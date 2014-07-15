LG G3 Sahiplerinin bilmeleri gereken 10 konu

Yazar: · Yayımlanmış · Güncellendi

Etiketler:

PetaBayt

Petabayt teknoloji haberleri. Bizi sosyal medyada takip edin.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

883 Cevaplar

  1. fbgny dedi ki:
    18 Temmuz 2014, 11:22

    Arkadaslar merhaba. Size bu yaziyi dh nin yapmis oldugu g3 incelemesinin ardindan yazma geregi duydum. Size yaklasik 1 hafta once aldigim g3 un en ince ozelliklerini vermek istiyorum. Bu noktada atladiklarimi veya unuttuklarimi bana pm ile veya konu icinden aktarirsaniz memnun olurum. Bu incelemeyi size g3 den yazdigim icin resim video vs. Aktaramayacagim. Ancak hic supheniz olmasin ki yazdiklarim bu telefon hakkindaki gerceklerdir. Bazi dusuncelerim sizlerle celisebilir.

    Oncrlikle bu telefonu istanbul bilisimden 1779 tl gibi bi fiyatla aldigimi soylemek isterim. Fiyati diger yerlere gore ucuz cunku lg turkiye garantisi yok( ki bu bence onemli bisey) . eger alicaksaniz bunun olmasina dikkat edin derim.

    Oncelikle kutudan cikan kulaklik ve sarj aletine deginemek istiyorum. Daha once kullandigim s3 um deki kulakliktan cok cok daha iyi bir kulaklik g3 te karsimiza cikiyor. Diger rakiplerini bilemem ancak bu anlamda samsungun kinden daha iyi oldugunu belirtmek isterim. Elinize aldigunizda kalitesesiz gibi dursada verdigi ses kalitesi ve disariyla baglantinizin kopmasi bence cok cok iyi. Ancak sarj aleti bence kotu. Alet igrenc gozukuyor. Diyeceksiniz ki gorunutusunden banane. Oyle demeyin cunku malzemesi de cok kotu.

    Oncelikle dh nin incelemrsine yapilan yorumlara cevap vermek isterim. Ten_don arkadasimin bazi merak ettigi konular varmis. Cihazin ses kaydi kalitesi mukemmel. Gorusmelere cok giden biri olarak ses kaydini cok fazla kullanirim. Sesi gercrkten mikrofonlasan ancak boyle olurdu dersin. Gercekten iyi. Gps demis arkadas. Besiktas da sinanpasa pasajindan gecerken denedim (sadece gps uzerinden denedim bu arada) kapali yer olmasina ragmen yerimi aninda buldu. Ancak sonrasinda biraz takildi gps ancak bu da acik havaya cikinca duzeldi. Yani gps alici kalitesi de iyi denilebilir. Gelelim soneday arkadasin soylediklerine. Arama yapmakta hic bir sorunla karsilasmadim ve de aramaayken telefon icinde rahat rahat kasmadan dolastim. Ayrica mikrofon olarak da karsiya sadece senin sesini vermeyi iyi basariyor. 3g goruntulu gorusme hic denemdim bu zamana kadar denemem de acikcasi yani o konuda bisey diyemeyecegim. Bluetooth kalitesi muthis. Arkadasimin note2 sinden 5mb lik bi sarkiyi saniyeler icinde aldim ve attim. Tabi bunun karsindaki telefonla da ilgisi oldugunu unutmayin. Sirrealsq adli arkadas cift ekranda internet ve haritalar kasiyo demis. Yalandir bende hic bir kasma olmadi denedim gordum gozumle. Batarya demis ve sanirim bu da en cok merak edilen konu. Buna ayri bi yer ayrimaliyiz.

    Batarya 3000 mh olmasina ragmen bu telefona yetmiyor arkadaslar. Soyle yetmiyor. Gps ve 3g birlikte acikken 6 saat kullanima ulastim. Ertesi gun buna oyun ekledigimde 3 saat gibi bi sure. Bu oyun da most wanted dir. Ancak sadece interneti kullanip (3g ile) whatsapp killanip ve de parlakligi 30 civarinda tutarsaniz 10 saat gibi yani sizi gunduz boyunca goturur.

    2k ekrandan banane dedim ilk basta bende sizin gibi. Ancak sonra 2k film indirip izledim. Inanamassiniz. Boyle guzel goruntu mu varmis diyosunuz. 720p video bile size bulanik geliyo. Deneyin ornek videolardan cok iyi goruntu kalitesi var 2k da. Hic bir kasilma yok. Ancak kamerelanin oralarda bi isinma soz konusu( bu oyun oynarken de oluyor) ancak cok da fazla degil.

    Telefonda oynadigim real racing 3 oyunda hic kasilma olmadi. Hatta sonra ayarlari karistiriken 4×msaa ozelligini actim. Oyle oynadim. Gene hic bir kasma olmadi.

    Telefondaki en sevdigim ozelliklerden biri ise misafir modu. Ayni pc deki gibi bi guest mod kuruyorsunuz ve sadece sizin izin verdiginiz uygulamalari gosteriyor. Inanin isinize cok yarayacak( yani benim yariyo).

    Kamerasina diyecek yok. 13mp size yeterde artar bile. 4k video cekebiliyor. Ancak kimimizin uhd tv si var da onlari orda izlicekler. Video performansi cok iyi.

    Telefonun kendisinde bulunan smart cleaning (ayarlar kisminda) gereksiz butun seyleri silmenizi sagliyor. Bu da yer sikintisindan kurtariyor sizi.

    Telefonun bi guzel yanida klavyesi. Istediginiz gibi kisisellestirilebilir. Bu da inanin yazmayi cok kolaylastiriyor.

    Donanimsal ve yazilimsal bi eksigi olmamakla size kesinlikle tavsiye ettigim bi telefondur. Bir tek kulaklik ve sarj yeri mantiksiz olmus bence. Yatay tutusta sikinti yasayabilirsiniz. Ama cok buyuk bisi degil.

    Cevapla
  2. serhat dedi ki:
    20 Temmuz 2014, 20:57

    ekrana 3 defa tıkladıktan sonra ekran yakınlasıyor oynadıgım oyunlarda bu bana sıkıntı yaratıyor onu nasıl giderebilirim??

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      20 Temmuz 2014, 23:46

      Hangi oyunda oluyor bu durum?

      Cevapla
    • enes dedi ki:
      01 Eylül 2014, 03:01

      kardesım o durum erısılebılırlık ayarlarından buyutec aktıfken olur ekrana 3 kez tıklarsan yakınlasır 3 kez daha tıkladıgında uzaklarsır buyutecı erısılebılırlık ayarlarından kapabılırsın

      Cevapla
  3. cemil erol dedi ki:
    21 Temmuz 2014, 13:42

    Benim sarjim az gdiyor ya sizinki ne kadar teli yeni aldim g3 ama bana az gdyor gibi geliyor

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      21 Temmuz 2014, 13:45

      Önceki telefon tecrübeniz nedir bu da önemli ama LG G3 ekran kabiliyeti yüksek olduğu için çok yüksek bir pil kullanım süresi vermiyor. Sadece standart telefon için kullanım modunda 2 güne çıkabilirsiniz. Bir kaç saat sürekli Uygulamalar ve kamera kullanımında 1 günü çıkartmanız zor. Ben GPS’i ve ekran ışığı biraz kısarak test ettim, arada oyun ve uygulama açarak günde ortalama 10dk telefon görüşmesi ile 12 saati rahat çıkartıyorum.

      Cevapla
  4. cemil erol dedi ki:
    21 Temmuz 2014, 21:23

    Internet. whatsapp intagram vs acik oluyor.. Dediginiz gibi ekran cook harciyor.. Ama bana bu sekilde 4 saat anca gdyor.. Surekli kullanirsam eger.. Daha az da olabilir..Telefonda bir problem mi var acaba dye dusunuyorum..

    Cevapla
  5. Esra dedi ki:
    25 Temmuz 2014, 02:15

    Arkadaslar bir sorum var. Lg g3 u dun aldim.
    6 dosya indiriliyor diye bir yazi cikti. 8 saattir
    Devam ediyor. Bitmek bilmedi. Uygulamayi kapatiyorum. Baska hicbir guncellemeyi yapmiyor. Google play store bile acilmiyor.
    Size de ayni sey oldu mu?

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      25 Temmuz 2014, 10:46

      Bende böyle bir sorun olmadı, bazen wireless bağlantısı kopuyor aç kapa yapınca düzeliyor. fabrika ayarlarına almayı denediniz mi?

      Cevapla
  6. nuran dedi ki:
    06 Ağustos 2014, 21:41

    Merhaba,
    Yaklaşık 1 hafta önce aldın g3 ü ancak şuanda ekran loading yazıyor.Kilitleniyor takılı kalıyor yani şuan telefonu kullanamıyorum. Reset atamıyorum.Şuan azerbaycanda olduğum için servise de gönderemiyorum. LG resmi sitesinden de yazdım hala cevap bekliyorum..Sizin bilginiz dahilinde ise yardımcı olursanız çok sevinirim.Teşekkürler.

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      08 Ağustos 2014, 22:47

      1. Telefonunuzu kapatın.
      2. Telefonunuz kapalı durumdayken telefonunuzun arkasında bulunan “Sesi Azalt tuşu ve Açma/Kapama tuşlarına” basılı tutunuz.
      3. LG logosunu geçene kadar basılı tutun. Factory hard reset çıktığında tuşları bırakın.
      4. Tüm dosyalarınzın silineceğini unutmayın. İşlemi onaylamak için Açma/Kapama tuşuna basın. İptal etmek isterseniz herhangi bir tuşa basın.

      Cevapla
  7. cagdas dedi ki:
    08 Ağustos 2014, 20:48

    Merhaba arkadaslar

    Cift ekranda sadece belirli islemleri mi yapabiliyoruz yoksa baska uygulamalarda kullanilabiliyor mu? Acikcasi ben whatsappi bulamadim. Mumkun mu kullanmak?

    Cevapla
  8. Mehmet dedi ki:
    11 Ağustos 2014, 00:25

    Telefon süper bence ülk aşdığımda bi kaç sorum yaşamıştım hatta diğer kulanıcılarda yazmış fakat
    O gibi sorunları lg yazılım güncelleme hetirip ortadan kaldırdı on numara beş yıldız bi telefon samsung tan çok çok daha iyi şuan için bunda iyi bi telefon yok bundan adım gibi eminim

    Cevapla
  9. yyy dedi ki:
    20 Ağustos 2014, 13:50

    g3ü yeni aldım inceliyordum ayarlardan misafir modunu etkinleştirmek istedim misafir modunu etkinleştirdim fakat misafir modundan çıkınca kilit ekranında şekil çizme kilidi kaldı onu nasıl kaldırabilirim?

    Cevapla
  10. Engin dedi ki:
    21 Ağustos 2014, 12:26

    Benim sorum bağlantı ayarlarıyla ilgili olacak benmi bulamıyorum bu telde mi yok anlamadım. Telefonu yurtdışından aldım. Birinci sorum görüntülü arama yapamıyorum. ikinci sorum LTE özelliğini kullanamıyorum. özelliklerde LTE 4g vs deniliyor ama 3g ile bile nete bağlanamıyorum mobil internet bağlantısını açtığım zaman 3g veya 4g yazısı görmüyorum sadece E ve H çıkıyor. Bunların sebebi ne olabilir. Genel olarak bi açıklık getirebilir misin?

    Cevapla
  11. Sefa dedi ki:
    21 Ağustos 2014, 14:14

    Benimde bir sorunum var araştırdım her yerde bulamadım. Telefonun sesi kısıldı açmak istediğimdede açılmıyor bütün sesler kapalı yazıyor yukarda ses yok simgesi var ama telefon sesli modda normalde.

    Cevapla
    • Engin dedi ki:
      21 Ağustos 2014, 15:59

      Fabrika ayarlarına geri dönersen düzelir. Bende de oldu ses kısılma sorunu hatta kulaklık bile çalışmadı ilk zaman tırstım sonra kendi dosyalarımı pc ye aktardım format atacaktım düzeldi. Yani tel hafızası fazla dolunca falan yapıyor olabilir. yazılımsal eksiklikleri var.

      Cevapla
  12. LTE dedi ki:
    22 Ağustos 2014, 23:13

    E Edge demektir(2G) H, 3G veya H+ ise 3G dir. LTE olarak bağlanamazsın, çünkü Türkiye’de LTE yok.

    Cevapla
  13. Asya dedi ki:
    23 Ağustos 2014, 00:33

    Telefonu yeni aldım kendi çapımda keşfetmeye çalışırken bir resmi kilitledim ve tekrar açamıyorum nasıl açabilirim yardımcı olur musunuz ??

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      23 Ağustos 2014, 00:39

      Resimler menüsünde sağ üste ayarlar (3 nokta) tuşuna basıp kilitli resimleri göstere bas. Daha sonra gerisini çözersin zaten.

      Cevapla
  14. Asya dedi ki:
    23 Ağustos 2014, 00:52

    Tamm yaptım teşekkürler

    Cevapla
  15. betül dedi ki:
    24 Ağustos 2014, 19:19

    https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/s526x395/10523213_349150085261858_3702450659811815158_n.jpg
    yardım edin nasıl etkinleştirebilirim ?

    Cevapla
  16. konyali44 dedi ki:
    31 Ağustos 2014, 15:06

    Merhaba lg g3 yeni aldim ama sarj bi gunu bile cikarmio ne yapmaliyim gps kapali demissiniz nerden kapatabilirim gereksiz seyleri de kapatmak istiyorum ama bilmiyorum hangilerini kapatmaliyim diye bir de son guncellemeyi yapmadim sizce yapmali miyim herkes farkli soylemis en cok da kameranin kotu olmasindan korkuyorum lutfen yardimci olur musunuz

    Cevapla
  17. konyali44 dedi ki:
    31 Ağustos 2014, 15:57

    Peki sarjin daha cok gitmesi icin ne yapabilirim

    Cevapla
  18. mutimage dedi ki:
    01 Eylül 2014, 19:25

    arkadaşlar onu bunu boşvein telefon bende aldım kusursuz saat gibi çalışıyor kullanmayı bildikden sonra hiç bir takıntısı yok donması yok şarj konusuna gelince ne kadar çok koşarsan o kadar çabuk yorulursun arkadaş 3000 mah pilin var yetmiyorsa yedek batarya imkanı sunuyor adamlar hangi amiral telefonda var bu bırakın boş boş çamur atmayı

    Cevapla
  19. mutimage dedi ki:
    01 Eylül 2014, 19:27

    enerji tasarrufunda tut parlaklığı otomatik yap bulunduğun ortama göre o ışığı açar yada kısar hem perfonsı uzun sürer hem uzun kullanan kullanıcılar için ideal

    Cevapla
  20. adem dedi ki:
    10 Eylül 2014, 18:18

    kendisi kadar özellikleride çok güzel

    Cevapla
  21. hasan dedi ki:
    11 Eylül 2014, 16:26

    S.a telefonu alali 1 ay oldu cok memnunum ama tek sıkıntım görüntülü arama yapamaiyor yardimci olurmusunuz…

    Cevapla
  22. enginanil dedi ki:
    12 Eylül 2014, 18:02

    merhba,

    bende G3 yeni aldım. eski Iphonumdan videoları bilgisayara atıp ordan telefona yükledin ama desteklenmeyen format uyarısı geliyor. avi ve mp4e çevirip attım yine hata veriyor. Eski tlfonumdaki videoları en sağlıklı biçimde nasıl G3e atarım.

    teşekkürler

    Cevapla
  23. enginanil dedi ki:
    13 Eylül 2014, 09:51

    Merhaba,

    Iphonedaki videoların formatı mov idi. ben bu videoları format factory programı ile avi ve mp4e çevirdim fakat her iki uzantıda da G sıkıntı yaratıyor malesef. Yardımcı olursanız çok sevinirim.

    teşekkürler

    Cevapla
  24. ismet dedi ki:
    14 Eylül 2014, 03:04

    ya benim g3 şifre koydum geri kaldıramıyorum güvenlik ayarlarından koydum 🙁

    Cevapla
  25. salim dedi ki:
    18 Eylül 2014, 20:49

    arkadaşlar bende lg g3 alcam bi sorum vardı. ilk aldıgımda fabrika ayarlarına dönmem gerektigini okudum kapanıp acılma v.b hatalar olmaması icin alanlar yardımcı olabılırler mi ?

    Cevapla
  26. Murat dedi ki:
    19 Eylül 2014, 22:34

    Oyun esnasında ana ekran tuşlarını kapatamıyorum.Kapanır mı?Kapanırsa nasıl kapatılır?

    Teşekkürler

    Cevapla
  27. busra dedi ki:
    19 Eylül 2014, 22:53

    Lg g3 aldım görüntülü konuşma yapamıyorum nasıl yapabilirim

    Cevapla
  28. gulserendemirel dedi ki:
    20 Eylül 2014, 00:25

    Lg g3 u bugun aldim ve goruntulu gorusme var mi uok mu bu konuya dair bana yardimci olursaniz sevinirim lg servisine yani garanti firmasina yonlendirmede bulunsam cozum kesin olur mu ?simdidedn cevap icin tesekkur ederim.

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      20 Eylül 2014, 00:43

      Telefonunuz hayırlı olsun. Görüntülü görüşmeyi skype, tango gibi programlarla yapabilirsiniz.

      Cevapla
  29. mehmet gunduz dedi ki:
    22 Eylül 2014, 02:02

    merhaba admin lg g3 aldım goruntulu gorusme var mı yok mu selamlar

    Cevapla
  30. mls dedi ki:
    22 Eylül 2014, 23:08

    Merhaba.Lg G3 32gb alali 2hafta kadar oluyor.Orjinal kulakligi ilk aldigim gun denedim calisti birdahada kullanmadim.Fakat 2 gundur telefonumun orjinal kulakligini ve markali baska kulakliklari takiyorum algilamiyor(sesi disari veriyor,radyoyu acinca lutfen kulaklik takiniz diyor,kulaklik isareti cikmiyor),kulakliklarin hicbiri bozuk degil cunku baska telefonda ve mp3de calisiyor.(kulaklik girisinde tozda yok)
    Telefonumun kulakliklari algilamamasinin sebebi ne olabilir ?

    Cevapla
  31. mls dedi ki:
    22 Eylül 2014, 23:40

    Evet ,aldigim gun hepsini guncelledim.

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      23 Eylül 2014, 00:07

      Kulaklık girişinde bolca miktarda çatlak sorunu olan var ama sizin dediğiniz gibi bir sorun yaşayan pek olmamış. Yabancı forumlarda araç bağlantısını aux kablo kullananlar sorun yaşamış ama genelde yen bir aux kablosu ile deneyenler bu sorunu aşmış.

      Önereceklerimiz; recovery deneyin, yeni bir güncelleme bekleyin ya da servise gönderin. 1 haftadır LG Türkiye’ye ulaşılamıyor. Servise gönderdiğinizde en az 15 gün cihazdan haber alamayabilirsiniz.

      Cevapla
  32. sedaa dedi ki:
    24 Eylül 2014, 23:54

    Benim sorunum arama engelleme ile ilgili.ayarlardan engelleme yaptığım halde hala engelli numaralardan aramayı alıyorum . bunu nasıl yapabilirim ?

    Cevapla
  33. baturalp dedi ki:
    25 Eylül 2014, 20:54

    Merhaba. G3 alalı 2 hafta oldu. Ama uygulama indirmeden görüntülü konusmayı bulamadım. Yardımcı olursanız memnun olurum.

    Cevapla
  34. cenk dedi ki:
    28 Eylül 2014, 01:36

    telefonu alalı 1 aya yakın oluyor neredeyse fakat bir kaç kez cebimden halının üstüne falan düştü daha sonrasında sanki orjinal kabını takınca elektrik sızdırıyormuş gibi geliyor buna bir çözüm yolu var mı ?

    Cevapla
  35. FARUK34 dedi ki:
    30 Eylül 2014, 21:30

    merhaba. ben de yaklaşık 1 ay önce lg G3 aldım. Hattım avea idi o zamanlar. aldıktan 2 hafta sonra turkcell e geçtim. birkaç gün sonra aramalarda karşımdaki sesimi puslu bi değişik duyuyormuş, aynısını bende duyuyordum. Yalnız bu her aramamda olmuyordu, ara sıra oluyordu. Telefonu tecnosaya götürdüm 20 gün sonra yenisini verdiler. Ancak bugün gün içerisinde birkaç kişiyle konuşunca aynı problemin olması canımı sıktı. aynı hatanın tekrarlaması telefonda hata olma olasılığını düşürüyor. sizce hat kaynaklımıdır ve bunla ilgili ne yapabilirim

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      30 Eylül 2014, 22:08

      407 ve 408 serisi sorunsuz seridir. Degisen telefonlari yeni seri gonderirler, sizin seri kac ile basliyor. Kutuda yazar.

      Cevapla
  36. Sezayi dedi ki:
    02 Ekim 2014, 00:38

    Slm arkadaşlar ipone 5s kullanıyorum şu an lg g3 güzel telefon ama internet bağlantı durumu nasıl hızlı mı yavaş mı telefonu değiştirmeme ne dersiniz

    Cevapla
  37. salim dedi ki:
    02 Ekim 2014, 13:56

    Merabalar. Benim lg kore mali sizce robot atmalimiyim yardımcı olursanız sevinirim

    Cevapla
  38. eda dedi ki:
    03 Ekim 2014, 09:56

    Merhabalar.g3 yeni aldım fakat internete balanamıyorum,yardımcı olursanız sevinirim.Teşekürler

    Cevapla
  39. melike dedi ki:
    03 Ekim 2014, 10:57

    Slm arkadaşım ben lg g3 kullanıyorum 2.5 haftadır. biyerlere bşyler yazarken klavyedeki harflerden bazılarına temassızlık yapıyo bazen de üst üst 3-4 kere aynı harfe veya silme tusuna basıyorum kabul etmiyo. sonra tekrar geri dönüyorum basıyo. ama bu durum sıkıcı olmaya basladı bnm telefonda mı bi sorun vr acaba yardımcı olurmusnuz tşkkrler..

    Cevapla
  40. melike dedi ki:
    03 Ekim 2014, 11:34

    donma gibi degil. bazen ilk basışımda basmıyo. bazen de aynı tusa ard arda basmama izin vermiyo ama geri dönüp bastıgımda yada bekledgmde basıyo

    Cevapla
  41. faruk dedi ki:
    03 Ekim 2014, 14:30

    lg g3 üm daha yeni geldi açmadan şarja mı takmam gerekiyo ilk şarjı ne kadar bunun 16 saat mi buda ? teşekkürler

    Cevapla
  42. melike dedi ki:
    04 Ekim 2014, 00:22

    arkadalar benim gibi klavyesinde basma sorunu yasayan varsa telefona reset atsın anında düzeldi. yazılımdan kaynaklı bsydi sanırım. tşkkür ederim admin

    Cevapla
  43. muhammet dedi ki:
    05 Ekim 2014, 12:52

    arkadaşlar 3 gün önce aldım g3 netten siparis lg garantili ama ekrani ve renkleri bana hic canlı ve parlak gelmedi gelmedi hatta g2 var arkadasta onun ekrani kat kat daha canli parlak gözüküyor acaba benim cihazimdami bir problem var hepsimi boyle ?

    Cevapla
  44. muhammet dedi ki:
    05 Ekim 2014, 13:07

    normalde discovery elitin ekranı beğenmediğim icin almamamıştim ama karşilaştirinca ikiside.neredeyse ayni fiyat farkini o konuda haketmediği düşünüyorum ben daha cok parlak ekran seviyorum ekran konusunda beklentimin malesef.cok altında kaldı

    Cevapla
  45. muhammet dedi ki:
    05 Ekim 2014, 13:27

    mesailer baslar baslamaz aldiğim yere götürücem nasıl olsa yakın orduda eğer cihazda bi problem varsa değisimini yaparlar umarım

    Cevapla
  46. gürcan dedi ki:
    05 Ekim 2014, 21:02

    üç gün önce lg g3 aldım gayet memnunun lakin kullanırken arada ekranın ortasında küçük bi kutucuk çıkıyor ev içinde loading.. yazıyor.bunu nasıl çözebilirim?

    Cevapla
  47. ibrahim dedi ki:
    06 Ekim 2014, 15:25

    Uzun suredirlg g3 kullaniyorum. 2 hafta ince cihaz kendi kendine fabrika ayarlarina dondu ve hafiza kartinida komle sildi.bu gunde fotograf cekerken hafiza karti takili degil uyarisi aldim oda calismiyor.fotograflari cihaza kaydet menusunu bir turlu bulamiyorum.sanki hafiza karti takiliymis gibi davraniyor.fotolari acmak istedigimde siyah acilamayan yada formati bozulmus foto uyarisi veriyor. Tum fotolarimin gitmesinin yanisira simdi yeni foto cekemiyorum.format aticam ama cihazdada yedeklerim var.icinde cikamadim onerisi yada yorumu olan varmi?

    Cevapla
  48. bayram dedi ki:
    07 Ekim 2014, 14:55

    merhaba admin lg g3 aldığımdan bu yana şebeke sorunu yaşıyorum daha önce s4 vardı aynı yerde lg çekim gücü çok az

    Cevapla
  49. Charlie dedi ki:
    07 Ekim 2014, 17:04

    Lg g3 telefonumu her açtığımda önce adcash uzantılı sayfa açılıp uyarı veriyor bunu nasıl silebilirim

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      07 Ekim 2014, 17:05

      Kalitesiz uygulamaları silerek devam edin. Düzelmezse hepsini silip tekrar yükleyin. Yine düzelmezse recovery.

      Cevapla
  50. ysmn dedi ki:
    08 Ekim 2014, 06:07

    1ay olmadi alali 2.haftada sarjiyla ilgili sıkıntı yasadim hala da ayni sorun sarj oluo gorunuo ama olmuo baska sarj aleti takiorum doluo sarj aletimde ariza var sanirim

    Cevapla
  51. ilker dedi ki:
    08 Ekim 2014, 16:09

    Merhaba. Yeni aldığım LG G3 telefonuma 2 gün önce akıllı Cüzdan kılıf aldım fakat kılıftaki mıknatısların oluşturduğu manyetik alan ekrana zarar verdi. kapak ve ekran mıknatısının olduğu yerlerde renk bozulmaları meydana geldi. Nedir bu?başına böyle bişey gelen varmı? zamanla düzelir mi? Ne yapılmalı? Teşekkürler…

    Cevapla
  52. welweder dedi ki:
    09 Ekim 2014, 17:02

    Arkadaşlar. Ben g3 iki haftadır. Kullanıyorum. Ama ben bi yerde bi hata yaptım. Mp3 indirebiliyodum net den. Video falan ama simdi sadece şarkıları. Dinleyebiliyorum. Indiremiyorum. Yaptığım. Hatayı. Düzeltmeye. Yardim edersiniz. Sevinirim simdiden tskl

    Cevapla
  53. ilker dedi ki:
    10 Ekim 2014, 21:14

    Merhaba. Yeni aldığım LG G3 telefonuma 2 gün önce akıllı Cüzdan kılıf aldım fakat kılıftaki mıknatısların oluşturduğu manyetik alan ekrana zarar verdi. kapak ve ekran mıknatısının olduğu yerlerde renk bozulmaları meydana geldi. Nedir bu?başına böyle bişey gelen varmı? zamanla düzelir mi? Ne yapılmalı? Teşekkürler…

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      10 Ekim 2014, 21:25

      Başına gelen görmedim ama yazılımlık bir durum değil. Servis ile görüşün bakalım ne diyecekler.

      Cevapla
  54. welweder dedi ki:
    11 Ekim 2014, 02:05

    Cevap bana degildi sanirim admin. Beklemedeyim ltfn bi yardim. Sıfır. Telefonu teknik servise kurcalatmak istemiyorum

    Cevapla
  55. lg g3 43 dedi ki:
    11 Ekim 2014, 16:29

    Lg g3 telefonumu gitti gidiyordan aldım.program versiyonu olarak avrupa gösteriyor.lg turkiye guncellemesini nasil yapabilirim.bu arada ilk aldığimda guncelleme yapti fakat bu seferde rehberde fotoğraf ekleme yapmadi.tekrar sifirladim bu sefer avrupa versiyonu 4.4.2 var.diğer guncellemeleri yapmiyor.bu avrupadan turkiye versiyonuna nadil gecis yapabilirim

    Cevapla
  56. Recep Devir dedi ki:
    12 Ekim 2014, 14:26

    Eğer telefon pinini unuttunuz Google’ın hesabı ile açılıyor. ?.uzun süre denetlenir telefon secenek sunuyor.
    Eğer google store dan indirmede problem var ise telofon sıfırlanması gerekir.

    Cevapla
  57. Recep Devir dedi ki:
    12 Ekim 2014, 14:29

    Eğer telefon pinini unuttunuz ise Google’ın hesabı ile açılıyor. ?.uzun süre yanliş pin girilirse telefon secenek sunuyor.
    Eğer google store dan indirmede problem var ise telofon sıfırlanması gerekir.

    Cevapla
  58. vefa02 dedi ki:
    12 Ekim 2014, 23:24

    Benimkinde. V10a-GLOBAL-COM yazıyor versiyon başkalarına benzemiyor acaba anormal bir durum mu

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      13 Ekim 2014, 00:16

      V10 euro kodu var ama global gormedim. Güncelleme alinca duzelir herhalde. Cihazda sorun var mi

      Cevapla
  59. polat gur dedi ki:
    13 Ekim 2014, 22:36

    Ben lg 3 alali 2 gun oldu castle clash (kale savasi) oynuyorum oyun icerisinde klavye calismiyor ne yapmam gerek

    Cevapla
  60. polat gur dedi ki:
    13 Ekim 2014, 22:45

    Bugun cikani daha yapmadim saatlerdir de onun inmesini bekliyorum cok uzun suruyor mu normalde yeni surumun inmesi

    Cevapla
  61. hatice cosgun dedi ki:
    14 Ekim 2014, 20:27

    Tlf da 3 g varmı ben. Bulamadım

    Cevapla
  62. hatice cosgun dedi ki:
    14 Ekim 2014, 20:28

    Görüntülü. Görüşme. Yapamıyoruz. Bilen. Varmı

    Cevapla
  63. muhammet dedi ki:
    17 Ekim 2014, 14:05

    ben lg g3 aldim 2 hafta oldu 1 kere değişim yapildi ekran hatasindan dolayi ikinci cihazda ayni problem var bu sefer dediler seride problem olabilir serisi 408kp yenii serisi 409 mus gelince degisim yapariz dediler ama ne zaman gelecegi belli degilmis cok uzun surermi gelmesi bilen varmi aldim yer turkcell iletisim magazasi ?

    Cevapla
  64. muhammet dedi ki:
    17 Ekim 2014, 14:36

    Yani o zaman bir 2 hafta icinde aldim yere 409 serisi gelebilir öylemi ?

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      17 Ekim 2014, 21:00

      muhtemelen gelmiştir, 409 serisi eylül ayına ait. Siz kasım yani 410 serisi alabilirsiniz.

      Cevapla
  65. ozlem dedi ki:
    17 Ekim 2014, 14:56

    lg g3 te whatsaptan ya da normal sms geldiğinde bildirim ışığı ayarları açık olmasına rağmen yanmıyor. Bu konu hakkında yardımcı olursanız sevinirim..

    Cevapla
  66. azra_azra78 dedi ki:
    17 Ekim 2014, 16:06

    ya arkdşlr hat takmadan çalışıyormu

    Cevapla
  67. abdullah karaoğlan dedi ki:
    19 Ekim 2014, 01:51

    Arkadaslar bir gün oldu telefonu alali ama problem yasiyorum. 409 serisi internet bağlantısı ve şebekesi olduğu halde nete bağlanırken google play girerken whatsapp mesaji atarken problem var. Nete hemen girmiyor. Yükleme basliyo ve duruyor. Kapatip yeniden açınca oluyor. Whatsapp mesajları gitmiyor . google play de bağlantı hatası zaman aşımına uğradı diyor .bazen oluyo bazen düzgün calisiyor. yeni aldım aldigimdan beri böyle lg garantili ve vatandan aldım. Factory reset denedim ilk günden ve ilk 5 saat içinde .

    Cevapla
  68. abdullah karaoğlan dedi ki:
    19 Ekim 2014, 01:59

    Wi-fi ile hiç denemedim daha ama şöyle diyeyim aynı yerden az önce bu hataları verirken şimdi düzgün calisiyor

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      19 Ekim 2014, 02:02

      3g bağlantısına güvenerek bir sorun olduğunu söylemek çok zor. Wifi ile de deneyince anlarsınız. Umarım 3g den dir. Hayırlı olsun telefonunuz.

      Cevapla
  69. abdullah karaoğlan dedi ki:
    19 Ekim 2014, 02:10

    Teşekkürler. Test sonucu ping 82 download 2.16 upload. 0.09 . ayrıca bu mesaji yazarkende bağlantınız yok dedi sayfa yenilmek zorunda kaldım. Ve ilk aldığım andan itibararen arkadaki rusların orda ısınma var ki sadece mesaj ve arama yaptım hiç oyun oynamadım . böyle giderse ilk iki günde servise vereceğim.

    Cevapla
  70. efe dedi ki:
    19 Ekim 2014, 23:02

    Arkadaşlar merhaba g3 ü bilgisayara bağlamak için pc suite programında,adım 2 de ”Telefonunuz ile bilgisayarınızı eşleştirmek için cihazınızın yazılımı seçin” kısmına geliyorum
    ”Arama kriterlerine uygun sonuç bulunamadı” diyor ne yapmalıyım?nasıl bağlayabilirim?

    Cevapla
  71. hasan emre dedi ki:
    20 Ekim 2014, 20:26

    Selam arkadaşlar ben G3 kullanıyorum çok memnunum ama son 3-4gündür ekran otomatik dönme sorunu oluyor bazen ya dönmüyor yada dönünce kalıyor anca kapatınca normal olarak kullanıyorum telefonu duzeltince flan da olmuyor fabrika ayarlarinada döndüm ama sorun devam ediyor

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      20 Ekim 2014, 20:34

      Döndürmeyi kapalı kullanıyorum, başıma gelmedi ama kalibrasyon deneyin. Telefonu düz bir zemine bıraktıktan sonra Ayarlar > Genel > Hareketler > Sensör > Hareket Sensör ayarı menüsüne gidin.

      Cevapla
  72. engin dedi ki:
    21 Ekim 2014, 12:16

    Lg G3 telefonumu kurarken kilit ekranında ” Kaybolduğunda bu numarayı arayın diye bir seçenek vardı fakat numarayı yanlış yazdım seçeneklerden düzeltme imkanı var mı? Tekrar format mı atmam gerekiyor.

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      21 Ekim 2014, 12:29

      LG G3 telefonunuza Ayarlar > Ekran > Kilit Ekranı > Kayıp telefon için irtibat bilgileri menüsüden yeni telefon ekleyebilirsiniz.

      Cevapla
  73. Hasan dedi ki:
    21 Ekim 2014, 20:11

    Slm Arkadaşlar LG G3 Aldım Ama Görüntülü Konuşmayı Bir Türlü Bulamadım Nerden ve nasıl Yapıyoruz Yardımcı olursanız Sevinirim

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      21 Ekim 2014, 20:13

      Görüntülü konuşma için Viber veya Tango gibi bir program indirmeniz gerekiyor.

      Cevapla
    • Hasan dedi ki:
      21 Ekim 2014, 20:15

      Normalde Kendınde Yokmu Öyle Bı Özelık

      Cevapla
    • Hasan dedi ki:
      21 Ekim 2014, 23:13

      Bu Nasıl Bi Telafon Ki Böyle Bi Özelik Yok Çok Saçma Okadar Pahalı Bır Telefonda Görüntülü Konuşma Yok Aldıgıma Pişman oldum Gerçi

      Cevapla
      • admin dedi ki:
        21 Ekim 2014, 23:16

        Samsung haricinde başka markada görüntülü konusma yok. Note 4 haricinde G3 kadar iyi bir telefon da Samsung da yok.

        Cevapla
    • Hasan dedi ki:
      22 Ekim 2014, 19:49

      Lg G3 De Telefonun Isınmasına Bı Çözüm Varmı Acaba Oyun Falan Oynarken Çok Isınıyor Ekran ???

      Cevapla
    • Hasan.. dedi ki:
      22 Ekim 2014, 19:51

      LG G3 De Oyun Falan Oynarken Ekran Çok Aşırı Isınıyor Isınmasını Onleyecek Bi PROGRAM Ya Bi Çözüm Varmıdır…

      Cevapla
      • admin dedi ki:
        22 Ekim 2014, 20:18

        Sadece gelen güncellemeleri yüklemeniz yeterli. Oyunlarda ısınmayan telefon yok ama bir sorun olması için sıcaklıktan telefonun kapanması gibi durumlar oluşması gerekir.

        Cevapla
  74. zafer dedi ki:
    22 Ekim 2014, 11:32

    Telefon harika şuan en iyi özelliklere sahip zaten film izlemek ve oyun oynamak süper ötesi ekran sanki canlı gercekten süper net hiçbir telefonda bu netlik yok. Şarjıda sorun olmaz güncellemeler ile arttı bana 2 gün gidiyor orta kullanımda.

    Cevapla
  75. kadir dedi ki:
    22 Ekim 2014, 11:33

    Görüntülü konuşmayada amma taktılar yaw yükle bir program 2 dk nı almaz sonra görüş takır takır….

    Cevapla
  76. ali dedi ki:
    22 Ekim 2014, 11:34

    Patent sorunu var sadece samsunga açık görüntülü konuşma yoksa adamlar acizmi niye eklemesin brader??

    Cevapla
  77. hoca dedi ki:
    22 Ekim 2014, 18:14

    Lg health yanlışlıkla ama ekrandan kaldırdım sonra tekrar açtım ama adım olcmuyor hep 0 adım 0 kalori ne yapabilirim lg g3

    Cevapla
  78. muammer dedi ki:
    23 Ekim 2014, 09:01

    merhaba,
    g3 te menü geçişlerinde bazen kısa süreli donma yaşıyorum bu normalmidir. birde 407 mi 408 mi nasıl öğreniyoruz kutusu yanımda değil. teşekkürler.

    Cevapla
  79. selo dedi ki:
    23 Ekim 2014, 17:48

    Lg G3 aldım hersey güzeldi bugun Güncelleme yaptım vote diye birşey yüklenmiş ama üstünde çarpı işareti var ve şimdi internete girmiyor çözüm nedir bilen varmı arkadaşlar???

    Cevapla
  80. Burhan Macit dedi ki:
    23 Ekim 2014, 18:25

    Sebeke uzerinden goruntulu gorusme varmi acaba

    Cevapla
  81. selo dedi ki:
    23 Ekim 2014, 19:41

    Volte yazıyor üstünde çarpı işareti var tıklayınca calismiyor veri ağını aç diyorum açmıyor ama ışığı yanıyor volte simgeside yanında çıktı.bu güncelleme sadece benim telefonami geldi anlamadım güncellemeyi korkar oldum.yardim edin lütfen.

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      23 Ekim 2014, 20:39

      Telefon yurtdisi sanirim.. 3845#*851# tuslarina arama yapin ve cikan ayarlari on ya da off seklinde değiştirin.

      Cevapla
  82. selo dedi ki:
    23 Ekim 2014, 22:10

    Hayır yurtdışı değil ayarları sildim tekrar kurdum oldu ama bu volte ne anlamadım yeni bir özellik ama tekrar güncelleme gelince çalışır inşallah teşekkür ederim. Şarj 1 gün gidiyor orta kullanımda 2 gün giden g3 varmı acaba?

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      23 Ekim 2014, 22:16

      Volte 3g ve LTE benzeri bir şebeke. Düzeldiyse güzel. Oyun ve 3g kullanımı olmazsa şarj 2 gün gider herhalde.

      Cevapla
  83. kadir dedi ki:
    23 Ekim 2014, 22:37

    Benim telefona bugün güncelleme gelmedi herkese gelmiyordu?

    Cevapla
  84. Kadir dedi ki:
    23 Ekim 2014, 22:40

    Yanlış yazmışım adımı pardon.2 gün gidiyor sarj ekran harika ama çok şarj yiyor malesef bir güncelleme şart ekran için.

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      23 Ekim 2014, 22:41

      Tr garantili cihazlar için son gelen güncelleme V 10 L. 2 gün şarj bu telefon için çok iyi. Daha önce hangi telefonu kullanıyordunuz?

      Cevapla
  85. SAFARİ dedi ki:
    24 Ekim 2014, 12:17

    her mesaj geldiğinde arkadaki led flaş yanıyor bunu nasıl kapatabiliriz
    diğer sorum mesaj yazarken tahmini veya önerme cümleler cıkardı bunu g3 de nasıl yapabiliriz

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      24 Ekim 2014, 14:09

      Ayarlar > Ekran > Bildirim Ledi buaradan ledi kapatabilirsiniz.

      Ayarlar > Genel > Dil ve Giriş > LG Klavye buradan da kelime öneri ayarlarını yapabilirsiniz.

      Cevapla
  86. admin dedi ki:
    24 Ekim 2014, 14:11

    Sabah %100 şarj ile güne başladı telefon. 2dk telefon görüşmesi var. 20dk oyun. Ekran otomatik parlaklıkta. Saat 14:10 Şarz %88.

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      24 Ekim 2014, 23:34

      EK: Saat 23:30 oldu 1 saat oyun, wireless ile 15dk internet, 10dk telefon görüşmesi. 3g hep açık ama kullanılmadı. Ekran otomatikte. Şarj %55.

      Cevapla
      • admin dedi ki:
        25 Ekim 2014, 15:12

        2. günde saat 15:00’de şarj %25′ düştü. Ekran kullanımı 3 saat. Güç tasarruf modunda 2 günü çıkartacak bir telefon. Oyun hiç oynanmasaydı tam 2 günü çıkartırdı.

        Cevapla
  87. SAFARİ dedi ki:
    24 Ekim 2014, 17:40

    ekran led kapalı zaten gelen her mesajda flaş yanıyor flaşı kapatamıyorum
    diğer konu
    ise harflerden zaten öneri cıkıyor benim istediğim örnegin ( iyi geceler )iyi yazdığımda geceler altta öneriyordu veya kendine ..dikkat ..et gibi

    bu konda yardımcı olursanız sevinirim

    Cevapla
  88. nisanur dedi ki:
    24 Ekim 2014, 20:06

    Yaklasık 1 ay önce aldım telefonumu dısarıdayken internet paketimi cok fazla yiyiyor yapılabilecek herhangi birsey var mi?

    Cevapla
  89. birol dedi ki:
    25 Ekim 2014, 01:04

    vifiden wadsapdan resim atıtorum ama kendi netimden atamıyorum aynı sorum oyunlardada var yardomcı olurmusunuz

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      25 Ekim 2014, 01:07

      Atamıyorum nedir. gitmiyor mu, dosyayı mı kabul etmiyor, hata mı veriyor, dosyanın boyutu nedir, hangi oyuna resim atmaya çalışıyorsunuz ve kendi netiniz 3g mi oluyor?

      Cevapla
  90. birol dedi ki:
    25 Ekim 2014, 01:26

    kükük resimler dahi gitmiyor tekrar deneyin diyor okey pulus dahi açılmıyor

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      25 Ekim 2014, 01:27

      Okey Plus’ın açılmamasının bir çok sebebi olabilir. Anlattığınız kadarıyla yardım etmemiz zor.

      Cevapla
  91. SAFARİ dedi ki:
    25 Ekim 2014, 12:40

    FLAŞ KAPANDI teşekkür ederim

    kelime önerisinide halledersek süper ötesi olacak

    benim istediğim örnegin ( iyi geceler )iyi yazdığımda geceler altta öneriyordu veya kendine ..dikkat ..et gibi kelime tahmini veya önerme çıkıyordu g3 yok yapamıyorum nasıl yapabilirim

    Cevapla
  92. esma dedi ki:
    25 Ekim 2014, 20:54

    3g ayarlarini nasil yapabilirim

    Cevapla
  93. pacemdignus dedi ki:
    26 Ekim 2014, 18:12

    Dun aldim g3 dunden veri vodafon hattimdan nette giremiyom veri aktarimini aciyorum olmuyo acilen cevap bekliyorum tesekkurler

    Cevapla
  94. sultan dedi ki:
    26 Ekim 2014, 21:42

    Mrb lg g3 kullanıyorum yalnız bı problemım var kulaklıgı takmadan konusma yapamıyorum lutfen yardımcı olur musunuz

    Cevapla
  95. nisanur dedi ki:
    26 Ekim 2014, 23:15

    Dısarıdayken acıyorum internetimi tabii ki. Ama cok kısa sürede azalıyor. Ayarlayabilme şansım var mı

    Cevapla
  96. Işıl dedi ki:
    27 Ekim 2014, 16:57

    Ben derste ses kaydi yapiyorum ancak hoca biraz kisik konustugu zamn ses cok zor geliyo asil problem ses sanki kesik kesik geliyo. Bi de ses kayit ayarlari nerede acaba . Yardim eder misiniz

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      27 Ekim 2014, 21:21

      Yakın ortamda iyi çalışıyor ama öğretmenin sesini kaydedebilmek için sınıf iyi bir ortam değil gibi gözüküyor. Mikrofonu kesen kılıf kapak olmamasına dikkat edin ve sese dogru dönükolsun.

      Ses kaydedicisinin bir ayarı olduğunu sanmıyorum.

      Cevapla
  97. birol dedi ki:
    27 Ekim 2014, 20:07

    yağmur yagarken ekranda yağmur damlası görünüyordu şimdi çıkmıyor yardım edermisiniz

    Cevapla
  98. kemal dedi ki:
    29 Ekim 2014, 01:26

    merhaba benım sorunum pil ömrü çok kısa sürüyor elimden düşürmesem yarım gün gitmeyecek ilk aldıktan sonra faydası olur dıye fabrıka ayarlarını yukledım ilk aldığıma nazaran şuan kötünün iysi uzun gitmesi için ne yapabilirim tesekkurler

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      29 Ekim 2014, 01:35

      3G cok kullaniyorsaniz ve Oyun oynuyorsaniz yapacak pek bir sey yok. Konusmaniz fazla ise ekrani otomatik ayarda tutun. Daha fazlasi icin verilerinizi paylasmaniz gerek.

      Cevapla
  99. hande dedi ki:
    29 Ekim 2014, 10:22

    merhaba, benim sorunum wi-fi ile ilgili, evimde çok rahat bağlanırken iş yerinde wi-fi ye bağlanamıyorum yardımcı olursanız sevinirim. ağı görüyor, bağlan diyince kaydedildi diyor ama bağlanmıyor.

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      29 Ekim 2014, 10:27

      Isyerinizdeki yetkili ile gorusseniz daha iyi olur.

      Cevapla
      • hande dedi ki:
        29 Ekim 2014, 10:34

        Görüştüm bizlik bişi yok dediler, yeni telefonlarda olan sıkıntıymış, diğer internet sitelerinde araştırdım, ip adresi değişmek lazımmış, onları değişsem de kaydolmuyor.

        Cevapla
        • admin dedi ki:
          29 Ekim 2014, 10:39

          Isyerinizin ag sistemi hakkında bilgi sahibi olmadan bir sey soylemek zor.

          Cevapla
          • hande dedi ki:
            29 Ekim 2014, 10:45

            900 çalışan ve 1500-1700 konaklayan misafir, şifresiz çok rahat bağlanabiliyor. böyle bir ağ. ve ben bağlanamıyorum! Burda sorun ağ da değil telefonda gibi görünüyor.

          • admin dedi ki:
            29 Ekim 2014, 11:10

            Cihazınıza eklenmiş bağlantıları silip tekrar deneyin.

  100. ÇAğrı dedi ki:
    30 Ekim 2014, 17:12

    İyi Günle Kolay Gelsin.LG G3 De Oyun Oynarken Ekran Düğmelerini Kapatabilirmiyim ? Yani Uygulamalar Sırasında Görünmesini Yer KAplaması Beni Rahatsız Ediyor.

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      30 Ekim 2014, 20:34

      Hangi uygulamada açılıp açılmayacağını kontrol edebiliyorsunuz. Ayarlar > Ekran > Ana Ekran Dokunmatik Tuşları > Menü dokunmatik tuşlarını gizle menüleriden uygulama seçebilirsiniz.

      Cevapla
  101. mehmet dedi ki:
    31 Ekim 2014, 12:57

    Arkadaslar g2 de. Ve butun samsunglarda gordugum soldaki bi tusa basili tutup acik uygulamalar ve ram kullanimi falan cikiyodu ama g3 umde naptiysam bulamadim telefonum ne kadar yem yiyor yuzdesi felan

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      31 Ekim 2014, 18:20

      Ram kullanımını program ile görüyorsun. Son uygulamaları kapatmak için ana pencereye tuş eklemen gerekiyor olabilir. Aşağıdaki Yolu kullanarak ana menüye 5 adete kadar tuş ekleyebilirsin. Ayarlar > Ekran > Ana Ekran Dokunmatik Tuşları > Tuş Kombinasyonu . Ram kullanımı 16gb versiyon için genelde 1.4gb olur. Nedne az dersen Android ihtiyaç halinde bir yerden ram alıp diğer uygulamaya yönlendirme yapabiliyor. Bu bütün markalar için geçerlidir.

      Cevapla
  102. disikartal dedi ki:
    31 Ekim 2014, 19:14

    Merhaba,ben g3 alali 10 gun oldu,iki gundur herhangi bisi yapmadigim halde kayitli numaralarimdan biri engelli,cagri ayarlarina bakiyorum,engelli listesi bos,engellemeyi kapattim ama yok olmuyo bitek o numaradan gelen aramalar aninda engelleniyo, karsi taraftada mesgule dusuyomus,napabilirim bilen varmi???

    Cevapla
  103. MİKAİL dedi ki:
    01 Kasım 2014, 12:08

    lg g3 de ekrana sürekli önce konum belirleyin yazısı geliyor ve bunu kapatamıyorum hangi uygulama bunu yapıyo buamıyorum uygulamaların ayrıntılı bilgilerini göremiyorum yazılımı cok kötü sadece ekran kalitesine diyecek yok gerisi boş bana yardımcı olacak birisi varmı

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      01 Kasım 2014, 12:42

      Uygulamalar menüsünden aktif uygulamaları kontrol edin. Zaten görünce anlarsınız hangi uygulama konum isteyebilir.

      Cevapla
  104. MİKAİL dedi ki:
    01 Kasım 2014, 12:12

    ayriyeten göüntülü konuşma nasıl olmaz o kadar para veriyoruz viber skayp gibi programlar görüşeğimiz telefonda olmaya bilir telefon tam bi fiyasko

    Cevapla
  105. serhat dedi ki:
    01 Kasım 2014, 13:17

    selam admin bazen foto çektıkten sonra foto üzerinde oynama yapamıyorum diger özellikleri kulandıgım da kaynaklar indirilemiyor diyor internet baglantısımı lazım özellıklerı kullana bilmem için

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      01 Kasım 2014, 14:10

      İlk önce foto üzerinde oynama yapmak için programa ihtiyacınız var. Sadece sihirli odak için ekstra ayar çıkıyor. Diğer özellikler bağlantı gerektiriyorsa internetiniz olduğunda indirdikten sonra deneyin.

      Cevapla
  106. Berkay dedi ki:
    01 Kasım 2014, 23:51

    Meraba Lg g3 almayı düşünüyorum fakat kendiliğinden kapanıyor ve kulaklık yerinde çatlaklar oluşuyor diyorlar 409-410k alsam böyle sorun hala yaşar mıyım ? Veya telefonda daha böyle sorunlar var mı verdiğim paraya yanmak istemiyorum 🙂

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      02 Kasım 2014, 13:28

      Yeni seriler şimdilik iyi gidiyor. Her telefon markasında sorun yaşama riskiniz var. Garanti sorunu yaşamak istemiyorsanız LG Türkiye garantili cihaz alın.

      Cevapla
  107. perihan dedi ki:
    05 Kasım 2014, 10:49

    hediye kılıfı g3 beat için veriyor verdiğiniz adreste yanlışım var mı?

    Cevapla
  108. saadet dedi ki:
    06 Kasım 2014, 13:09

    Çoklu konuşma özelligi yok mudur ya da ben mi bulamadim dun konferans yapmak istedim arkadaslarimla ama yapamadim.

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      06 Kasım 2014, 13:15

      Arama ekranında sağ üst köşede üç nokta var ona tıklayıp menüyü açın çağrı ekle kısmı var oradan çağrı ekleyin eklediğiniz numara telefonu açınca sizin ekranda konferans butonu çıkacak, ona basarak konferans görüşmeye geçiş yapacaksınız

      Cevapla
  109. saadet dedi ki:
    06 Kasım 2014, 17:04

    Tamam hallettim çok teşekkür ederim :):)

    Cevapla
  110. firat dedi ki:
    06 Kasım 2014, 21:44

    Benim klvayede turkce karakter sorunu var mesela ı yapmak istedigim zaman i ye uzun basıp ı yapıyorum bunun cozumu nedir?

    Cevapla
  111. firat dedi ki:
    07 Kasım 2014, 11:37

    Yani bunun bir cözümü yok demi iphonelarda ki gibi olsa super olurdu

    Cevapla
  112. firat dedi ki:
    07 Kasım 2014, 15:22

    Çok teşekkürler ihtiyacım olan buydu:-)

    Cevapla
  113. ahmet dedi ki:
    08 Kasım 2014, 01:45

    Slm teli alali 15 gun oldu ama sarj omru cok kisa ekran isigini otmotik moda almama ragmen gunu atamiyorum nedeni ne olabilir ogrne bilirmiyim tsk edrrim

    Cevapla
  114. admin dedi ki:
    08 Kasım 2014, 11:39

    eğer engelleme işini çözemediyseniz şöylede oluyor telefonunuzda kim ara gibi programlar yüklüyse onlardan engellemiş olabilirsiniz.telefondan bağımsız yani indirmiş olduğunuz bir programdan engellemişinizdir.

    Cevapla
  115. ersin dedi ki:
    08 Kasım 2014, 11:58

    LG. G3 Admin diger telefonlar gibi 3G acma fln var mi yani benim internetim cok yavas bu telde Kaynakli internet paketimden degil tesekkur ederim

    Cevapla
  116. erhan dedi ki:
    08 Kasım 2014, 12:59

    Telefonu alali 4 gun oldu sarzi 1 gunu cikartmiyor parlaklığın minumum seviyelerde olmasina rağmen aksam yatmadan % 50 lerdeydi sabah kalktigim zaman % 3 e dusuyor knock code ekran Kilidi acik oldugundan olabilirmi

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      08 Kasım 2014, 13:11

      Knock code şarjınızı bu şekilde tüketmez. Pil tüketim menüsünden hangi uygulamanın şarjınızı kullandığını görebilirsiniz.

      Cevapla
  117. DişiKartalNil dedi ki:
    08 Kasım 2014, 13:43

    IMEI doğru yazmama rağmen hatalı dedi. Turkcell’den aldım sonuçta, site yüzünden şüphe ettim. Sorgulattım, gayet de kayıtlı telefon. Site vermiyor demek ki kılıf falan.

    Cevapla
  118. numan dedi ki:
    08 Kasım 2014, 18:19

    Kapagi kapatinca gelen saatleri degistiremiyorum.istedigim saati
    secemiyorum

    Cevapla
  119. hilal dedi ki:
    09 Kasım 2014, 20:53

    Lg g3 beat tlf aldim her sey cok guzel lakin konuşurken ses cok dışari cikiyor bir türlü ayarliyamadim kisinca da duymakta zorlaniyorum lütfen yardim

    Cevapla
  120. Aslı efendiler dedi ki:
    10 Kasım 2014, 12:37

    Lg g3te uygulamalarimin uzerinde bildirim geldigini gosteren ikonlardan olusmuyo hani iphone vb telefondakiler gibi bildilrim sayisi cikmiyor nasil acabilirim bu ozelligi ?

    Cevapla
  121. ahmet dedi ki:
    10 Kasım 2014, 19:09

    Slm admin..g3 avea kullaniom ve 3g de tel.faceye giriom ama ne tango ne line da bi nane yiyebiliom..goruntulu konusamiom..harici net baglantisinda bu sorunlar yok..4gb neti facede yesem neye yarar..ha google a da girio sorun yok..ama goruntulu sart benim icin..neticede babamlar torunlarini gormek istio..bi care lutfen..

    Cevapla
  122. ahmet dedi ki:
    10 Kasım 2014, 19:57

    Nasil olcebilirim ve sebeke ile mi alakali..baskalari ayni sebekede sorunsuzlar..

    Cevapla
  123. ahmet dedi ki:
    10 Kasım 2014, 20:12

    Bi de veriyi acinca H yaziyo bazen E oluyo..H 3g oluyo de mi..

    Cevapla
  124. ahmet dedi ki:
    10 Kasım 2014, 20:27

    5Mbps i geciyo hiz..androidi g3le ogreniom..10 gun falan oldu alali..acemiyim yani..o yuzden bAazi seyler size kolay ama benim icin cok yeni..kusura bakmayin..

    Cevapla
  125. ahmet dedi ki:
    10 Kasım 2014, 23:18

    Ewet avea cihaz kampanyası ile aldım..

    Cevapla
  126. ahmet dedi ki:
    11 Kasım 2014, 11:05

    Avea kullanıcıları sorun yaşamıyor ama.. Sadece ben..

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      11 Kasım 2014, 13:39

      Marka ile değil bölge ile alakalı olabilir. Avea 3g denediğimde salonda çekmiyordu balkonda çekiyordu. Avea 3g kalitesi olarak Türkiye’de 3.sıradadır.

      Cevapla
  127. sevgi dedi ki:
    11 Kasım 2014, 11:21

    Ekrandaki. Herhangi bir fotoğrafı print screen tuşu görevinde bir durum var mi onu öğrenmek istiyorum

    Cevapla
  128. sevgi dedi ki:
    11 Kasım 2014, 11:23

    Eklemek için fotoğrafı kendi telefonuma yüklemek için

    Cevapla
  129. sevgi dedi ki:
    11 Kasım 2014, 22:14

    Olmadı yapamadım arkadaki açma Kapama tuşuna bastigimda tus kilitleniyo

    Cevapla
  130. semra dedi ki:
    12 Kasım 2014, 21:31

    Merhaba ben de g3 kullanıyorum fakat bir ayarı var mi bilmiyorum dokunmatigi cook yavas harflere rakamlara yolluyorum fakat yıllarında hemen gelmiyor ekrana yazdıklarım dokunmatik çok ağır yani neden olabilir ve bir ayarı var mi lütfen chp bekliyorum

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      13 Kasım 2014, 01:17

      Klavye uygulaması kullanıyorsunuz bundan kaynaklı olabilir. Arka planda çalışan programları ve şüpheli gördüğünüz uygulamaları kapatıp deneyin.

      Cevapla
  131. nagihan dedi ki:
    13 Kasım 2014, 01:13

    Instagram da video izlerken ses kısma yapamiyorum. Daha ilk defa başıma boyle birşey geldi lutfen yardimci olurmusunuz??

    Cevapla
  132. nagihan dedi ki:
    13 Kasım 2014, 01:20

    Yinede cok teşekkur ederim. Yardimci olursaniz cik sevinirim

    Cevapla
  133. nagihan dedi ki:
    13 Kasım 2014, 01:25

    Evet son güncellemeyi kullaniyorsunuz diyo

    Cevapla
  134. semra dedi ki:
    13 Kasım 2014, 17:23

    Yok açık olan uygulama yok ayrıca güncelleme de yapıldı arka plan dediğinizi anlayamadim başka ne yapabiliriz gerçekten çok yavas klavye ve tuş lar dokunmatik komple yavas

    Cevapla
  135. Salih dedi ki:
    13 Kasım 2014, 19:02

    İnstagram da ses kısamama olayı bendede var yeni oldu bu çözümünü bulan yok sanırım.

    Cevapla
  136. semra dedi ki:
    13 Kasım 2014, 20:46

    Recovery ne demek lütfen daha açıklayıcı olabilir misiniz ne yapmam gerekiyor

    Cevapla
  137. Salih dedi ki:
    14 Kasım 2014, 01:52

    Bendeki sürüm V10k sürümü yeni sürüm görünmüyor bende.

    Cevapla
  138. Salih dedi ki:
    14 Kasım 2014, 15:28

    Kliksadan aldım. Tr yani

    Cevapla
  139. ibrahim dedi ki:
    14 Kasım 2014, 16:05

    3G görüntülü konuşmayı telefonda nerde açıcam yardımcı olurmusunuz…

    Cevapla
  140. nur dedi ki:
    14 Kasım 2014, 18:45

    ya bu ekran açma kodunu unuttum sanırım ekranı açamıyorum ne yapcam

    Cevapla
  141. alper dedi ki:
    14 Kasım 2014, 21:49

    lg health nereden indirebilirim hic bir yerde bulamadm?

    Cevapla
  142. alper dedi ki:
    14 Kasım 2014, 21:59

    acaba lg fitness ile bir olabilirmi?

    Cevapla
  143. alper dedi ki:
    14 Kasım 2014, 22:42

    Heh orayı sadece etkinleştirmişim içine bakmadım çok teşekkürler 🙂

    Cevapla
  144. aykut dedi ki:
    14 Kasım 2014, 22:42

    Mrb ben görüntülü konusma yapamiyorum nasil yapabilirim bu konu hakkinda bilgi verebilirmisiniz? Teşekkür. Ederim .

    Cevapla
  145. alper dedi ki:
    14 Kasım 2014, 23:15

    Ekran goruntusunu nasıl alabilirim

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      14 Kasım 2014, 23:45

      Kapama tuşuna bastıktan sonra ses açma tuşuna basın ve ikisine de basılı tutun. Ya da quick note’u ekran kısayoluna ekleyin. Quic Note u açınca ekranı paylaş seçeneği ile kendinize mail atın.

      Cevapla
  146. sima dedi ki:
    14 Kasım 2014, 23:52

    Merhaba lg g3 alalı 1 hafta oluyor okulda arkadaslarim ben yokken sifreyi cok denemisler 5 kere ve telefon kilitlendi guvenlik sorusu bile cikmadi format atilcak butun herseyim gidicek knock code uyguladim herhangi bir seyde algiliyor bunu nasil onleyenirim

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      14 Kasım 2014, 23:54

      “knock code uyguladim herhangi bir seyde algiliyor bunu nasil onleyenirim” buurayı biraz daha açar mısın?

      Cevapla
  147. Necmi dedi ki:
    15 Kasım 2014, 12:51

    Konuşurken ses kaydı yapabilirmiyim iyi çalışmalar

    Cevapla
  148. anil dedi ki:
    15 Kasım 2014, 20:21

    Lg g3 rehber ve ayarlar menusunun rengi beyaz ve goz yoruyor siyah renge çevrilebilir mi?

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      15 Kasım 2014, 20:35

      Beyaz renk değişmez ama işinize yararsa renkleri tersine çevirebilirsin. ayarlar/genel/erişilebilirlik/ters renk

      Cevapla
  149. Nermin dedi ki:
    15 Kasım 2014, 20:50

    Merhabalar ben g3 kullanalı 3ay olucak. Klavyede sorun var kullanamıyorum. Mesajlarda WhatsApp We internete v.s klavye kullanabileceğim hıc bır yerde kullanamıyorum klavye aclmıyor. Ayarlarına girdiğimde de açılıyo ama 1 saniye icinde kapanıyor hıc bırsey yapamıyorum. Yardımcı olabilirmısınız lutfen

    Cevapla
  150. Nermin dedi ki:
    16 Kasım 2014, 01:28

    Blmiyrm ki anlamiyorm da uygulama indirilemio die yazi gelio baze . Ama hic bir sekilde kawye ckmio bende uygulamalardn extra bi klawye indrdm idare ediyrm ama ne yapmaliym

    Cevapla
  151. kadir dedi ki:
    18 Kasım 2014, 07:55

    İyi günler yaklaşık bi ay oldu LG g3 16 GB telefon alali. Daha önceden pdf dosyalarini ve zip programi yukledikten sonra zip dosyalarini acabiliyordum şuan acamiyorum ne yapmam gerekli bir çok program yukledim olmuyor.

    Cevapla
  152. Alpaslan dedi ki:
    18 Kasım 2014, 10:09

    LG G3 telefonumda şebeke internetinden koptuktan sonra telefon ayarlarını Avea’dan tekrar indirmeden internete girmem mümkün olmuyor. Mesela wireless çeken bir yere geçince veya uçak moduna alınca tekrar şebeke internetine dönemiyorum. Ayarları avea merkezden tekrar yükliyorum. Bu konuda fikriniz var mı?

    Cevapla
  153. huriye dedi ki:
    18 Kasım 2014, 10:32

    ekran görüntüsü alamıyorum.quic note u açınca demişsin bulamadım.ayrıca ben alttaki tuşa basıp yukarı çektiğimde sadece google kısayolu geliyor :S yardımcı ol admin. 🙁

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      18 Kasım 2014, 11:46

      ayarlar > ekran > ana ekran dokunmatik tuşları > tul kombinasyonları menüsünden kısayolların hepsini ekle. Q harfine benzeyen KISAYOL QUİCK NOTE İŞLEMİ GÖRÜR.

      Cevapla
  154. huriye dedi ki:
    18 Kasım 2014, 15:03

    yardım kısmında Q harfine benzer bi işaret var ekle kısmında ise Qslide- çift percere- bildirimler var :S

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      18 Kasım 2014, 15:23

      Yardım menüsündeki butonları sürükleyin yukarıya doğru. Q harfi gibi olanı yukarı aldığınızda telefonunuzun home butonunun yanına gelecektir.

      Cevapla
  155. Berry dedi ki:
    21 Kasım 2014, 16:06

    3G ayarlarını nasıl yapabilirim ?

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      21 Kasım 2014, 16:08

      3g ayarları otomatik yapılı gelir. Sorun yaşıyorsanız hattınızın müşteri hizmetlerini arayın.

      Cevapla
  156. ibo dedi ki:
    21 Kasım 2014, 22:14

    3g ,le görüntülü konuşma varmı yani internet olmadan operatör üzerinden

    Cevapla
  157. egehan dedi ki:
    23 Kasım 2014, 01:07

    Telefonun klavyesi kasiyor nasil duzeltebilirim

    Cevapla
  158. firat dedi ki:
    23 Kasım 2014, 01:44

    Gizlilik ayarında tlfnu şifrele diyor şifreledim şimdi şifreyi kaldıramıyorum nasıl olacak bide tlf kendiliğinden kapanıyor bataryayı çıkarıp takmayana kadar veya şarja takmadan açılmıyor

    Cevapla
  159. firat dedi ki:
    23 Kasım 2014, 01:52

    Şifre sabitlendi galiba geri dönüş yok

    Cevapla
  160. firat dedi ki:
    23 Kasım 2014, 01:55

    Gizlilik ayarı demişim güvenlik ayarında şifre koydum

    Cevapla
  161. can dedi ki:
    23 Kasım 2014, 13:20

    İyi günler ben lg g3 beat aldım bir haftadır kullanıyorum.bu gün bi misafir modunu açayım dedim açtım ama şimdi de çıkamıyorum ne yapmam lazım ne olursun acil yardım edin …

    Cevapla
  162. can dedi ki:
    23 Kasım 2014, 13:23

    Ana menüye göremiyorum …telefonda sadece internete girebiliyorum…. acil yardım lütfen

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      23 Kasım 2014, 13:25

      misafir modu için farklı, normal mod için farklı şifre vermeniz gerekiyor. telefonu ekran kilidine alıp normal şifresini girdiğinizde düzelmesi gerekiyor.

      Cevapla
  163. firat dedi ki:
    23 Kasım 2014, 14:00

    Güvenlikte tlfnu şifreledim tuş kapandığında şifre istiyor bunu devre dişi bırakmak istiyorum olmuyor bu şifre sürekli kalıcak mı teşekkürker

    Cevapla
  164. firat dedi ki:
    23 Kasım 2014, 14:04

    Güncel sürüm 3.4.0

    Cevapla
  165. can dedi ki:
    23 Kasım 2014, 14:06

    Çok denedim duzelmiyor…neyse yinede başka bi şekli varsa iletirseniz sevinirim.yoksa çok teşekkürler ….

    Cevapla
  166. firat dedi ki:
    23 Kasım 2014, 14:25

    Yapım numarsı KVT49L.A1412000012

    Cevapla
  167. firat dedi ki:
    23 Kasım 2014, 14:36

    Program versiyonu V10I-AME-XX

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      23 Kasım 2014, 14:39

      telefon güncel. sorun ayarlarda olmalı. ayarlar > ekran > kilit ekranı menüsünden ekran kilidini değiştirin.

      Cevapla
  168. firat dedi ki:
    23 Kasım 2014, 14:43

    Oldu çok teşekkür ediyorum size

    Cevapla
  169. Furkan dedi ki:
    23 Kasım 2014, 18:39

    Quick circle kılıf alınca telefonda animasyonlar kapanıyor. Nasil geri acabilirim?

    Cevapla
  170. Fatih dedi ki:
    24 Kasım 2014, 17:17

    lg g3 beat telefonumdan gereksiz dosyaları sileyim derken yanlışlıkla dosya sildim sanırım mobil veriden internete giremiyorum :S sadece wirellesle girebiliyorum

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      24 Kasım 2014, 17:40

      Gereksiz dosyaları telefonu pc ye bağlayıp sildiyseniz böyle bir sorun olabilir. Recovery yapınca düzelcektir. Kurulum yaptıktan sonra LG YEDEK programı ile yedek alırsanız bu durumlarda geri dönüş kolaylıkla sağlayabilirsiniz.

      Cevapla
  171. Furkan dedi ki:
    24 Kasım 2014, 19:19

    Animasyon ölçeğini buldum halletim teşekürler

    Cevapla
  172. tuna dedi ki:
    25 Kasım 2014, 11:41

    merhaba LG3 BEAT için arayan kişilerin sesini max. seviyede alıyorum ve her aramada konuşma anında arkadaki ses tuşundan tekrar kısmak zorunda kalıyorum. kalıcı olarak bu sesi nereden kısabilirim.ses ayarlarında sadece müzik sesini ayarlayabiliyorum.

    Cevapla
  173. tunaa dedi ki:
    26 Kasım 2014, 12:47

    Telefonum wasap instram mesenger vb uygulamalara baglan miyir internet paketimde var google giriyo wifi de bagli olunca giriyo ama wasap instram mesenger felan biri bana yarfim ci ola bilirim mi

    Cevapla
  174. deren dedi ki:
    26 Kasım 2014, 21:36

    merhaba benim lg g3 üm var bugün aldım televizyona kumanda olarak nasıl bağlayacağım?

    Cevapla
  175. mutlu dedi ki:
    27 Kasım 2014, 23:36

    merhabalar,
    eşimle birlikte lg g3 aldık.benim telefonumda radyo kaydı yapılabiliyorken eşimin tlf bu yapılamıyor.ikisininde sürümleri aynı sorun ne olabilir?

    Cevapla
  176. zeliha dedi ki:
    28 Kasım 2014, 13:26

    Merhaba telefonumu alali bir ay oldu suan son güncellemeyi kullaniyorum herhangi bir ekrandan ana ekrana dondugumde duvar kagidi once buyuyo sonra normal haline donuyo yadageri tusuna basarak menuye geldigimde once siyah ekran sonra arkadaki duvar kagidi gozukuyo bikacsaniyede oluyo bu dedigim sorun nedir sizce?

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      28 Kasım 2014, 13:32

      Ana ekrandaki Widgetların bazıları internet kullanıyor. Bağlantınızın o anki durumuna göre bunu yapabiliyor. Ayrıca çok fazla uygulama yüklü ise yine bu sorunu yaşayabilirsiniz. Güncelleme yaptıktan sonra telefona temiz bir kurulum yapmak performansını iyileştirebiliyor.

      Cevapla
  177. Salih dedi ki:
    29 Kasım 2014, 01:11

    İnstagram olayı romdan kaynaklanıyormuş. V10i-Global-SI romu sizce nerenin romu ben bulamadım ama .

    Cevapla
  178. fatih tunc dedi ki:
    29 Kasım 2014, 15:43

    Kolay gelsin iyi calismalar ben lg g3 aldim fakat encok sevdigim kikitli ekranda hava animasyonunu birturlu acamadim yazilimsal bir sorunmu yoksa eksik birseymi yapiyorum

    Cevapla
  179. asi dadas dedi ki:
    30 Kasım 2014, 11:39

    3G araması yapa mıyorum yardımcı olursan sevinirim admin

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      30 Kasım 2014, 16:12

      Viber ya da tango gibi programlar indirmelisin. Direk 3g arama yok. Sadece Samsung telefonalarda var.

      Cevapla
  180. necim dedi ki:
    30 Kasım 2014, 18:38

    Foto ve videoları nasıl ayrı ayrı klasöre bölecem uğraştım olmadı simdiden teşekkürler iyi çalışmalar

    Cevapla
  181. melike dedi ki:
    30 Kasım 2014, 20:28

    Q kalvyeden f kalvyeye nasıl çevirebilirim?

    Cevapla
  182. murat25 dedi ki:
    30 Kasım 2014, 23:27

    kolay gelsin admin lg g3 ü bir ay önce aldım whatsapp ı sadece wifide kullanabiliyorum operatörün interneti ile kullanamıyorum yardımmm…

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      30 Kasım 2014, 23:43

      Daha önce böyle bir sorun bilgisi gelmedi. ayarlar > ağlar > internet paylaşımı ve ağlar > mobil şebekeler menüsünde tercih edilen ağ modu GSM WCDMA olsun, WEB SERVİSLERİ ETKİN olsun. bir de böyle deneyin.

      Cevapla
  183. mehmet dedi ki:
    02 Aralık 2014, 09:18

    Merhaba lg g3 beat kullanicisiyim acaba ana menude menulerde nasil klasor olusturabilirim simdiden teşekkürler

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      02 Aralık 2014, 16:09

      Siz çözmüşsünüz ama bilmeyenler için yazalım. Klasör açmak için bir uygulamayı diğerinin üzerine getirmeniz yeterlidir.

      Cevapla
  184. mehmet dedi ki:
    02 Aralık 2014, 09:36

    Tamam buldum yinede teşekkürler

    Cevapla
  185. zarife kovalik dedi ki:
    06 Aralık 2014, 19:22

    Lg g3 kullaniyorum 1 y oldu alali duvar kagidi ekrana sigmiyor format atmadan once boyle bi sorunu. Yokdu lutfen yardimci olu. Resimler ekrNa oturmuyor

    Cevapla
  186. sudenaz dedi ki:
    06 Aralık 2014, 19:34

    ben hava anımasyonunu acamıyorum bır turlu gps ve ınternetım acık kılıt ekranından hava anımasyonunuda etkınlestırdım konumuda yazdm ama olmuyor lutfen yardımcı olun

    Cevapla
  187. ERHAN dedi ki:
    07 Aralık 2014, 23:00

    merhaba telefonum hergün günde 1 kez kapanıyor müşteri hizmetlerini aradım verdikleri kodla fabrika ayarlarına getirdim hale kapanıyor ne yapabilirim.

    Cevapla
  188. ERHAN dedi ki:
    07 Aralık 2014, 23:01

    telefonum g3 32 gb modeli.

    Cevapla
  189. ERHAN dedi ki:
    07 Aralık 2014, 23:10

    evet aldım

    Cevapla
  190. ERHAN dedi ki:
    07 Aralık 2014, 23:10

    telefon çok güzel şu kapanma sorunu olmasa

    Cevapla
  191. ERHAN dedi ki:
    07 Aralık 2014, 23:50

    merhaba admin g3 kapanma sorununu servise gitmeden halledemiyizmi teşekkür ederim.

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      07 Aralık 2014, 23:56

      bu sorun güncellemeleri yapınca düzeliyordu. bir de pili çıkartıp tekrar takın ve recovery yapmayı deneyin. güncelleme sonrası recovery telefonu daha stabil hale getirebiliyor. ısınma kaynaklı bir kapanma yaşıyorsan servise gitmesi gerekir.

      Cevapla
  192. ERHAN dedi ki:
    08 Aralık 2014, 00:26

    recovery yapmak nedir biraz açarmısnız.

    Cevapla
  193. ERHAN dedi ki:
    08 Aralık 2014, 00:34

    tekrar yaptım fabrika ayarlarına geri yükledim recovery

    Cevapla
  194. ERHAN dedi ki:
    08 Aralık 2014, 00:36

    umarım düzelir

    Cevapla
  195. melike dedi ki:
    08 Aralık 2014, 00:37

    merhaba bwn lg g3 ü yeni aldım ama müzik indiremiyorum xxcxcxc den sadece dinleniyo indirme olmuyo yardım edrseniz çok sevinirim

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      08 Aralık 2014, 08:30

      Baglanti adresini tiklamayin. Basili tutun ve menuden farkli kaydeti secin.

      Cevapla
      • Lg g3 dedi ki:
        30 Aralık 2015, 23:30

        Merhaba
        Lg G3 kullaniyorum gayat memnunum fakat konferans görüşmesi ypamiyorum. A kisisini Ariyorum cagri ekle yapip B kisini arıyorum konferans diyorum konferans birlestirilemiyor diyor yardimci olurmusuznuz

        Cevapla
  196. ERHAN dedi ki:
    08 Aralık 2014, 01:00

    teşekkür ederim

    Cevapla
  197. melike dedi ki:
    08 Aralık 2014, 10:41

    denedim menüde farklı kaydet seçeneği yok bağlantıyı kaydet çevrimdışı okuma için kaydet vs var sadece

    Cevapla
  198. melike dedi ki:
    08 Aralık 2014, 10:49

    oldu çooook teşekkür ederim

    Cevapla
  199. burak dedi ki:
    08 Aralık 2014, 17:42

    LG g 32 GB modeli alali 2 gün oldu wifi bagladi gozukuyo ama internete girmiyo

    Cevapla
  200. İBRAHİM dedi ki:
    08 Aralık 2014, 17:44

    Merhaba, LG G3′ ilk girerken ekran kilidi ayarladım, herhangi bir yeri arasam cevap vermese karşıdaki telefon kilitleniyor. Kilidi iptal etmek istedim; ayarlar/ekran/kilit ekranı sekmelerinden girdim “şifre yok” sekmesi aktif değil. Android şaka mı yapmak istiyor, benim anlamadığım, yanlış yaptığım bir şey mi var?
    Teşekkürler

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      09 Aralık 2014, 01:54

      telefonla görüşmeye başladığınızda ekran kararması normaldir. ama kilit ekranına geçiyorsa ekran ayarlarından kilit süresini uzatıp deneyin.

      Cevapla
  201. engin dedi ki:
    10 Aralık 2014, 18:39

    V10k-SEA-XX BU ŞEKİLDE güncelleme yaptığıda mevcut os sürümünde en son yazılım sürümünü kullanıyorsunuz yazıyor.
    lg pc suitte güncelleme ye bastığımızda mevcut sürüm D85510K – en son sürüm V10K yazıyor yükseltmeye yapıyor ama telefon tekrar bağlandığında aynı yükseltmeyi tekrar veriyor 4 kere denedim değişen bişey olmadı ne yapmam lazım
    telefon delta bu arada kore malı 32gb

    Cevapla
  202. engin dedi ki:
    10 Aralık 2014, 19:55

    evet aynı sürümü yükseltme olarak veriyor yüklenme tamamlandığında ise aynı işlemi tekrardan yapmamı istiyor 🙂 vediğiniz linkteki listeden baktığımda ise singapur ASEA olarak 10j diyor çıkamadım işin içinden 🙂

    Cevapla
  203. engin dedi ki:
    13 Aralık 2014, 00:50

    teşekkürler 🙂

    Cevapla
  204. betul dedi ki:
    15 Aralık 2014, 03:39

    Selamlar, ben de lg g3 aldim ama memnun kalmadim. Ziyaret ettigim butun siteler sık kullanilanlarda kaliyor, bunun cozumu yok mu istemiyorum kalmasin silemiyorumda cevap yazan olursa sevinirim

    Cevapla
  205. isa dedi ki:
    20 Aralık 2014, 01:04

    2.gün önce g3 aldım ama bir türlü rehberdeki kişilere foto ekleyemedim. fotoyu seçip kırptığım zaman foto istediğiniz gibi düzenlemedi diyor yardımcı olabilir misiniz?

    Cevapla
  206. hakan dedi ki:
    23 Aralık 2014, 08:56

    Mrb. Lg g3 32 gb alalı 3 gün oldu amabir sorun oldu , karşı taraf beni aradığında sekreter arayan kişinin numarasını söylüyor ıngilizce olarak bunu nasıl kapatabilirim yardımcı olursanız çok sevinirim

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      23 Aralık 2014, 13:19

      Android 5 kullanıyorsanız. Ayarlar – Ses – Mesaj Çağrı Ses bildirimleri menüsünden açıp kapatabilirsiniz.

      Cevapla
  207. hakan dedi ki:
    23 Aralık 2014, 17:32

    Yurt dışından getirmiş olduğum lg g3 telefonumun imei numarası kayıtlı değil bunu nasıl ve nerde halledebilirim

    Cevapla
  208. kamala dedi ki:
    26 Aralık 2014, 13:34

    Iyi gunler ben dun aldim lg g3 ama telefon ekrani isiniyor. Yenii oldugu icin fazla kullandigimdan ola bilirmi?

    Cevapla
  209. volkan yalcin dedi ki:
    30 Aralık 2014, 13:44

    Merhaba LG g3 32gb kullaniyorum ve konusurken aniden benim sesim karsiya gitmez oluyor 10-15sn sonra sesim yeniden gidiyor sonra birkac sn sonra yine aynisini yapiyor.

    Cevapla
  210. Duygu dedi ki:
    31 Aralık 2014, 11:07

    LG G3 Beat kullanıcıyım ilk başlarda mesj geldiğinde bildirim seni geliyordu hç bir ayarı ile oynamadım hatta bildirim sesini dahi değiştirmedim ilk aldığım günün ayarları ile duruyordu son 2 gündür mesaj geldiğinde bildirim sesi alamıyorum. Mesaj geldiği zaman ne sesli nede titresimli bildirim yok.

    Cevapla
  211. banu dedi ki:
    01 Ocak 2015, 09:16

    lg g3 tel kullanıyorum telefonuma fabrika ayarları yaptım fakat orjınal zıl ve bıldırım sesleri kaybolmus ne yapabilirim

    Cevapla
  212. hira dedi ki:
    07 Ocak 2015, 04:54

    Lg g3 tlfnunu kullaniyorum. Whatsapp tan aldigim fotolar galeriden baska bir yerde yedekleniyor mu ? Veya yine whatsapp tan aldigim bi ses kaydi yine baska bir yere kayit oluyo mu ?? Yardimci olsaniz ??

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      07 Ocak 2015, 11:38

      Ses kaydı başka yere gitmez fakat Whatsapp resimleri thumbnail yani daha küçük haliyle telefonda bulunabilir. Google PLus ile senkronizasyon kullanıyorsanız Plus hesabınızda resimlerinizi bulabilirsiniz.

      Cevapla
  213. ERKAN g. dedi ki:
    08 Ocak 2015, 10:07

    Ekranı kapatmak yani kilitlemek içinde iki kere herhangi bir noktaya tıkladığımda ekran kapanmıyor? Sorun ne olabilir? Yardımcı olursanız sevinirim.

    Cevapla
  214. firat dedi ki:
    08 Ocak 2015, 18:37

    Kolay gelsin kayıtlı bi numaram arandığımda red etmediğim halde kendiliğinden mesgule alınıyor sorun nedir teşekkürler

    Cevapla
  215. firat dedi ki:
    08 Ocak 2015, 18:57

    Reddedilen kişi yok ismin üzerine basılı tuttugumda numarayı düzelt yazıyor

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      08 Ocak 2015, 19:19

      Sadece düzenle çıkmaz. Rehberden ya da çağrı geçmişinden kişinin üzerine basılı tutunca satırlar çıkar. Bu satırlardan birisinde ” “Aramayı Reddet” veya “Çağrı Reddetme Listesinden Çıkar yazmalı”?

      Cevapla
  216. firat dedi ki:
    08 Ocak 2015, 19:25

    Tamam geçmiş çağrıda aramayı reddet diyor

    Cevapla
  217. firat dedi ki:
    08 Ocak 2015, 19:29

    Reddetme listesi boş

    Cevapla
  218. firat dedi ki:
    10 Ocak 2015, 11:15

    2 gündür sorunu mu ilettim neden cevap yazmıyor sunuz

    Cevapla
  219. ömer dedi ki:
    10 Ocak 2015, 22:10

    Merhaba mesaj yazarken telefon cok kasyo guncellemesini yaptm neden olabilir

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      10 Ocak 2015, 22:30

      Destek isterken hangi yazılım sürümünü kullandığınızı gönderin.

      Bu arada LG Android 5 20f sürümü PC SUIT ile yüklenebilir durumdadır.

      Cevapla
  220. ömer dedi ki:
    10 Ocak 2015, 22:49

    Ben telden guncelledim simdi baktm son surumu kullanyonuz diyo acaib kasyo sadece mesaj yazarken

    Cevapla
  221. veli dedi ki:
    13 Ocak 2015, 14:22

    Slm 1hafta önce yurtdışından lg g3 aldım sorun oyun oynayamıyorum mesela asphalt 8 yükledim bütün ayarları tamam oyunu açtığımda otamatik hareketle arabaları yön veremiyorum yardım lütfen

    Cevapla
  222. mehmet dedi ki:
    13 Ocak 2015, 22:32

    Lg g3 kullanicisiyim yeni aldim ama baglanti sorunum var guncelledim ama sorun devam ediyor ipone5 kullanisiydim keske almasaydim bu tlf nu ark dasimda note3 var okey pulus oynuyoruz onda sorun yok bende durmadan baglanti kesiliyor sebekeden olsa onunda aynisorunu yasamasi lazim ama lg3 desorun var bunu biran once halletmelisiniz bence tlf baska dicem bisey yok yoksa onnumara bi cvp lutfen

    Cevapla
  223. Adınız (gerekli):HÜLYA SAYAN dedi ki:
    15 Ocak 2015, 10:07

    LG G3 32GB kullanıcısıyım.Sabahtan beri “maalesef, android.process.acore işlemi durduruldu” mesajı veriyor.Telfonu kapatıp, pilini çıkarıyor ve yeniden takıyorum ama bir işe yaramıyor.
    Acil yardımınıza ihtiyacım var.

    Cevapla
  224. egehan dedi ki:
    28 Ocak 2015, 10:52

    Telefonumu guncellemesi 5.0 lolipop mevcuttur ama guncellemeyi geri almak istiyorum kullanisini begenmedim bu son guncellemenin. Nasil geri alicam

    Cevapla
  225. firat tekin dedi ki:
    28 Ocak 2015, 22:43

    merhabalar ben lgg3 mü yeni aldım vr sürüm5.0 en son gelen fakat telefonumun wifi bağlantısında sorun yaşıyorum daha doğrusu oyunlarda oyunlara girdiğimde wifi bağlantısını kabul etmiyor ve ben. 3g internetini kullanmak zorunda kalıyorum ayrıcagörüntülü konuşma özelliği yok sanırım bunun hakkında bilgilendirirseniz sevinirim yani daha doğrusu netlik getirirseniz sevinirim teşekkür ederim kolay gelsin

    Cevapla
    • admin dedi ki:
      28 Ocak 2015, 23:07

      Wifi sorunu için aklıma gelen modemden uzak olduğunuz ama sadece oyuna girerken böyle bir hata olduğunu söylüyorsunuz. Bu her oyun için geçerli mi yoksa belirli oyunlarda mı yapıyor. Görüntülü konuşma bulunmuyor. Bunun için uygulama indirmelisiniz.

      Cevapla
  226. sema dedi ki:
    29 Ocak 2015, 13:24

    Merhabalar S3 te rehberden kişiye girdiğimizde kişi arama geçmişini msj geçmişini görebiliyoruz. Benzer özellik çağrı gecmısı hariç görünebiliyormu ?

    Cevapla
  227. sema dedi ki:
    29 Ocak 2015, 14:05

    Acıl durum.. cevap yazabılır mısınız ?? lütfeen !!!

    Cevapla
  228. doqan dedi ki:
    02 Şubat 2015, 12:43

    kardeş slm benım sorunum burdakılerın hıcbırı deıl tek sorunum ben bırını aradıqım zaman tlfonu kulagıma goturuyorum sensor gorduqu gıbı ısık kapanıyor . artık karsı taraf telefonu kapatmadan ekranda hıc bı ıslem yapamıyorum ısık bıle acılmıyo guc tusunada basıyorum bos . anca karsı taraf kaptsın oyle ekran acılıyoo .. sensor kulaqımdan cekınceısık acılmıyo yanı neyapa bılırım

    Cevapla
  229. aleyna dedi ki:
    03 Şubat 2015, 00:56

    Merhaba, telefonumu ilk aldigim zamanlar kilit ekraninda gelen bildirimlerin simgesini gosteriyordu,hatta guncelleme yaptiktan sonra kilit ekraninda neredem bildirim geldiyse mesela Whatsapp (gizli içerik) diye yaziyordu. Fakat artık hiçbir şekilde kilit ekranına bildirim gelmiyor. Yardımcı olabilir misiniz?

    Cevapla
  230. Alaattin dedi ki:
    04 Şubat 2015, 13:57

    Telefon ekran kilidini kaldıramıyorum birde harbiden görüntülü konusma yok mu

    Cevapla
  231. natre dedi ki:
    06 Şubat 2015, 17:34

    Merhabalar
    Benzer uygulamalari bir arada toplamak için klasor olusturmak istiyorum. Yardimci olursaniz sevinirim.

    Cevapla
  232. tunahan zeytinn dedi ki:
    07 Şubat 2015, 20:18

    tuş kombinasyonu yuvarlak gibi şekiller oldu eskisi gibi düzeltebilirmiyiz

    Cevapla
  233. berfin dedi ki:
    08 Şubat 2015, 12:09

    Birini aradığım zaman sesim kesik kesik gidiyor bazen hiç gitmiyor bunun sebebi ne olabilir mikrofon dediler değiştirdim bu sorun hayla devam ediyor

    Cevapla
  234. berfin dedi ki:
    08 Şubat 2015, 17:24

    Hyr telefoncu değiştirdi

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      08 Şubat 2015, 19:28

      Yazılım olarak bir sorun varsa Ayarlar > Çağrı ayarları > Gürültü bastırma ve Ses iyileştirmeleri iptal edin. Eğer işaretli değilse aktif edin. Buradan fazla bir şey demek zor, en iyi desteği servisiniz verecektir

      Cevapla
  235. berfin dedi ki:
    09 Şubat 2015, 07:46

    Peki tsk ederim

    Cevapla
  236. limmon dedi ki:
    11 Şubat 2015, 02:29

    Merhaba bir sorum olucak yardimci olursaniz beni cok mutlu edersiniz . telefonu aldigim ilk gunden beri yazilim guncellemesi problemi yasiyorum LG yazilim guncelle cikiyor bende kabul etmiyorum , yazilim guncellemesi telefon icin saglikli midir yapmaliyim ? Birde telefona kayitli resimler videolar notlar ve hesap bilgileri silinir mi ? Şimdiden ilginiz icintesekkur ederim .

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      11 Şubat 2015, 10:57

      Yazılım güncellemelerini mutlaka alın. Dosyalarınız sorun olmadıkça silinmez. Her zaman riski var ama güncellememek daha kötü. Update bitince sorun yaşarsanız yedek alıp formatlayın.

      Cevapla
  237. limmon dedi ki:
    11 Şubat 2015, 02:33

    Ve de sarjdan cikarali 1 saat olmasina ragmen sarjim %75 . normal mi telefonda programlarin acik kalmasi pil omrunu yavaslatir mi ?

    Cevapla
  238. Zepper dedi ki:
    15 Şubat 2015, 10:31

    Lg g3 v10 eurp telefon var daha 1 ay oldu alali acaba guncelleme ne zaman gelir yada gelirmi ??? Lutfen yardimci olursaniz

    Cevapla
  239. Mehmet dedi ki:
    15 Şubat 2015, 13:52

    Merhaba. Ben rehberden mesaj attığım zaman mesaj bölümünde bu mesajlar görünmüyor, yardımcı olursanız sevinirim. iyi çalışmalar

    Cevapla
  240. yasar dedi ki:
    15 Şubat 2015, 14:49

    mrbb .. ben dün aldığım LG g3 modeli telefonla gorüşme yapıp bitirdiğim zaman aramayı sonlandıramıyorum ?? NO butonu yok göremiyorum aramayı sonlandırmak için .. illa karşı tarafın aramayı bitirmesi lazım … bu konu hakkında bana acil bilgi için dönüş yaparsanız çok güzel olur.. şimdiden saolun…

    Cevapla
  241. Mehmet dedi ki:
    15 Şubat 2015, 16:59

    Sizlerden acil cevap bekliyorum.

    Cevapla
  242. engin dedi ki:
    16 Şubat 2015, 00:02

    Selam ben lg g3 16 gb kullaniyorum benim sorunum telefonum cok ısınıyor ve sarjı cabuk bitiyor neden oldugunu cözemedim yardımcı olursanız cok sevinirim

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      16 Şubat 2015, 13:28

      LG G3 ısınma sorunu hala giderilmedi. Şarjzda ve optimize edilmemiş oyunlarda uzun süre oynarsanız kasada çatlak yapabilir.

      Cevapla
  243. PetaBayt dedi ki:
    17 Şubat 2015, 02:11

    Daha önce çatlak için değişen 408 serisi cihaz bu seferde kızılötesi kısmından çatladı. Servis DOA kapsamından çıktığı için değişim yerine çerçeve değişimi yapılacağını belirtti. Bakalım LG Türkiye servisi ne diyecek?

    Cevapla
  244. black dedi ki:
    17 Şubat 2015, 17:06

    merhaba

    ayarlar genel hareketler den telefonu kulağa yaklaştırarak açma butonu tikliyken ,bu işlemi yapmıyor video durmada aynı şekilde ekstra bir işlemmi gerekir bunun için sayın ADMİN ?

    Cevapla
  245. hfz dedi ki:
    17 Şubat 2015, 23:14

    Iyi aksamlar. Telefonu alali 3 hafta kadar oldu. Fakat on sensoru calismiyor ekran döndürme acik oldugu halde dondurma yapmiyor biri aradiginda ayari acik olmasina ragmen ters kapattigimda sessize almiyor bunun icin ne yapabilirim yardimici olursaniz sevinirim

    Cevapla
  246. nurullah dedi ki:
    19 Şubat 2015, 00:12

    Mrb lar g3 kullNiyorum galerideki kilitli dosyalarda bir cok resmim var telefonu fabrika ayarlarina dondurdum yeni bir googleplay hesabi actim diqerini hatrlamyorum ve resimler bindan dolayi acilmiyor lutfen yardim….

    Cevapla
  247. ferhat dedi ki:
    21 Şubat 2015, 00:11

    LG G3 kulanicisiyim tlfnumu tv kumandasi olarak kulanamiyorum servis merkezinden alinan 6 haneli sifre istiyor nasil alicam bu sifreyi

    Cevapla
  248. buket dedi ki:
    21 Şubat 2015, 10:33

    Meraba,lg g3 beat kullaniyorum. Klavyemin turkce klavye olmasini istiyorum. Telefonun ozellikleri arasinda var mi yoksa uygulama indirmem mi gerekiyor? Yardimci olursaniz cok sevinirim, iyi gunler

    Cevapla
  249. elf dedi ki:
    21 Şubat 2015, 19:10

    merhaba lg g3 kullanıcısıyım, telefon yazılım güncellemesi yaptı ve Sanal home butonu, geri butonu ve aktif uygulamaları gör butonlarının görüntüsü değişti ve hoşuma gitmedi.bir de ” Sanal home butonu, geri butonu ve aktif uygulamaları gör gibi standart butonları ekleyip / çıkartabilir ve ekstradan 2 tane daha tuş ekleyebilirsiniz.” demişsiniz nasıl yapacağımı söylerseniz sevinirim teşekkür ederim..

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      21 Şubat 2015, 21:58

      Sanal tuşlar için yapacak bir şey yok. Zamanla alışıyorsun. Tuş eklemek için ise: Ayalar > Ana Ekran Dokunmatik Tuşları > Tuş Kombinasyonu menüsünü takip ederek 5 adete kadar tuş ekleyebilirsin.

      Cevapla
  250. Uğur Cemil Müjder dedi ki:
    22 Şubat 2015, 13:16

    LG3 telefonumun Kilit ekranında bulunan kamera simgesi kayboldu. Nasıl geri getirebilirim. İlginize teşekkürler…

    Cevapla
  251. berfin dedi ki:
    23 Şubat 2015, 19:27

    Şebeke problemi nasl cozulebilir

    Cevapla
    • bir sen dedi ki:
      23 Şubat 2015, 23:24

      Berfin aynı sorunu bende aylardır yaşıyorum ama çözemedim. Konuşurken sesim karşı tarafa kesik kesik gidiyor yada tamamen kesiliyor. Yeni telefon alacaklara uyarım kesinlikle Lg g3 almayın paranızı boşa atmayın. Lg g3 üm var konusma yapmak icin nokia 3310 kullaniyorum mis gibi konuşuluyor lg g3 yanında halt etmis 🙂

      Cevapla
  252. mehmet dedi ki:
    25 Şubat 2015, 21:24

    Ayni sorun bendede var servise gitti anakarti deistiler gene ayni

    Cevapla
  253. ozan dedi ki:
    04 Mart 2015, 16:15

    3 bilemedin 4 aydirnkullaniyorum super telefon kesinlikle alin arkadaslar pisman olmazsiniz karsiya seste mukemmel gisiyor o sorun oldugunuz yerde ki sebeke gibi biseyin sorunudur dagda bayrda kesilmedi daha

    Cevapla
  254. kadir dedi ki:
    08 Mart 2015, 22:50

    Evet bende 5 aydir kullaniyorum herhangibir sıkıntı yasamadım.Sizdeki problem sanirim uretim hatasi olabilir.

    Cevapla
  255. Ayse dedi ki:
    11 Mart 2015, 04:32

    Admin lutfen soruma cevap verirseniz sevinirim
    Gecenlerde tekrar yazmistim ama sorunum hala cozulemedi.lgg3 16 gb da ses kesilmesi problemi yasiyorum.telefonu alali bi ay olmadi 3.kez servise gonderdim..surekli yazilim yukleyip gonderiyolar..sıkıntının sebebini kimseye ispatlayamiyorum..size yazdigimda baska servise gonderin demistiniz istanbula gonderdim hala ayni..degistirilmesini istiyorum ama kimse yardimci olmuyor…suanda sorunu gideremiyorlar.yazilimla gecistiriyorlar…son olarak sebeke kaynakli ve karti kirdirttigim icin dediler mikro sim kartta aldim ayni….yardimci olabilirseniz sevinirim..ve acil cvp bekliyorum…

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      11 Mart 2015, 04:35

      Servisin yapamadığına buradan destek vermek zor. 1 ayını doldurmamış telefonun arızası için değişim yapmaları gerekiyor. Garantisi LG Türkiye mi ithalat mı?

      Cevapla
  256. Ayse dedi ki:
    11 Mart 2015, 04:42

    Evet lgg3 turkiye ithalat spot degil orijinal..servis surekli sorun yok ben degisime gonderemem dio..bana yardimci olabilirseniz sevinirim..

    Cevapla
  257. Ayse dedi ki:
    11 Mart 2015, 04:49

    Degisim talep etmek icin ne yapmam gerekli acaba…telefonu iletisim merkezinden aldim ve onlar servis yetkilisinin ariza var demesi gerekiyor diyor..servistekiler yardimci olmuyor…

    Cevapla
  258. Ayse dedi ki:
    11 Mart 2015, 04:54

    Cvp verirseniz cok sevinirim…tel bugun servisten geldi sizin dediginize. Gore. Benim tel bir ayi asmis gozuko..

    Cevapla
  259. Ayse dedi ki:
    11 Mart 2015, 04:56

    Cok ama cok tesekkur ederim..siteniz gercekten mukemmel insanlara aninda hizmet veriyosunuz…

    Cevapla
  260. ilknur dedi ki:
    14 Mart 2015, 23:50

    ben lg g3 almak istiyorum ama telefonla görüşürken sesin kısıldığını söylemişler doğrumu acaba genel bakışta çok güzel bir telefon beğendiğim için almak istiyorum ama şuan korktum açıkçası cevaplarsanız sevinirm

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      14 Mart 2015, 23:55

      Sesin kesik kesik gittiğini söyleyenler var ama bu durum sorunu yaşayanlar için. Herkes için geçerli değil. Asıl dert etmeniz gerekenler ısınma ve çatlama sorunu. Ben kullanıyorum bu telefonu ama 2.kez çatlama sebebi ile servise gidecek ve değişim yerine işlem görecek. Artık kimseye önerilecek bir telefon değildir.

      Cevapla
      • emre bektas dedi ki:
        07 Mayıs 2015, 21:47

        Bnim cihazda ikinci defa catladi.lg yi aradim degisim suresi icin 6 ay dediler.servise 2 aylikken gonderdim parca degistiler ddm fatura gndermediyseniz tamir etmislerdir dedi

        Cevapla
        • PetaBayt dedi ki:
          07 Mayıs 2015, 22:24

          Değişim için 2 ay veriyorlar DOA kapsamından çıkınca parça değişimi yapıyorlar. Bu 1 ayda olabilir. Benimde çatladı 2.kere 10.ayda gidiyor parça değişim olacak. Yalnız 3 kere aynı hata değişim gerektiriyor.

          Cevapla
  261. fatih A. dedi ki:
    17 Mart 2015, 20:40

    Öncelikle kolay gelsin. Telefonumun galeri kısmında bazı dosyaları kilitledim ve kilit aç deyip şifreyi girdiğimde bu dosyaları goruntuleyebiliyordum. Fakat 2 gündur kilit açmama rağmen bazı dosyaları görüntüleyemiyorum. Dosya yöneticisinden girdigimde dosyalar orda duruyor silinmiş değil fakat açılmıyor. Bu dosya kilitli diyor.

    Cevapla
    • tmer dedi ki:
      16 Mayıs 2015, 17:33

      Galeriye girip sağ işte bulunan seçenekten dosyaları gizle göster butonu var o sana yardımcı olur

      Cevapla
  262. serife dedi ki:
    18 Mart 2015, 12:44

    Benm telefonumda radyo yok diger arkadaslarma yazilim guncellemesnden sonra geldi ama bn ne yaptiysam gelmedi yardmci olabilirmisiniz

    Cevapla
  263. Berfin dedi ki:
    19 Mart 2015, 13:00

    Ben ses probleminin sebebini ogrendm telefon 3g ayarli oldugu icin sebeke 3gyi bulamadgnda şebekesi gidiyor telefonunuzu mobil ayarlardan 2gye ayarlayn ses problemi çözülüyor biraz internet yavasliyabilir

    Cevapla
  264. onur dedi ki:
    22 Mart 2015, 11:14

    gizlilik koruma parolası istiyor admin lütfen hemen yardımcı olurmusn

    Cevapla
  265. ayetullah dedi ki:
    23 Mart 2015, 01:26

    Görüntülü konusma yapamıyorum

    Cevapla
  266. erkan59 dedi ki:
    24 Mart 2015, 13:41

    Arkadaşlar, arkadaşımız telefon ve özellikleri hakkında bilgi vermiş. Burası teknik servis değil, telefonunuzda sorun varsa aldıgınız yere götürün. Burada sizin telefonunuzun cekme sorununa nasıl bir çözüm umuyorsunuz?

    Cevapla
  267. ali dedi ki:
    26 Mart 2015, 17:30

    Zil sesi sorunu var ayarlardan genel hareketler zil sesi azalarak koybolsun işaretini kaldırıyorum ama zil sesi yinede azalıyor yardımcı olabilirmisiniz

    Cevapla
  268. tekno manyak35 dedi ki:
    28 Mart 2015, 16:41

    bence sizin ses şebekke progleminiz hatınız dan lg g3 4g ve 3g ye ayarlı eğer hattınızın kartı eski ise abone olduğunuz gsm öperatorüne başvurup hattınızın kartını yenisiyle değiştirin BU DEDİĞİM sadece hattını kırdıranlar için geçerli ve benim telefon dada boylebi proglem yok

    Cevapla
  269. serkan dedi ki:
    30 Mart 2015, 23:17

    Zil sesi yaparken müzigi ortadan filan basla ozelligi varmi lg g3 de

    Cevapla
  270. Huseyin dedi ki:
    01 Nisan 2015, 00:38

    Arkadaslar yardimci
    Olursanizsevirim,lg3 kullaniyorum ve radio dinkerken sesi kisip acmayi bir turlu bulamadim,muzik dinkerkende oyle radioda,yardimci okurssniz sevinirum.

    Cevapla
  271. mehmet dedi ki:
    01 Nisan 2015, 08:03

    Hayatmda bu kadar para verpte pisman oldugum tek telefon lg g3 bir telefon. Boyle akilli bi telefonda. 3g ozelligi olmazmi ya edgeyle internte giriyorm sakin almayin sizde bnm gibi pisman olursnz snra

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      01 Nisan 2015, 15:19

      Mehmet bey telefon gerçekten sorunlu. Bende aldığıma pişmanım. Ama 3G sorunu bulunduğunuz bölgeden olabilir. Güncelleme sonrası recovery yaptınız mı?

      Cevapla
      • ismail dedi ki:
        08 Mayıs 2015, 21:54

        telefondan memnunum ama almadan önce özelliklerini baktım.radio ve 3 g var diye ama lg firmasını aradım.neden yok diye söylediği turkiye garantili ürünlerde yok diyor.nedenini soruyorum.bilgi yok. recovery nedir ? 4 g destekliyecekmi. şimdiden teşekkürler

        Cevapla
  272. ibrahim çalişkan dedi ki:
    02 Nisan 2015, 22:54

    kumanda ozelliğini bulamıyorumm

    Cevapla
  273. huseyin babacan dedi ki:
    03 Nisan 2015, 20:41

    Telefonu 6 aydir kullaniyorum saydiginiz sikintilarin cocugunu bende yasadim ama hepsinin bir cozumu var. Dert edilecek bi telefon degil telefonda autocad ve photoshop kullaniyorum. Bu yonunden kendimi cok sansli hissediyorum bu telefonu aldigim icin. Kasa catlagi eger silikon kilif kullanirsaniz olusmuyor. Interneti e kullaniyorsaniz ayarlariniz turkcelde wap aveada avea ısp wodafone da 3g olacak . sesin kesik kesik gitmesi gorusme sirasinda ag seceneginin hem gsm hem wcdma acik oldugundan oluyor telefon gorusmesi sirasinda ne kadar mobil neti kapatsada veri almaya calistigindan oluyor. Radyoda ve muzikcalar da ses acik kisma bildirim panelinden ayarliyabiliyorsunuz telefonun arkasina cevirmeden. 16 gb lik olanin kasma vb sikintilar oldugunu biliyorum ama 32 likte bole bi sikinti yok buna emin olabilirsiniz.

    Cevapla
  274. ERTUGRUL dedi ki:
    04 Nisan 2015, 22:35

    Benim lgg3 umde 3g nerden acilir yardimmmmmm

    Cevapla
  275. mehmet dedi ki:
    12 Nisan 2015, 18:49

    Telefonum lg g3 muzik dinlerken bir anda durdu muzigi ve hic bir sekilde ses Cikmiyor hoparlorden dusurme vs, olmadi hic ne yapabilirim

    Cevapla
  276. Ahmet dedi ki:
    22 Nisan 2015, 23:54

    telefonumda yazı yazarken ama sadece yazı yazarken whatsap messenger ve mesaj bölümünde kasma başladı neden acaba bilgi veya öneride bulunabilir misiniz?

    Cevapla
  277. yasin dedi ki:
    27 Nisan 2015, 13:35

    Telefonumu yeni aldim bi kac dosya indrdm fakat smdi indirmeye denedigim hic bir sey inmiyor telefonu kurcalarkn bisiyinini kapattm bi yardmci olun wifiden indiriyorum olmuyo

    Cevapla
  278. faruk dedi ki:
    28 Nisan 2015, 15:21

    Lg g3 anakaet fiyatıni biliyormusunuz ikinci elde olur

    Cevapla
  279. cuma dedi ki:
    02 Mayıs 2015, 21:51

    Arkadaşlar merhaba bende aldım yeni kulaniyorum ve çok çok memnunum hiç bir telefonda olmayan özellikler var çok iyi düşünülmüş. harika bir cihaz her cepten tavsiye ediyorum bazı problemler var diyorsunuz dokdorda hasta oluyor birde şundan bahsetmeden geçemeyeceğim bazı yabancı uygulamalar var telfonunuzu bu tür uygulamalarla doldurmayan zarar veriyor tavaslatiyor benim haramdan dolayı 2 defa renk karıştı fabrika ayarlarina döndüm düzeldi bazı sorunlar olursa fabrika ayarlarina döne bilirsiniz birde gmail adresiniz olsun .ben cuma karataş ordu unyede yaşıyorum isteyen bir sorun karşısında araya bilir.

    Cevapla
  280. tugay dedi ki:
    04 Mayıs 2015, 13:42

    Ben daha bugun aldım telefonu ve internetim de bir sorun var yada avea operatörü kullandığım dan yavas internet 3g kullanmıyorum bulundugum yerden dolayi bilgisi olan arkadaslar yardimci olursa sevinirim

    Cevapla
  281. Salih dedi ki:
    10 Mayıs 2015, 00:44

    Yorumlardan anladığım kadarıyla, sorunların tamamı “şebeke, ağ bağlantısı, bölgesel çekim zayıflığı”… Kısacası donanımsal problemler değil. Estetik olarak da tek problem kasa çatlaması sanırım. Ülkemizdeki teknolojik alt yapıların gerçeği yansıtmadığını düşünecek olursak, LG G3 her türlü donanım testini en üst seviyede karşılayan bir cihazdır. Kısacası bireysel sorunları, cihazın genel sorunuymuş gibi yansıtmak bana biraz ön yargı gibi geliyor. İphone5 kullanıyorum ve cihaz internet bağlantıları açıkken ciddi donmalar yaşayıp ana ekrana geri dönüyor diye, bu cihazın kötü olduğunu göstermez. Cihazı uçak moduna alıp tüm bağlantıları kapattığımda ise ekran geçişleri dahi inanılmaz hızlanıyor. Markası ne olursa olsun bir AKILLI TELEFONDA Konuşurken sesin kesilmesinin en büyük nedeni, cihaza indirilen uygulamaların, cihazın hangi donanımını kullandığına izin verdiğimize dikkat etmeyerek ezbere uygulama yüklememizdir. Kameranızı kullanan bir uygulama ilerleyen zamanlarda cihazın ekran rotasyonunu dahi bozabiliyor. Umarım anlatabilmişimdir. Orjinal cihaz kullanın ve her zaman tüketici haklarınızın neler olduğunu bilerek hareket edin. Sonuç olarak kullandığımız cihazların mega pikseli ya da ram veya çekirdeği ikinci planda olan şeyler. Bu cihazların ilk amacı SADECE BİRER TELEFON olmaları. Diğer özellikleri ise ikinci planda gelen aksesuarlar. Eğer fotoğraf çekmek istiyorsanız fotoğraf makinası, oyun oynamak istiyorsanız xbox veya playstation v.b., doküman düzenlemek istiyorsanız bir bilgisayar edinmelisiniz. Sağlıkla kalın.

    Cevapla
  282. aysha dedi ki:
    10 Mayıs 2015, 14:56

    Lgg3 16 gb kullanicisym.ekekrani kilitleyip actiktan sonra ekran saatinde o
    Kilitledigim ani gosterio bikac saniye icinde eski haline dönüyor..telefonu yeniden baslatiyorum ama bi duzelme soz konusu degil..yardimci olursaniz sewinirim..

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      10 Mayıs 2015, 15:25

      Kullandığınız uygulamalardan olabilir. Sisteme müdahale edebilen uygulamaları seçebiliyorsanız kaldırmayı deneyin. Mümkünse recovery yapın.

      Cevapla
  283. berna dedi ki:
    10 Mayıs 2015, 16:59

    merhaba arkadaşlar.lg g3 kullanıcısıyım kilit ekranında bulunan saati kaldırmanın yolunu bilen varsa paylaşırsa sevirim.şimdiden teşekürler .

    Cevapla
  284. Mehmet dedi ki:
    11 Mayıs 2015, 09:00

    bende g3 var gelen arama yada arama esnasında ekran kapanmıyor sensörde bir sorunmu vardır yada bir ayarı varmı

    Cevapla
  285. oktay dedi ki:
    11 Mayıs 2015, 15:50

    mrb ben lg 3 beat kullanıcısıyım yeni sürümde alt tuşların şekli deyişti ve hiç hoş deyil eski tuşlara nasıl dönebilirim acaba

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      11 Mayıs 2015, 15:56

      O tuşlar için yapacak bir şey yok. Sadece rom değiştirince değiştirebilirsiniz. Bilmiyorsanız bu farklı bir işletim sistemi kurmaya benziyor. Bilmeyen için zor ve sıkıntı ihtimali olan bir süreç. Fakat yeni tuşlara zamanla alışıyorsunuz.

      Cevapla
  286. halit dedi ki:
    11 Mayıs 2015, 20:26

    lg g3 veya s5 almayı düşünüyorum hangisini önerirsiniz.

    Cevapla
  287. YILMAZ dedi ki:
    15 Mayıs 2015, 12:04

    LG3 VAR BENDE ŞEBEKE SORUNU YAŞIYORUM İTHALDIR BANA ŞEBEKE BROĞRAMI AT DEDİLER VARMI BÖYLE BİR ŞEY ACABA

    Cevapla
  288. eren dedi ki:
    15 Mayıs 2015, 21:48

    lg3 kullanıcısıyım yukarıdakı hıcbır problem ıle karsılasmadım sadece rehberde ve TEKEFON da kayıtlı olan kısılere resım ekleyemıyorum.resım cek yada galerıden sec tıklıyorum resım kırpılıyor ama ne aramada ne de gelen aramada resım gorunmuyor.bunun ıcın cozum mevcut mudur?ya da nasıl yapıcaz
    tesekkurler

    Cevapla
    • abedir dedi ki:
      22 Mayıs 2015, 16:45

      rehbere resim ekleme işi samsung kullanırken sıkıntı çıkarmıştı bana. Eğer mantıkları aynıysa çözümü şudur. Sim rehberindeki kişilere resim atayamıyorsunuz. Rehberi cihaza atarsanız resim yükleyebiliyorsunuz.

      Cevapla
  289. zeakı dedi ki:
    16 Mayıs 2015, 20:31

    BEYLER BEN LG G3 KULLANIYORUM YAZILIM GUNCELLEDIM UYGULAMALAR ACILMIYO NEDEN BOYLE

    Cevapla
  290. Asım dedi ki:
    17 Mayıs 2015, 18:24

    Telefonun Lg G3 beat ve teoefonumun ekranının kenarları dışa dogru açılıyor.Garantiye versem yardımcı olurlar mı?

    Cevapla
  291. AYSU CAN dedi ki:
    19 Mayıs 2015, 18:14

    TELEFONUM ”ne yazıkki LG KLAVYE DURDU” DİYE HATA VERİYOR,TELEFONUMA ŞİFRE KOYMUŞTUM,KLAVYE ÇIKMIYOR DİYE ŞİFREYİ GİREMİYORUM TELEFONUM KİLİTLİ KALDI NE YAPMAM GEREKİYOR.MESAJ ,ARAMA GELİYOR.HATTA GELEN ARAMALARA CEVAPTA VEREBİLİYORUM AMA MESAJLARI OKUYAMIYORUM,HERHANGİ Bİ İŞLEM YAPAMIYORUM KİLİDİ AÇAMADIĞIM İÇİN.NE YAPMAM GEREKİYOR BANA YARDIMCI OLABİLİRSENİZ ÇOK MEMNUN OLURUM.

    Cevapla
  292. demettt dedi ki:
    21 Mayıs 2015, 08:45

    Lg g3 telefonu alalı bir ay olmadı. Çok iyi hızlı telefon. Ancak mesela dizi izliyorum ve aşırı ısınma oluyor telefonda. Ne yapmalıyım? Garantiye mi gondermeliyim?

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      21 Mayıs 2015, 12:14

      Isınma çok normal bu telefon için. İyi modellerde ısınma olması normal G3 biraz daha fazla ısınıyor. Sadece ısınma sebebi ile kapanma ya da ekran bozulması oluyorsa servislik olmuştur. Muhtemelen ekrandan önce ısınma sebebi ile kasa çatlayacak, o zaman da bekletmeden gönderin.

      Cevapla
  293. Miraç dedi ki:
    21 Mayıs 2015, 17:58

    Ben lg g3 alacktim ama bu yorumlardan sonra kararsiz kaldim ne yapmaliyim Alayim mi almayayim mi

    Cevapla
  294. Miraç dedi ki:
    21 Mayıs 2015, 18:13

    Admin ama herkes pismanim diyor ben videosunu fln izledim kutu acilimi
    cok iyi diolar ama herkes sevmio bu telefonu oysa ben cok sevmistim almayayim mi fiyat onemli deil bnm icin
    ama bu sorunlar bende de olacaksa 3310 alirim daha iyi tum g3 lerdemi var bu sorun ve ben alayim mi bu telefonu

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      21 Mayıs 2015, 18:22

      Para önemli değil diyorsan g3’ten uzak dur. Stabilite için iphone tercih et.

      Cevapla
      • Miraç dedi ki:
        21 Mayıs 2015, 18:28

        Ama g3 ü seviyorum iyi yorumlar yapanlarda var
        ne olacak bu
        oysaki bu hafta alacaktim

        Cevapla
        • PetaBayt dedi ki:
          21 Mayıs 2015, 18:33

          Ben kullanıyorum geçen yıl ilk çıktığında 1800 TL’ye almıştım. Bir kere değişti çatlaktan, yine çatladı bu sefer tamir edip gönderecekler. Isınma sorunu ayrı dert. Cihaz soğukken 40 bin puan alıyor ısındı mı 20 bin. Ne anladım o zaman bundan? Pişmanım aldığıma.

          Cevapla
  295. kerem dedi ki:
    21 Mayıs 2015, 21:50

    Lg g3 aldim 1 ay once 4g yi nereden aciyoruz ?

    Cevapla
  296. Onur Sarıaç dedi ki:
    24 Mayıs 2015, 01:26

    Bu yukarıdakı son madde olan kılıfı nasıl talep edıcez telefonumu yenı aldım ancak verdıgınız lınkte ımeı numaramı yazacak yer bulamadım detaylı lınk atarmısınız

    Cevapla
  297. Miraçm dedi ki:
    24 Mayıs 2015, 13:18

    Admin g3 te yasadigin tum sorunlari yazar misin ?
    (Baskalarinin degil senin yasadigin)
    Bu arada bu kadar cabuk cvp vermen ve ziyaretcilere ilginden dolayi saol..

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      24 Mayıs 2015, 13:31

      Çatlama sorunu, ısınma sorunu ve telefon akıcı değil. Özellikle recovery’de biraz rahatlıyor gibi gözükse de sonradan sürekli yavaşlıyor. Durduk yere font büyüklüğü değişiyor. Ekran kapanma efekti kendiliğinden değişiyor. Telefonun ısınması ile gücü yarı yarıya düşüyor.Aa oyununda amiral gemisi telefon donar mı? Reklam değişiminde telefon donuyor. 2000 bin liraya sattıkları telefon yazılım kötülüğü sebebi ile 700 TL’lik telefon haline dönüşüyor.

      Cevapla
      • PetaBayt dedi ki:
        24 Mayıs 2015, 13:32

        Yeni LG G4’ün arayüzü G3’e gelirde sorunlar çözülürse belki değiştirmeyi düşünmem. Yoksa benim için artık çöp bir telefon.

        Cevapla
  298. Emre dedi ki:
    28 Mayıs 2015, 20:20

    Benim izlediğim lg g3 beat videolarinda değişik ayarlar var ama coğu benim telefonumda yok telefonum şuan son sürüm 5.0.2 bunun sebebi nedir?

    Cevapla
  299. Emre dedi ki:
    28 Mayıs 2015, 20:40

    Menü dokunmatik tuşlarini gizle ayari yok bazi oyunlarda kotu oluyo tam elran olmayinca

    Cevapla
  300. zeliha dedi ki:
    29 Mayıs 2015, 11:12

    klavyem gitti gözükmüyor hiç bir şey yazamıyorum ne yapmam gerek acil cevap

    Cevapla
  301. Ezgi dedi ki:
    29 Mayıs 2015, 12:04

    Ben 6 aydır lg g3 kullanıyorum fakat aylardır uğraşmama rağmen quick circle uygulayamıyorum lütfen yardımcı olun

    Cevapla
  302. Ezgi dedi ki:
    29 Mayıs 2015, 12:10

    Peki ekrandaki saati değiştirebilmem için ne yapmam gerekiyor

    Cevapla
  303. ŞEYMA dedi ki:
    29 Mayıs 2015, 12:12

    merabalar bende iki ay önce aldım g3 ü. bu bahsettiğiniz sorunların çoğunu yaşamadım çünkü detaylı kullanmıyorum telefonu. fakat bişey farkettim daha önce samsung kullanıyordum ve paketim 1 gb tı. bana hayli hayli yetiyordu üstelik kalıyordu. ama iki aydır g3 kullanıyorum paketimde artık 2 gb olmasına rağmen 10-15 günde internet paketim bitiyor. uygulamaların çoğunu kullanmıyorum bile. face whatsapp insta başka program kulanmama rağmen .. bikaç kullanan arkadaşımda aynı sorunu yaşadığından bahsetti. sizde durumlar nasıl ve buna nasıl bir çözüm bulabilirim.

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      29 Mayıs 2015, 15:06

      Ayarlar > Mobil veri menüsünden hangi uygulamanın ne kadar veri kullandığını görebilirsiniz. Ayrıca veri kullanımına kotayı da aynı menüden ayarlayabilirsiniz.

      Cevapla
    • hhdegirmenci dedi ki:
      02 Haziran 2015, 20:36

      Genel ayarlardan otomatik senkronizasyonun tik işaretni kaldırın gereken proğramı gerektikçe senkronize edin mesela gmaili açtığınızda ekranı ortaya yakın yukarıdan aşağıya itelerseniz kendini o anlık senkronize eder.Neyin wifi neyin internet paketinizle senkronize olacağını ayırın yani otomatikten çıkartın.

      Cevapla
    • Gamze dedi ki:
      24 Haziran 2015, 04:31

      Bende lg g3 gold aldim. Alali kisa bi sure oldu sarji cok gidiyo diye bunu alsim ama gun icinde 2 kez sarja takmak zorunda kaliyorum hem telefonla 10 dk konusunca bile isiniyo hemde internetim cok cabuk bitiyo ya 🙁 aldigima lisman oldum :(arka plan verileri senkrenizasyon vs hersey kapali.

      Cevapla
    • ibrahim dedi ki:
      24 Haziran 2015, 13:00

      Eger 3g aciksa 10 dgl 5 gunde bile bitebilir 3g yi kapatirsaniz fazlasiyla yetecegine eminim

      Cevapla
  304. kerem dedi ki:
    30 Mayıs 2015, 10:52

    Merabalar ben 1 hafta once lg g3 aldim ve darj cok hizli bitiyor ne yapabilirim bide 4G ye nerden kapatirim

    Cevapla
  305. kerem dedi ki:
    30 Mayıs 2015, 22:08

    tuş kombinasyonu degismiyor yaklasık 20 gündür kullanıyorum kare yuvarlar üçgen bu tuş kombınasyonu degisiyomu

    Cevapla
  306. elif dedi ki:
    04 Haziran 2015, 12:45

    Lg g3 kullaniyorum ama telefondan 4g yi acamadim yardimci olabilir misiniz

    Cevapla
  307. aysha dedi ki:
    06 Haziran 2015, 13:29

    Iigunler admin.. lgg3 e kisi resmi atayamiyorum..butun ayarlarini yaptimkisiler cihazdada kayitli ama aradiklarinda resim ckmiyor.yardimci olursaniz sewinirim.ayrica lgg3 u aldigim gunden beri skntilari bitmiyor ses kesilmesi problemi yasiyordum.degistirdiler ama sorunlari ara ara devam ediyor…telefon bekledigim gibi cikmadi cok sewerek ve isteyerk aldigim telefon surekli ariza veriyor…uzgunum ama hic tavsiye etmiyorum bu cihazi sakin almayin isinma problemi desen var.ki telefona oyun yukleyim gibi dusunceylede almadim basitinden netten bi haber okuyosunuz bi video izliyosunuz telefon ates gibi oluyor.sarja takiyorsun olaki acil durumda biri ariyor kulaklikla konusuyorum karsi taraf ses gicirtisndan konusamiyor mecbur cikariyorum..aslinda hepsi basit seyler gibi duruo ama iste sorunlari siralayinca telefon kullanilmaz hale geliyor..

    Cevapla
  308. yusuf dedi ki:
    07 Haziran 2015, 11:01

    Yanlislikla fotu sildim. Cop kutusuuna gitti diyor. Bulamadim

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      07 Haziran 2015, 11:03

      Silinen fotoğrafları kurtarmak için dosyalardan DCIM klasörüne girdiğinizde sol alttaki dokunmatik seçenekler tuşuna basıp ayarlara giriş yaptıktan sonra orada en üstte bulunan “Gizli dosyaları göster” seçeneğini aktif edin. DCIM dosyasında “.thumbnails” isminde bir dosya ortaya çıkacak silinen fotoğrafların bir bölümünü burada bulabilirsiniz. Fakat fotoğraf kalitesi çok düşük çıkabilir.

      Cevapla
  309. yusuf dedi ki:
    07 Haziran 2015, 11:03

    Bu lg g3 te geri donusum kutusu falan mi var..yardimci olurmusunuz

    Cevapla
  310. dilek Güldalı dedi ki:
    08 Haziran 2015, 18:30

    Merhabalar;

    Outlook mailimi wifi ile gönderdiğim zaman gönderiyor ama mobil veri kullandığım zaman göndermiyor sorun ne olabilir normalde internete girebiliyorum maillerim mobil veri ile alıyorum gönderemiyorum.
    Yardımlarınız için teşekkür ederim.

    Cevapla
  311. Kubra dedi ki:
    08 Haziran 2015, 23:55

    LG G3 BEAT kullanıyorum bi sorunum var yardımcı olursanız sevinirim desenli kiliti kullanıyorum ama kaldırmak ıstıyorum fakat iptal olmuyo kaydırma , knock code ve Yok sıkları ”Yönetici şifreleme ilkesi veya kimlik bilgileri belleği tarafındna devre dışı bırakıldı diyor . desenli şifre kalkmıyor ne yapmam gerekiyor bilginiz var mı ?

    Cevapla
  312. yakup dedi ki:
    09 Haziran 2015, 22:11

    telefonu incelerken sesli komut açtım birde tuşlara 3 defa basmadan açılmıyor duzeltemıyorum yardım lutfen

    Cevapla
  313. gulşah dedi ki:
    10 Haziran 2015, 21:40

    merhaba,

    lg g3’ü yeni aldım daha kullanmadım. İlk açılış şarjı bitti şimdi ilk kullanımı için kaç saat şarj etmeliyim. Ayrıca şarjı için bilmem gereken önemli bir şey var mı?

    Cevapla
  314. gulsah dedi ki:
    11 Haziran 2015, 11:01

    lg g3 telefonumun ayarlar uygulamar kısmından Quick Memo+ uygulamasındaki verileri temizle yaptım içinde bulunan tüm önemli notlarım silindi 🙁 kurtarma şansım varmı acil yardım!!

    Cevapla
  315. beytullah dedi ki:
    11 Haziran 2015, 22:01

    admin bey iyi geceler… ben 1 haftadır g3 ınceliyorum ve yorumları nasıl dedıktn snra soğudum ekran sararma çatlak kasma ısınma falan yani bu parayı veripte 1 ay sonra servise vermk istemem siz ne düşünüyosunz ama almakta ıstyorm bı yandan yardımcı olurmusnz ne tavsiye edersnz yorumlara baktıkça soğuyorum sans işimi acaba…

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      11 Haziran 2015, 22:26

      Çok fazla oyun oynamıyorsanız (sıcaklık ve çatlama sorunu) ve seyahat etmiyorsanız (şarj sorunu) tasarım ve güç olarak işinizi görecektir. Bütçe sorun değilse başka telefon bakın.

      Cevapla
      • beytullah dedi ki:
        11 Haziran 2015, 22:35

        bütçe sorun değil oyun oynamam pek face msjlaşmak falan tebi bu telde oyun sararsa blmem 🙂 seyahat ta yok 3 vardıya çalşıyan biriyım sarj bana yetsın sararma falan kasmadan korkuyorum sadce bu alırsam en sn seri 502k seiris dicem adama bakalım son kez yorumunuzu alayım teşekrler şimdidden.

        Cevapla
        • PetaBayt dedi ki:
          11 Haziran 2015, 23:16

          Bu telefonda her oyunu çalıştırabilirsiniz. Refleks gerektiren oyunlarda zamanla anlık kasmalar yapabilir. Özellikle oyun reklam gösterimi yaparken kasabilir. Bütçe sorunu yoksa Note 4 veya Galaxy S6 bakın. Bunca yıllık Android severim, artık iPhone alsam mı diye bakıyorum. Son yorumum budur 🙂

          Cevapla
  316. gülşah dedi ki:
    12 Haziran 2015, 11:14

    lg g3 telefonumun ayarlar uygulamar kısmından Quick Memo+ uygulamasındaki verileri temizle yaptım içinde bulunan tüm önemli notlarım silindi 🙁 kurtarma şansım varmı acil yardım!!
    lütfen cevap verirmisiniz

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      12 Haziran 2015, 11:29

      Telefonu bilgisayar bağlayın. Dosyalar arasında aratın, quick memo, temp ya da cache klasöründe belki bulabilirsiniz. Bulduklarınızın çözünürlüğü düşük olabilir. Garanti bir işlem değildir.

      Cevapla
  317. onder dedi ki:
    12 Haziran 2015, 12:39

    Lg g3 beat 3g veya 4g yi nasil acabilirm

    Cevapla
  318. önder dedi ki:
    12 Haziran 2015, 13:14

    Merhaba Lg G3 beat aldım 3G veya 4Gsi varmi varsa nasil acacam bilgilendirirseniz sevinirim.

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      12 Haziran 2015, 13:16

      Ayarlar bağlantı menüsünden veri bağlantısını aktif edin. Veya üst menüyü aşağıya indirin yine veri bağlantısını aktif edin. 4G ülkemizde yok ama gelirse de ayrıca bir şey yapmanıza gerek kalmayacak.

      Cevapla
  319. gjg dedi ki:
    12 Haziran 2015, 14:46

    Nasil bi telefon

    Cevapla
  320. zehra dedi ki:
    13 Haziran 2015, 11:53

    Merheba ben lg g3 kullaniyorun tlf cekim gucu cok zayif ve ekrana birden cok ayar isareti cikiyor kaldir yapiyorum tetkrar oluyorekrani cogaltip ekran kaldir diyorun ama yine karsima cikiyor beni cok rahatsiz ediyor ekranimda devamli ayarlar menusunun isareti var

    Cevapla
  321. Ömer dedi ki:
    13 Haziran 2015, 16:57

    abi ben bu telefonu yeni aldım pc ye bağlanıp muzik resim atamıyorum ? acil yardım ve destek

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      13 Haziran 2015, 17:37

      Pc ye bağladığında telefonda uyarı çıkacak. Oraya tıklayıp fotoğraf paylaşımı işaretlersen pc’de harici disk olarak açılacaktır. Olmazsa kabloda ya da usb girişinde sorun vardır.

      Cevapla
  322. Ayşegül dedi ki:
    13 Haziran 2015, 18:28

    lg g3 aldım fakat yanlışlıkla resım duzenleyıcısını sıldım nasıl gerı yukleyebılırım yardımmmm

    Cevapla
  323. Ayşegül dedi ki:
    13 Haziran 2015, 18:35

    telefonun kendı fotograf duzenleyıcısınden bahsedıyorum. galerıye gırıp resıme tıkladıgında sol ustte fotograf duzenleyıcısı cıkması gerekıyor ama artık yok.

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      13 Haziran 2015, 18:45

      Ayarlardan uygulamalar listesine gidin, Fotoğraflar uygulamasını ön belleği ve verileri silin. Daha sonra devre dışı bırakıp tekrar etkinleştirin. Olmazsa yeniden başlatın. Önlem olarak öncelikle mevcut resimlerinizi yedekleyin.

      Cevapla
  324. Hatice dedi ki:
    15 Haziran 2015, 17:05

    Kilit ekranimda mesaj arama vs bildirimleri ust cukukta goremiyorum ancak kilidi actgmda gorunuyor bunu nasl cozebilirim

    Cevapla
  325. Basri dedi ki:
    16 Haziran 2015, 11:52

    Teldeki muziklerin hicbiri gorunmuyor telefonu pc takana kadar sikinti yoktu ama tum muzikleribsildim ve pcden attim ama muzik listemde yok ve dosya yoneticisinde var ama ve resimler de ek dosya actiklarimda gorunmuyo?

    Cevapla
  326. İlayda dedi ki:
    16 Haziran 2015, 20:41

    Ben bir hafta önce g3 aldım fakat telefonumu rahat kullanamıyorum. Aslında telefon çok iyi yani herkese tavsiye ederim mükemmel ama annemle babam şarjdayken telefonla oynama , telefon sürekli şarjda bataryan zarar görür falan diyolar. Yani şimdi gece şarjda oluyo sabaha kadar %100 doluyo ama surekli kullandigim icin aksam ustu sarjm bitiyo kapaniyo tekrar takiyorum yatana kadar yine kullaniyorum yatinca yine sarja takiyorum. Telefonu doyasiya kullanmak icin bir suru sey yuklemek icin aldim ama kullanamiyorum. Yardımcı olabilirmsnz?

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      17 Haziran 2015, 17:32

      Sürekli oyunda pile dayanacak telefon yk maalesef. 1-2 SAAT oyundan sonra ara verip oynarsanız daha iyi olur. 1 saat içinde doluyor tekrardan. Şarja takılı da oynayabilirsiniz ama zaten ısınıyor şarjda oyun ile beraber daha çok ısınır. Çatlama yapma riski de var.

      Cevapla
  327. aaaa dedi ki:
    17 Haziran 2015, 15:51

    iyi günler. ben lg g3 ve lg g4 arasında kararsızım. sizce aralarında çok fazla fark var mı bu 2 telefonun? hangisini önerirsiniz siz

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      17 Haziran 2015, 17:17

      Arasinda fiyat farki var oncelikle. Sorun degil diyorsaniz lg g4 oneririm. Almadan once bir markette ikisini de elinize alin farki anlarsiniz.

      Cevapla
  328. sjsjs dedi ki:
    17 Haziran 2015, 17:27

    Lg G3 beat 3Gli aramayi bulamiyorum karsilikli 3G konusmak icin napabilirim acil soylerseniz sevinirimm.

    Cevapla
  329. kba. dedi ki:
    17 Haziran 2015, 19:31

    3 hafta oldu bu telefonu alali ama kamerada resim cektigimde ön kamera yada arka kamreda her cektigim resim tersine saga sola dönüyor duz bi sekilde kaydetmiyo resim cekerken fark ettim kamera ikonuda habire dönüyor bunu nasil duzeltirim her g3 te boyle mi bi tek bende mi sorun acaba ?

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      17 Haziran 2015, 23:48

      Ayna efektinden bahsediyorsanız ayarlar simgesine çıkınca iki tane yüz ikonu çıkacak onlarla ayarı değiştirebilirsiniz. Kamera ikonu dönüyor ne demek biraz daha detay verin.

      Cevapla
  330. Qbra dedi ki:
    18 Haziran 2015, 01:07

    Merhaba lg g3 kullanıyorum ve Msj imzası kaydetmiştim. Fakat şimdi silemiyorum. Nereden silindiği konusunda yardımcı olabilirmisiniz.

    Cevapla
  331. Eliff dedi ki:
    18 Haziran 2015, 13:35

    Çok kisa bir sure içerisinde telefon almayı düşünüyorum ama LG g3 ve iPhone 5s arasında kaldım sizce LG g3 alırsam beni 4 sene idare edermi fazla oyun oynamiyorum baya fotoğraf çeker ve müzik dinlerin sosyal medyada falan fazla zaman harciyorum sizce bu telefon bana gidermi

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      18 Haziran 2015, 16:22

      iPhone ile kıyaslanacaksa iPhone 6 ile kıyaslanır. iPhone 5 o küçük ve garip ekranı ile işinizi görmez. Yapacağınız işler için güzel bir telefon. 4 sene konusu için bir şey demek zor ama sadece internet / fotoğraf için temiz bakarsanız götürür.

      Cevapla
  332. Hatice dedi ki:
    18 Haziran 2015, 19:22

    Merhaba ben bi soru sormustum ama cevabi gelmedi

    Cevapla
  333. mlhh dedi ki:
    19 Haziran 2015, 13:05

    Meraba bu lg 3 de ekran kilitliyken bile mesaj geldiginde whatsapp olsun face olsun ekran kilitliyken mesajlar okunuyo onu ordan kaldiramiyo myuz

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      19 Haziran 2015, 13:07

      Merhaba, ayarlar > ses > kilit ekranı menüsünden seçim yapabilirsiniz. Tek tek engelleme istiyorsanız gelen bildirimin üstüne basılı tutarak ayar yapabilirsiniz.

      Cevapla
  334. meryem dedi ki:
    19 Haziran 2015, 23:01

    Kaçak lg g3 te ekran kilidini nasıl rtkinleştirebilirim??

    Cevapla
  335. isogore dedi ki:
    20 Haziran 2015, 16:52

    LG G3BEAT KULLANIYORUM.QMEMO VE HESAP MAKİNESİ VARDI..GÜNCELLEME YAPTIM..SİLİNDİ GALİBA BULAMIYORUM..ACİL YARDIM

    Cevapla
  336. selin dedi ki:
    20 Haziran 2015, 18:50

    benim Lg g3 tlfonunum ekranı yan dönüyor ama geri dik dönmüyor nasıl yapabilirim acil yardım edin

    Cevapla
  337. gulcan dedi ki:
    21 Haziran 2015, 12:03

    Bende lg g3 s var . arama yaparken ekranimi kullanamiyorum ancak arama bittiginde ekranimin isigi geliyor ne yapabilirim

    Cevapla
  338. Kamil dedi ki:
    21 Haziran 2015, 15:48

    Merhaba benim sorunum lg g3 te kilit ekranının sağ alt tarafında kameraya ulaşılabiliyor o simgeyi nasıl kaldırabilirim kameranın açılmasını istemiyorum

    Cevapla
  339. gkhn dedi ki:
    22 Haziran 2015, 09:45

    Selamlar g3 beat var otomatik döndürme acık olmasina ragmen telefon yan cevirdigimde dönmüyor sadece dik konumda duryor videolar falan dik seyrediyorum sistemsel bi sorunmudur acaba kolaygelsin

    Cevapla
  340. gkhn dedi ki:
    22 Haziran 2015, 10:20

    Recovery nedir ne yapmam lazim

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      22 Haziran 2015, 10:21

      Recovery telefonu fabrika ayarlarına almak. ayarlar > genel > yedekle & sıfırla menüsünden ulaşabilirsiniz. Yapmadan önce yedek almalısınız, içerikleriniz silinir.

      Cevapla
  341. gkhn dedi ki:
    22 Haziran 2015, 10:23

    Tesekkur ederim sagolun

    Cevapla
  342. Asli dedi ki:
    22 Haziran 2015, 12:22

    Almanya versiyonu icin imei degistirme kodu nedir acaba. 60 gune cikarildi ama ilk giristen 60 gun sonra kapatiyorlar. Yil icinde 4 5 ker2 gittigim icin kullanamiyorum maalesef.

    Cevapla
  343. Furkan dedi ki:
    23 Haziran 2015, 01:05

    Merhaba ben LG G3 alicam ama tek bir sorunum var telefon renk konusunda çok kararsiz kaldim.

    Cevapla
  344. önder dedi ki:
    23 Haziran 2015, 23:08

    Abi iki sorum olacak 1. Telefon ön kamerasi cok bulanik ve karincali 2.ekran cekme yani ekran yakalama nasil telefon markasi lg g3 beat

    Cevapla
  345. sss dedi ki:
    24 Haziran 2015, 00:01

    Kameasi neden kotu bulanik lg

    Cevapla
  346. önder dedi ki:
    24 Haziran 2015, 00:02

    Abi kameranin megapikseli ile nasil oynucam??? ekran yakalamayida solersen sevinirim

    Cevapla
  347. Osman dedi ki:
    24 Haziran 2015, 00:05

    Lg g3 beat flas uyarı nasil kapanir yardimci olun lutfen

    Cevapla
  348. gkhn dedi ki:
    24 Haziran 2015, 12:29

    Ekran donmeme sorunumu recovery cözmedi ne yapmaliyim

    Cevapla
  349. gkhn dedi ki:
    24 Haziran 2015, 12:38

    Hiçbir sekilde donmuyor binde bir donuyor nasil donduysede öyle kaliyor

    Cevapla
  350. gkhn dedi ki:
    24 Haziran 2015, 12:45

    Oldu Allah razi olsun her kimsen eksik olma isin gucun rast gelsin

    Cevapla
  351. Seren dedi ki:
    24 Haziran 2015, 19:00

    Merhaba. Bende 2 hafta once lg g3 aldim. Cok memnunum. Fakat sadece whatsapp uygulamasina sifre koymak istiyorum ama bulamadm yokmu acaba ?

    Cevapla
  352. Esra dedi ki:
    24 Haziran 2015, 20:00

    Lg g3 alali 4 ay oldu msjlasirken tuslar cok donuyor 6 7 saniye sonra yaziyor ne yapabilirm yardimci olur musunuz

    Cevapla
  353. onur dedi ki:
    27 Haziran 2015, 19:04

    On kamerasi ram ekran modundan cikti kuculdu duzeltemiyorum yardimci olabilirmisinz

    Cevapla
  354. Muhammet dedi ki:
    28 Haziran 2015, 00:04

    Hocam tus kilidi yaptgmda msj tuslarida ekranda kaldigindan acamiyorum ???

    Cevapla
  355. yalçın dedi ki:
    28 Haziran 2015, 16:39

    merhaba telefonu alalı 2 hafta oldu geçengün gmaile üye olup oyun indirdim. gece telefonun kilidini yanlış girince benden; yedek pin ile
    kilidi açmak için google hesabınızla oturum açın diyor. fakat giriyorum olmuyor bir türlü. bi yardımcı olurmusunuz lütfen?

    Cevapla
  356. berkay dedi ki:
    29 Haziran 2015, 17:46

    Kulakligi cikardim ama simgesi hayla. Gozukuyo tuş sesleri gelmiyo

    Cevapla
  357. Safa dedi ki:
    30 Haziran 2015, 01:57

    Kardeşim 1 hafta önce lg g3 aldim cok memnunum ama arada yakınlık sensörü ve ekran döndürmede problem yasiyorum. Ikisi de calismiyor bazen. Telefonu kapatip acinca duzeliyor ama belli bi süre sonra yine aynı. Sence garantiye yollamalıyım yoksa çözülür mü?

    Cevapla
  358. Sadullah Yazar dedi ki:
    30 Haziran 2015, 13:57

    bende bir webkobi.com web sitesinden aldım bu telefonu çok kullanışlı çok güzel ama arada ağır çalışıyor

    Cevapla
  359. Serhat dedi ki:
    02 Temmuz 2015, 13:25

    Merhabalar, g3’umde kilit ekraninda sag alt kosede olan kamera kisayol simgesi kayboldu. Reset atinca geliyor ama bir sure tekrar kayboluyor. Bikac kere reset ettim her seferinde aynisi oldu. Ne yapabilirim nasil duzeltirim yardimci olur musunuz

    Cevapla
  360. Yasemin dedi ki:
    03 Temmuz 2015, 03:17

    Merhabalar telefonumdan ses gitmiyor muzikte fln problem yok fakat arama esnasinda nenim sesim gitmiyor kulaklikla konusuyorum 2 haftadir acaba teknik bi sorunmu yoksa ayarlarlami alakali

    Cevapla
  361. ADS dedi ki:
    04 Temmuz 2015, 12:20

    Lg g3 beat şarj neden erken bitiyor

    Cevapla
  362. Ülkü dedi ki:
    05 Temmuz 2015, 21:21

    Lg g3 beat kullaniyorum . misafir moduna aldim ve cikaniyorum bu moddan. Misafir modundan cikmam icin ayarlara girip ordan yapmam lazim ama misafir modunda oldugu icin ayarlar yok luffen yardimci ol admin vatsaptan baska bisey yok ekranda

    Cevapla
  363. süleyman karaaslan dedi ki:
    05 Temmuz 2015, 22:48

    ya bende lg4 aldım açma kapama dügmesi kırılmış yapamıyorlar burda nasıl açarım telefonumu lütfen yardım edin

    Cevapla
  364. ahmet dedi ki:
    10 Temmuz 2015, 13:38

    Lg G4 kullanıyorum. İş yerimde hangouts’tan konuşuyoruz ve telefonuma sürekli cırt cırt sesli ileti uyarısı geliyor. Tleefonumu sessize almadan bu uygulamayı istediğim zaman kapatıp açamıyor muyum

    Cevapla
  365. Mert dedi ki:
    10 Temmuz 2015, 23:49

    Lg g3 beat kullaniyorum. Bugun telefonun ekraninda kulaklik isareti cikti. Bu sorunu nasil halledebilirim ? Telefonla konusamiyorum yardimci olur musunuz acil ??

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      11 Temmuz 2015, 00:12

      Bir çok şeyden olabilir. Soket yeri arızalanmışsa servis bakar. Ya da kulaklığı bir kaç kere tak çıkar, algılayıcı takılı kalmış olabilir. Tozdan vs den yapabilir. Nemden de yapabilir. Kulak temizleyicisi ile temizlemeyi de dene.

      Cevapla
  366. önder dedi ki:
    11 Temmuz 2015, 04:04

    Kardes ben mesela telefonla bi arkadasimla konusurken sesimi kiz sesi vb seyler yapabilme ozlelligi varmi varsa nerden yapacaz LG G3 BEAT

    Cevapla
  367. niyazi dedi ki:
    12 Temmuz 2015, 18:55

    slmlar kardeş benim bir sorunum var benım çocuk oynamış ve tlfnu karıştırmısgoogle heabım var ama ben Google hesabımı unuttum şimdi ekranda pın 2 kodu ve goggle hesabı istiyo başka hiç bir yere girmiyor cihaz ne yapmalıyım

    Cevapla
  368. niyazi dedi ki:
    12 Temmuz 2015, 19:01

    e postama gönderirseniz çok sevinirim tşkkr ederm

    Cevapla
  369. Guney dedi ki:
    12 Temmuz 2015, 19:57

    Kardesim merhaba lg g3 kullanoyorum telefon aramadayken sesim bazen gitmuyor ve hoparlorun orda kucuk catlak gibi birsey var ses gitmemesinin nedenk nedir ne yapmam gerekiyor simdiden cok tesekkur ederim

    Cevapla
  370. Serhat dedi ki:
    13 Temmuz 2015, 10:59

    Soru sormustum ama cevap alamadim bilginiz varsa yardimci olur musunuz admin bey?

    Cevapla
  371. oğuzhan dedi ki:
    14 Temmuz 2015, 00:29

    Merhaba telefonun suya düştü pirinç koydum şarj oluyor sol üste açma kapama tuşuna basınca ışıkta geliyor ama ekran gelmiyor sizce ne yapmalıyım ?

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      14 Temmuz 2015, 00:33

      Daha fazla pirinçte bekletin. Şansınız varsa kurtulur ama ekran gelmiyorsa oksitlenme olabilir. Donanım zararı yoksa kart temizlenirse belki düzelir.

      Cevapla
  372. mustafaaa dedi ki:
    14 Temmuz 2015, 16:03

    Lg l3 kullaniyrm telefnn sarji oldugu halde kapaniyor sarja takinca geri aciliyrmm. Ne yapmaliyim

    Cevapla
  373. mustafaaa dedi ki:
    14 Temmuz 2015, 16:05

    Lg l3 kullaniyrm telefonun sarji oldugu halde kapaniyor acma tusundan acilmiyo satji oldufu haldee sarj a taktigimda aciliyor ne yapmaliyim

    Cevapla
  374. yahay dedi ki:
    14 Temmuz 2015, 23:36

    r
    g3 mini aldim ama kasma var onu nasil duzetirm acil bana yardim

    Cevapla
  375. Emre Özen dedi ki:
    15 Temmuz 2015, 14:42

    merhavalar lg g3 alali 1p gun oldu ama kullanmadigim halde pilde hafif azalmalar oldugunu goruyorum . ornegin gece 100 ken sabah 95 e dusuyor ilk gunlerde boyle degildi nedeni nedir acaba ??

    Cevapla
  376. sarp yılmaz dedi ki:
    16 Temmuz 2015, 01:10

    ya ben bu yardimci ışıgin nerden açılacağını bulamadim kisa yolu widgeti falan nerde yani kamereya girmeden flash i nasıl açacağım? teşekkürler

    Cevapla
  377. Kadir dedi ki:
    16 Temmuz 2015, 13:45

    İyi günler dünden beri k harfi calismiyor. Düşmeye bağlı ve bi sıkıntı değil. Ayrıca quik memo da da yukardan assagi bir bölüm kullanılamıyor ama ekran da herhangi bir problem yok bu iki uygulamada sıkıntı var ne yapmalıyım. Su an m harfi de sıkıntı çıkarmaya başladı

    Cevapla
  378. bulent dedi ki:
    18 Temmuz 2015, 05:17

    Arkadaslar lg g3 de yaris oyunu oynarken telefon duz konumdayken arac sola kayiyor. Bu konuda ne yapmam gerek yazarsaniz sevinirim kalibrasyon gerekli mi veya nasil yapabilirim

    Cevapla
  379. mustafa dedi ki:
    18 Temmuz 2015, 21:23

    Benim telefonum LCG3 KONUSMAMDA SES KARSI TARAFA YETERLI GITMIYOR

    Cevapla
  380. Erdinç dedi ki:
    22 Temmuz 2015, 15:18

    İnternette ve burada okuduğuma göre şarj 1 günü rahat çıkarıyor g3 model telefonumun şarjının 12 saatten uzun gittiğini görmedim alalı 1 hafta oldu ne yapmalıyım?

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      22 Temmuz 2015, 15:23

      Önce bütün güncellemeleri yaptığınıza emin olun.LG G3 pilini tam 4 saate kadar ekran açık bir şekilde kullanabilirsiniz. Yoğun 3g kullanımı ve oyun bu süreyi 1 saate de düşürebilir.

      Cevapla
  381. yagmur dedi ki:
    27 Temmuz 2015, 12:11

    yha benim telefonun ekrandaki duvar kağıdını nasıl değiştirebilirim ana ekrandaki duvar kaç değil ama telefonu açarken önüne çıkan duvar kağıdını nasıl degiştirebilirim ?

    Cevapla
  382. sibel dedi ki:
    28 Temmuz 2015, 00:45

    Lg3 foto duzenleme bolumu yok programmi ‘indir mem gerekiyor.oyleyse hangi programi indirmeliyim

    Cevapla
  383. Nurefsan dedi ki:
    28 Temmuz 2015, 02:44

    LG G3 te bi uygulama tamamen kaldirilmasi icin ne yapilmali

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      28 Temmuz 2015, 10:37

      Ayarlar > Uygulamalar bölümüne gidin. Ön bellek temizleyip uygulamayı kaldırın. Daha sonra telefonu pc ye bağlayıp uygulama adını aratın.

      Cevapla
  384. Seval dedi ki:
    29 Temmuz 2015, 12:50

    Lg g4 kullaniyorum knock code u yanlış girdigim icin pinle acmami istedi ve actim smdi ayarlardan ekran kilitlemek istedigimde knock code menusu aktif degil devre disi birakildi diyor knock code u tekrar nasil aktif edebilirim?

    Cevapla
  385. hasan dedi ki:
    01 Ağustos 2015, 13:44

    Lg g3 kullanıcısıyım çift pencere uygulamasında otomatik olarak gelen uygulamalar haricindeki uygulamaları nasıl secebiliriz mesala yeni bir uygulama indirdim çift pencere modunda kullanmak istiyorum ne yapmalıyım. Teşekkürler

    Cevapla
  386. Dilara dedi ki:
    01 Ağustos 2015, 19:21

    Ya sürekli telefonumda “Suanda indirilemiyor lutfen daha sonra tekrar deneyiniz.” diye yazi cikiyo nedeni nedir (lg g3 beat)

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      01 Ağustos 2015, 19:24

      Bir şeyi indirmeye çalışan uygulamanın hatasıdır. Mesajlarınızdan (mms) olabilir, bütün mesajlarınızı silin, olmadı uygulama temizliği yapın. 3G açık değilse açıp inmesini sağlayın.

      Cevapla
  387. Serhat dedi ki:
    01 Ağustos 2015, 21:50

    2 soru sorucam, 1.si benim telefonum SEA versiyonu ve 4.4.2 varken lte secenegi varken 5.0da sadece 3g secenegi var. Nisan ayinda turkiye cihazlarina guncelleme merkezinde uygulama guncellemesinde LteConfing guncellemesi gelmis benim uygulamam guncelleme bolumumde oyle bi uygulama yok ve zaten oyle bi guncellemede gelmedi. Cihazimda artik 4g mi yok cunku oyle bisey gozukmuyo bile yoksa o bolgeye gelecek uygulama guncellemesiyle mi bende alacagim. 2.sorum ise pil kullanim bilgilerimde ilk 3te her zaman ekran, android sistemi ve android is var. Kullanim siralari ise ekran %57, android sistemi %8, android is %8 yaziyo normal midir. Cevabinizi bekliyorum lutfen

    Cevapla
  388. Ahmet yunus dedi ki:
    01 Ağustos 2015, 23:13

    Arkadaşlar yaklaşık bir ay önce lg g3 aldım kilit ekranında sağ alt köşede bulunan küçük kamera kayboldu ne yapmalıyım bide telefonda şarkı çalarken kilit ekranını açtığım zaman ses kesiliyor fakat kilidi açtığım zaman şarkı devam ediyor bunun için ne yapmalıyım lütfen yardım edin arkadaşlar ADMİNNNNN

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      01 Ağustos 2015, 23:15

      O kamera bir gidip bir geliyor, ses kısma tuşuna basılı tutarak idare etmeye çalışın. Şarkı da ses kısılması özelliği kullandığınız uygulama ile alakalı. Farklı bir uygulama ile dinleyin.

      Cevapla
    • Serhat dedi ki:
      01 Ağustos 2015, 23:33

      Bende de gitti o kucuk kamera 5-6 ay oldu hala yok bi turlu gelmiyo

      Cevapla
      • PetaBayt dedi ki:
        01 Ağustos 2015, 23:37

        Knock code iptal ettim, normale geçtm, sonra yine bir şeyler kurcaladım sonra kendiliğinden geri geldi. gelecek güncelleme ile düzelir herhalde.

        Cevapla
  389. Ahmet dedi ki:
    01 Ağustos 2015, 23:24

    Ses kısılması özelliği derken admin bas yükseltici tiz arttırıcı falan mı

    Cevapla
  390. Ahmet yunus dedi ki:
    01 Ağustos 2015, 23:31

    Telefonun kendi müzik çalarından dinledim mi de google play müZik Tarafından dinlediğimdede aynı sorun oluyor

    Cevapla
  391. Elif dedi ki:
    03 Ağustos 2015, 00:32

    Lg g3 kullanıyorum daha alalı 1 ay olmadı, kilit ekranındaki sağ alt köşedeki kamera simgesi kayboldu, daha önce de sormuşbu telefpnu kullanıp da bnmle aynı sorunu yaşayanlar, garantiye göndermem gerekir mi, tamamrn düzelir mi yoksa güncelleme mi bekliyim admin? Bide şarjı 1 gün gidiyo diyolar mesela, ben geçn gün denedim, şarjı %100 ken wireless açık bi şekilde bıraktm sabah kalktığımda şarj %75 olmuştu anormal değil mi bu

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      03 Ağustos 2015, 01:45

      Garantiye gönderirseniz yeni rom atarlar ya da recovery yapıp geri gönderirler, güncelleme bekleyin daha iyi. Ayarlardan pili kullanan uygulamaları görebilirsiniz.

      Cevapla
  392. Halid dedi ki:
    03 Ağustos 2015, 13:59

    9 numarali özelliği telefonun neresinde bulabilirim

    Cevapla
  393. Bahar dedi ki:
    03 Ağustos 2015, 17:31

    Merhaba lc g3 asus telefon aldim 2 ay oldu ama su iki gundur sesim bana geri geliyo.konusrken ses gidiyo karsi tarafin acil cvp lrmissinz

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      03 Ağustos 2015, 18:30

      Konuşma esnasında eko yapması genelde hattınızla alakalı oluyor. Ayarlar > Ağlar > Çağrı ayarları > Ses iyileştirme menüsünü deneyebilirsiniz.

      Cevapla
  394. Koray dedi ki:
    04 Ağustos 2015, 09:21

    merhaba lg g3 te gönderilen mesajlar nasıl siliniyor acaba ? yardımcı olabilir misiniz?

    Cevapla
  395. ahmet yunus dedi ki:
    04 Ağustos 2015, 12:09

    Admin benim sorunum ile ilgili bir şey buldun mu ben araştırıyorum daha bulamadım kafayı yiyecem

    Cevapla
  396. Baran almas dedi ki:
    06 Ağustos 2015, 01:28

    Merhaba kardesim lg g3 beat telefonumu kjrcalarken birseyler yapmis ve her komutta konuşuyor. Dokunmatigi de sorun cikardi napicam bilemedim. Yardim ederseniz sevinirim.

    Cevapla
  397. Burcu dedi ki:
    07 Ağustos 2015, 14:47

    Lg G3 kullaniyorim 2 sorum var
    1. Yazi tipim whatsappa uygulanmiyor nasil yapabilirim
    2. Bir sey inmeye basladiginda iptal edemiyorum
    Tesekkurler

    Cevapla
  398. recai dedi ki:
    07 Ağustos 2015, 23:13

    Merhaba lg g3 kullanicisiyim ekrana kilayarak tus kilidini ac kapa yi nasil iptal edebilirim

    Cevapla
  399. Halid dedi ki:
    08 Ağustos 2015, 01:45

    Cift pencere ozelligine whatsappi eklemek istiyorum nasil yapabilirim

    Cevapla
  400. ertan dedi ki:
    09 Ağustos 2015, 02:35

    Bir bafta önvmce g4 aldım benim sorum alarm sesini nasıl degiştiriyoruz aradım ama bulamadm

    Cevapla
  401. serhat dedi ki:
    09 Ağustos 2015, 12:01

    Telefona hard reset attim ve suan telefondan cok memnunum. 5.0 geldiginden beri hic boyle stabil guzel calismamisti. Fakat sorun su ki uygulama guncelleme merkezinde voice mate guncellemesi gozukuyo 4 uygulamalik, guncelleye tikladim iki tanesini yapti, LGWernickeManager uygulamasi guncellenemedi diyor. Ekranin altinda bi yazi beliriyor, yazida “Farkli giris sifresi guncelleme hatasina sebep olur” yaziyor ve guncelleme yapilmiyor. Bunu nasil cozebilirim yardimci olur musunuz

    Cevapla
    • Ayşe dedi ki:
      15 Ağustos 2015, 20:26

      Telefonumu cita bolumundeki catlak icin garantiye vermistim bugun aldim, reset de atilmis ben de bu sorunla karsi karsiyayim.Ne yapilabilir bilemiyorum..

      Cevapla
  402. serhat dedi ki:
    09 Ağustos 2015, 14:35

    Teelefona hard reset attım ve hiç bu kadar stabil çalışmamıştı fakat bir sorun var. Uygulama güncellemesinde voice mate güncellemesi var diyodu 4 uygulamayla bağlantılı olarak dedi tamam dedim güncelle 2 tanesini yaptı sonra bildirimlerde LGWernickeManager güncellenemedi çıktı. Ekranın altında ” farklı giriş şifresi, güncelleme hatasına sebep olur” yazısı çıktı ve güncellenmiyor. Bunu nasıl hallederim?

    Cevapla
  403. Ayten dedi ki:
    13 Ağustos 2015, 11:25

    Esimin lg g2 telefonu var ve eve her geldiginde bazi uygulamalari kapatiyor whatsapp arka plan ayarlar gibi telefona bakamıyorum bu yuzden nasil yapiyor lutfen yardim edin

    Cevapla
  404. fatih dedi ki:
    23 Ağustos 2015, 00:21

    belyer telefonum lg g3 stylus pc ye taktığımda okumuyor bi ara sarj moduna aldım ondan sonra hiç değiştiremedim şarj ediyo ama bilgisayarımda gözükmüyor dosya vb hiç birşey
    atamıyorum

    Cevapla
  405. Andre dedi ki:
    23 Ağustos 2015, 14:04

    Gencler ben g3 un alicilarinj yanlislikla kapattim suan baska birisine mesaj atamiyorum alicilari acmak icin ne yapmam gerekiyo

    Cevapla
  406. Sadullah dedi ki:
    26 Ağustos 2015, 00:55

    Lg g3 beaat alali bir hafta oldu guncelleme geldi ve guncellemeyi uyguladim ve 5.02 ye yukseldi fakat telefonum su an cok yavasladi bazen camerayi bile acmiyor ne yapmam gerekiyor yardimci olursaniz sevinirim

    Cevapla
  407. ŞEHRİ dedi ki:
    26 Ağustos 2015, 10:36

    Merhaba, ben vatandan yeni lg g3 beat telefon aldım daha alalı iki gün oldu fakat kulaklık aktif halde değil yani kulaklığı takıyorum fakat telefon görmüyor acaba telefonda kulaklık ayarları diye birşey var mıdır? yardımcı olabilirmisiniz?

    Cevapla
  408. Erkan dedi ki:
    29 Ağustos 2015, 05:29

    1 yıldan fazladır G3 kullanıyorum. Hicbir problemim yoktu. Son bir aya gelinceye kadar. Whatsappta arkadaşlarıma gönderdiğim fotoğraflar galeride ‘whatsapp’ dosyası seklinde yedekleniyordu. Ancak bir aydir boyle bisey olmuyor. Ve işin kötü tarafı daha önceden gönderilmiş fotograflar da silindi. Ayarını mı bozdum veya bir başkası mi bozdu bilmiyorum. Yardimci olabilir misiniz?

    Cevapla
  409. Erkan dedi ki:
    29 Ağustos 2015, 11:59

    1 yildir g3 kullanıyorum. Telefonum onceden whatsapp ile gonderilen fotograflari galeriye kaydediyordu. Fakat son bir aydır kaydetmiyor. Ve bu gune kadar kayitli olan fotograflar da gitti. Ne yaptiysam düzeltemedim. Ben mi bozdum baskasi mi bozdu yoksa kendiliginden mi oldu anlamadim. Yardimci olabilir misiniz?

    Cevapla
  410. serhat dedi ki:
    30 Ağustos 2015, 09:32

    Lg Mobile Support Tools’a cihazi bagladigimda guncelleme var diyor sizce yapsam sorun yasar miyim?

    Cevapla
  411. ergun dedi ki:
    31 Ağustos 2015, 13:34

    Wechat skype benzeri prgramlarinda on kamera kapatip arka kameradan gorusmek mumkun mu .cunku on kamera cok dusuk

    Cevapla
  412. Erkan dedi ki:
    31 Ağustos 2015, 14:48

    Soruma cevap alamadım yardımcı olabilir misiniz?

    Cevapla
  413. Murat Evren dedi ki:
    31 Ağustos 2015, 22:57

    Lg g3 de İlk açılış ekranı ile diğer ekranların duvar kağıtları farklı olsun istiyorum.Nasıl yapabilirim?
    Teşekkürler…

    Cevapla
  414. onur dedi ki:
    02 Eylül 2015, 14:47

    lg g3 stylus var bnde ses acma kapama tuslarının biri calısmıyor. sesi kısmıyor ne yapabilirim

    Cevapla
  415. Andre dedi ki:
    07 Eylül 2015, 01:20

    Merhaba ben telefonumun mesaj alici kismini yanlislikla kapattim ve mesaj atamiyorum kimseye alicilari acmak icin ne yapmam gerekir benim

    Cevapla
  416. Andre dedi ki:
    07 Eylül 2015, 01:28

    Merhaba ben telefonumun. Mesaj alicilari yanlislikla kapattim bunun icin ne yapmam gerekir admin.Üstten aşağıya doğru çekerek hızlı menüyü açın. Wifi veya veri hangisini kullanacaksanız açın. Bunu demissinde ben normal mesajdann bahaediyodum onun icin ne yapmam grekir benim sms olarak

    Cevapla
  417. Murat Evren dedi ki:
    09 Eylül 2015, 17:33

    Merhaba,
    Lg g3 telefonumu kapatmak için ekrana iki kez tıkladığımda bazen ikonlar büyüyor ve ekranın dört bir kenarında bir iki milim kalınlığında turuncu çerçeve çizgisi oluşuyor. Tekrar tekrar tıklarsam normale dönüyor ancak. Geçende fotoğraf zomu için ayar yaptım acaba ondan mı yoksa başka bir şey mi? Yinelenmemesi için ne yapmalıyım?
    Çok teşekkür ederim.

    Cevapla
  418. Adnan dedi ki:
    10 Eylül 2015, 23:12

    Lg g3 kullaniyorum ama yardimci isik widgetlar da yok nasil yapabilirim yardimci olun lutfen

    Cevapla
  419. Savas dedi ki:
    13 Eylül 2015, 17:15

    Merhaba benim telefonum lg3 stylus telefonum arkadaki tustan acilip kapanabiliyodu kardesim onu kapatmis o tusa basinca not defteri cikiyo bunu duzeltmek icin ne yapmaliyimm o tusabasinca telefonun acilip kapanmasini istiyorum ne yapmam gerekir

    Cevapla
  420. Murat Evren dedi ki:
    15 Eylül 2015, 00:26

    Merhaba;
    Daha önce kullandığım akıllı telefonumda bir ayar yerinden örneğin gece saat 00.00 olduğunda kendiliğinden otomatik kapanmasını ve sabah 08.00’de de otomatik kendiliğinden açılmasını ayarlamıştım ve rahatlıkla kullanıyordum. LG g3’de böyle bir özelik var mı? Varsa nasıl ayarlayabilirim?
    Çok teşekkürler.

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      15 Eylül 2015, 03:24

      Böyle bir özelliği yok. Bildiğim kadarıyla akıllı telefonlar kapalı iken işlem yapamıyorlar. Telefon kapalı ise alarm devreye girmiyor. Hangi marka model telefondu?

      Cevapla
  421. Gökhan dedi ki:
    17 Eylül 2015, 20:12

    G3 beat kullanıyorum çok memnunum telefonumdan ama güncelleme yaptıktan sonra herşey berbat oldu bu güncellemeyi nasıl kaldırabilirim

    Cevapla
  422. Murat Evren dedi ki:
    17 Eylül 2015, 21:17

    Daha önce kullandığım ve otomatik açılıp kapanma özelliği olan telefon NEOI 588 di. Neyse artık onu kullanmıyorum. Şimdi kullandığım LG 3G bazen “Ne Yazık ki Ana ekran kapandı” gibi bir uyarı yazısı gösteriyor o anda ekranda sadece duvar kağıdı görülüyor ve çok kısa bir süre sonra ana ekran normale dönüyor. Neden acaba? Nasıl önleyebilirim. Ya da daha büyük sorunlara sebep olur mu.? Selamlar ve teşekkürler.

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      17 Eylül 2015, 23:15

      Yazılım kaynaklı bir sorun. Çoklu işlemlerde bu gibi sorunlar çıkabiliyor. Telefonun RAM i yetmediğinde diyebiliriz. Diğer ihitmalde kullandığınız bir uygulama veya widget sebep olabilir. Şimdi recovery atsanız sonra yine olabilir. Çok sık yapmıyorsa bir şey yapmayın.

      Cevapla
  423. serhan dedi ki:
    21 Eylül 2015, 15:01

    merhaba ,

    telefonu almayı düşünüyorum ama bi sorum var. ben oldum olası şu klavyeye alışamadım yazamıyorum. samsung larda vardı lg g3 te de eski tip telefonlardaki gibi numaralar çıkıyor mu o şekilde t9 ile yazma imkanı var mı ? 3×4 tuş deniyor sanırım

    Cevapla
  424. Ceren dedi ki:
    22 Eylül 2015, 18:49

    Valla çok güzel telefon bence lg ailesinden en güzeli bu ben okadar çok beyeniyorumki çok memnunum çok akıllı özellikleri var mesela kumanda şeklinde kullanım ara sıra kumanda kayboluyor telefonu kullanıyorum lg 4 de lg3 gibi aynı uygulamalara sahip 2 bin tl vereceğime lg g3 alırım daha iyi

    Cevapla
  425. enes dedi ki:
    22 Eylül 2015, 19:12

    Slm sebeke sorunu var kardes 1 hafta once h+ cekiyodu suan ayni yerde ya cekmiyo yada sebeke aramasi yapiyorum kaydedip kullaniyorum sikinti su otomatik de kullanamiyorum kullanirsam sinirdisindan baglaniyo sınırdayım askerim yardimci olurmusun simdiden tesekkurler

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      23 Eylül 2015, 02:38

      Kaydedip kullandığında zayıfta olsa bağlanmasını sağlıyorsun. Otomatikte bu yüzden çalışmıyordur. Bölgenden dolayı sorunludur.

      Cevapla
  426. Apo dedi ki:
    22 Eylül 2015, 22:05

    Benim telefonundan t mobile uygulaması var bu ne dır çözemedim

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      23 Eylül 2015, 02:34

      T Mobile Almanya telekom firmasıdır. Sizin telefonda da Alman menşeeli bu yazılım yüklüdür. Bizdeki Turkcell’in olduğu gibi bir uygulamadır büyük ihtimal.

      Cevapla
  427. Batur dedi ki:
    30 Eylül 2015, 21:49

    Muzik calari baslattigimda duvar kagidim album kapagi oluyor bunu kapatmanin bir yolu yokmu muzik calarken normal duvar kagidim gozuksun istiyorum

    Cevapla
  428. lgg3 dedi ki:
    01 Ekim 2015, 12:55

    Telefonumu bu sene mayista aldim ve ornegin youtubeden sarki indirdigim zaman bi iki hafta sonra kendiliginden siliniyor ayni sekilde whatsapp dan gelen bazi resimler de kendiliginden siliniyor bunu nasil duzeltebilirim acaba

    Cevapla
  429. yavuz gül dedi ki:
    04 Ekim 2015, 22:43

    G3 D855 cep telefonum var.telefonumda bulunan QUİCK REMOTE CONTROL kumanda uygulaması bilmeden sildim.Bu uygulamayı tekrardan nasıl geri yükleyebilirim.

    Cevapla
  430. by kara dedi ki:
    05 Ekim 2015, 00:38

    telefonumdaki videolara yanlışlıkla şifre oluşturdum ama açamıyorum yani şifreyi unuttum nasıl açabilirim

    Cevapla
  431. Burak dedi ki:
    06 Ekim 2015, 16:44

    Lg g3 stylus kullanıyorum resim müzik vb seyler galeride müzik çalarda falan gözükmüyor ne yapabilirim

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      06 Ekim 2015, 17:33

      Bilgisayara bağlayıp oradan ulaşın. Silinmediyse bulursunuz. Hafıza kartı kullanıyorsanız yedekleyip formatlayın. Multimedya uygulaması kullanıyorsanız bunları silip tekrar deneyin.

      Cevapla
  432. Murat Evren dedi ki:
    07 Ekim 2015, 17:17

    LG G3’Ü SIFIR ALDIM VE DAHA 3 AY OLDU.AKŞAM ŞARJA TAKIN UYARISI ALINCA TAKTIM VE YATTIM.GECE 03.00 DE BAKTIĞIMDA HİÇ ŞARJ ETMEMİŞTİ.TELEFONU AÇTIM KAPATTIM YİNE ŞARJA TAKTIM.UZUN ZAMAN SONRA YANİ SABAH BAKTIM YÜZDE 80’LER DOLAYINDA ŞARJ ETMİŞ.ACABA SORUN NE VE ÇÖZÜMÜ NEDİR?TEŞEKKÜRLERİMLE…

    Cevapla
  433. yuksel dedi ki:
    10 Ekim 2015, 14:46

    G3 beat telefonumu güncelledim.kamerayı açtıgımda ön kamerayı kullanmak için bir buton yok. arka kameradan ön kameraya alamıyorum

    Cevapla
  434. nimet dedi ki:
    13 Ekim 2015, 21:18

    Lg G3 stylus aldım 2aydır kullanıyorum dış ses birden bire gitti iki oldu aynı şey oluyor sesi açık olmasına rağmen arayanları duymuyorum video sesi müzik sesi dış ses olarak çıkmıyor fabrika ayarlarına döndürdüm sonuç aynı :((

    Cevapla
  435. Mehmet dedi ki:
    16 Ekim 2015, 23:10

    Mrb bnm 2 sorunum: 1. lg g3 beat cihazini 3 gundur kulaniyorum lakin telefonun interneti baya bi agır calisiyor

    2.gunceleme yapamiyorum. “Cihaziniz kayitli degil” diye bi uyari aliyorum. Yardimci olurmusunuz.

    Cevapla
  436. Sinem dedi ki:
    17 Ekim 2015, 20:46

    Merhabalar ben 1 yıldır g3 stylus kullanıyorum çok memnundum fakat 1 haftadır telefonumda bi sıkıntı var mesaj geldiği zaman mesaj kutusunu açmadan göremiyorum ve duyamıyorum bütün ayarlarını kontrol ettiğim halde mesaj belirtisi alamıyorum sesi açıkken veya titreşimdeyken de aynı sorunu yaşıyorum arama da öyle bi sıkıntı yok sadece mesajlarımın sesini duyamıyorum ekran ışığı bile yanmıyor.Ne yapabilirim lütfen yadımcı olun.

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      17 Ekim 2015, 20:56

      Ayarlar > Ses > Rahatsız etmeyin menüsünü bir kontrol edin. Kullandığınız mesaj uygulamaları silip tekrar yükleyin.

      Ayarlar > Genel > Uygulamalar menüsününden sağ üstteki 3 noktalı yeri tıklayın ve sıfırlama yapın.

      Cevapla
  437. osman dedi ki:
    27 Ekim 2015, 18:35

    Ben 3 hafta once lg g3 telefonumu isinmadan ve sarj sorunu icin servise gonderdim bugun geldi fakat ben bazi uygulamaları yukleyemiyorum bu surumun uygun olmadigini yaziyor fabrika ayarlarina da dondersim hala olmuyor ne yapmayalım

    Cevapla
  438. osman dedi ki:
    27 Ekim 2015, 18:36

    Ustelik o uygulamalari servise gondermesen once kullaniyordum simdi yuklenmiyor

    Cevapla
  439. guvenlik sifresi sorunu dedi ki:
    29 Ekim 2015, 16:44

    Lg3 telefonunu, guvenlik ayarlarindan girip cihazi sifrele kismindan sifreledim. Cihaz kapanıp açıldı. Yalnız ekran karanlik. Sag ust kösede saat filan açık. Fakat ne yapsam ekranı açamadım. Bir el atan olsa…

    Cevapla
  440. önder dedi ki:
    29 Ekim 2015, 17:08

    16gb hafiza karti var ama yuklemeleri telefona kaydiyor direk sd carda yuklemesi icin napabilirim?

    Cevapla
  441. Onder dedi ki:
    29 Ekim 2015, 18:34

    Lg g3 beat 16gb hafiza karti var ama yuklemeleri telefona kaydiyor direk sd carda yuklemesi icin napabilirim???????

    Cevapla
  442. bahar dedi ki:
    01 Kasım 2015, 09:06

    merhaba C3 telefonumda mesaj yazarken numara açık bir şekilde üstte görünüyor bunu nasıl kapatabilirim ???

    Cevapla
  443. hüseyin karakaş dedi ki:
    12 Kasım 2015, 11:44

    ekran renk ayarı çok açık mavi oldu nereden olduğunu bulamıyorum bu durum resimlere bakarkende aynı nasıl düzelir telefon lg3g

    Cevapla
  444. ttan dedi ki:
    09 Aralık 2015, 13:27

    Telefonun ilk açılışında Türkçe gibi ilgili seçenekler girilerek telefon açılıyor. Fakat üstten kaydırılan durum çubuğu açılmıyor. Geri tuşu çalışıyor, yanındaki ana ekran gibi iki tuş çalışmıyor. Misafir mod seçildiğinde tüm özellikler çalışıyor. telefonu kapatıp açtığında ilk Türkçe seçenekler girilerek kurulumu her defasında tekrarlıyor. sahip modunda özellikler çalışmadığından yine misafir moduna geçmek gerekiyor. Telefon LG G3 32. Gb android 5.0 olarak geldi. Bir yorumunuz var mı bu konuda?

    Cevapla
  445. ttan dedi ki:
    09 Aralık 2015, 14:04

    başka güncelleme yok diyor. fabrika ayarlarına falan çevirdim. ama değişen yok. Kimsede başka örneğinide görmedim yazılım hatası ama bir çok kişiye göre neden farklılık gösteriyor anlamadım. telefonu yeni aldım.

    Cevapla
  446. murat şahin dedi ki:
    14 Aralık 2015, 18:04

    merhaba hocam. benim sorunum farklı. kimsenin rahatsız olmadığı bir konu herhalde.
    benim cihaz 506k 16gb..daha önce gm discovery kullanıyordum..iş gereği telle cok konuşan biriyim..konuşma sesi yani konuşurken duyma sesi..ses biraz boğuk yani kalite olarak düşük geliyor bana. yani daha bas. o yüzden anlamak zor oluyor..gm bu konuda süperdi..servise gönderecektim daha 3 günlükken..sonra başka bi arkadaşın cihazını denedim aynı. öyle olunca garantiye göndermedim..hidden menü den baktım. test yapabiliyorum ama herhengi bir ayar yaptırmıyor. muhtemelen root istiyor..normal ayarlardaki ses netliği ve başka operatörleri de denedim aynı..donanımsal olsaydı diğer g3 de farklı olurdu.. çözemedim..ve sırf bu yüzden ısınamadım tele..başka hic bir sorun yaşamıyorum..ama ses duyma kalitesi kesinlikle diğer lerinden farklı..kulaklıkla arama yaptığım zaman süper..ne dersiniz sayın hocam……

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      14 Aralık 2015, 20:14

      Merhaba,
      Ayarlarda gürültüyü bastır, ses iyileştir gibi menüleri var. Bunları da bir deneyin. 1 yıldır kullanıyorum ses konusunda rahatsızlık hissetmedim. Bazı telefonlarda ses farklı (daha iyi) gelebiliyor ama G3’ün kötü olduğunu düşündürmedi.

      Cevapla
  447. salih dedi ki:
    15 Aralık 2015, 13:18

    arkadaşlar bu hediye kılıf flan yazıyor yazıda bunu imei nosuyla nasıl talep edebiliriz

    Cevapla
  448. Levent dedi ki:
    17 Aralık 2015, 03:00

    Bugun navigasyon kullanmam gerekti. Gps calismadi.konumumu bulamadi.bunun nedeni cihaz olabilirmi

    Cevapla
  449. Levent dedi ki:
    17 Aralık 2015, 03:02

    Bugun navigasyon kullanmam gerekti. Fakat gps acilmadi. Konumumu bulamadi. Bunun nedeni cihaz olabilirmi.

    Cevapla
  450. arızag3 dedi ki:
    14 Şubat 2016, 01:12

    merhaba lg g3 kullanıyorum. ekranın üstündeki menü kısayolu cıkmıyo. konu hakkında bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi. teşekkür ederim

    Cevapla
  451. esra dedi ki:
    28 Şubat 2016, 18:31

    merhaba bundan 24 gun once lg g3 telefon aldım telefon daha alınalı 10 gun olmadan telefonun ekranında yarısında barkot seklinde çizgiler cıktı garantiye gönderdim 400 tl para istediler gönderdim garantiye gideli 15 gun oldu ne haber var ne birsey bu sorun nedir bilen varmı acaba geldikten sonra yine olursa tekrar 400 tl para ödemek istemiyorum yardımcı olunn

    Cevapla
  452. Aslihan dedi ki:
    29 Şubat 2016, 23:39

    Kilit ekrani kilitlendikten sonra orda bir yazi cikiyor bu telefonu bulursaniz 05***************numara ile irtibata gecin diye. Ben orda yazan numaraui degistirmek istiyorum ama nasil yapabilirim internetten baktim bulamadim ve en son bu sitede buldum kebdimi lutfen yardimci olabilirmisiniz

    Cevapla
  453. Sumeyye dedi ki:
    04 Mart 2016, 10:51

    Merhaba lg g3 telefonda ses kaydı nasıl yapılır dersanede hocanın sesini kaydetmek istiyorum ama bir türlü ses kaydını bulamadım

    Cevapla
  454. erkan dedi ki:
    05 Mart 2016, 09:11

    merhaba iyi günler ben lg beat 4 kullanıyorum facebook da videolar otomatik açılıyor bunları nasıl kapatabilirim

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      05 Mart 2016, 09:26

      Facebook’a PC’den bağlanıyorsanız ”Ayarlar” sekmesinde sol alt köşede ”videolar” sekmesini göreceksiniz. O sekmeye tıklayıp ”Video Ayarları” başlığından ”Videoları Otomatik Oynat” seçeneğini kapatarak videoların otomatik oynatılmasını engelleyebilirsiniz.

      Bu uygulamayı telefonunuzda kapalı duruma getirmek istiyorsanız Android telefonlar için Facebook’tan uygulama ayarlarına girerek Video Otomatik Oynatma özelliğini devre dışı bırakmanız gerekiyor. İOS için ise yine Ayarlar menüsünden Facebook uygulamasının Ayarlar’ına girip video seçeneğini kapalı duruma getirmeniz gerekmektedir. Ayrıca tercihe göre uygulama ayarlarından ”Video Otomatik Oynatımı” kısmını açık, kapalı ve sadece Wİ-Fİ olarak değiştirebilirsiniz

      Cevapla
  455. Kaan dedi ki:
    18 Mart 2016, 22:36

    Lg g3 telefonumun ön kamerası çalışmıyor parmakla kaydırma yapıyorum olmuyor ön kamera simgesi de gözükmüyor fabrika ayarlarını sıfırladım olmadı ne yapabilirim

    Cevapla
  456. mehmet dedi ki:
    23 Mart 2016, 11:17

    Lg g3 d855 32gb kullaniyorum kilit ekrani acmak icik sifre belirlemiştim simdi değiştirmek istiyorum kaydirma seçeneği aktif değil kullanici bilgilerini sildim. Cihaz yöneticilerini kaldirdim ama duzelmedi yardimci olabilirmisiniz

    Cevapla
  457. s@mi dedi ki:
    24 Mart 2016, 15:43

    Kilit ekranına koyduğum fotoğrafı yanlışlıkla sildim. Telefonun kilit ekranında aynı fotoğraf görünmeye devam ediyor. Fakat ne galeriden ne de dosyalardan fotoğrafa ulaşamıyorum. Yardımlarınızı bekliyorum.

    Cevapla
  458. Burcu dedi ki:
    27 Mart 2016, 18:16

    Merhaba Lg g3 d855 32 gb kullanıyorum. Arkadaşımda da aynı telefon var ona yazılım guncellemesi gelmiş ve şu an telefonu android 6.0 aynı telefon olduğu halde bana güncelleme falan gelmedi guncellemeyi kontrol ettiğimde “mevcut os sürümünde en son yazılım sürümünü kullanıyorsunuz” diyor ama benimki hala android 5.0 ne yapmalıyım

    Cevapla
  459. Smdtrn dedi ki:
    29 Mart 2016, 22:10

    Telefonum lg g3 beat ana ekrana farklı farklı resim koymak istiyorum nasıl yapabilirim?

    Cevapla
  460. sezgin kucuk dedi ki:
    01 Nisan 2016, 20:29

    Merhaba 2 ay önce carfursadan lg3 32gb aldım bugün 4,5 g, ye geçildi ama benim cihazında şebekede 4g yada Let seçeneği yok bu arada simkartim 4g uyumlu

    Cevapla
  461. Derya dedi ki:
    15 Nisan 2016, 07:27

    Merhaba lg g3 stylus kullaniyorum bende ekran kilidini desen yaptim ve suan bunu kullanmak istemiyorum kaydirma yapmak istiyorum yapamiyorum.ekran kilt ayarlarina gidiyorum ordanda yapamadim kaydirma butonlari soluk renk yani tusluyorum girmiyor yardim edermisiniz lutfen.telefonumu yeni aldim format atmakta istemiyorum

    Cevapla
  462. fatih dedi ki:
    02 Temmuz 2016, 10:46

    Lg den android cihaz almak hayatınızın en büyük yanlışı olur kesinlikle kullanıcıyı düşünmeyen cihaz satma odaklı para tuzakları dünyaya güncelleme geldi g3 hala 5.0

    Cevapla
  463. Adil dedi ki:
    28 Temmuz 2016, 11:08

    Lgg3 beat kullanicisi olarak , sizlere kesinlikle almamanizi söylüyorum böyle telefon olmaz olsun telefon çok ısınıyor ve herşeyde bir sıkıntı çıkarıyor ben kimseye danışmadan aldığım için pişmanım , umarım sizler bu yazıyı görüp ona göre önleminizi alırsınız.

    Cevapla
  464. sıla dedi ki:
    07 Ağustos 2016, 18:54

    ya bende lg g3 var ama klavye çıkmıyor ve kesinlike lg almayın eski telefonum samsung s6 yı beğenmezdim müthişmiş 6 aydır kullanıyorum klavye dünden beri çıkmıyor

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      07 Ağustos 2016, 18:56

      s6 ile g3 arasında kıyas yapılamaz zaten. kullandığınız klavye programını kaldırmayı denediniz mi?

      Cevapla
  465. Mehmet erdem dedi ki:
    07 Ağustos 2016, 22:11

    Merhaba, lg flex 2 kullanıyorum.ekran kilidi ayarlarimda bir tuhaflık oldu. Ayarlara gittiğimde kült ayarları soluk renkte. Ayarlama yapamıyorum. Knock lock ayarını yapamıyorum.

    Cevapla
  466. oguz dedi ki:
    09 Ağustos 2016, 11:11

    ekran kendi kendine kitleniyor ekran zaman aşımı ile alkası yok garantiye gitii geldi yine aynı

    Cevapla
  467. Zühal dedi ki:
    27 Ağustos 2016, 11:52

    İyi günler. Benim lg g3 telefonum şarj ederken çok ısınıyor ve şarj olmuyor. Gece takıyorum şarja dört beş saat sonra bakıyorum telefon %20 civarinda anca şarj olmuş ve durmuş ayrıca çok ısınmış. Acaba sorun bataryanın değişmesiyle düzelir mi? Şimdiden teşekkür ederim.

    Cevapla
  468. arda dedi ki: