıkama etiketinin en kısa parçası üzerinde, kumaşa yakın kısmında yer alan ürün barkodu, oku butonu ile ürün barkodunu okutmak için akıllı telefonun kamerasını aktif hale getiriyor. Kamera, bu barkodun üzerine geldiğinde, barkod otomatik olarak okunuyor. Barkod okunduktan sonra çıkan menüde kullanıcı ürün ile ilgili Genel Bilgiler, Yıkama Talimatı, Fiyat gibi bilgilere ulaşıyor. Burada, isterse Favorilere Ekle butonuyla ürünü favoriler listesine ekleyebiliyor ya da Paylaş butonu ile de ürün bilgilerini, cihazda yüklü olan mobil uygulamalar aracılığı ile de sevdikleriyle paylaşabiliyor. Satın aldığı bir ürünü ise, gardrobuma ekle butonuyla ürünü gardrobum listesine ekleyebiliyor. Ana menüdeki gardrobum menüsüne eklediği ürünlerin fiyat dışındaki tüm bilgilerine internet olmadığı zamanlarda da ulaşılabiliyor. Genel Bilgiler kısmında ürünün renk, desen adı, beden, kumaş tipi ve ürün ana tanımı bilgileri yer alıyor. Yıkama bilgileri menüsü ile ürünün yıkama talimatı uyarıları ve ürün kumaş karışım bilgilerine ulaşılıyor. Fiyat butonu ile ürünün peşin ve taksitli fiyatlarını öğrenebiliyorlar.

LCW Sense uygulaması LCW Home kategorisinde bulunan aksesuar ve giyim kategorisinde bulunan çorap ürünleri dışında tüm ürünlerde kullanılabiliyor.