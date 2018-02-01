LG Bootloop Sorunu İçin Müşterilerine Ödeme Yapacak

Geçen Mart ayında, LG’nin Bootloop sorunlu telefonlarının sahipleri LG’ye karşı dava açmaya hazırlandı. İlk zamanlarda LG G4 ve V10 kullanıcıları tarfındn başlayan bu davaya zaman içinde LG V20, LG G5 ve Nexus 5X sahipleri de katıldı. Android Central’deki habere göre, geçtiğimiz yaz tahkim sürecine giden dava resmen sonuçlandı.

Dava sonucuna göre LG müşterilerine iki seçenek sunacak. 425$ nakit para veya yeni nesil telefonlarda 700$ indirim. Bu cazip teklif ile kullanıcılar tekrar bu riski almak isterlerse V30 veya LG G7 gibi üst seviye telefonları 700$ indirimle alabilecekleri anlamına geliyor.

Dava üyeleri bildirimleri almaya başlamış durumdalar. Bu davanın parçası olmak isteyenlerin ise 12 Şubat Pazartesi gününe kadar vakitleri var.

Dava sadece ABD’li müşterileri kapsıyor

Maalesef Türkiye’de bu dava geçerli değil. Sadece ABD’li kullanıcıların davası olduğu için sadece oradaki kullanıcılar faydalanabiliyor.

LG’nin bu kadar seri başarısızlıktan sonra yine de ucuz kurtulduğu gözüküyor. Gerçi bu dava diğer davalara da örnek olabilir. Adalet trenini henüz kaçırmamış olabilirler.

Peki sorunlu LG telefona sahip sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.