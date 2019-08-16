Lenovo sektörün en yüksek büyüme oranı ile zirvede

Lenovo 2019 yılı ikinci çeyreğinde yoğun müşteri odaklı yaklaşımı ve akıllı dönüşüm stratejisinin hızlanması doğrultusunda, karını yıllık bazda ikiye katladı. Grubun cirosu önceki yıla kıyasla üst üste sekizinci çeyrekte de büyüme kaydetti. Lenovo, yılın ikinci çeyreğinde 12.5 milyar ABD Doları gelir elde etti. Rekor düzeyde gerçekleşen %24.9 pazar payı sayesinde dünyada üretilen her dört PC’den biri Lenovo markasını taşıyor.

DÜNYANIN ve Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden Lenovo, 2019 yılı ilk çeyrek cirosunun 12.5 Milyar ABD Dolarına ulaşarak, üst üste sekizinci çeyrekte de büyüme kaydettiğini açıkladı. Vergi öncesi kar yıldan yıla 127 Milyon Dolar yükselerek, 240 Milyon Dolara ulaştı. Net kar da aynı şekilde 85 milyon Dolarlık artışla 162 Milyon Dolara ulaştı ve yıldan yıla 2 katın üzerinde bir büyümeye ulaştı. Hisse başına düşen temel kar ikinci çeyrekte 1.37 ABD Doları oldu.

Lenovo CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Yang Yuanqing, sonuçlar hakkında şöyle konuştu: “Mali yıla mükemmel bir başlangıç yaptık. Bir defa daha, bu çeyrekte elde etiğimiz güçlü sonuçlar, Lenovo’nun Akıllı Dönüşüm Stratejisi sayesinde, günümüzün dinamik ve değişken dünyasında, karlı ve sürdürülebilir büyüme yakaladığını göstermektedir. Stratejimizi kararlılıkla uygulamamız ve operasyonel verimliliğimiz, vizyonumuzu hayata geçirmemize ve herkese daha akıllı teknolojiler sunmamıza olanak tanımaktadır.”