Levis Akıllı Ceket 350$’a Satılacak

2 yıl önce duyurulan Levis marka akıllı ceketin fiyatı belli oldu.

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Levi's Commuter Trucker (Kamyoncu ceketi) modelinin kolu üzerinde yapılan işlemlerle bu ceket giyilebilir teknoloji ürünü oldu. Sol kol üzerindeki kumaşa dokunarak komutlar verebiliyor ve cep telefonunuz cebinizde iken bağlantı kurabiliyorsunuz.

Peki bu ceket, bu fiyatı hak ediyor mu? Bunu satışa çıktığı zaman anlayabiliriz. Muhtemelen bisiklet severler için veya sektörüne göre ihtiyaç duyabilecek insanlar için dizayn edilmiş. Mutlaka seven insanlar olacaktır. Bu kamyoncu ceketinin teknolojisiz versiyonu 150$ fiyatıyla satışta. Bu arada cihaz pardon ceket hem Android hem de iPhone (iOS) ile çalışabiliyor.

Levis tasarımcıları bazı ceketlerin 400 doları aşan fiyatlara sahip olabildiğini söylüyor. Moda tasarımcısı değilim fakat her şeyin bir alıcısı var tabi ki.

Yine de ekrana dokunur gibi bir cekete dokunup komut verebilmek güzel. Google ile beraber yürütülen projede mühendisler üründen memnun. Sonuç olarak içinde bluetooth ve dokunmatik devreler olan bir giysiyi çamaşır makinesine atmaktan bahsediyoruz.

Levis Akıllı Ceket ile Neler Yapılabilir?

Telefon cevaplayabilirsiniz

Yol tarifi alabilirsiniz

Müziklerinizi yönetebilirsiniz (Spotify vb)

Mesajlarınızı kont edebilirsiniz

Google Play kullanabilirsiniz

Ne zaman satışa sunulacak?

Ceket 2 Ekim'de bazı Levis Store'lardan ve online olarak levi.com üzerinde satışa sunulacak.

Aşağıda proje ile ilgili videoyu izleyebilirsiniz.