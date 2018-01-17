League Of Legends Giriş ve Başlangıç Rehberi

Artık Minecraft ve benzeri oyunları oynamaktan sıkıldınız ve yeni bir oyun arıyorsunuz değil mi? Eğer takım oyunlarını çok seviyor ve oynamaktan zevk alıyorsanız, League Of Legends tam size yönelik bir oyun. Oynaması çok zor bir oyun değil, her oyunun istediği gibi biraz dikkat biraz da yetenek istiyor. Oyuna ilk başladığınızda oyun size temeli öğretiyor. Oyunda tam 139 şampiyon bulunmakta bir süre sonra yeni karakterler getiriliyor tabi.

Şimdi sizlere League Of Legends hakkında bilgi vereyim.

League Of Legends Nedir ?

League Of Legends, Windows ve Apple Mac işletim sistemleri üzerinden ücretsiz bir şekilde oynanan bir MOBA oyunudur.

Oyuna başlamadan önce her oyunda olduğu gibi sizden bir kullanıcı ismi seçmenizi istiyor.

Oyun içi satın alımlar vardır. Bunlara şampiyon kostümleri, ifadeler, sihirdar simgeleri ve diğer tüm market eşyaları dahildir.

Oyunda çeşitli haritalar bulunmakta. Bunlar; Sihirdar Vadisi, Sonsuz Uçurum (ARAM) ve Uğursuz Korkuluk olmak üzere 3 çeşit harita var.

Sihirdar vadisi haritasında 4 çeşit farklı oyun modu bulunmakta.

Bunlar; Kapalı Seçim, sıralı seçim, dereceli tek/çift ve dereceli esnek modlarıdır.

Oyundaki amaçlar nelerdir?

Oyunda mavi ve kırmızı olmak üzere 2 takım bulunuyor.

Her 2 takımda 5 oyuncu bulunmakta.

Sihirdar Vadisi haritasında her 2 takımada 15 tane kuleler veriliyor ve her iki takımda bu kuleleri korumaya çalışıyor. Hangi takım merkez kulesini ilk yıkarsa o takım oyunu kazanmış oluyor. Bu merkezin adı ise Nexus Kulesi olarak adlandırılır.

Genellikle oyunlar 20-40 dk arası sürüyor.

Oyunda “Teslim Ol” seçeneği de bulunmaktadır.

Oyun esnasında karakterinizi güçlendirmek için oyunun içinde kendinize özel eşyalar vardır. Bu eşyalar sizi daha güçlü yapar. Eğer eşyaları almazsanız hiç kimseye hasarınız yetmez ve sürekli katledilirsiniz.

Oyun kazandıkça Xp alırsınız.

Bu aldığınız Xp’ler sizi level atlatır ve size şampiyon kapsülleri hediye eder. Bu şampiyon kapsüllerinden çeşitli şampiyonlar çıkar. Onları ister ayrıştırır ister kalıcı olarak oynayabilirsiniz.

Tabi şampiyonu almak istiyorsanız önce mavi öze ihtiyacınız vardır.

Şampiyonlar çeşitli değerleri vardır. Şampiyonlar 6300, 4800, 3150, 1350 ve 450 mavi öz ile markette satılmakta.

Roller

– Büyücü: Ortadan gider, oyun başı ormancıyı korumakla görevlidir. Önemli olan olabildiğince çok minyon skoru yapmak ve bu arada karşı tarafı dürtmektir(arada bir vurmak yani)

– Taşıyıcı: Tek odaklanması gereken minyon skorudur. Olabildiğince çok minyon skoru yapmalıdır. Çok iyi taşıyıcılar, bir tane bile minyon kaçırmamaya uğraşmalıdır. Olabildiğince karşı takımı dürtmeye gerek olmasa da arada yapılabilir.

– Takviye: Taşıyıcıyla birlikte gider. Hiçbir şekilde, taşıyıcısı orda iken minyon kesmemelidir. Bu yüzden genellikle gps(gold per second)(saniyede gold) veren eşyalarla başlarlar. Taşıyıcısını karşı tarafa karşı korumalı ve gerektiğinde ise karşı takımı dürtmelidir. Aynı zamanda çalıları totemlemelidir, bu sayede kimse sizi pusuya düşüremez.

– Ormancı: Manası olup olmamasına göre kırmızı(red buff) veya mavi(blue buff)den başlayabilir. Önemli olan olabildiğince hızlı bir şekilde ormanı bitirip hemen alt, orta ya da yukarıyı avlamaktır. İyi avlar yapmak da çok önemlidir. Genellikle en çok suçlanan rol olur.

– Tek başına yukarısı: Olabildiğince itmemelidir, özellikle de 2 kişiye karşıysa. Kule altında olabildiğince çok minyon kesmelidir. Eğer ki karşı tarafa karşı aşırı belirgin bir üstünlük varsa itilebilir. Karşı tarafı dürtmek için uğraşmaya gerek yoktur, ama arada sırada yapmanın zararı gelmez. Genellikle ormancıyı bekleyip adamları öyle kesmek gerekir. Tankımsı bir karakter olması önerilir, çünkü ormancınızdan önce sizin girmeniz gerekir.

Başlangıc eşyaları

Doran serisi oldukça ünlüdür(doranın kılıcı, doranın yüzüğü vb.). Fakat bunları genelde yüksek skor(elo)lu oyuncular tercih etmez. Onlar 1 tane bot, 3 tane sağlık iksiri almayı tercih ederler. Bu sayede rakiplerinden daha hızlı koşarlar, ve canları azalırsa onu doldurabilirler. Karşı tarafı yakalayıp ilk kanı almakta önemli bir taktiktir. Takviyeler için ise durum ayrıdır. Onlar peri tılsımı ve 3 tane totemle(ward) başlarlar. Geri kalanı için de sağlık iksiri alabilir. Bunun nedeni oyun başında ortalığı totemlemesi ve bu sayede ava düşmemeleridir.

Şimdilik League Of Legends giriş ve başlangıç rehberimiz bu kadar. Sorularınız olursa buradan yorum gönderebilirsiniz.