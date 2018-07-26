LG Electronics, 2018 ikinci çeyrek ve ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

LG Electronics için ilk yarıyıl pek çok rekora sahne oldu: En yüksek global ciro ve işletme karı gerçekleşirken ilk kez satışlar 27 Milyar doların üzerine çıktı.

LG Electronics Inc. (LG), 2018’in ikinci çeyreğinde global konsolide satışların 13,9 milyar dolara ve işletme karının da 715,1 milyon dolara ulaştığını açıkladı. İkinci çeyrekteki satışları yüzde 3,2 artarken işletme karı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,1 arttı. Ev aletleri ve iklimlendirme çözümlerinin yanı sıra ev eğlence sistemlerindeki güçlü karlılık araç parçaları ve mobil iletişimdeki işletme zararlarını dengeledi.

2018 ilk yarıyıl satışları ve işletme karı tüm zamanların en yükseği olarak gerçekleşti. Ciro, 2017’nin ilk yarısının yüzde 3,2 üstünde 28 milyar dolar olurken işletme gelirleri de yüzde 18,5’lik artışla 1,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Pazarın durumu, rekabet ve uluslararası ticaret ortamının belirsizliklerine rağmen LG, ikinci yarıyıla fiyat rekabeti ve karlı büyümeye odaklanarak giriyor.

LG Ev Eşyaları ve İklimlendirme Bölümü, 2018’in ikinci çeyrek satışlarının 4,88 milyar dolar ve işletme karının da 424,04 milyon dolar olduğunu açıkladı. Çeyrek cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarken klimalardaki yüksek sezon satışları ve özellikle yerel Kore pazarındaki LG Styler giysi bakım sistemleri ve hava temizleme cihazlarının artan sevkiyatının bunda önemli bir rolü var. Üst sınıf çamaşır makineleri ve buzdolaplarının satışları ve maliyet yönetiminin yüksek hammadde fiyatlarını ve olumsuz döviz kurunu dengelemesi sayesinde çeyrek işletme geliri 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 1,7 artış gösterdi. LG Ev Eşyaları ve İklimlendirme’nin ilk yarıyıl cirosu ilk kez 94,66 milyar doların üzerine çıkarak bölümün şirket tarihindeki en yüksek cirosu oldu.

LG Ev Eğlence ve Sinema Sistemleri Bölümü, ikinci çeyrekte 3,54 milyar dolarlık satış ve 377,48 milyon dolar işletme karı gerçekleştirdi. LG OLED TV, LG SUPER UHD TV ve diğer üst sınıf ürünlerin satışlarına bağlı olarak 2017’nin ilk çeyreğine göre ciroda yüzde 4,1’lik artış kaydedildi. İşletme karı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,1 artarak 2018’in ilk çeyreğinde yakaladığı çift haneli büyümeyi tekrarladı. Global TV pazarında ikinci yarıyılda Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika’daki ekonomik gerilemeye bağlı olarak talep azalması öngörülürken şirket, üst sınıf ürünlerin artan satışları ve fiyat rekabetini daha da ileri götürerek karlılık stratejisini sürdürmeyi amaçlıyor.

LG Mobil İletişim Bölümü, 192,2 milyon dolarlık satış gerçekleştirirken 171,95 milyon dolarlık işletme zararı açıkladı. Çeyrek satışları global akıllı telefon pazarındaki yavaş büyümeye bağlı olarak geçen yıla göre düşerken Latin Amerika’da da talepler orta sınıf akıllı telefonlardan alt sınıfa doğru bir eğilim gösterdi. İkinci çeyrek işletme zararı yeni üst sınıf akıllı telefonların pazara sunulması nedeniyle yapılan anlaşmalı satışlar ve artan pazarlama yatırımları nedeniyle yüksek oldu. Üst sınıf akıllı telefon kategorisindeki rekabetin ikinci yarıda sertleşmesi ama büyümenin durağan olması beklendiğinden şirket işletme yapısını geliştirmeye ve yeni üst sınıf LG G7 ThinQ ve LG V35 ThinQ akıllı telefonlarını dünya genelindeki kilit pazarlarda satışlarını artırmaya yönelik çalışmalarda bulunacak.

LG Araç Yedek Parçaları Bölümü, 809,5 milyon dolarlık satış ve 30,14 milyon dolarlık işletme zararı açıkladı. Geçen yılın ikinci çeyreğine oranla yüzde 3,9 artan satışların nedeni yeni projeler için gerçekleştirilen yüksek üretim oldu. Yeni projelerin hafıza ve ek kaynak ihtiyaçları gibi kalemlerindeki hammadde fiyatları artışı bu çeyrekte gerçekleşen işletme zararının en büyük nedeni olarak öne çıkıyor. Global otomobil sektöründeki ve ABD ticaret politikasındaki belirsizlikler yılın geri kalanında da bölüm üzerinde bir baskı yaratmaya devam edecek. Ama birbirleriyle bağlantılı ve elektrikli araçlarda beklenen büyüme LG Yedek Parça Bölümü için uzun dönemde bir büyüme beklenebileceğini gösteriyor.

LG Kurumsal Ürün Bölümü ikinci çeyrekte 545,82 milyon dolarlık satışla 36,17 milyon dolarlık işletme karı gerçekleştirdi. Cirolar büyük boyutlu dijital yönlendirme ürünleri ve yüksek verimlilikli güneş modülleri sayesinde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 10,7 arttı. İşletme karı, üst sınıf ürünlerin artan satışları ve gelişen fiyat rekabeti ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,3 üstünde oldu. İkinci yarıda üst sınıf dijital yönlendirme ürünlerine olan talebin devam edeceği beklenirken güneş modülü iş kolu ise devamlı bir değişim içinde olan uluslararası ticaret ortamındaki artan rekabetle ve pazardaki diğer sorunlarla karşı karşıya kalacak.