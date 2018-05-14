Lenovo Z5, “gerçekten çerçevesiz” bir akıllı telefon olacak

Çin mikroblog servisi Weibo aracılığıyla yeni bir telefonun taslağı paylaşıldı. Lenozo Z5 isimli bu cihazın taslağında çok yeni bir telefon modeli bulunuyor.

Cihazda %95 ekran oranı olması bekleniyor. Ön yüzünde neredeyse her yerin cam olması beklenen cihazın çerçevesiz bir telefon olarak duyurulması bekleniyor.

Ayrıca paylaşılan bir resim, cihazın gerçekten çerçevesi olduğunu gösteriyor. İddiaya göre, 18 patentle korunan dört “atılım” teknolojisini kullanacak.

Maalesef teknik donanım hakkında henüz bilgi bulunmuyor. Cihazın Lenovo’nun yeni amiral gemisi olması bekleniyor. Detaylı bilgiler Haziran ayında paylaşılacak.

Strateji Analizine göre, bu yılın ilk çeyreğinde dünya genelinde akıllı telefon satışları yaklaşık 345,4 milyon adet olarak gerçekleşti. Karşılaştırma için: 2017’nin ilk çeyreğinde bu gösterge 353,8 milyon adete eşitti. Piyasa yaklaşık% 2 oranında düştü.