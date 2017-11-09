LG CS Go Masters Turnuvası Başlıyor 1. Takıma 3000 TL

LG CS: Go Masters Turnuvası! LG CS Go turnuvası başlıyor!

5v5 oynanacak turnuva için iki online eleme olacak. Her elemeden son üçe kalan takım doğrudan 25 Kasım Cumartesi günü Adeks’te oynanacak offline finallere katılmaya hak kazanacak.

Elemelerdeki karşılaşmalar BO1 yani tek maç üzerinden oynanacak. İlk elemede son üçe kalmayı başaramayan takımlar ise bir sonraki hafta şanslarını tekrar deneyebilecek! Adeks’teki finalde toplamda 6 takım birbirleriyle rekabet edecek.

İlk aşaması internet üzerinden yapılacak elemelerin ardından turnuvanın büyük finali 25 Kasım Cumartesi günü Adeks’te gerçekleştirilecek.

5 kişilik ekipler halinde karşılaşacak olan takımlar turnuva sonunda ödüller kazanacak.

İyi olan kazansın!

LG Türkiye sponsorluğunda CS:GO tutkunlarına heyecan getirecek LG CS:GO Masters Turnuvası başlamak üzere!

5v5 oynanacak turnuva için iki online eleme olacak. Her elemeden son üçe kalan takım doğrudan 25 Kasım Cumartesi günü Adeks’te oynanacak offline finallere katılmaya hak kazanacak. Elemelerdeki karşılaşmalar BO1 yani tek maç üzerinden oynanacak. İlk elemede son üçe kalmayı başaramayan takımlar ise bir sonraki hafta şanslarını tekrar deneyebilecek! Adeks’teki finalde toplamda 6 takım birbirleriyle rekabet edecek.

1. Online Eleme: 11.11.2017 – 12:00

2. Online Eleme: 18.11.2017 – 12:00

Adeks’te Offline Final: 25.11.2017

İlk aşaması internet üzerinden yapılacak elemelerin ardından turnuvanın büyük finali 25 Kasım Cumartesi günü Adeks’te gerçekleştirilecek. 5 kişilik ekipler halinde karşılaşacak olan takımların turnuva sonunda kazanacakları ödüller şöyle:

1.takım: 3000 TL

2.takım:1500 TL

3.takım: 1000 TL