LG 42LB620V Televizyon Merkezi Uydu Kurulum Ayarları (Türksat 4A)

LG markası ülkemizde popüler bir marka. LG marka televizyonlarda bir o kadar tercih ediliyor. Peki LG marka bir televizyon aldığınızda ilk kurulum ayarlarını nasıl yapmalısınız, nelere dikkat etmelisiniz. LG 42LB620V modeli üzerinden detaylıca anlatalım.

Televizyonun ilk kurulum ekranı size hangi dilde kullanacağınızı soracaktır. İlk ekran İngilizce olarak gelir fakat Türkçe yazısını ekran görerek seçebilirsiniz. 2. adım menüsü ise ülke seçmenizi ister. Türkiye seçerek devam edin.

3. adımda ise mod ayarı adında bir ekran bizi karşılar ve aslında müşteriye sorması gereksiz bir ekran diyebiliriz. İki seçenek sunar. Ev kullanımı ve Mağaza demosu. Mağaza demosu, televizyonun satış yapıldığı mekanlarda oynayan hazır görüntüler için seçiliyor. Bayi için gerekli bir ayar. Ev kullanımı seçerek devam diyoruz.

4. adımda Güç Gösteri ekranı geliyor. Ekranda bekleme ışığı açık seçeneğini işaretleyin. 5. adımda ise bir uyarı çıkacak. Başlamadan önce TV anteninin bağlı olduğundan emin olun. İleri seçimi yapın. Bu adımlardan sonra genel ayar ekranı gelecektir.

Genel ayarlar

Kanallarınızı eklemek için hangi cihazı kullanıyorsanız onu aktif edin. Kendi uydunuzu kullanıyorsanız. 2. menüde Türksat'ı seçin.

Eğer bir binada merkezi sistem uydu kullanımınız varsa "YOK" seçeneğini seçin.

Uydu ayarlarında ise Türksat seçin.

LNB ayarı 9750/10600 olarak kalsın.

Uydu alıcı verici ayarı ise 11746,H,27500 seçimine getirin.

DiSEqC seçeneği kapalı olarak gelecek. Sağ "ok" seçimi yaparak deneme yoluyla sinyal gelene kadar gezin. Hangisinde sinyal gelirse orada bırakın. Motor yazan menü ise kapalı kalacak.

Uydu ayarı

Ödemeli bir modül kullanmıyorsanız şifreli programları atla seçimi yapın. Ağ arama ve Kör arama seçeneğini işaretlemeden tamam seçimi yapın.

Otomatik ayarlama işlemi başlayacak. Tarama sırasında bekleyiniz. Bulduğu kanalları menüde gösterecektir.

LG 42LB620V televizyon modeli üzerinden anlattık ama bu ayarlar bir çok LG televizyonun ayarları ile aynıdır. Ayarlarını öğrenmek istediğiniz bir model varsa yorum olarak bildiriniz.