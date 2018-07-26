Lenovo’nun Google Asistan destekli Akıllı Görüntülü Cihazları Satışa Sunuluyor

İlk Google Asistan servisini destekleyen 2 cihaz yarın Lenovo tarafından satışa sunuluyor. Ürünler "Lenovo Smart Display" adlı yeni bir ürün serisidir.

Bir versiyon 8 inçlik bir ekrana sahip ve 199.99 dolar fiyatı ile satılacak. 10 inçlik ekranı olan diğer cihaz ise 249.99 dolardan satılacak. Google Asistan servisi sabahları günaydın demenizle başlayacak. Günün hava durumunu ve işe gidiş yollarındaki trafik durumunu öğrenebileceksiniz. Ayrıca takvim girişleriniz varsa ise sırasıyla size gösterecek bir cihaz. Ayrıca bu içerikleri sesli bir şekilde okuyacak.

Evinizde güvenlik kamera sistemi varsa entegre edebileceksiniz ve sözlü komutlarda dilediğiniz odanın görüntülerini izlemeye başlayacaksınız. Bu cihaz ayrıca Youtube videolarını seyretmenize de olanak sağlıyor. Ayrıca bu ürünü satın alarak 3 aylık Youtube Premium hakkı da kazanırsınız.

Gri renkteki 8 inçlik model 1200X800px çözünürlüğünde bir LCD ekrana sahiptir. Sohbet için bir kamerası bulunur ve kamera gizlilik için fiziksel olarak kapalı konuma getirilebiliyor. Ses desteği ise iki pasif tizler (tweeter) ile 1.75 inç 10W hoparlörden oluşuyor.

Bambu malzemesi kullanılan 10 inçlik üründe ise çözünürlük full hd oluyor ve 2 inç 10W hoparlör bulunuyor. Bu modelde 2 adet pasif tizler bulunur. Her iki modelde Wifi ve Bluetooth bağlantısını destekler. 8 çekirdekli Snapdragon 624 Mobil işlemci kullanılan cihazlarda 2GB RAM ve 4GB dahili bellek ortak kullanılmış.

Google Asistan ile 1 milyondan fazla eylemiş gerçekleştirebilirsiniz. Yeni akıllı sanal asistanların videosuna göz atın ve özellikleri inceleyin. Ürünleri satın almak isterseniz buradaki bağlantıdan devam edebilirsiniz. Türkiye'ye satışı var mı henüz belli değil. Fakat Google Asistan'a Türkçe desteği bu sene Mayıs ayında gelmiş bulunuyor.