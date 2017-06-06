LG Çalışanları Dünya Çevre Günü’nü Kutladı

Motivasyon ve takım çalışmasını kuvvetlendirmek adına düzenli olarak iç etkinlikler de düzenleyen LG Electronics Türkiye, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Belgrad Ormanı’nda gerçekleştirilen özel etkinlikte bir araya geldi. Etkinlik çerçevesinde Belgrad Ormanı’nda TEMA Vakfı yetkililerinden bilgi alan LG çalışanları, özel olarak belirlenen alanda temizlik çalışması yaptı. Temizlik çalışmaları kapsamında 75 kilo çöp toplandı.

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LG Electronics Türkiye Genel Müdürü Seong Hak KIM, “LG olarak, dünya genelinde sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğümüz 5 Haziran Dünya Çevre Günü, çevre ve doğa bilinci oluşturmak ile farkındalık yaratmak adına bizler için önem taşıyor. Bu kapsamda hem farklı birimlerde çalışanların bir araya gelmelerini ve takım ruhu geliştirmelerini sağladığımız hem de çevre bilinci oluşturduğumuz önemli bir etkinlik gerçekleştirdik” dedi.

LG’nin Dünya Çevre Günü global etkinlikleri:

LG Electronics, tüm dünyadaki çalışanlarının gönüllü katılımlarıyla, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü 2010’dan beri çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) uzun süreli ortağı olan LG, geçtiğimiz yıl New York Times meydanındaki LED ekranlarda Dünya Çevre Günü videosunu Haziran ayı boyunca gösterip, çalışanlarıyla dünyanın birçok yerinde çeşitli çevresel etkinliklere katıldı. Bu sene de geleneği bozmayarak, Times Meydanı’ndaki dev LG ekranları UNEP’in “İnsanları doğayla birleştirme” videosunu gösterecek.

LG çalışanları, 2017 Dünya Çevre Günü’nü kutlamak için Körfez Bölgesi ve Mısır’da, e-atık temizleme ve farkındalık çalışmaları gibi çok sayıda çevresel aktivasyonu yürütecek. Ürdün’deki çalışanlar, Ram Vadisi’nin temizleme çalışması yaparken, Lübnan’da bütün gün sürecek bir ağaç dikme etkinliği olacak. Cezayir’deki bir dünya mirası alanı, çalışanlar ve topluluk iş birliğiyle temizlenecek. Nijerya’da sahil temizliği, Kenya’da ulusal park temizliği, Etiyopya’da temizlik etkinlikleri gibi birçok farklı etkinlik bölgede gerçekleştirilecek.