LG G3 KAPANMA SORUNUNA ÇÖZÜM
LG G3 32GB olan modellerde ve yine bazı 16GB olan modellerde cihaz uyku modundan uyanamıyor ve sadece arkadaki fiziksel buton aracılığı ile cevap verip açılıyor. LG G3 bununla ilgili henüz bir güncelleme çıkarmadı. Müşteri hizmetleri ise standart bir cevap olarak LG G3 fabrika ayarlarına çekilmesini belirtiyor. DUBAI menşeeli modellerde bir iyileştirme güncellemesi geldiğini duyduk ama bu güncelleme beklenen LG G3 güncelleştirmesi olmadığı kanısındayız. Çünkü Dubai'deki LG G3 modellerinde SMART TIPS sorunu vardı. Güncelleme ile bu sorun giderildi.
LG G3 Müşteri temsilcisinin cevabı ise aşağıdaki gibidir.
Yasamis oldugunuz olumsuzluktan dolayi firmamiz adina üzgün oldugumuzu belirtmek isteriz.
LG Mobile ürünlerinde, yazilim tabanli bazi problemler cihazin fabrika ayarlarina geri çevrilmesiyle çözülebilmektedir.
Bu islem, telefon hafizasindaki rehberin (SIM ve SD kart hafizasi bu islemden etkilenmemektedir) silinmesine yol açar, bu yüzden islemden önce ihtiyaç duyuyorsaniz mutlaka yedekleme yapiniz.
Cihazi fabrika ayarlarina geri çevirmek için:
- Ana ekranda, herhangi bir telefon numarasini tuslar gibi: 3845#*855# tuslarina basiniz.
- Ekrana gelen menüdeki VCDMA ONLY içerisinden FACTORY RESET. ( Fabrika Ayarlarini Sifirla ) seçenegini onaylayiniz daha sonra gelen ekranda yeniden FACTORY RESET seçiniz.
- Gelen sifirlama uyarilarini kabul etmeniz halinde bulunmamaniz halinde islem ortalama 30-60 sn. içinde sona erecek, telefonunuz fabrika ayarlarina geri dönecektir.
Kendi cihazımdan sdCard çıkarttıktan sonra bir kere kapanma sorunu oldu ve şarja takınca açıldı. Bir daha da yaşamadım. Daha sonra bu yeni gelen güncellemeyi yükledim ve yine kapanma sorunu yaşamadım.
Kapanma sorunu sürekli yaşayan ve güncelleme sonrası bu sorunu hakkında bilgi verebilecek arkadaşların yorumlarını bekleriz.
Bende yasiyorum daha 2haftalik telefon ve 2kez ansizin kapandi ve sarji olmasina ragmen sarja takmadan acilmadi ne yapmak gerekir?
Güncellemeyi yaptınız mı?
Hayir yapmadim emin olamadim çünkü daha kotu olur diye dusundum
Telefon: LG G3 32 GB
Telefonu çıktığı gün aldım kapanma sorunu devam ediyordu uzun süre araştırdım ve burada belirtilen adımları da yerine getirdim sonuç alamadım. Güncelleme veya resmi açıklama gelir diye bekledim… Güncelleme gelince çözülmüştür sandım ancak sonuç değişmedi bugün uyandığımda telefonun yine kapalı olduğunu gördüm. Sanırım garantiye göndermekten başka çarem kalmadı. Bu problem haricinde telefondan gayet memnunum ancak bu kapanma olayı sevincimi biraz kursağımda bıraktı desem yanlış olmaz.
Hafıza kartı kullanıyor musunuz
16 gb beyaz turkcell den aldim benim cihazda kapaniyordu hafiza kafti kullanmiyorum sarjim yuzde 80 olmasina rağmen cihazim kapaniyordu bataryayi cikarip takmadan calismiyor ta hata guncellemesi alana kadar cihaz simdi kapanmiyor ama sarj yuzde 4 veya 3 lere geldigi zaman cihaz reset liyor kendini
Bu kapanma sorunu Turkcell cihazlarında mı var acaba.
Aynen bende Turkcell’den aldım 2 sene rahat kullandım ama son 4 gündür aynı sorun 1 saat önceden beri ise hiç açılmıyor. sadece lg logosu geliyo ve kapanıyor bu işlem sürekli tekrar ediyor. Garanti Süresi bitti ama bu tamamen lg nin sorunu nolcak benim telefon? Turkcell e geri gotursem nası olur ne olur
batarya değiştirmeyi deneyin baska batarya deneyin
21 13 te guncelleme geldi lnsallah ilac olur
LG ‘nin 100mb boyutunda olan güncellemesini yüklerseniz düzelecektir.
http://www.petabayt.com/akilli-telefonlar/lg-g3-icin-iyilestirme-guncellemesi-yayinlandi/
Merhaba,
Yaklaşık 1 hafta önce aldın g3 ü ancak şuanda ekran loading yazıyor.Kilitleniyor takılı kalıyor yani şuan telefonu kullanamıyorum. Reset atamıyorum.Şuan azerbaycanda olduğum için servise de gönderemiyorum. LG resmi sitesinden de yazdım hala cevap bekliyorum..Sizin bilginiz dahilinde ise yardımcı olursanız çok sevinirim.Teşekkürler.
Telefonun pilini çıkarıp taktığınızı farzediyorum.
1. Telefonunuzu kapatın.
2. Telefonunuz kapalı durumdayken telefonunuzun arkasında bulunan “Sesi Azalt tuşu ve Açma/Kapama tuşlarına” basılı tutunuz.
3. LG logosunu geçene kadar basılı tutun. Factory hard reset çıktığında tuşları bırakın.
4. Tüm dosyalarınzın silineceğini unutmayın. İşlemi onaylamak için Açma/Kapama tuşuna basın. İptal etmek isterseniz herhangi bir tuşa basın.
Bir de bunu deneyin.
Ya bende yaklasik 1 aydir kullaniyorum acilma kapanma sorunu yasamadim ama arkadasimda s4 var kamera cozunurlugu dahaa iyi arkadasim dalga geciyo yav g3 kamerasiyla ki allahtan s5 degil s4 adam resmen kafa buluyo benle bunun cozunurlugu neden dandik bukadar anlamadim onun harici bir pro yok sarj falan cok guzel
Neye göre kıyas yapıyorsunuz S4 daha iyi çıktı?
Kamera cozunurlulu zoom yapip resim cek o daha net cikartiyor resmi yani s4 arti rengler daha net cikiyo onda
G3 den daha kaliteli resim cekiyor s4
kapanma sorunu g3 te standart sanırım benim ciihazım resim çekerken flaş patlıyor yanlız flaşı söndürmek için batarya sokmek gerekiyor en son ekran gitti 650 tl istendi garanti dışı olmuş benim cihaz garanti dışı olmak için herdtürlü hayinligi yaptı bana
Geçmiş olsun. Telefonu günceleme yapmış mıydınız?
g3 elfeneri oldu
of
arkadaşlar g3 u servise veren varmı sonuç ne ben verdim ama hala gelmedi 2 günlük cihaz kapandı..
Güncelleme ile düzelmedi mi sizinkisi?
şimdi olay su 2 gun baktım telde bir şey yok ssonra kapandı açılmadı
Yeniden kurulum yapıp gönderirler, donanımsal bir sorunu yoksa.
yani telefonu aldıktan 3. gunun sabahı telefon kapandı ve açılmadı sonra reset felan denedik olmadı 12 gundur serviste hiç bir güncelleme yapmadım gelmişti guncelleme
bide bnim asıl sorum su diyorlar ki güncelleme gelince düzelir açılmayan telefona nasıl güncelleme yapacam ?
Fabrika ayarlarına dönebilirsin açılmasa bile. Ondan sonra güncelleme yapılabiliyor.
peki bu dediğin kurulum geciici bir cözum mu bide telefona gelen her güncellemeyi yapmak mı lazım ?
Bu kapanma sorunu güncelleme ile herkesin düzeldi. Her gelen güncellemeyi yapmak iyidir.
zaten teknık sorun olursa değişim olıuyormus servis dediki 1 aylık cıhazı açmaya yetkimiz yok .o yüzden yazlım atmaktan başka bir şey yapamaz servis
kesin mi peki ben telefonu 14 gun once aldım. 12 gun önce servise verdim hala gelmedı yani telefonu 2 gun kullandım bide sorunun gittigı kesin mi ?
ben her hangi bir arama moturuna lg g3 kapanma sorunu yazıyorum belki 1000 tane yorum cıkıyo yani bitmemiş bu sorun demekki
Sorun çözülünce arama motorundan silinmez ki. Her yeni güncellemesi yapılmamış cihaz kapanma yaptıkça arama motorlarında güncel kalır.
telefonu açmadan nasıl fabrika ayarlarına döndürülüyor. ben yapabilir miyim yoksa servis mi yapar
http://www.petabayt.com/akilli-telefonlar/lg-g3-hard-reset-tus-kombinasyonlari/
inş dediğin gibi olur sorun çözülmüş olur ama bir yorumda sey yazıyordu telefon servise gitti geldive geldiğin gun yine kapandı tekrar servise verdim aynen böyle yazıyordu
ben cıhazı yanlış olasın 20 ağustosta aldım . 20 agustosdan sonra kimse buraya yorum yazammış bu sorunun kesin ortadan kalktığını mı gösterir.
bir diğer soru ben bu cıhazı yazılmsal sorun varsa nasıl sorunsuz bir şekilde 2 gun kullandım 2 günde 2 kez sarja taktım belki 200 tane foto cektım hiç birsey olmadı face twitter instagram felan hep baktım sonra 2. gunun sabahı bi baktım tel kapalı sonra ne yapacağımı bilemedim servise verdim. yani bu yazılımsal sorun aniden mi geliyor
Bu sorun kullanıcı ile alakalı değil. Yazılımsal problem, hiç bir şey yapmazsan bile olabilir.
peki son sorumuda sorayım yatacam vaktını aldım srunun çözıldugunu nerden anladın ? sende de g3 var kapanma sorunu yok ? g3 kapanma sorunu çözüldü dyene netten hic yorum görmedim
Araştırırsanız mutlaka denk gelecektir. İyi geceler.
hiç bulamadım ama neyse tekrar bakarım peki açıklama yapıldı mı haber olarak sorun çözüldü diye
Merhabalar
Ben tam 2aydir g3 ü takip ediyorum. Tek korkum bu kapanma sorununu yasama ihtimalim.
Admin we bu telefnda kullanim tecrubesi olanlardan yardim istiyorum.
Bu sorun çözüldumu?
Arastirdigimda kapanma yorumlarinin azaldigni goruyorum lutfen paylasimda bulunun.
Son guncelleme ilemi çözuldu?
Baska sıkintilar war mi?
Sayin admin özellikle sizden yorum bekliyorum.
Simdiden teşekkurler.
Slm lg g3 2 ay oldu alali ilk aldığımda ısınınca kapanma olmuyordu ama son 1.2 haftadır kapanıyor.ve telin arayuzunde kasmalar meydana geliyo ve fazla sürmüyor hemen kendine geliyor bunuda gectim internete girince kapanıyor şaştım kaldım.ne yapmam lazım lutfen yardim edin güncelleme ve hard reset attım 2 defa ama değişmedi
Servise gönderin garantisi varsa.
Garantisi var ve bir sikinti yok garantisinde ama asfalt8 oynuyorum isninca kapaniyo normalmi her tel de varmi admin
Normal değil, yazılım güncellemesi deneyin ama ısınma sebebi ile kapanıyorsa büyük ihitmal değişim gerekiyor.
Selam benim lg g3 sabah ezanina alarm çaldı alarmı erteledikten sonra dahada açılmadı ne yapmalıyım
Bnde lg g3 var tlf kendi kendine kapaniyor daha 25 gnlk cihaz ama kapannca kendisi acilio hic pin kodu falan girmeme gerek yok kendisi oluo yazilim guncellemeden bakiyorm guncel dior ayrca nette surekli hata verior yeniden yukle dior bu sornlari yasiyan var mi admin yardmci olursan sevinirim
Bende alali 1 hafta oldu lg g3 32 gb fakat biraz isindi ve fotograf cekerken kendiliginden kapandi. Bataryasini cikarip taktiktan sonra acildi ve 3 kez yasadim suan kapanmadi hadi hayirlisi galiba garantiye gitcek. O kadar paraya boyle bi sorun cok sacma.
Guncellemelrin hepsini yaptiniz mi
telefonum yurtdışı
Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz ama telefonla destek için aldığınız yere başvurun.
Arkadaşlar bende lg3 almayı düşünüyrdum ama son zamanlarda oldukça fazla sorun yazısı görmeye başladım.
-kapanma sorunu (yazılımsal deniyor)
-aşırı ısınma sorunu (diğer telefonlarda da var ancak lg g3 te bu çok fazla deniyor hatta bir inceleme videosunda ısınmayı ölçtüler 45 derece felan çıktı)
-tüm bunlar yetmezmiş gibi şimdide cihazın alt kısmındaki mikrofonun olduğu yerde çatlak oluştuğu söyleniyor ki bu çatlaklar kızıl ötesi sensörün olduğu yerde de olabiliyormuş.
Anlıycağınız kafam çok karıştı. bana bir tavsiye verebilirmisiniz? Bu cihaz gerçekten vereceğimiz paraya değecekmi?
Kapqnma sorunu yazilim ile cozuluyor. Catlama y3ni versiyonlarda yok. Isinma sorunu guncellemeer ile duzeldi. Her telefonda var. Bunlarin ustune alinir mi size kalmis. Note 4u daha goremedik onun disinda en iyi secim gibi duruyor.
Bir de telefonu ne icin kullanacaksiniz bu onemli. G2 de is goren bir telefon.
Bende motorola mb680 var. Çok sevmeme rağmen artık gereksinimlerimi karşılamıyor.
İşimde aktif olarak kullanmak istediğim için (daha mobilize olmak adına), örneğin fax alıp göndermeyi artık net üzerinden yapıyoruz. yada yapılan işlerin net ve kaliteli resimlerinin çekilip gerekli yerlere gönderme vs. vs.
Cepte pek oyun oynayan birisi değilim ama özellikle video çekimi, fotograf çekimi özelliklerini çok kullanırım. Ayrıca net üzerinden video (dizi,film,müzik gibi) çok izlerim (tv izlemediğim için). bu nedenlerden dolayı iş gören bir telefon yerine yeni alacağım telefonun özellikle seri ve takılma yaşamayacağım üst düzey bir telefon olmasını istiyorum.
Android ile ugrasmayin iphone 6 bakin. Stabil bir cihaz. Kamerasida isinizi gorecektir. G3 alirsaniz yorumlara cok bakmayin. Guncelleme geldikce yukleme yaparsiniz. Ya da note 4 ile sansin8zi deneyin. G3 kullanicisiyim net ve mail aktif kullaniyorum.
Eklemeyi unutmusum. Memnunum cihazdan.
teşekkürler.
Ben akşam yolda yürürken telefonumdan birden ses gelmeye başladı. Mesaj veya whats up felan zannettm ama telefonum kapalıyken ses geliyordu. Açma kapama tuşuna bastım, ses düzeyi tuşlarına bastım açılmadı. En son çara arkadaki pili çıkarttım ve yine taktım. Telefon açıldı. Durup dururken böyle bir sorun meydana gelmesindeki sebep nedir şimdi?
Herhangi bir uygulamadan gelmiş olabilir. Bildirim geldiğinde kasan telefon aç kapa yapınca düzelmiştir. Şu an düzgün sanırım.
Evet şu an iyi. Gayet düzgün ve hızlı çalışıyor. AVG:Anti virüs yüklemiştim, telefonun bataryasını çıkartıp taktıktan sonra telefonda kendi kendine tarama yapmaya başladı. Sanırım telefon kapalı, ses verirken de bu uygulama tarama yapıyordu diye tahmin ediyorum. Aynı sorun bir kaç kere daha karşıma çıkmaz inşallah.
Virüs programları tam yetki alırlar telefonlardan, büyük ihtimalle sebebi budur. AVG reklamı iyi yapar ama kendisi o kadar iyi değildir. Ben bu markanın kendisinin virüs olduğunu düşünüyorum 🙂 Bilgisayar sürümleri de ücretsiz verilir. Amacı kullanıcın verilerini toplayıp pazarlama yaparlar. Zamanında(2000’lerde) Alexa yapardı bu işi şimdi topladığı verilerle dünyanın en güvenilir veri kaynaklarından birisi oldu. Şimdi web site sahipleri bilerek kendilerini takip etmesi kodlarını sitelerine koyuyorlar. Gereksiz uzadı mevzu. Sonuç olarak telefonda virüs programı kullanmıyorum ama farklı bir program tavsiye ederim.
Sevgili arkadaşlar
Büyük ümitlerle bir LG G3 telefon aldık ancak aldığımıza bin pişman olduk çünkü bir ay kadar geçtikten sonra cihaz kapandı ve bir daha açılmadı servise gönderdik değişim yapılacağı belirtildi ancak uzun zaman geçmesine karşın hala yeni cihaz gelmedi geleceğini de sanmıyorum sakın ola ki bu firmanın telefonlarını satın almayın hepsi arızalı çıkıyor servisi servis değil insanları koyun yerine koyuyorlar şirkete şikayet amaçlı ulaşım mümkün değil ne yapacağımızı bilmiyoruz tek çare bu cihazları almamak ve sosyal medyada ulaşabileceğiniz kitlelere bunu duyurmak başka türlü düzeleceği yok biraz satışları düşerse belki kendilerine çeki düzen veririler.
Geçmiş olsun Cemal Bey. Kaç gün oldu bekliyorsunuz?
Bu LG G3 ben varya ne diyim ki o kadar iyi dedik durduk bir halta yaramıyor. %15 sarj var telefon kapanır açılmaz. Uykudan uyanmaz arama gelir telefon yeniden başlar. Müşteri hizmetlerini ararsın afedersiniz bir — anlamazlar. verdiğimiz paraya yazık acayip pişmanım.
Güncellemeleri yapmışmıydınız?
Lg g3 kullanali 1ayi gecdi telefonum hergün kitleniyor hergun yeniden baslatiyor tüm güncellemeleri yaptım uzerine telefonu garantiye yolladim ve telefonum dün geldi ve bi kactane uygulama indirdim telefon gene kapanmaya başladı. Gercekden cok pişmanım bence kesinlikle lg telefon kullanmayın musteri hizmetleri cok ilgisiz yaziklar olsun 2bucuk milyar para ver sonucunda elde var 0
Geçmiş olsun, değişim talep ettiniz mi?
Ettim ancak ayni telefonu yapip yolladilar sözde hala kapanip duruyor daha 2dakika once cok garip seyler yasadi acildi kendi kendine cihaz kapaniyor felan dedi kapandi
3 kere aynı sorun tekrar ederse değişim yada iade yapmalılar. Sd kart kullanıyorsanız çıkartın. Pili çıkartıp tekrar takın ve yeniden kurulum yapın. Kurulum bitince eski uygulamalarınız yüklemeyin. Virüs programı aktif etmeyin, ram temizleme ve hızlandırma programları kurmayın. Bir de şu an hangi yazılım sürümünü kullanıyorsunuz. V10L son sürümü.
Telefonla desteğimiz yok maalesef. Ümraniye MTV elektronik ten değişim alan bir kaç kişi biliyorum. 0216 365 54 20 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.
Simdide kulaklik takinca cift pencere ozelliginde ses alamıyorum kulaklik cikincases geliyor
Admin senle telefonda gorusme yapma imkanim var mi acaba ? Cunku böyle giderse iadesini gecdim yere vurup birakicam
Gercekten lg serisinin yuz karasi bi telefon bu halinle
Admin son yazdigin tam olarak ekranin sag tarafinda kalmis okunmuyor buda bi sorun ayrica belirtmek istedim
Bu siteyle alaklı bir sorun. Fazla cevap verilince yazılar okunmuyor. Sayfayı yeniden yükleyin düzelecektir.
Arkadaslar size diyecegim telefonu dusunenler kesinlikle almasin aldigima bin pişmanım
Ben telefon iadesi yapmak istesem 2.300tleye almıştım o parayi mi geri alicam yoksa suanki piyasasina gore mi ?
Fatura’da yazan rakamı alırsın.
Admin telefonu iade etmeyi dusunuyorum sence yeni guncelleme bekliyeyim mi yoksa iade mi edeyim?
Guncelleme aciliyeti icin baski yapabilir misiniz?
Yakında bir güncelleme geliyor. V10M. Onuda bekleyin isterseniz.
Tesekkurler admin bekliyecem g3 cok saglam bir telefon ama su kapanma sorunu olmazza piyasanin en iyisi
Admin bu güncellemeri telefona gelen mesajlarlami yukluyoruz yoksa kendimiz baska bir yolla mi yapiyoruz
Gelen mesajlarla yapabilirsin. Yazılım bilgisi menüsünden de güncellemeleri kontrol edebilirsin.
Admin foto duzenlemeye giriyorum duzenleyicilerden hicbiri calismiyor ne yapmam lazim
Hangi düzenleyiciyi kullanıyorsun?
lgg3 kullanıcısıyım.4k ile çekmiş olugum videoalrı izlerken ekran kararıyor.ne olabilir sizce.bu arada bende bu gün telefonu kendiliğinden kapananlar arasın girdim.ne olacak buu g3 kullanıcıllarının hali =))))
Isınmadan dolayı kapanıyor olabilir. Güncellemeden sonra recovery yapmayı deneyin. Android 5 bekliyoruz bakalım sorunlara çare olacak mı?
Kardes video izlerken sag ustte ayarlara gir ve de parlakligi 100 yap olur lg g3 de video izleyecegin parlakligi kendin ayarliyosun
Lg g3 söylediğiniz gibi resetledim ve ayni soru
1 hafta sonra yine devam eymektedir.
Bu konuda biz müşterilerinize yardımcı olunuz.
öncelikle belirtelim burası bağımsız bir web sitesidir. Lg resmi sitesi değildir.
sorununuz düzelmediyse servise bir danışın. TR garantili ise aşağıdaki adrese ulaşın. değilse aldığınız yere başvurun.
TEL : 0216 365 54 20
Web : http://www.lgyetkiliservisi.net
E-mail : servis@mtvelektronik.com.tr
g3 kullaniyorum guncelemeden sonra sadece lg amblemi aciliyor durmadan vk 20 l guncellemesinden sonra oldu ne yapabilirim
Hard reset atınız. Açıklaması bu konuda var. http://www.petabayt.com/akilli-telefonlar/lg-g3-hard-reset-tus-kombinasyonlari/
mutta sorunu bende de var hard reset atılmıyor ne yapmak lazım?
merhaba telefonumdan (lg g3 16 gb) video izlerken ekran KARARIYOR!! kapanmıyor üstüne basarak söyledim çünki bir yorumda arkadaş kararıyor demiş siz kapanma olarak cevap atmışsınız ekran parlaklığı otomatik değil full açık ama video açınca ekran direk otomatik aydınlatmaya geçiyor bunu düzeltmek için epey telefonu kurcaladım ama bir şey göremedim bu KARARMAYI düzeltmek için ne yapmam gerekir…
Bende aynı sıkıntı içindeyim
Ben sorunu çözdüm video izlerken ekran sağ köşesinde
ayarları var orda parlaklık otomatikten kaldır
Teşekkürler bilgi için. ..video izlerken ekran sağ köşesinde
ayarları var orda parlaklık otomatikten kaldır
basan dostum çok baktım ayarlar kısmına yanlız öyle bir şey çıkmıyor ekran aydınlatma ile ilgili şöyle bişe video izlerken parmak ile ekranın sol yanından yukarı aşağı yapıyorum ekran parlaklık açıp kapatıyor ama ekran bir türlü ekran parlaklığı otomatikten çıkmıyor 🙁
Uğur bey’in yaşadığı sıkıntıyı bende format attıktan sonra yaşadım ne yaptıysam video izlerken ekran görüntüsünü full açtım ama yine net parlak vermedi sonuç olarak net bir şekilde yardım edin lütfen Sadece video izlerken ekram uyku moduna geçiyor yalnız uyku modu açık yine yapıyor çözümmm acilll
video izlerken ekran parlaklığı var ama orası full açık halen telefon otomatik ekran parlaklığında videoları açıyor herneyse zaten lg g3 alarak büyük bir hata yaptım belki aldığım en kalitesiz telefon hiç bir artısı yok kamera sıfır g2 de bile aynı kamera vardı işletim sistemi kasası tasarımı ekran rengi vs.vs. telefonu servise gönderdim geldiğinde ilk işim satmak olucak… teşşekürler yine de cevaplar için.
arkadaslar aynı sorun bende de vardı yeni batarya aldım düzeldi.
WİFİ DEN MOBİL GA GERÇERKEN KAPANIYORDU YADA TELEFON AZ ÇEKTİĞİ ZAMAN KAPANIYORDU VE DURMADAN KENDİNİ RESETLEMEYE BASLADI. GÜNDE 30-40 SEFER KAPANIP ACILIYORDU HIC BIR ISLEM YAPAMAZ OLMUSTUM . AMA YENI BATARYA ALDIM 24 SAAT OLDU HİÇ KAPANMADI.
Ayni sorunu bnde yasiyorum yeni batarya aldiktan sonra sorunun devam etti mi hic ona gore servise gonderim
Kardesim benkide ayni durumda gorusme yaparken kendini durmadan yeniliyor kimseyi ariyamiyorum. Yardim
Lg g4 aldim yeni ama arama yaparken telefon karariyor ve kapatamiyorim karsi taraf kapatmadan telefonu kapatamiyorim kullanamiyorum ne yapmam lazim
Ekran koruyucu hoparlörü veya başka bir sensörü kapatıyor olabilir. Kontrol edin.
cok sağolun Allah razı olsun
Cümlemizden olsun, teşekkürler.
Bu sorunu yaşayanlar recovery ile çözemez ise mutlaka telefonu güncelleme yapmalılar.
Mrb arkadaslar tlfnum arama yaptigimda telefon durmadan kapanip aciliyor daha once arada bir kendiliginden kapanip aciliyor bu kacgundu siklikla oluyor arama yapamiyom arama yaptigimda kendi kendine yeniden baslatiyor lutfen yardimci olun ne yapmam gerekiyor
Recovery denediniz mi?
Evet denedim defalarca fabrika ayarlarina dondum olmuyor telefon sebekesi geldimi kapanip aciliyor arama yapamiyom
Telefon Program versiyonu kaçta şu an? Bir de hard reset deneyerek format atın. http://sorucevap.petabayt.com/43/lg-g3-fabrika-ayarlarina-nasil-alirim-hard-reset
ilk başlarda mobil ağımı açınca sureklı acılıp kapanan telefonum bu aralar ne yaparsam yapayım sureklı kapanıyo acılıyor ve ısınıyor. bu aralar o kadar sık oluyor kı teleofnu kullanamaz hale geldım. mesela bugun hiç açamadım telefonumu garantıye gondermem ıse yararmı yada ne yapmam gerekıyor.
Telefonum LG G3 . telefonu resetledim ancak telefon hala kendi kendine kapanıyor.
Hangi yazılım sürümünü kullanıyorsunuz. Program versiyonu yazan yeri söyleyin.
content://media/external/file/12785
Evet bende de var o sorun kac kere reset attim ama haftalarcgectikten sonra sorun tekrardan geri geliyor siz cozum bulabilidiniz mi ?
Program versiyonu: V20h-AME-XX
Son sürümü kullanıyorsunuz, bu sürümde kapanma sorunu olmaması gerekiyor. Servisinizle görüşün.
Merhabalar bende yaklasik 1 tildir g3 kullaniyorum neden internetten video izledimizde ekrani yan yapip buyuttumde karariyor ilk gunde boleydi…
Merhaba arkadaslar g3 16 kullanniyorum telefonum sarjdan cirkardigim anda surekli acilip Kapaniyo format attim olmadi bi bilgisi onerisi olan varmi tesekkur ederim
Aynı sorun bende de var. Bataryada voltaj dengesizliği olduğunda telefon kendini tekrar başlatıyor. Sonuç olarak 1 yılda elimizde kalan bataryalar var. Garantiniz varsa servise başvurun. Paralel ithalat ise garantiye verirken kargo şubesinde kutulayın güzelce ve bir arkadaşınızdan rica edin telefonun sağını solunu ve paketleme, kargoya verme işlemini baştan sonra videoya alsın.
Aynen bende Turkcell’den aldım 2 sene rahat kullandım ama son 4 gündür aynı sorun 1 saat önceden beri ise hiç açılmıyor. sadece lg logosu geliyo ve kapanıyor bu işlem sürekli tekrar ediyor. Garanti Süresi bitti ama bu tamamen lg nin sorunu nolcak benim telefon? Turkcell e geri gotursem nası olur ne olur ve paralel üretim falan ne demek
benim telefonuma mavi ekran geldi ne yapabilirim güncelleştirmeden mi?garantiyemi göndereyim bana bir cevap verseniz..
Pilini çıkartıp tekrar takın. Mavi ekranı biraz daha tarif eder misin? İlk defa duyuyorum.
Arkadaslar bn 1 sene 2 ay önce lg g3 16 gb aldim hic bi sorunu yoktu ama 3 gun once tel kndi kndine kapandi turkcell den almistim servise gonderdim ne kadar kalir acaba ve ne olur biken varmiiii???
Ortalama 15 günü var. Kendiniz recovery denediniz mi?
Ewet denedim sadece lg yazisi gldi gitti hic bi işe yaramadi
slm arkadaslar bnm g3 var ve kendi kedine devamlı kapanıp acılıyor birini arayacagımda olsun ve ya her hangi bir işlem yapacagımda olsun sürekli kapanıp kapanıp acılıyor. tamirciye sordum virüs var dedi teli formatlayıp sıfırlıyorum yine aynı. ama kapanıp acılır iken hattı söktüm kapanıp acılması durdu hattı tekrar taktım yine kapanıp acılıyor sizce neden ola bilir_:(
Kapanma sorunu güncellemeler ile düzelmesi lazım. Güncel olduğu halde kapanıyorsa donanım sorunu vardır, düzgün bir servise verin.
Merhaba arkadaşlar
Bir sene önce bende g3 aldım. Dün geceye kadar -ağırlaşması dışında- ciddi bir sorunum olmadı. Durup dururken mavi ekran verdi. Normalde pclerde başımıza gelen şeyi telefonda görünce bir şaka olduğunu düşündüm. Bataryayı çıkarıp taktım tekrar başlattım, pini girdikten 10 saniye kadar normale dönmüş gibi davranıyor sonra tekrar kapanıp açılıyor ve kendini bu şekilde tekrar ediyor. Sonrasında 2-3 saat boyunca telefon kendine gelemedi bende bataryayı çıkarıp soğuğa bıraktım, 30dk sonra tekrar denedim ve 12 saat boyunca normal bi şekilde hiç kapanma olmadan kullanabildim. Şimdi tekrar mavi ekran verdi ve kullanamıyorum. Bunun sebebi sizce ne olabilir? Ne yapabilirim?
Reecovery yapın sonra güncelleştirme deneyin. Telefon zaten güncel ise recovery işe yarayabilir. Aksi durumda servise vermelisiniz.
Merhaba arkadaslar bende tlfnu 1 yildir kullniyorum yani hic sorunsuzdu diyebilirim. Bugun tlfn kendi kendine kapandi tekrar actim ve mavi ekrangeldi bataryayi cikarip taktim ayni ekran yine geliyor ve kapaniyor. Neden boyle bisey oluyor bilgisi olan veya napmam gerektigini bolen varsa sevinorim. Tesekkur ederim
Hard reset denediniz mi?
http://www.petabayt.com/akilli-telefonlar/lg-g3-hard-reset-tus-kombinasyonlari/
malesef oda bir ie yaramadı
Hard reset atabilidiniz yani? Yoksa atamadan mı mavi ekran geldi. Bir ihtimal hafıza kartı varsa çıkartın. Yazılımsal ise hard reset yoksa servise gönderin.
malesef oda bir işe yaramadı. donanımsal mı yazılımsal mı bu hata anlamadım. garantiye göndermekten başka çarem var mı acaba
iyi akşamlar gösterdiğiniz şekilde fabrika ayarlarına geri döndürdüm ama telefon açıldıktan daha tuş kilidi bile açmadan hemen kapanıyo bol 7 8 defa tekrarladı ne yapabilirim
Hard reset mi attınız?
3845#*855# şekilde olanı attım
http://www.petabayt.com/akilli-telefonlar/lg-g3-hard-reset-tus-kombinasyonlari/
Buradaki sayfadan hard reset deneyin
peki teşekkür ederim kolay gelsin
gösterdiğiniz şekilde uyguladım ama hala aynı şekilde devam ediyo
Hafıza kartı varsa çıkarın, mümkünse pil değiştirip deneyin. Olmadı servise gösterin.
Merhabalar,
1 yıldır LG G3 (D855) kullanıyorum bu zamana kadar çok önemli bir sorunla karşılaşmadım. Fakat 2 gündür telefonu ka patıp açtığımda sim kart pin kodunu girdiğim zaman kendini resetliyor. Bu durum şarja takana kadar devam ediyor. Şarj takıp çıkarınca sorun gidiyor. Yardımcı olurmusunuz?
Farklı bir sim kartla deneyin, recovery deneyin ve sd kart varsa kullanmadan deneyin.
merhaba. lg g3 telefonumu alalı 1 sene oluyor. fakat son bir kaç aydır sürekli ısınıyor arada ekran aniden kapanıyor. şarj cihazı da sorunlu sanırım. uzun süre şarjda kalıyor. bazen şarjda almıyor. başka şarj makinelerinde oluyor. çok çabuk şarjı bitiyor. servise gönderdim. nemlenmeye bağlı oksitlenme olduğunu ve ana kartın iptal olduğunu söylediler. garanti kapsamına girmiyormuş bu yüzden 650 TL istediler. 1 senelik telefonda bunların olması normal mi? nemlenme gibi bir sorun nasıl oluyor da kullanıcıya bağlı oluyor?
teşekkürler
kolay gelsin
Nemlemeyi su teması gibi olarak kabul ediyorlar sanırım. LG Trükiye garantili ise genel merkeze danışın. Değilse oksitlenmeyi gidermesi için başka servisten fiyat isteyin.
Lg3 kendi kendine acilip kapaniyor ama sarj kablosunu takinca duzeliyor
Pil sorunu gibi gözüküyor, önce güncelleme varsa yükleme yapın, fabrika ayarlarına almayı deneyin ya da pili çıkartıp tekrar takın veya yeni pil deneyin. Garantisi varsa servise gönderin.
merhaba benim g3 tede sorun çıktı mavi ekran geldi sonra kapandı garantiye vermeden düzelir mi?
Son güncellemeleri alın ve düzelmezse recovery yapın. Yine düzelmezse farklı pil deneyebiliyorsanız deneyin.
İyi günler hocam kullanmakta olduğum G3 marka telefonum son guncellemelerden sonra ekran kararmasi sorunu gösterdi neden oluyor acaba? Güç tuşu ile acabiliyorum sadece 5 saniye sonra tekrar gidiyor format attım fayda etmedi
aynı sorun bendede var
LG G3 32 cigabayte telefon var bende yaklaşık bir yıldır kullanıyorum son iki gündür şarjdan çıkardıktan sonra durmadan reset atıyor LG yazısı çıkıyor sonra yine reset atıyor ne yapabilirim acaba ?
Benim de G3 sabah uyandım telefon kapalı. Ne yaptıysam açılmadı. Batarya da şarj vardı, farklı batarya denedim olmadı. Tamirciye götürdüm o da yeni ekran taktı yine olmadı. Şarja takıyorum fakat hiç tepki yok. Telefon şuan tamamen kapalı hiç bir şeye tepki vermiyor. Telefonda hiç bir sorun yokken sabah uyandım kapanmış. Yurtdışında olduğum için de çare de bulamıyoruz. Sorun ne olabilir? Bu sorunu nasıl halledebilirim.
Ekran degistiren tamirci goremediyse bir sey demek zor. Belki bir yorum gelir.
telefonu alalı 1 yıl olmadı ama şarj çok hızlı doluyor ve aynı hızda da bitiyor. ayrıca kendi kendine kapanıp açılıyor ve açıldığında şarj yüzdesi düşmüş oluyor. en son şarja takılı olmadığında çalışmıyordu ve daha sonrasında kapandı açılmadı yarın servise götüreceğim. almanızı tavsiye etmiyorum çünkü çok sorun yaşanıyor.
servisden bir sonuç çıktımı? sorun neyden kaynaklı olduğuna dair bilgi verdiler mi size?
lg g3 telefonumla ilgili mavi ekran sorununu daha once paylasmistim. sonucu sizlerlede paylasmak istedim. tlfnu mecidiyekoydeki garantiye goturdum hayatimda bu kadar vasat ilgisiz bir garanti servsi gormedim.mavi ekran sebebi anakart yanmis ama garanti kapsaminda oldugu icin ucretsiz aldilar. ama 20 gun yasal sure doldu anakarti degistiremediler. yeni tlfn verilecek dediler 20gunde onu bekledim sonumda lgg4 verdiler. tabi ben garantidekilerle kac kere tlfnda kavga etim hatirlamiyorum.
Perpa’daki LG merkez servise verdiniz sanırım. Gayet iyi anlıyorum sizi. Hem geçmiş olsun hem de hayırlı olsun.
merhaba yaklaşık 1 yıldan beri yurt dışı ( spot ) lg3 kullanıyorum son 1 kaç güne kadar hiç bir sorun yoktu şimdi cihaz bazen her hangi bir programa girerken kapanıp açılyor bazen arka arkaya yapıyor. bilgilendirirseniz sevinirim
Recovery yaptınız mı?
g3 beatım var 13 şarjım kalmıştı kapandı ama normaldeki gibi logo gelmemişdi ekranı sonra açmaya çalıştım herzamanki gibi titredi ama açılmadı sonra şarjım bitmiştir dedim eve gelince şarja taktım ama ekrana pil resmi geimedi pile takıldığının bildirgeside gelmedi yani titremedi bile çok korkuyorum babamada demedim bu olay bu gün oldu NOLUR YARDIM EDİN
Pil tamamen tükendiği için açılmamış olabilir. Son durum nedir?
telefonum htc s8 açılma esnasında donup telin sarjı bitene kadar keni kenine açılıp kapanıyor ne yapabilirim?
telefonum htc s8 açılma esnasında donup telin sarjı bitene kadar keni kenine açılıp kapanıyor ne yapabilirim? Yardımcı olun lütfen
Lg g4c telefonumu alalı daha 3 hafta oldu ve bu 3 hafta icinde 2 kere kapandı ve ben hicbisey yapmadan kapandigi hizda telefon geri açıldı cihazin sorunu nedir lütfen cevap verin ne yapmam gerekiyor.
Güncelleme var mı diye kontrol edin, yoksa fabrika ayarlarına geri yükleme yapın.
lg g3 d855 32gb telefonum taiwan çıkışlıymış 4.5g güncellemesi ve android 6.0 güncellemesi hala yok ne zaman geleceğini öğrenebileceğim bi platform var mıdır?
V35 sanırım Android 6 alan güncelleme no su. Listeye buradan bakabilirsiniz. http://lg-phone-firmware.com/firmware-Lg+G3-Tutti-41.html
bu listeden pek birşey anlayamadım açıkcası
Bu cok eski bir konu. Kapanma sorunu icin fabrik ayarlarini deneyin. Guncelleme varsa yapin. Yine sorun gecmiyorsa batarya değiştirmeyi deneyin. Son care servisinize gonderin.
Merhaba. Lg g3 kullanicisiyim durduk yerde mavi ekran hatasi aldim son 3 gündür sıklaştı. Fabrika ayarlarına yükledim baska batarya da denedim fakat hata hala devam ediyir mavi ekrana dönüşüyor 5 saniye sonra kapanıp tekrar açılıyor bir süre sonra bir daha yapıyor veyahut kapandığında açılırken açılmadan tekrar tekrar mavi ekran oluyor. Bi kısır döngü içine giriyor. Ayrıca format attıktan sonra ki ilk mavi ekran verdiğin de cihazdan elektrik kaçağı gibi “cızzt” diye bi ses geldi 1 saniye olmadan mavilesip kapandi sonra acilinca hemen bidaha mavilesti bu defa ki mavilesme ise ilk once pixel pixel yukardan aşağıya nokta nokta oldu bi anda yine kapandi. Sorun nerede? Suan ayni cihazdan yaziyorum. Yardimci olursaniz sevinirim
Anakart sorununa benziyor. Bu sorunlara internetten yardım bulmanız zor. Garanti bitmediyse hemen servise verin derim.
Internetimi aciyorum telefonum reset atıyor kendine sonra tekrar internet acikken kullanamiyorum sarjim kendiliginden azaliyor sorunun cozumu nedir acaba
Batarya sorununa benziyor, mümküne başka batarya ile deneyin.
aynı sorun bendede vardı, anakart değişti. şimdilk bir sorun yok gibi
Lg g3 16 gb normal olarak kullaniyodum ekran bi anda mavi oldu ekran gelmedi bataryayı çıkardım taktım açıldı fakat ekran mavi tekrar açıp kapatim dedim bida açılmadı sorunu nedir yardımcı olursanız sevinirim
Batarya ya da anakart sorunu. Servis yardımcı olabilir.
Anakart sorunu kullanıcı hatasımıdır yoksa uretim hatasımıdır
Genelde üretim hatasıdır, darbe veya sıvı teması yoksa garantiye sokarlar.
merhaba iyi günler ben 1.5 yıldır LG G3 kullanıcısıyım bu zamana kadar telefonumda hiçbir sorunla karşılaşmadım ama bugün telefonumun ekranı kendi kendine yavaşş yavaşş ekran gidiyor. ama telefon açık bir şekilde ara sıra deniyorum ekran geliyor 3 5 saniye sonra tekrar gidiyor. ekranı değiştirdim lakin yine aynı sorunu yaptığı için eski ekranı taktım. Ana kart sorunu dediler sizce sorun nedir?
Merhaba..Bende yaklaşık 1 yıldır Lc g3 kullanıyorum ve cokta memnumdum taa kii telefonum kendi kendine kapanmaya baslayana kadar.Netten araştırdım fabrika ayaralar döndüm.gereksiz herseyi sildim.sarjim doluyken bile kendi kendine kapaniyo ve açılıyor ve gittikce daha sık olmaya başladı..ne yapmam lazim bilemedim.yardimci olursaniz sevinirim..
Bu kadar araştırmaya cihazın yazılımını güncellediğinizi varsayıyorum. Farklı bir pil deneme imkanınız varsa onu da deneyin yoksa servislik cihaz.
Slm bende LG g3 kullanicisiyim arama yaparken kapanma sorunu yapiyor baska sorun yok ne yapmaliyim
Güncellemeleri kontrol edin, fabrika ayalarına geri alın ve pil değişimi yapın. Düzelmezse servise gönderin.
Yaklaşık 1 yıldır lg g3 kullanıyordum. Mesaj gelince ekran kararması oldu. aynı gün servisine gönderdim. Step up kartınız düşmeden dolayı hasar görmüş dendi. para talep edildi yapılmak için. geri istedim yaptırmadım. fabrika ayarlarına çevirdim. olmadı. Şehrimdeki servise götürdüm. para talep edilemez dendiği için tüketici haklarına gönderdim. hala bir haber yok. Telefon geldi reset attım dendiği gibi. devam ediyor. tekrar servise gönderip yaptırmalı mıyım ya da sorun tam olarak ne nasıl çözülür
Tüketici haklarından cevap gelecektir, beklemeniz daha iyi olur. Ayrıca ne kadar istediler ücret olarak?
merhaba lg g3 kullanıyorum 1.5 yıldır. bu güne kadar hiç bir sorun yoktuç bugün telefonu şarjdan çıkardığımda telefon ekranı titireyerek karardı ve birdaha açılmadı. bataryayı çıkartıp taktım ekran yine açıldı sonra kapanmalar devam etti. telefon şarjdayken hiç bir sorun yok çıkardığımda aynı durum tekrar ediyor. farklı bataryayla da denedim hala ayni. anakart sorunu olabilir mi?
Şarjda sorun yoksa anakart problemi değildir. En azından pil ile anakart bağlantısı arasında bir problem vs dir. Tahmini tabi, servis şart gözüküyor.
350 tl istenmişti
Tüketici haklarından haber geldi, anakart dediler busefer de. mecbur servise göndericeğiz.
merhaba iyi günler lg g3 kullanıcısıyım telefonumda hiç bi sorun yokken bugün ekran kendiliğinden kararmaya başladı ekran açma tuşuna basıyorum ekran açıldıktan 2-3 saniye sonra tekrar kapanıyor aynı şekil titreyerek sorunum bataryada mı yoksa ekran kartı ada flim mi?
merhaba mesut dünden beri ben de ekran kapanma sorununu yaşıyorum ve öğrenci olduğum icin memleketimden uzaktayım yedek telefonum olmadıgı için de servise göndermek istemiyorum. Bu ekran kapanma sorununu nasıl cözdünüz acaba ?
mesut bey aynı problemı bende yasadım bugun sız herhangı bır cozum yolu buldunuzmu ?
Mesut bey o problemi bende ozellikle son 1haftadir cok yaşıyorum ve dun 1 saatten fazla kapanip acildi cozum olarak ne buldunuz
Arkadaş lar bu videoyu izleyin soununuz çözülecektir. Telefonla arama yaptığımızda telefon kapanıyor ve karşı taraf telefonu kapatana kadar telefon ekranı gelmiyor çok uğraştım ama sonun da çok şükür Rabbimin yardımıyla vidyodaki taktiği ugladım ve sorunum çözüldü … başka yerde sorun aramayın … ben camı değiştirdim sorunum öğle başladı. iki sensör göz arasında ayrı ayrı gözlerden görev yapması gerekiyor…
https://www.youtube.com/watch?v=ZzbznNb-aXM
aradıktan sonra ekran kararıyor ve gelmiyorsa ekram filminde olabilir sorun bende g3 var kırılmaz cam taktırmıştım 3 gündür yaşıyodum problemi kırılmaz camı çıkardım ve düzeldi bilginize
Arkadaşlar telefonum alınalı daha 1 yıl olmamısken ekran hiçbirsey yokken yavaş yavaş kararmaya başladı ekran acıktı fakat görüntü yoktu ekranı kapatıp tekrar açtığımda geri gelmişti fakat saniyeler sonra tekrar aynı şey oldu tamirciye verdim ilk ekran sağlam falan dediler fakat sonradan ekran değişimi dediler düzelecekse yapın dedim ekranı değiştirdiler aradan 2 gün geçti ve tekrar dan aynı sorunu yasamaya başladım bu sefer tekrar aynı yere götürdüm ve yine olduğunu söyledim ulaşabilecekleri bi numara verdim 1 ay oldu aramadılar bende gittim oldu dediler ve elime tekrar verdikleri sırada ekran yine gitti oradakiler şarj ı yok dediler ve teli tekrar aldılar inanmadım çünkü şarjı vardı telefonun sizce telefondaki sorun ne ve beni sadece oyalamaya mı çalışıyorlar bide arkadaşlar eski orjinal ekranımı geri istedim çöpe gitti dediler sizce ne kadar doğru lütfen cevap verin
1 aylık telefonu hangi servise verdiniz de bunları yaşıyorsunuz?
http://www.lg.com/tr/destek bu adresten durumu LG’ye bildirin. LG Türkiye garantili değilse, bölgenizde bulunan tüketici hakem heyetine başvurun. LG Türkiye garantili olsa da tüketici heyetine başvurabilirsiniz.
mrb lc g3 32gb telefonum var.garanti süresinin bitmasine 9 ay var.3 gündür sorun yasıyorum kapanıyor açılmıyor açılsada 30 saniye açık kalıyor yine kapanıyor.servis ana kartta sorun vardır gönderin dedi.fakat cok fazla resim ve video dosyam var onları kaybetmek istemiyorum .teknik servis silinir diyor.ben ne yapabilirim silinmemesi için
Burasi aktiftir belki. Photos.google.com ayrica Ucretli olarak yapilip yapilmayacagini sordunuz mu?
teknik servis ücret hakkında bişey söylemedi bende sormadım.henüz telefon elimde göndermeye kıyamıyorum dediğim gibi 1.5 yıllık dosyalarım içinde telefon rehberim de:((belki kurtarmanın bir yolu vardır diye arastırma yapıyorum.telefon garantikapsamında olduğu için ücret talet edeceklerini sanmıyorum.
Garanti kapsamında cihaz yapılır ayrı. Veri kurtarma garanti kapsamında yapılmadığı için belki ücret karşılığında yaparlar.
inşallah :))cok sevinirim hemen arayıp soruyorum.teşekkürler
2,5 yıldır kullandığım LG G3 telefonum internetti açarken veya herhangi bir uygulama açarken kendiliğinden kapanıp açılıyor ve pin başlangıç sayfasına dönüyor. Fabrika ayarlarına döndüm , program attırdım fakat yine devam etti. Sonra tamirciye gittim ama oda çözemedi sorunu. Bana bir yol gösterin. Şimdi bu telefon çöp mü olacak?
Lg g3 telefonumu actıgımda telefon karardı ekranı getiremedim telefon acılıyor lg yazısı gozukuyor pin kodu giriliyor sonra ekran yine gidiyor ama telefon acık ses tusları calısıyor ekrana dokunuca algılıyor ama ekran yok bi sure bekleyip telefonu tekrar acinca ekran geliyor ama sadece 5 dk falan acık kalıyor ve telefon ısınmıs oluyor yardımcı olur musunuzuz
Yazılımsal olabilir, denediniz mi ?
Selam bendede lg g3 16 gb modeli ekran biraz isliyor sonra karariyor ve titriyor android 6.0 yapdim yine boyle yapiyor android 4.4.2 yapsam duzelirmi
Bendede boyle karariyor lg g3 16 gb modeli ve titriyor ekran android 5.0 dan 6.0 yukseltdim yine boyle oluyur android 4.4.2 yapsam duzelirimi lutfen cevab yazin
Android sürümü ile ilgili gözükmüyor. Pil değiştirip deneme yaptınız mı?
Lg g3 kullanicisiyim 32 gb cihaz video cekimine gecince reset atiyor bunun sorunu nedir kimisi entegre diyor kimisi yazilim bataryadan diyenlerde oldu net bir bilgim yok bilenler varmi?
Arkadaşlar bahsettiğiniz sorunların büyük çoğunluğu batarya kaynaklı, maalesef LG de böyle bir
sorun var, mutlaka başka bir batarya ile test ediniz. Ve değiştirmeniz gerkiyorsa mutlaka orjinal batarya alın, yan sanayi ürünlerde patlama riski var.
bende lg g3 d855 modeli var lg yazısı geliyo 10 sn sonra gidiyor 10sn sonra tekrar gelip gidiyor telefon açılmıyor sızce sorun nerde (1.batarya bozuldu 2. bataryada sarj %337 e gelince kapanıyordu 3.bataryadada bu sorun ) sizce napmalıyım
merhaba bendeki lg g3 azıcık ısınsa mavi ekran hayası vermeye başladı bıraz kurcalayınca veya bir oyun oynayınca mavi bir ekran çıkıyor yenıden başlatıyor kendını bazen sıstem başlıyor bazen hiç açılmıyor cihaz, bataryayı çıkarmak zorunda kalıyorum eğer halen sıcaksa batarya taktığımda da açılmıyor.Bu bahsettiğim ısınma sadece oyunda değil bazen mesaj yazarken bıle cıhazı kapatıyor mavi ekrana yönlendırıyor ne olmuş olabilir ltf yardım.
Bir yazılım yapıyor olabilir. Fabrika ayarlarına almanız bu sorunu çözer. Anakart ya da pil sorunu olabilir. Düzelmiyorsa mutlaka servise verin, pil ısınması iyi değildir.
pil ısınmıyor ekran ısınıyor ve arkada bulunan guç tusu ve ses açma kapama kısmı ısınıyor ve mavi ekran geliyor. bazen de 1 -2 gun normal çalışıyor
Anakart sorunudur o zaman. Servise gönderin.
Merhaba lg g3 telefonum birden kapandı ve şuan açılmıyor. Sadece LG yazısı çıkıyor ve geri kapanıyor. Sorun nerden kaynaklı olabilir. ve garanti için göndersem tüm galerim silinir mi ?
Pili çıkartıp takın, pili tam bittiyse biraz fazla şarjda tutun. Servisler galeri için yedek almazlar ve format atma ihtimali yüksek. Son olarak hard format işinizi çözebilir.
http://www.petabayt.com/lg-g3-hard-reset-tus-kombinasyonlari/
telefonu LGG3 kapandı ve açılmıyor . yardımcı olurmusunuz
iyi gunler ben lg g 3 kullaniyorum telefono kendiliginden donuyo ekrar karariyo gelip gidiyo sorun nedir
Yedeklerinizi alıp fabrika ayarlarına alın. Anakart veya pil sorunu yaşamıyorsanız düzelir.
selam ben lg g3 kulanıcısıyım telefonum arasaıra kapanıyo şarza takıyorum açılıyo tekrar şarsı çıkartınca kapanıyo ama şarz yüzdesi %98 civarlarında sorunu nedir bana anlatırmısınız size zahmet
Pil arızası varsa şarj yüzdesinde çabuk değişiklik yaşanır. Mümkünse farklı bir pil deneyin. Aksi taktirde anakart sorunudur.
Lg3 kullanicisim ekran calisirken arada gidiyor.20sn sonra tekrar geliyor.ozelikle sosyal ag kullanirken siklikla oluyor.nedeni nedir
Merhaba ben de lg g3 16gb kullanıcısıyım. 2 senedir kullanıyordum son 1 aydir %66 olunca kapanıp açılıyordu. Çok umursamadim fakat 4 gündür telefonun kilidini acar açmaz kapanıp açılıyordu. Son 1 2 saattir telefon kapalı lg logosu geliyo ve kapanıyor bu işlem sürekli tekrar ediyor. Garanti Süresi bitti ama bu lg ile ilgili bir şey turkcell den aldım ve Hafıza kartı var. Yardım edin sorun Nerede. Ayrıca garanti bitti bide buna para mı verecez. Annem de sen bozdun diyor fazla anlamaz yardım lütfen.
Sorun pilde gibi gözüküyor. Hard format denediniz mi?
Telefonum g3 ve yüksek ses çıkararak kendiliginden kapanip acildi
Lg g3 kullaniyorum telefonum siren sesi gibi bi ses cikartip kendini yeniden baslatti sorun ne olabilir
iyi günler telefonum bir anda değişik bir ses çıkartıp kapandı.şuan dün akşamdan beri açılmıyor.Hard reset tuşlarla yeniden başlatmayı denedim olmuyor. Ne yapmam gerekiyor
Maalesef LG G3 sorunları aynı ve maalesef kendileri de bunları çözebilmiş değil! Mayıs 2015’te aldım, arada kendi kendine kapanıyordu; ancak son 3 aydır kafayı yedi diyebilirim… Çok sık kapanmaya başladı, açık olduğu zaman da veri bağlantısı, internet, hat hiçbir şey çekmiyor. Bataryayı çıkarıp takıyorum, aynı sorun devam ediyor. 2 kere servise verdim, batarya değişti format atıldı; ama yine aynı. Yeni telefon talep ettim oralı olmadılar. Müşteri hizmetlerini arıyorum, atlatmaya çalışıyorlar, garanti bitimine 2 ay kaldı. İllaki kargoyla gönderecem. Ama nefret ettim LGden!! Bir daha mı tövbe!
Bende lg g3 var yeni aldim guc tuşundan aciyorum ekrani hemen kapaniyo tekrar aciyorum surekli ayni şeyi tekrar ediyo ne gibi bi sorunu var sizce
Pili çıkartıp tekrar takın, yapabiliyorsanız fabrika ayarlarına alın. Yeni aldıysanız iade talebinde bulunun.
Mrb bnim telefonum lg g3 16gb ısınınca kendilinden kapanıyo bataryayıda deyistirdim ne yapmam gerek
G3 32 Gb kullaniyorum, wifi entegre sorunu var ve cihaz kendini ara ara resetliyor bazen açılıyor bazen Lg’de kalıyor, resetleme şarjda iken de oluyor, fabrk ayarlarına 3 defa geri yukleme yapildi android sürümü yükseltildi, batarya arızalı olsa wifi yi etkiler mi, ya da sorun Anakartta mı?
Ya ben telefon sarjdayken muzik actim ve bi anda garip bi ses cikarmaya basladi uzun sure bende bataryayi cikartip tekrar taktim sonra normal sekilde acmaya calistigimda lg logosu cikiyor bir iki saniye sonra kapaniyor bir iki kere acilinca ses cikarip kapandi tekrar sarja taktim isik yanmiyor baska bir batarya denedim suan yine aynisi oluyor biri yardimci olabilir mi lutfen telefon susnds hicbir sekilde acilmiyor format atmayi da denedim
(Daha once tamire de gitmisti format falanda atmistim sanirim servis kapsamina dahil olmuyor)