LG G3 KAPANMA SORUNUNA ÇÖZÜM

LG G3 32GB olan modellerde ve yine bazı 16GB olan modellerde cihaz uyku modundan uyanamıyor ve sadece arkadaki fiziksel buton aracılığı ile cevap verip açılıyor. LG G3 bununla ilgili henüz bir güncelleme çıkarmadı. Müşteri hizmetleri ise standart bir cevap olarak LG G3 fabrika ayarlarına çekilmesini belirtiyor. DUBAI menşeeli modellerde bir iyileştirme güncellemesi geldiğini duyduk ama bu güncelleme beklenen LG G3 güncelleştirmesi olmadığı kanısındayız. Çünkü Dubai'deki LG G3 modellerinde SMART TIPS sorunu vardı. Güncelleme ile bu sorun giderildi.



LG G3 Müşteri temsilcisinin cevabı ise aşağıdaki gibidir.

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Yasamis oldugunuz olumsuzluktan dolayi firmamiz adina üzgün oldugumuzu belirtmek isteriz.

LG Mobile ürünlerinde, yazilim tabanli bazi problemler cihazin fabrika ayarlarina geri çevrilmesiyle çözülebilmektedir.

Bu islem, telefon hafizasindaki rehberin (SIM ve SD kart hafizasi bu islemden etkilenmemektedir) silinmesine yol açar, bu yüzden islemden önce ihtiyaç duyuyorsaniz mutlaka yedekleme yapiniz.

Cihazi fabrika ayarlarina geri çevirmek için:

- Ana ekranda, herhangi bir telefon numarasini tuslar gibi: 3845#*855# tuslarina basiniz.

- Ekrana gelen menüdeki VCDMA ONLY içerisinden FACTORY RESET. ( Fabrika Ayarlarini Sifirla ) seçenegini onaylayiniz daha sonra gelen ekranda yeniden FACTORY RESET seçiniz.

- Gelen sifirlama uyarilarini kabul etmeniz halinde bulunmamaniz halinde islem ortalama 30-60 sn. içinde sona erecek, telefonunuz fabrika ayarlarina geri dönecektir.