Lenovo yılın ikinci çeyreğindeki yüksek performansıyla güçlü bir büyüme elde etti

Teknoloji devi Lenovo 2020 yılı ikinci çeyreğinde kusursuz operasyon yönetimi ve güçlü global tedarik zinciri ile grup cirosunu önceki yıla göre %7 artırarak 13,3 milyar dolara çıkardı. Lenovo düşüşün öngörüldüğü sektör rakamlarını da geride bırakarak Türkiye’de ve küresel kişisel bilgisayar pazarında zirvedeki yerini korudu. Türkiye’de kişisel bilgisayar pazarında %26,5 pazar payı ile lider oldu. Lenovo’nun vergi öncesi geliri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %38 artış göstererek 332 milyon dolara ulaştı. Lenovo’nun net geliri, önceki yıla göre %31 artışla 213 milyon dolara yükseldi. Piyasa beklentilerinin üstüne çıkan ve global zorlukları aşan Lenovo’nun faturalandırılmış “Yazılım ve Hizmetler” cirosu önceki yıla göre %38 artarak 1 milyar doları aştı.

Dünyanın ve Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden Lenovo, 2020 yılının ikinci çeyreğindeki cirosunun önceki yıla göre yaklaşık %7 artışla (kur etkisinden arındırıldığında, önceki yıla kıyasla %10 artış) 13,3 milyar dolar olduğunu açıkladı. Lenovo’nun vergi öncesi geliri, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %38 artarak 332 milyon dolara yükselirken, net gelir bir önceki yıla göre %31 artışla 213 milyon dolar oldu.

Lenovo Türkiye, her segmentte lider

Dünyadaki başarısını Türkiye’de de sürdüren Lenovo, Türkiye’de kişisel bilgisayar pazarında %26,5 pay ile pazar lideri oldu. Lenovo, tüketici segmentinde %20,5, kurumsal segmentte de %40,8 pazar payı ile Türkiye’de her segmentte liderliğini pekiştirdi.

Lenovo CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Yang Yuanqing, sonuçlar hakkında şöyle konuştu: “Geçtiğimiz çeyrekte elde ettiğimiz bu olağanüstü performans, Lenovo’nun pandemi ile birlikte ivme kazanan uzaktan çalışma, eğitim ve artan dijitalleşmenin ortaya çıkardığı yeni fırsatları değerlendirdiğinin kanıtı. Dünya bu sorunlarla mücadele etmeye devam ederken Lenovo, temel faaliyetlerimizin yanı sıra hizmet temelli akıllı dönüşümümüzün sunduğu yeni hizmet ve çözüm fırsatlarıyla sürdürülebilir büyüme sağlamaya odaklanıyor”

Operasyonel mükemmellik

Lenovo, çok güçlü olduğu alanlardan biri olan operasyonel mükemmellik ve “küresel kaynak, yerel tedarik” yaklaşımından da faydalanmaya devam ediyor. Jeopolitik görünüm göz önünde bulundurulduğunda, ticaret, teknoloji ve kültür konusunda iş birliğinin tüm pazarlara önemli ölçüde ekonomik fayda sağladığı görüşünü sürdüren Lenovo, teknolojinin toplumdaki herkese fayda ve güç sağlamasına katkı verme konusunda da kararlılığını sürdürüyor.

Kişisel bilgisayarlarda zirvede

Lenovo’nun Akıllı Cihazlar Grubu (IDG), şirketin güçlü performansına öncülük etmeye devam etti. Kişisel bilgisayar ve Akıllı Cihazlar Grubu (PCSD) cirosu, önceki yıla göre çift hanelerde artarak 10, 6 milyar dolara ulaştı. Vergi öncesi gelir, önceki yıla kıyasla %28 artış göstererek 670 milyon dolar düzeyine ulaşırken, sektörünün en yüksek kârlılık düzeyi 1 puan daha artarak %6,3 ile yeni bir rekor kırdı. Lenovo, globalde toplam kişisel bilgisayar pazarında zirvedeki yerini korudu.

Lenovo, güçlü PC talebinin uzun vadede devam edeceğini ön görüyor. Lenovo, yeni küresel ortama uyum sağlayacak yenilikçi ürünlere odaklanıp hızla artan talebi karşılamak için küresel tedarik zincirini daha da güçlendirerek, e-Ticaret platformunu geliştirmeye devam edecek ve sektörde yüksek büyüme performansı ve yüksek karlılık gösteren segmentlere odaklanmasını sürdürecek.

Cirosunu %20 artırarak 1,6 milyar dolara çıkaran Veri Merkezi Grubu (DCG) da yüksek büyüme performansını sürdürerek önceki yıla göre kârlılığını artırdı. ‘Bulut Hizmeti Sağlayıcı’ segmentindeki büyüme yıldan yıla 30% olarak gerçekleşti. Buna paralel olarak müşteri portföyü de artışını sürdürdü. Kurumsal ve SMB (küçük ve orta ölçekli işletme) faaliyetleri, önceki yıla kıyasla ciro artışı elde etti. ‘’Yazılım Tabanlı Altyapı ve Hizmetlerin’’ yanı sıra “Yüksek Performanslı Bilgi İşlem’’ gibi yüksek büyüme performansı gösteren segmentlerdeki çift basamaklı ciro artışı bu büyümeyi en çok destekleyen faktörler oldular.

Lenovo’nun Akıllı Dönüşümü, 3S (Akıllı IoT, Akıllı Altyapı, Akıllı Dikey Çözümler) stratejisinin kararlı bir biçimde yürütülmesi sonucu güçlü bir ilerleme göstermeye devam ediyor. Önceki yıla göre %38 artan faturalandırılmış toplam yazılım ve hizmetler hasılatı 1 milyar doları aşarak grubun hasılatının yaklaşık %7,6’sını oluşturuyor. Faturalandırılmış Akıllı IoT hasılatı önceki yıla göre %39 artarken Akıllı Altyapı %16 ve Akıllı Dikey Çözümler %65 artış gösterdi.

Lenovo tüm global zorluklara rağmen güçlü bir büyüme ile sektördeki güçlü konumunu sürdürdü.