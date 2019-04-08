Lenovo Z6 Pro, bu ay Snapdragon 855 ile geliyor

Lenovo Z6 Pro bu ay geliyor ve Snapdragon 855'te yayınlanacak. Her ikisi de söylenti olarak dolanıyordu ve bugün VP şirketi bir Weibo yazısında onayladı.

Telefonun selefi olan Z5 Pro , Snapdragon 710 tarafından destekleniyordu ve fanlar GT Edition'ın bir Lenovo akıllı telefonunda amiral gemisi Qualcomm yonga setini görmesini beklemek zorunda kaldı. Kaydırıcı çift kameralarla gelecek.

Telefonun şık HyperVision kamera, Süper Gece Görüşü, Süper Sabit Çekim ve 100 MP görüntü kalitesine sahip olacağını biliyoruz. Diğer söylentiler 5G modem ve bir UD parmak izi tarayıcı.

Lenovo Z6 Pro, 2008 yılında Pekin'deki Olimpiyat oyunları için meşalenin arkasındaki ekip tarafından tasarlanan temiz siyah ve kırmızı bir perakende kutusunda satılacak .