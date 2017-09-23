League of Legends Espor Dünya Şampiyonası 25 Eylül’de Başlıyor

League of Legends Dünya Şampiyonası 25 Eylül'de başlıyor. Türkiye şampiyonu 1907 Fenerbahçe ESpor takımı ön elemelere katılacak.

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Fenerbahçe, grubun ilk iki sırasında kendine yer bulmak için Hong Kong Attitude ve Rampage ile karşı karşıya gelecek.

Ülkemizi temsil edecek olan 1907 Fenerbahçe Espor takımı, ön eleme ilk maçlarını 25-26 Eylül tarihinde gerçekleştirecek. Büyük turnuva Çin'de düzenlenecek.

Hong Kong Attitude ve Rampage ile oynayacağı toplam 4 maç sonunda grubu ilk iki sırada tamamlamayı hedefleyen temsilcimiz, 25 Eylül’deki ilk maçında LMS’in iddialı temsilcisi Hong Kong Attitude ile Türkiye saatiyle sabah saat 11.00’da karşı karşıya gelecek. 1907 Fenerbahçe Espor’un diğer rakibi Japonya şampiyonu Rampage ile ilk mücadelesi Türkiye saatiyle 13.00’da başlayacak. Temsilcimizin 26 Eylül Salı günü oynayacağı maçlar Türkiye saatiyle 10.00 ve 12.00’da gerçekleşecek.

Vadinin Boğası'nın hedefli ilk iki de yer almak

1907 Fenerbahçe Espor, grubu ilk iki sırada tamamlaması halinde diğer gruplardan eşleşeceği rakibiyle 5 maçlık seride Dünya Şampiyonası grup aşamasına yükselmek için mücadele edecek. Espor ve LoL tutkunları, sosyal medyada takımlarını desteklemek için #VadininBoğası etiketiyle mesajlarını paylaşabilecek.

Müsabakaları Riot Games Türkiye Twitch hesabından ve Lolespor Youtube kanallarından canlı yayınlanacak. Gelişmeleri www.lolespor.com adresini takip edebilirsiniz.