LG G3 Sahiplerinin bilmeleri gereken 10 konu
Yeni bir LG G3 alıyorsanız size yardımcı olabilecek bir konumuz var.
Dünyadaki şanslı ruhlar LG G3 gibi bir cihazı bir kaç haftadır ellerinde gezdiriyorlar. Aslında abartmış sayılmayız LG G3 gerçekten harika bir akıllı telefon. Konuyu gereksiz yere uzatmadan LG G3 hakkında bilmeniz gereken 10 şeyin (neyin) bilgisini veriyoruz.
1 - LG G3 Muhteşem ekranı ve pil ömrünü nasıl etkilediği
qHD 5.5 inç ekran ile gelen LG G3 2560X1440 piksel çözünürlüğe sahip. Bu harika ekran aylar geçse de eskimeyecek. İnç başına 543 piksel düşmesi 3000mAH pil için çok tehlikeli gözükmüyor. Tam bir günü rahatlıkla çıkartıyor diyebiliriz.
2 - LG G3 ile ekran görüntüsü nasıl alınır
Telefonun arkasında bulunan home butonu ile ses kapama butonuna sırasıyla basıp elimizi çekmeden ekrana dönerek LG G3 ekran görüntüsünü alabiliriz.
3 - Ekran düğmelerini özelleştirebilirsiniz
Android'in klasik ekran düğmelerini rahatlıkla özelleştirebilirsiniz. Sanal home butonu, geri butonu ve aktif uygulamaları gör gibi standart butonları ekleyip / çıkartabilir ve ekstradan 2 tane daha tuş ekleyebilirsiniz.
4 - Akıllı ipuçlarını sevmediniz mi? Kapatın!
Akıllı ipuçlarını ve sağlık ekranını sevmediyseniz kapatabilirsiniz. Ayarlar >> Ekran >> Ana Ekran >> Smart Bulletin >> On Off
5 - LEGACY BUTTON Aslında orada
Önceki versiyonlarda home butonuna basılı tutunca diğer android telefonlarda ekranın boş bir yerine basınca gelen özellik LEGACY BUTON, LG G3 üzerinde son uygulamalar butonuna basıldığında geliyor.
6 - TELEFONUNUZ İLE TV'Yİ KUMANDA EDİN
Android üzerinde gerekli değerine ulaşamamış olsa da oldukça güzel bir uygulama olan cep telefonundan televizyonu kumanda etme LG G3 üzerinde oldukça büyük bir detaylandırma ile geliyor. Büyük ve orta ölçekli televizyon firmaları database ile beraber sunulan markalar aracılığı ile kendi kumandanızı tasarlayabiliyorsunuz.
7 - TELEFONUNUZU KİLİTLEMEK İÇİN YENİ BİR EKRAN KİLİDİ "KNOCK CODE"
LG öncelikle G Pro 2 modeline KNOCK CODE'u getirdi. Şimdi bu KNOCK CODE LG G3 üzerinde deniyor. Ekran kilidi için telefonlarda güzel bir güvenlik sistemi olan KNOCK CODE mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. Mantığı ise ekranda dörde bölünmüş alanda seçeceğiniz 3 ile 8 noktayı belirtiyorsunuz. Ekran kilidini açmak için seçtiğiniz noktalara tekrardan tıklamanız yeterli. Ekranı kapatmak yani kilitlemek içinde iki kere herhangi bir noktaya tıklamanız yeterli.
8 - LG G3 BÜYÜK BİR TELEFON AMA TEK ELLE KULLANABİLİRSİNİZ
5.5 inç gerçekten büyük bir telefon. LG kullanım kolaylığı ve arka tuşları ile bu dizgiyi kullanılabilir yapmak için çok uğraştığı belli. Genellikle telefonu iki el ile kullanacaksınız ama bazende tek elle kullanım gibi gereksinimleriniz mutlaka olacaktır. LG kilit ekranında, LG klavye kullanımda ve telefon çevirici üzerinde Tek elle kullanım için özellikle beraber geliyor. Klavye daraltma ve yükseltip indirme gibi seçeneklerde mevcut.
9 - TELEFONUNUZU SESSİZ PROFİLE ALMA İÇİN GELİŞMİŞ SEÇENEK
LG hangouts üzerinde olduğu gibi telefonu sessize alma özelliğini LG G3 üzerine taşıyor. Dilediğiniz saatler veya tarihler arasında telefonu sessiz mode üzerinde tutup herhangi bir uyarı veya çağrı ile rahatsız edilmenizi engelliyor.
Ayarlar > Ses > Rahatsız Etmeyin menüsünden dilediğiniz gibi ayar yapabiliyorsunuz.
10 - LG G3 QUICK CIRCLE KILIF
LG, QUICK CIRCLE KILIFI için ekranda çember şeklinde bir kullanım sunuyor. Neredeyse her şeyi bu çember üzerinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu arada telefonunuzu yeni aldıysanız ilk 3.000 kişiye bu güzel kılıfı hediye ediyor. Web adresine imei numaranızı girip kılıfınızı talep edebilirsiniz. Benim imei mi başkası kullandığı için alamadım, siz bence şansınızı denemelisiniz. Not: Kampanya bitti.
QUICK CIRCLE için video:
Arkadaslar merhaba. Size bu yaziyi dh nin yapmis oldugu g3 incelemesinin ardindan yazma geregi duydum. Size yaklasik 1 hafta once aldigim g3 un en ince ozelliklerini vermek istiyorum. Bu noktada atladiklarimi veya unuttuklarimi bana pm ile veya konu icinden aktarirsaniz memnun olurum. Bu incelemeyi size g3 den yazdigim icin resim video vs. Aktaramayacagim. Ancak hic supheniz olmasin ki yazdiklarim bu telefon hakkindaki gerceklerdir. Bazi dusuncelerim sizlerle celisebilir.
Oncrlikle bu telefonu istanbul bilisimden 1779 tl gibi bi fiyatla aldigimi soylemek isterim. Fiyati diger yerlere gore ucuz cunku lg turkiye garantisi yok( ki bu bence onemli bisey) . eger alicaksaniz bunun olmasina dikkat edin derim.
Oncelikle kutudan cikan kulaklik ve sarj aletine deginemek istiyorum. Daha once kullandigim s3 um deki kulakliktan cok cok daha iyi bir kulaklik g3 te karsimiza cikiyor. Diger rakiplerini bilemem ancak bu anlamda samsungun kinden daha iyi oldugunu belirtmek isterim. Elinize aldigunizda kalitesesiz gibi dursada verdigi ses kalitesi ve disariyla baglantinizin kopmasi bence cok cok iyi. Ancak sarj aleti bence kotu. Alet igrenc gozukuyor. Diyeceksiniz ki gorunutusunden banane. Oyle demeyin cunku malzemesi de cok kotu.
Oncelikle dh nin incelemrsine yapilan yorumlara cevap vermek isterim. Ten_don arkadasimin bazi merak ettigi konular varmis. Cihazin ses kaydi kalitesi mukemmel. Gorusmelere cok giden biri olarak ses kaydini cok fazla kullanirim. Sesi gercrkten mikrofonlasan ancak boyle olurdu dersin. Gercekten iyi. Gps demis arkadas. Besiktas da sinanpasa pasajindan gecerken denedim (sadece gps uzerinden denedim bu arada) kapali yer olmasina ragmen yerimi aninda buldu. Ancak sonrasinda biraz takildi gps ancak bu da acik havaya cikinca duzeldi. Yani gps alici kalitesi de iyi denilebilir. Gelelim soneday arkadasin soylediklerine. Arama yapmakta hic bir sorunla karsilasmadim ve de aramaayken telefon icinde rahat rahat kasmadan dolastim. Ayrica mikrofon olarak da karsiya sadece senin sesini vermeyi iyi basariyor. 3g goruntulu gorusme hic denemdim bu zamana kadar denemem de acikcasi yani o konuda bisey diyemeyecegim. Bluetooth kalitesi muthis. Arkadasimin note2 sinden 5mb lik bi sarkiyi saniyeler icinde aldim ve attim. Tabi bunun karsindaki telefonla da ilgisi oldugunu unutmayin. Sirrealsq adli arkadas cift ekranda internet ve haritalar kasiyo demis. Yalandir bende hic bir kasma olmadi denedim gordum gozumle. Batarya demis ve sanirim bu da en cok merak edilen konu. Buna ayri bi yer ayrimaliyiz.
Batarya 3000 mh olmasina ragmen bu telefona yetmiyor arkadaslar. Soyle yetmiyor. Gps ve 3g birlikte acikken 6 saat kullanima ulastim. Ertesi gun buna oyun ekledigimde 3 saat gibi bi sure. Bu oyun da most wanted dir. Ancak sadece interneti kullanip (3g ile) whatsapp killanip ve de parlakligi 30 civarinda tutarsaniz 10 saat gibi yani sizi gunduz boyunca goturur.
2k ekrandan banane dedim ilk basta bende sizin gibi. Ancak sonra 2k film indirip izledim. Inanamassiniz. Boyle guzel goruntu mu varmis diyosunuz. 720p video bile size bulanik geliyo. Deneyin ornek videolardan cok iyi goruntu kalitesi var 2k da. Hic bir kasilma yok. Ancak kamerelanin oralarda bi isinma soz konusu( bu oyun oynarken de oluyor) ancak cok da fazla degil.
Telefonda oynadigim real racing 3 oyunda hic kasilma olmadi. Hatta sonra ayarlari karistiriken 4×msaa ozelligini actim. Oyle oynadim. Gene hic bir kasma olmadi.
Telefondaki en sevdigim ozelliklerden biri ise misafir modu. Ayni pc deki gibi bi guest mod kuruyorsunuz ve sadece sizin izin verdiginiz uygulamalari gosteriyor. Inanin isinize cok yarayacak( yani benim yariyo).
Kamerasina diyecek yok. 13mp size yeterde artar bile. 4k video cekebiliyor. Ancak kimimizin uhd tv si var da onlari orda izlicekler. Video performansi cok iyi.
Telefonun kendisinde bulunan smart cleaning (ayarlar kisminda) gereksiz butun seyleri silmenizi sagliyor. Bu da yer sikintisindan kurtariyor sizi.
Telefonun bi guzel yanida klavyesi. Istediginiz gibi kisisellestirilebilir. Bu da inanin yazmayi cok kolaylastiriyor.
Donanimsal ve yazilimsal bi eksigi olmamakla size kesinlikle tavsiye ettigim bi telefondur. Bir tek kulaklik ve sarj yeri mantiksiz olmus bence. Yatay tutusta sikinti yasayabilirsiniz. Ama cok buyuk bisi degil.
ekrana 3 defa tıkladıktan sonra ekran yakınlasıyor oynadıgım oyunlarda bu bana sıkıntı yaratıyor onu nasıl giderebilirim??
Hangi oyunda oluyor bu durum?
kardesım o durum erısılebılırlık ayarlarından buyutec aktıfken olur ekrana 3 kez tıklarsan yakınlasır 3 kez daha tıkladıgında uzaklarsır buyutecı erısılebılırlık ayarlarından kapabılırsın
Benim sarjim az gdiyor ya sizinki ne kadar teli yeni aldim g3 ama bana az gdyor gibi geliyor
Önceki telefon tecrübeniz nedir bu da önemli ama LG G3 ekran kabiliyeti yüksek olduğu için çok yüksek bir pil kullanım süresi vermiyor. Sadece standart telefon için kullanım modunda 2 güne çıkabilirsiniz. Bir kaç saat sürekli Uygulamalar ve kamera kullanımında 1 günü çıkartmanız zor. Ben GPS’i ve ekran ışığı biraz kısarak test ettim, arada oyun ve uygulama açarak günde ortalama 10dk telefon görüşmesi ile 12 saati rahat çıkartıyorum.
Internet. whatsapp intagram vs acik oluyor.. Dediginiz gibi ekran cook harciyor.. Ama bana bu sekilde 4 saat anca gdyor.. Surekli kullanirsam eger.. Daha az da olabilir..Telefonda bir problem mi var acaba dye dusunuyorum..
Arkadaslar bir sorum var. Lg g3 u dun aldim.
6 dosya indiriliyor diye bir yazi cikti. 8 saattir
Devam ediyor. Bitmek bilmedi. Uygulamayi kapatiyorum. Baska hicbir guncellemeyi yapmiyor. Google play store bile acilmiyor.
Size de ayni sey oldu mu?
Bende böyle bir sorun olmadı, bazen wireless bağlantısı kopuyor aç kapa yapınca düzeliyor. fabrika ayarlarına almayı denediniz mi?
Merhaba,
Yaklaşık 1 hafta önce aldın g3 ü ancak şuanda ekran loading yazıyor.Kilitleniyor takılı kalıyor yani şuan telefonu kullanamıyorum. Reset atamıyorum.Şuan azerbaycanda olduğum için servise de gönderemiyorum. LG resmi sitesinden de yazdım hala cevap bekliyorum..Sizin bilginiz dahilinde ise yardımcı olursanız çok sevinirim.Teşekkürler.
1. Telefonunuzu kapatın.
2. Telefonunuz kapalı durumdayken telefonunuzun arkasında bulunan “Sesi Azalt tuşu ve Açma/Kapama tuşlarına” basılı tutunuz.
3. LG logosunu geçene kadar basılı tutun. Factory hard reset çıktığında tuşları bırakın.
4. Tüm dosyalarınzın silineceğini unutmayın. İşlemi onaylamak için Açma/Kapama tuşuna basın. İptal etmek isterseniz herhangi bir tuşa basın.
Merhaba arkadaslar
Cift ekranda sadece belirli islemleri mi yapabiliyoruz yoksa baska uygulamalarda kullanilabiliyor mu? Acikcasi ben whatsappi bulamadim. Mumkun mu kullanmak?
Telefon süper bence ülk aşdığımda bi kaç sorum yaşamıştım hatta diğer kulanıcılarda yazmış fakat
O gibi sorunları lg yazılım güncelleme hetirip ortadan kaldırdı on numara beş yıldız bi telefon samsung tan çok çok daha iyi şuan için bunda iyi bi telefon yok bundan adım gibi eminim
g3ü yeni aldım inceliyordum ayarlardan misafir modunu etkinleştirmek istedim misafir modunu etkinleştirdim fakat misafir modundan çıkınca kilit ekranında şekil çizme kilidi kaldı onu nasıl kaldırabilirim?
Ayarlar >> ekran >> kilit ekranı menüsü çalışmıyor mu?
Benim sorum bağlantı ayarlarıyla ilgili olacak benmi bulamıyorum bu telde mi yok anlamadım. Telefonu yurtdışından aldım. Birinci sorum görüntülü arama yapamıyorum. ikinci sorum LTE özelliğini kullanamıyorum. özelliklerde LTE 4g vs deniliyor ama 3g ile bile nete bağlanamıyorum mobil internet bağlantısını açtığım zaman 3g veya 4g yazısı görmüyorum sadece E ve H çıkıyor. Bunların sebebi ne olabilir. Genel olarak bi açıklık getirebilir misin?
Türkiye de 4G yooken bunu kullanmayı beklemek nasıl bir mantık ?O sadece destekliyor
Benimde bir sorunum var araştırdım her yerde bulamadım. Telefonun sesi kısıldı açmak istediğimdede açılmıyor bütün sesler kapalı yazıyor yukarda ses yok simgesi var ama telefon sesli modda normalde.
Fabrika ayarlarına geri dönersen düzelir. Bende de oldu ses kısılma sorunu hatta kulaklık bile çalışmadı ilk zaman tırstım sonra kendi dosyalarımı pc ye aktardım format atacaktım düzeldi. Yani tel hafızası fazla dolunca falan yapıyor olabilir. yazılımsal eksiklikleri var.
E Edge demektir(2G) H, 3G veya H+ ise 3G dir. LTE olarak bağlanamazsın, çünkü Türkiye’de LTE yok.
Telefonu yeni aldım kendi çapımda keşfetmeye çalışırken bir resmi kilitledim ve tekrar açamıyorum nasıl açabilirim yardımcı olur musunuz ??
Resimler menüsünde sağ üste ayarlar (3 nokta) tuşuna basıp kilitli resimleri göstere bas. Daha sonra gerisini çözersin zaten.
Tamm yaptım teşekkürler
Rica ederiz, iyi günler
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/s526x395/10523213_349150085261858_3702450659811815158_n.jpg
yardım edin nasıl etkinleştirebilirim ?
Bu olmadan önce telefonda ne değişiklik yaptınız?
Merhaba lg g3 yeni aldim ama sarj bi gunu bile cikarmio ne yapmaliyim gps kapali demissiniz nerden kapatabilirim gereksiz seyleri de kapatmak istiyorum ama bilmiyorum hangilerini kapatmaliyim diye bir de son guncellemeyi yapmadim sizce yapmali miyim herkes farkli soylemis en cok da kameranin kotu olmasindan korkuyorum lutfen yardimci olur musunuz
Kameras8 çok iyisi merak etmey8n
Peki sarjin daha cok gitmesi icin ne yapabilirim
arkadaşlar onu bunu boşvein telefon bende aldım kusursuz saat gibi çalışıyor kullanmayı bildikden sonra hiç bir takıntısı yok donması yok şarj konusuna gelince ne kadar çok koşarsan o kadar çabuk yorulursun arkadaş 3000 mah pilin var yetmiyorsa yedek batarya imkanı sunuyor adamlar hangi amiral telefonda var bu bırakın boş boş çamur atmayı
enerji tasarrufunda tut parlaklığı otomatik yap bulunduğun ortama göre o ışığı açar yada kısar hem perfonsı uzun sürer hem uzun kullanan kullanıcılar için ideal
kendisi kadar özellikleride çok güzel
S.a telefonu alali 1 ay oldu cok memnunum ama tek sıkıntım görüntülü arama yapamaiyor yardimci olurmusunuz…
bende merak ediyorum acaba lg g3 ler de görüntülü arama yapılabiliyor mu?
Yapılmıyorsa maalesef, program kullanmanız gerekiyor.
merhba,
bende G3 yeni aldım. eski Iphonumdan videoları bilgisayara atıp ordan telefona yükledin ama desteklenmeyen format uyarısı geliyor. avi ve mp4e çevirip attım yine hata veriyor. Eski tlfonumdaki videoları en sağlıklı biçimde nasıl G3e atarım.
teşekkürler
MX PLAYER yükleyin. Dosya uzantısı ne gözüküyor bilgisayarda?
Merhaba,
Iphonedaki videoların formatı mov idi. ben bu videoları format factory programı ile avi ve mp4e çevirdim fakat her iki uzantıda da G sıkıntı yaratıyor malesef. Yardımcı olursanız çok sevinirim.
teşekkürler
G3 avi de mp4 de okuyor. çeviri yaparken bir sorun çıkmış olabilir.
ya benim g3 şifre koydum geri kaldıramıyorum güvenlik ayarlarından koydum 🙁
O şifre içinde güvenlik şifresi soracak onu da mı unuttunuz?
arkadaşlar bende lg g3 alcam bi sorum vardı. ilk aldıgımda fabrika ayarlarına dönmem gerektigini okudum kapanıp acılma v.b hatalar olmaması icin alanlar yardımcı olabılırler mi ?
Lg g3 aldıktan sonra sadece güncellemeleri yapacaksınız. Başka bir şey yapmanıza gerek yok.
Oyun esnasında ana ekran tuşlarını kapatamıyorum.Kapanır mı?Kapanırsa nasıl kapatılır?
Teşekkürler
Lg g3 aldım görüntülü konuşma yapamıyorum nasıl yapabilirim
Lg g3 u bugun aldim ve goruntulu gorusme var mi uok mu bu konuya dair bana yardimci olursaniz sevinirim lg servisine yani garanti firmasina yonlendirmede bulunsam cozum kesin olur mu ?simdidedn cevap icin tesekkur ederim.
Telefonunuz hayırlı olsun. Görüntülü görüşmeyi skype, tango gibi programlarla yapabilirsiniz.
merhaba admin lg g3 aldım goruntulu gorusme var mı yok mu selamlar
Merhaba.Lg G3 32gb alali 2hafta kadar oluyor.Orjinal kulakligi ilk aldigim gun denedim calisti birdahada kullanmadim.Fakat 2 gundur telefonumun orjinal kulakligini ve markali baska kulakliklari takiyorum algilamiyor(sesi disari veriyor,radyoyu acinca lutfen kulaklik takiniz diyor,kulaklik isareti cikmiyor),kulakliklarin hicbiri bozuk degil cunku baska telefonda ve mp3de calisiyor.(kulaklik girisinde tozda yok)
Telefonumun kulakliklari algilamamasinin sebebi ne olabilir ?
Yazılım güncellemelerini yaptınız mı?
Evet ,aldigim gun hepsini guncelledim.
Kulaklık girişinde bolca miktarda çatlak sorunu olan var ama sizin dediğiniz gibi bir sorun yaşayan pek olmamış. Yabancı forumlarda araç bağlantısını aux kablo kullananlar sorun yaşamış ama genelde yen bir aux kablosu ile deneyenler bu sorunu aşmış.
Önereceklerimiz; recovery deneyin, yeni bir güncelleme bekleyin ya da servise gönderin. 1 haftadır LG Türkiye’ye ulaşılamıyor. Servise gönderdiğinizde en az 15 gün cihazdan haber alamayabilirsiniz.
Benim sorunum arama engelleme ile ilgili.ayarlardan engelleme yaptığım halde hala engelli numaralardan aramayı alıyorum . bunu nasıl yapabilirim ?
Engellemeyi nasıl yapıyorsunuz?
Merhaba. G3 alalı 2 hafta oldu. Ama uygulama indirmeden görüntülü konusmayı bulamadım. Yardımcı olursanız memnun olurum.
Yokmus hocam
telefonu alalı 1 aya yakın oluyor neredeyse fakat bir kaç kez cebimden halının üstüne falan düştü daha sonrasında sanki orjinal kabını takınca elektrik sızdırıyormuş gibi geliyor buna bir çözüm yolu var mı ?
merhaba. ben de yaklaşık 1 ay önce lg G3 aldım. Hattım avea idi o zamanlar. aldıktan 2 hafta sonra turkcell e geçtim. birkaç gün sonra aramalarda karşımdaki sesimi puslu bi değişik duyuyormuş, aynısını bende duyuyordum. Yalnız bu her aramamda olmuyordu, ara sıra oluyordu. Telefonu tecnosaya götürdüm 20 gün sonra yenisini verdiler. Ancak bugün gün içerisinde birkaç kişiyle konuşunca aynı problemin olması canımı sıktı. aynı hatanın tekrarlaması telefonda hata olma olasılığını düşürüyor. sizce hat kaynaklımıdır ve bunla ilgili ne yapabilirim
407 ve 408 serisi sorunsuz seridir. Degisen telefonlari yeni seri gonderirler, sizin seri kac ile basliyor. Kutuda yazar.
Slm arkadaşlar ipone 5s kullanıyorum şu an lg g3 güzel telefon ama internet bağlantı durumu nasıl hızlı mı yavaş mı telefonu değiştirmeme ne dersiniz
Merabalar. Benim lg kore mali sizce robot atmalimiyim yardımcı olursanız sevinirim
Robot tan kastınız root sanırım. Kullanımda sorun yaşamıyorsunuz atmanıza gerek yok.
Merhabalar.g3 yeni aldım fakat internete balanamıyorum,yardımcı olursanız sevinirim.Teşekürler
Slm arkadaşım ben lg g3 kullanıyorum 2.5 haftadır. biyerlere bşyler yazarken klavyedeki harflerden bazılarına temassızlık yapıyo bazen de üst üst 3-4 kere aynı harfe veya silme tusuna basıyorum kabul etmiyo. sonra tekrar geri dönüyorum basıyo. ama bu durum sıkıcı olmaya basladı bnm telefonda mı bi sorun vr acaba yardımcı olurmusnuz tşkkrler..
Donma gibi mi yoksa basmiyor mu? Ayrocq Ekran koruyucu ve kilif cikartip deneyin.
donma gibi degil. bazen ilk basışımda basmıyo. bazen de aynı tusa ard arda basmama izin vermiyo ama geri dönüp bastıgımda yada bekledgmde basıyo
3.parti bir yazilim sorununa benziyor. Recovery yapip uygulama yuklemeden deneyin.
Quick circle uygulamasını aktif hale getirdikten sonra oyun oynarken bile ekranda saat beliriyor ekran çok hassas ne yapabilirim?
Ekran koruyucusu olmadan deneyin.
lg g3 üm daha yeni geldi açmadan şarja mı takmam gerekiyo ilk şarjı ne kadar bunun 16 saat mi buda ? teşekkürler
Yeni nesil orijinal pillerde saat suresi yoktur. Istediginiz zaman sarz edebilirsiniz.
arkadalar benim gibi klavyesinde basma sorunu yasayan varsa telefona reset atsın anında düzeldi. yazılımdan kaynaklı bsydi sanırım. tşkkür ederim admin
arkadaşlar 3 gün önce aldım g3 netten siparis lg garantili ama ekrani ve renkleri bana hic canlı ve parlak gelmedi gelmedi hatta g2 var arkadasta onun ekrani kat kat daha canli parlak gözüküyor acaba benim cihazimdami bir problem var hepsimi boyle ?
G3 ekrani daha iyi gozukmesede kötü Gozukmez.
normalde discovery elitin ekranı beğenmediğim icin almamamıştim ama karşilaştirinca ikiside.neredeyse ayni fiyat farkini o konuda haketmediği düşünüyorum ben daha cok parlak ekran seviyorum ekran konusunda beklentimin malesef.cok altında kaldı
Discovery ile karsilasmasi cok zor g3 un. Sizin cihazda bir sorun olabilir
mesailer baslar baslamaz aldiğim yere götürücem nasıl olsa yakın orduda eğer cihazda bi problem varsa değisimini yaparlar umarım
üç gün önce lg g3 aldım gayet memnunun lakin kullanırken arada ekranın ortasında küçük bi kutucuk çıkıyor ev içinde loading.. yazıyor.bunu nasıl çözebilirim?
Hava durumu icin bolgenizi secin. Ya da internetiz bazen cekmiyor bu yuzd3n yapiyor.
Uzun suredirlg g3 kullaniyorum. 2 hafta ince cihaz kendi kendine fabrika ayarlarina dondu ve hafiza kartinida komle sildi.bu gunde fotograf cekerken hafiza karti takili degil uyarisi aldim oda calismiyor.fotograflari cihaza kaydet menusunu bir turlu bulamiyorum.sanki hafiza karti takiliymis gibi davraniyor.fotolari acmak istedigimde siyah acilamayan yada formati bozulmus foto uyarisi veriyor. Tum fotolarimin gitmesinin yanisira simdi yeni foto cekemiyorum.format aticam ama cihazdada yedeklerim var.icinde cikamadim onerisi yada yorumu olan varmi?
Telefonu yedekleyıp formatlayın. Sonra yedekten gerı yuklersınız.
merhaba admin lg g3 aldığımdan bu yana şebeke sorunu yaşıyorum daha önce s4 vardı aynı yerde lg çekim gücü çok az
Bağlantı kesilmesi var mı?
Lg g3 telefonumu her açtığımda önce adcash uzantılı sayfa açılıp uyarı veriyor bunu nasıl silebilirim
Kalitesiz uygulamaları silerek devam edin. Düzelmezse hepsini silip tekrar yükleyin. Yine düzelmezse recovery.
1ay olmadi alali 2.haftada sarjiyla ilgili sıkıntı yasadim hala da ayni sorun sarj oluo gorunuo ama olmuo baska sarj aleti takiorum doluo sarj aletimde ariza var sanirim
Merhaba. Yeni aldığım LG G3 telefonuma 2 gün önce akıllı Cüzdan kılıf aldım fakat kılıftaki mıknatısların oluşturduğu manyetik alan ekrana zarar verdi. kapak ve ekran mıknatısının olduğu yerlerde renk bozulmaları meydana geldi. Nedir bu?başına böyle bişey gelen varmı? zamanla düzelir mi? Ne yapılmalı? Teşekkürler…
Arkadaşlar. Ben g3 iki haftadır. Kullanıyorum. Ama ben bi yerde bi hata yaptım. Mp3 indirebiliyodum net den. Video falan ama simdi sadece şarkıları. Dinleyebiliyorum. Indiremiyorum. Yaptığım. Hatayı. Düzeltmeye. Yardim edersiniz. Sevinirim simdiden tskl
Merhaba. Yeni aldığım LG G3 telefonuma 2 gün önce akıllı Cüzdan kılıf aldım fakat kılıftaki mıknatısların oluşturduğu manyetik alan ekrana zarar verdi. kapak ve ekran mıknatısının olduğu yerlerde renk bozulmaları meydana geldi. Nedir bu?başına böyle bişey gelen varmı? zamanla düzelir mi? Ne yapılmalı? Teşekkürler…
Başına gelen görmedim ama yazılımlık bir durum değil. Servis ile görüşün bakalım ne diyecekler.
Cevap bana degildi sanirim admin. Beklemedeyim ltfn bi yardim. Sıfır. Telefonu teknik servise kurcalatmak istemiyorum
Lg g3 telefonumu gitti gidiyordan aldım.program versiyonu olarak avrupa gösteriyor.lg turkiye guncellemesini nasil yapabilirim.bu arada ilk aldığimda guncelleme yapti fakat bu seferde rehberde fotoğraf ekleme yapmadi.tekrar sifirladim bu sefer avrupa versiyonu 4.4.2 var.diğer guncellemeleri yapmiyor.bu avrupadan turkiye versiyonuna nadil gecis yapabilirim
Yapamazsın, Avrupa için sunulan güncellemeleri beklemen gerekiyor.
Eğer telefon pinini unuttunuz Google’ın hesabı ile açılıyor. ?.uzun süre denetlenir telefon secenek sunuyor.
Eğer google store dan indirmede problem var ise telofon sıfırlanması gerekir.
Eğer telefon pinini unuttunuz ise Google’ın hesabı ile açılıyor. ?.uzun süre yanliş pin girilirse telefon secenek sunuyor.
Eğer google store dan indirmede problem var ise telofon sıfırlanması gerekir.
Benimkinde. V10a-GLOBAL-COM yazıyor versiyon başkalarına benzemiyor acaba anormal bir durum mu
V10 euro kodu var ama global gormedim. Güncelleme alinca duzelir herhalde. Cihazda sorun var mi
Ben lg 3 alali 2 gun oldu castle clash (kale savasi) oynuyorum oyun icerisinde klavye calismiyor ne yapmam gerek
Guncellemelerin hepsini yaptiniz mi
Bugun cikani daha yapmadim saatlerdir de onun inmesini bekliyorum cok uzun suruyor mu normalde yeni surumun inmesi
170Mb cok fazla surmemesi gerek.
Tlf da 3 g varmı ben. Bulamadım
Görüntülü. Görüşme. Yapamıyoruz. Bilen. Varmı
Görüntülü görüşme için program indirmeniz gerekiyor.
ben lg g3 aldim 2 hafta oldu 1 kere değişim yapildi ekran hatasindan dolayi ikinci cihazda ayni problem var bu sefer dediler seride problem olabilir serisi 408kp yenii serisi 409 mus gelince degisim yapariz dediler ama ne zaman gelecegi belli degilmis cok uzun surermi gelmesi bilen varmi aldim yer turkcell iletisim magazasi ?
409 serileri geldi. 410 lar da cikmistir. Yil ve ayi temsil ediyor. 14 yilinin 9. Ayi gibi.
Yani o zaman bir 2 hafta icinde aldim yere 409 serisi gelebilir öylemi ?
muhtemelen gelmiştir, 409 serisi eylül ayına ait. Siz kasım yani 410 serisi alabilirsiniz.
lg g3 te whatsaptan ya da normal sms geldiğinde bildirim ışığı ayarları açık olmasına rağmen yanmıyor. Bu konu hakkında yardımcı olursanız sevinirim..
ya arkdşlr hat takmadan çalışıyormu
Arkadaslar bir gün oldu telefonu alali ama problem yasiyorum. 409 serisi internet bağlantısı ve şebekesi olduğu halde nete bağlanırken google play girerken whatsapp mesaji atarken problem var. Nete hemen girmiyor. Yükleme basliyo ve duruyor. Kapatip yeniden açınca oluyor. Whatsapp mesajları gitmiyor . google play de bağlantı hatası zaman aşımına uğradı diyor .bazen oluyo bazen düzgün calisiyor. yeni aldım aldigimdan beri böyle lg garantili ve vatandan aldım. Factory reset denedim ilk günden ve ilk 5 saat içinde .
3g veya wifi ile de aynı sorunlar mı var. Ayrıca farklı bir bağlantı noktası da deneyin. Speed test ile ping sürelerini ve download hızınıza bakın. https://play.google.com/store/apps/details?id=org.zwanoo.android.speedtest&hl=tr
Wi-fi ile hiç denemedim daha ama şöyle diyeyim aynı yerden az önce bu hataları verirken şimdi düzgün calisiyor
3g bağlantısına güvenerek bir sorun olduğunu söylemek çok zor. Wifi ile de deneyince anlarsınız. Umarım 3g den dir. Hayırlı olsun telefonunuz.
Teşekkürler. Test sonucu ping 82 download 2.16 upload. 0.09 . ayrıca bu mesaji yazarkende bağlantınız yok dedi sayfa yenilmek zorunda kaldım. Ve ilk aldığım andan itibararen arkadaki rusların orda ısınma var ki sadece mesaj ve arama yaptım hiç oyun oynamadım . böyle giderse ilk iki günde servise vereceğim.
Arkadaşlar merhaba g3 ü bilgisayara bağlamak için pc suite programında,adım 2 de ”Telefonunuz ile bilgisayarınızı eşleştirmek için cihazınızın yazılımı seçin” kısmına geliyorum
”Arama kriterlerine uygun sonuç bulunamadı” diyor ne yapmalıyım?nasıl bağlayabilirim?
pc suit kullanmadim hic, ne icin kullanmak istiyorsunuz.
Selam arkadaşlar ben G3 kullanıyorum çok memnunum ama son 3-4gündür ekran otomatik dönme sorunu oluyor bazen ya dönmüyor yada dönünce kalıyor anca kapatınca normal olarak kullanıyorum telefonu duzeltince flan da olmuyor fabrika ayarlarinada döndüm ama sorun devam ediyor
Döndürmeyi kapalı kullanıyorum, başıma gelmedi ama kalibrasyon deneyin. Telefonu düz bir zemine bıraktıktan sonra Ayarlar > Genel > Hareketler > Sensör > Hareket Sensör ayarı menüsüne gidin.
Lg G3 telefonumu kurarken kilit ekranında ” Kaybolduğunda bu numarayı arayın diye bir seçenek vardı fakat numarayı yanlış yazdım seçeneklerden düzeltme imkanı var mı? Tekrar format mı atmam gerekiyor.
LG G3 telefonunuza Ayarlar > Ekran > Kilit Ekranı > Kayıp telefon için irtibat bilgileri menüsüden yeni telefon ekleyebilirsiniz.
Slm Arkadaşlar LG G3 Aldım Ama Görüntülü Konuşmayı Bir Türlü Bulamadım Nerden ve nasıl Yapıyoruz Yardımcı olursanız Sevinirim
Görüntülü konuşma için Viber veya Tango gibi bir program indirmeniz gerekiyor.
Normalde Kendınde Yokmu Öyle Bı Özelık
MAALESEF YOK.
Bu Nasıl Bi Telafon Ki Böyle Bi Özelik Yok Çok Saçma Okadar Pahalı Bır Telefonda Görüntülü Konuşma Yok Aldıgıma Pişman oldum Gerçi
Samsung haricinde başka markada görüntülü konusma yok. Note 4 haricinde G3 kadar iyi bir telefon da Samsung da yok.
Lg G3 De Telefonun Isınmasına Bı Çözüm Varmı Acaba Oyun Falan Oynarken Çok Isınıyor Ekran ???
LG G3 De Oyun Falan Oynarken Ekran Çok Aşırı Isınıyor Isınmasını Onleyecek Bi PROGRAM Ya Bi Çözüm Varmıdır…
Sadece gelen güncellemeleri yüklemeniz yeterli. Oyunlarda ısınmayan telefon yok ama bir sorun olması için sıcaklıktan telefonun kapanması gibi durumlar oluşması gerekir.
Telefon harika şuan en iyi özelliklere sahip zaten film izlemek ve oyun oynamak süper ötesi ekran sanki canlı gercekten süper net hiçbir telefonda bu netlik yok. Şarjıda sorun olmaz güncellemeler ile arttı bana 2 gün gidiyor orta kullanımda.
Görüntülü konuşmayada amma taktılar yaw yükle bir program 2 dk nı almaz sonra görüş takır takır….
Patent sorunu var sadece samsunga açık görüntülü konuşma yoksa adamlar acizmi niye eklemesin brader??
Lg health yanlışlıkla ama ekrandan kaldırdım sonra tekrar açtım ama adım olcmuyor hep 0 adım 0 kalori ne yapabilirim lg g3
Ayarladan egzersi türü kaydini ve gps i hassas konum olarak aktif edin
merhaba,
g3 te menü geçişlerinde bazen kısa süreli donma yaşıyorum bu normalmidir. birde 407 mi 408 mi nasıl öğreniyoruz kutusu yanımda değil. teşekkürler.
Lg G3 aldım hersey güzeldi bugun Güncelleme yaptım vote diye birşey yüklenmiş ama üstünde çarpı işareti var ve şimdi internete girmiyor çözüm nedir bilen varmı arkadaşlar???
Vote ndir hocam, uygulama gibi bir şey mi? Telefon aramalarınız düzgün müdür?
Sebeke uzerinden goruntulu gorusme varmi acaba
Uygulama yüklemeniz gerekiyor.
Volte yazıyor üstünde çarpı işareti var tıklayınca calismiyor veri ağını aç diyorum açmıyor ama ışığı yanıyor volte simgeside yanında çıktı.bu güncelleme sadece benim telefonami geldi anlamadım güncellemeyi korkar oldum.yardim edin lütfen.
Telefon yurtdisi sanirim.. 3845#*851# tuslarina arama yapin ve cikan ayarlari on ya da off seklinde değiştirin.
Hayır yurtdışı değil ayarları sildim tekrar kurdum oldu ama bu volte ne anlamadım yeni bir özellik ama tekrar güncelleme gelince çalışır inşallah teşekkür ederim. Şarj 1 gün gidiyor orta kullanımda 2 gün giden g3 varmı acaba?
Volte 3g ve LTE benzeri bir şebeke. Düzeldiyse güzel. Oyun ve 3g kullanımı olmazsa şarj 2 gün gider herhalde.
Benim telefona bugün güncelleme gelmedi herkese gelmiyordu?
Yanlış yazmışım adımı pardon.2 gün gidiyor sarj ekran harika ama çok şarj yiyor malesef bir güncelleme şart ekran için.
Tr garantili cihazlar için son gelen güncelleme V 10 L. 2 gün şarj bu telefon için çok iyi. Daha önce hangi telefonu kullanıyordunuz?
her mesaj geldiğinde arkadaki led flaş yanıyor bunu nasıl kapatabiliriz
diğer sorum mesaj yazarken tahmini veya önerme cümleler cıkardı bunu g3 de nasıl yapabiliriz
Ayarlar > Ekran > Bildirim Ledi buaradan ledi kapatabilirsiniz.
Ayarlar > Genel > Dil ve Giriş > LG Klavye buradan da kelime öneri ayarlarını yapabilirsiniz.
Sabah %100 şarj ile güne başladı telefon. 2dk telefon görüşmesi var. 20dk oyun. Ekran otomatik parlaklıkta. Saat 14:10 Şarz %88.
EK: Saat 23:30 oldu 1 saat oyun, wireless ile 15dk internet, 10dk telefon görüşmesi. 3g hep açık ama kullanılmadı. Ekran otomatikte. Şarj %55.
2. günde saat 15:00’de şarj %25′ düştü. Ekran kullanımı 3 saat. Güç tasarruf modunda 2 günü çıkartacak bir telefon. Oyun hiç oynanmasaydı tam 2 günü çıkartırdı.
ekran led kapalı zaten gelen her mesajda flaş yanıyor flaşı kapatamıyorum
diğer konu
ise harflerden zaten öneri cıkıyor benim istediğim örnegin ( iyi geceler )iyi yazdığımda geceler altta öneriyordu veya kendine ..dikkat ..et gibi
bu konda yardımcı olursanız sevinirim
Genel ayarlar erisebilirlik menusund3n flash i kapatabilirsin
Veri aktarimi ile net olmuyo adminn
Yaklasık 1 ay önce aldım telefonumu dısarıdayken internet paketimi cok fazla yiyiyor yapılabilecek herhangi birsey var mi?
İnterneti kullanmadan mı paket gidiyor?
vifiden wadsapdan resim atıtorum ama kendi netimden atamıyorum aynı sorum oyunlardada var yardomcı olurmusunuz
Atamıyorum nedir. gitmiyor mu, dosyayı mı kabul etmiyor, hata mı veriyor, dosyanın boyutu nedir, hangi oyuna resim atmaya çalışıyorsunuz ve kendi netiniz 3g mi oluyor?
kükük resimler dahi gitmiyor tekrar deneyin diyor okey pulus dahi açılmıyor
Okey Plus’ın açılmamasının bir çok sebebi olabilir. Anlattığınız kadarıyla yardım etmemiz zor.
FLAŞ KAPANDI teşekkür ederim
kelime önerisinide halledersek süper ötesi olacak
benim istediğim örnegin ( iyi geceler )iyi yazdığımda geceler altta öneriyordu veya kendine ..dikkat ..et gibi kelime tahmini veya önerme çıkıyordu g3 yok yapamıyorum nasıl yapabilirim
O konuda bilgim yok maalesef.
3g ayarlarini nasil yapabilirim
Dun aldim g3 dunden veri vodafon hattimdan nette giremiyom veri aktarimini aciyorum olmuyo acilen cevap bekliyorum tesekkurler
Mrb lg g3 kullanıyorum yalnız bı problemım var kulaklıgı takmadan konusma yapamıyorum lutfen yardımcı olur musunuz
Dısarıdayken acıyorum internetimi tabii ki. Ama cok kısa sürede azalıyor. Ayarlayabilme şansım var mı
Veri vermeniz lazım. Ne kullanıyorsun ne kadar harcıyor. Paketiniz kaç gb?
Ben derste ses kaydi yapiyorum ancak hoca biraz kisik konustugu zamn ses cok zor geliyo asil problem ses sanki kesik kesik geliyo. Bi de ses kayit ayarlari nerede acaba . Yardim eder misiniz
Yakın ortamda iyi çalışıyor ama öğretmenin sesini kaydedebilmek için sınıf iyi bir ortam değil gibi gözüküyor. Mikrofonu kesen kılıf kapak olmamasına dikkat edin ve sese dogru dönükolsun.
Ses kaydedicisinin bir ayarı olduğunu sanmıyorum.
yağmur yagarken ekranda yağmur damlası görünüyordu şimdi çıkmıyor yardım edermisiniz
Ekrandaki hava durumu eklentisine tıklayın. Bölgeyi otomatik bulu seçin.
merhaba benım sorunum pil ömrü çok kısa sürüyor elimden düşürmesem yarım gün gitmeyecek ilk aldıktan sonra faydası olur dıye fabrıka ayarlarını yukledım ilk aldığıma nazaran şuan kötünün iysi uzun gitmesi için ne yapabilirim tesekkurler
3G cok kullaniyorsaniz ve Oyun oynuyorsaniz yapacak pek bir sey yok. Konusmaniz fazla ise ekrani otomatik ayarda tutun. Daha fazlasi icin verilerinizi paylasmaniz gerek.
merhaba, benim sorunum wi-fi ile ilgili, evimde çok rahat bağlanırken iş yerinde wi-fi ye bağlanamıyorum yardımcı olursanız sevinirim. ağı görüyor, bağlan diyince kaydedildi diyor ama bağlanmıyor.
Isyerinizdeki yetkili ile gorusseniz daha iyi olur.
Görüştüm bizlik bişi yok dediler, yeni telefonlarda olan sıkıntıymış, diğer internet sitelerinde araştırdım, ip adresi değişmek lazımmış, onları değişsem de kaydolmuyor.
Isyerinizin ag sistemi hakkında bilgi sahibi olmadan bir sey soylemek zor.
900 çalışan ve 1500-1700 konaklayan misafir, şifresiz çok rahat bağlanabiliyor. böyle bir ağ. ve ben bağlanamıyorum! Burda sorun ağ da değil telefonda gibi görünüyor.
Cihazınıza eklenmiş bağlantıları silip tekrar deneyin.
İyi Günle Kolay Gelsin.LG G3 De Oyun Oynarken Ekran Düğmelerini Kapatabilirmiyim ? Yani Uygulamalar Sırasında Görünmesini Yer KAplaması Beni Rahatsız Ediyor.
Hangi uygulamada açılıp açılmayacağını kontrol edebiliyorsunuz. Ayarlar > Ekran > Ana Ekran Dokunmatik Tuşları > Menü dokunmatik tuşlarını gizle menüleriden uygulama seçebilirsiniz.
Arkadaslar g2 de. Ve butun samsunglarda gordugum soldaki bi tusa basili tutup acik uygulamalar ve ram kullanimi falan cikiyodu ama g3 umde naptiysam bulamadim telefonum ne kadar yem yiyor yuzdesi felan
Ram kullanımını program ile görüyorsun. Son uygulamaları kapatmak için ana pencereye tuş eklemen gerekiyor olabilir. Aşağıdaki Yolu kullanarak ana menüye 5 adete kadar tuş ekleyebilirsin. Ayarlar > Ekran > Ana Ekran Dokunmatik Tuşları > Tuş Kombinasyonu . Ram kullanımı 16gb versiyon için genelde 1.4gb olur. Nedne az dersen Android ihtiyaç halinde bir yerden ram alıp diğer uygulamaya yönlendirme yapabiliyor. Bu bütün markalar için geçerlidir.
Lg g3 telefonu mu alalı 1 ay kadar oldu google den herzamanki kullandığım siteden video indirmeye çalışıyorum videoyu aciyo fakat indirmiyor ne yapmam gerekiyo…..
Daha önce nasıl indiriyorsunuz ki?
Merhaba,ben g3 alali 10 gun oldu,iki gundur herhangi bisi yapmadigim halde kayitli numaralarimdan biri engelli,cagri ayarlarina bakiyorum,engelli listesi bos,engellemeyi kapattim ama yok olmuyo bitek o numaradan gelen aramalar aninda engelleniyo, karsi taraftada mesgule dusuyomus,napabilirim bilen varmi???
ENGELLMEYE ALIP TEKRAR ENGELİ KALDIRIN.
lg g3 de ekrana sürekli önce konum belirleyin yazısı geliyor ve bunu kapatamıyorum hangi uygulama bunu yapıyo buamıyorum uygulamaların ayrıntılı bilgilerini göremiyorum yazılımı cok kötü sadece ekran kalitesine diyecek yok gerisi boş bana yardımcı olacak birisi varmı
Uygulamalar menüsünden aktif uygulamaları kontrol edin. Zaten görünce anlarsınız hangi uygulama konum isteyebilir.
ayriyeten göüntülü konuşma nasıl olmaz o kadar para veriyoruz viber skayp gibi programlar görüşeğimiz telefonda olmaya bilir telefon tam bi fiyasko
Samsung harici hiçbir cihazda görüntülü konuşma yok zaten.
selam admin bazen foto çektıkten sonra foto üzerinde oynama yapamıyorum diger özellikleri kulandıgım da kaynaklar indirilemiyor diyor internet baglantısımı lazım özellıklerı kullana bilmem için
İlk önce foto üzerinde oynama yapmak için programa ihtiyacınız var. Sadece sihirli odak için ekstra ayar çıkıyor. Diğer özellikler bağlantı gerektiriyorsa internetiniz olduğunda indirdikten sonra deneyin.
Meraba Lg g3 almayı düşünüyorum fakat kendiliğinden kapanıyor ve kulaklık yerinde çatlaklar oluşuyor diyorlar 409-410k alsam böyle sorun hala yaşar mıyım ? Veya telefonda daha böyle sorunlar var mı verdiğim paraya yanmak istemiyorum 🙂
Yeni seriler şimdilik iyi gidiyor. Her telefon markasında sorun yaşama riskiniz var. Garanti sorunu yaşamak istemiyorsanız LG Türkiye garantili cihaz alın.
hediye kılıfı g3 beat için veriyor verdiğiniz adreste yanlışım var mı?
Adres doğru da kampanya değişti. Bu yazı geçen yaz yayınlandı.
Çoklu konuşma özelligi yok mudur ya da ben mi bulamadim dun konferans yapmak istedim arkadaslarimla ama yapamadim.
Arama ekranında sağ üst köşede üç nokta var ona tıklayıp menüyü açın çağrı ekle kısmı var oradan çağrı ekleyin eklediğiniz numara telefonu açınca sizin ekranda konferans butonu çıkacak, ona basarak konferans görüşmeye geçiş yapacaksınız
Tamam hallettim çok teşekkür ederim :):)
Benim klvayede turkce karakter sorunu var mesela ı yapmak istedigim zaman i ye uzun basıp ı yapıyorum bunun cozumu nedir?
Herkeste o sekilde geliyor.
Yani bunun bir cözümü yok demi iphonelarda ki gibi olsa super olurdu
Klavye uygulamaları ile bu sorunu çözebilirsin. Tam emin değilim ama uygulama bu. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.touchtype.swiftkey&hl=tr
Çok teşekkürler ihtiyacım olan buydu:-)
Slm teli alali 15 gun oldu ama sarj omru cok kisa ekran isigini otmotik moda almama ragmen gunu atamiyorum nedeni ne olabilir ogrne bilirmiyim tsk edrrim
Sarj bitene kadar neler yaptiniz?
eğer engelleme işini çözemediyseniz şöylede oluyor telefonunuzda kim ara gibi programlar yüklüyse onlardan engellemiş olabilirsiniz.telefondan bağımsız yani indirmiş olduğunuz bir programdan engellemişinizdir.
LG. G3 Admin diger telefonlar gibi 3G acma fln var mi yani benim internetim cok yavas bu telde Kaynakli internet paketimden degil tesekkur ederim
3G açma nedir anlamadım.
Telefonu alali 4 gun oldu sarzi 1 gunu cikartmiyor parlaklığın minumum seviyelerde olmasina rağmen aksam yatmadan % 50 lerdeydi sabah kalktigim zaman % 3 e dusuyor knock code ekran Kilidi acik oldugundan olabilirmi
Knock code şarjınızı bu şekilde tüketmez. Pil tüketim menüsünden hangi uygulamanın şarjınızı kullandığını görebilirsiniz.
IMEI doğru yazmama rağmen hatalı dedi. Turkcell’den aldım sonuçta, site yüzünden şüphe ettim. Sorgulattım, gayet de kayıtlı telefon. Site vermiyor demek ki kılıf falan.
G3 Beat mi aldınız LG G3 mü?
Kapagi kapatinca gelen saatleri degistiremiyorum.istedigim saati
secemiyorum
Kapagi orijinal mi?
Lg g3 beat tlf aldim her sey cok guzel lakin konuşurken ses cok dışari cikiyor bir türlü ayarliyamadim kisinca da duymakta zorlaniyorum lütfen yardim
Lg g3te uygulamalarimin uzerinde bildirim geldigini gosteren ikonlardan olusmuyo hani iphone vb telefondakiler gibi bildilrim sayisi cikmiyor nasil acabilirim bu ozelligi ?
Slm admin..g3 avea kullaniom ve 3g de tel.faceye giriom ama ne tango ne line da bi nane yiyebiliom..goruntulu konusamiom..harici net baglantisinda bu sorunlar yok..4gb neti facede yesem neye yarar..ha google a da girio sorun yok..ama goruntulu sart benim icin..neticede babamlar torunlarini gormek istio..bi care lutfen..
Hizini olctunuz mu.
Nasil olcebilirim ve sebeke ile mi alakali..baskalari ayni sebekede sorunsuzlar..
Bi de veriyi acinca H yaziyo bazen E oluyo..H 3g oluyo de mi..
5Mbps i geciyo hiz..androidi g3le ogreniom..10 gun falan oldu alali..acemiyim yani..o yuzden bAazi seyler size kolay ama benim icin cok yeni..kusura bakmayin..
Aveda bu tür sorunlar yaşanabiliyor. Cihaz LG TR garantili mi?
Ewet avea cihaz kampanyası ile aldım..
Bir şey demek zor. Bulunduğunuz yerde çekmiyor olabilir.
Avea kullanıcıları sorun yaşamıyor ama.. Sadece ben..
Marka ile değil bölge ile alakalı olabilir. Avea 3g denediğimde salonda çekmiyordu balkonda çekiyordu. Avea 3g kalitesi olarak Türkiye’de 3.sıradadır.
Ekrandaki. Herhangi bir fotoğrafı print screen tuşu görevinde bir durum var mi onu öğrenmek istiyorum
Eklemek için fotoğrafı kendi telefonuma yüklemek için
Evet var. Telefonun açma kapama tuşuna ve ses kısma tuşuna sırayla basın.
Olmadı yapamadım arkadaki açma Kapama tuşuna bastigimda tus kilitleniyo
Telefon kilitlenmeden kısma tuşuna basacaksınız. Tek parmakla yaparsanız olacaktır.
Merhaba ben de g3 kullanıyorum fakat bir ayarı var mi bilmiyorum dokunmatigi cook yavas harflere rakamlara yolluyorum fakat yıllarında hemen gelmiyor ekrana yazdıklarım dokunmatik çok ağır yani neden olabilir ve bir ayarı var mi lütfen chp bekliyorum
Klavye uygulaması kullanıyorsunuz bundan kaynaklı olabilir. Arka planda çalışan programları ve şüpheli gördüğünüz uygulamaları kapatıp deneyin.
Instagram da video izlerken ses kısma yapamiyorum. Daha ilk defa başıma boyle birşey geldi lutfen yardimci olurmusunuz??
Şimdi denedim bir sorun gözükmedi. Konu hakkında bilgisi olan varsa yazacaktır.
Ses acip kapama tuşundan yapiyodum simdi ordan kisamiyorum..
Yinede cok teşekkur ederim. Yardimci olursaniz cik sevinirim
Telefonunuzun yazılımı güncel mi? Son versiyon v10L
Evet son güncellemeyi kullaniyorsunuz diyo
Yok açık olan uygulama yok ayrıca güncelleme de yapıldı arka plan dediğinizi anlayamadim başka ne yapabiliriz gerçekten çok yavas klavye ve tuş lar dokunmatik komple yavas
Uygulamalarınızı temizleyin ya da recovery deneyin.
İnstagram da ses kısamama olayı bendede var yeni oldu bu çözümünü bulan yok sanırım.
Sizde de V10L sürümü mü var?
Recovery ne demek lütfen daha açıklayıcı olabilir misiniz ne yapmam gerekiyor
Bendeki sürüm V10k sürümü yeni sürüm görünmüyor bende.
TR mi telefonunuz.
Kliksadan aldım. Tr yani
3G görüntülü konuşmayı telefonda nerde açıcam yardımcı olurmusunuz…
ya bu ekran açma kodunu unuttum sanırım ekranı açamıyorum ne yapcam
ya yardımcı olacak biri yokmu kaldım tlfonsuz
http://www.petabayt.com/akilli-telefonlar/lg-g3-hard-reset-tus-kombinasyonlari/
lg health nereden indirebilirim hic bir yerde bulamadm?
acaba lg fitness ile bir olabilirmi?
Ayarlar – ana ekran ayarları – Smart Bulletin Aktif edin.
Heh orayı sadece etkinleştirmişim içine bakmadım çok teşekkürler 🙂
Mrb ben görüntülü konusma yapamiyorum nasil yapabilirim bu konu hakkinda bilgi verebilirmisiniz? Teşekkür. Ederim .
Görüntülü konuşma sadece Samsung telefonalrda var. Viber, Tango gibi programlar yüklemelisiniz.
Ekran goruntusunu nasıl alabilirim
Kapama tuşuna bastıktan sonra ses açma tuşuna basın ve ikisine de basılı tutun. Ya da quick note’u ekran kısayoluna ekleyin. Quic Note u açınca ekranı paylaş seçeneği ile kendinize mail atın.
Merhaba lg g3 alalı 1 hafta oluyor okulda arkadaslarim ben yokken sifreyi cok denemisler 5 kere ve telefon kilitlendi guvenlik sorusu bile cikmadi format atilcak butun herseyim gidicek knock code uyguladim herhangi bir seyde algiliyor bunu nasil onleyenirim
“knock code uyguladim herhangi bir seyde algiliyor bunu nasil onleyenirim” buurayı biraz daha açar mısın?
Konuşurken ses kaydı yapabilirmiyim iyi çalışmalar
Uygulama indirmeniz gerekiyor. LG G3 için ses kaydı uygulaması
Lg g3 rehber ve ayarlar menusunun rengi beyaz ve goz yoruyor siyah renge çevrilebilir mi?
Beyaz renk değişmez ama işinize yararsa renkleri tersine çevirebilirsin. ayarlar/genel/erişilebilirlik/ters renk
Merhabalar ben g3 kullanalı 3ay olucak. Klavyede sorun var kullanamıyorum. Mesajlarda WhatsApp We internete v.s klavye kullanabileceğim hıc bır yerde kullanamıyorum klavye aclmıyor. Ayarlarına girdiğimde de açılıyo ama 1 saniye icinde kapanıyor hıc bırsey yapamıyorum. Yardımcı olabilirmısınız lutfen
Klavye güncellemesi gelmişti, onu yükledikten sonra mı oldu.
Blmiyrm ki anlamiyorm da uygulama indirilemio die yazi gelio baze . Ama hic bir sekilde kawye ckmio bende uygulamalardn extra bi klawye indrdm idare ediyrm ama ne yapmaliym
İyi günler yaklaşık bi ay oldu LG g3 16 GB telefon alali. Daha önceden pdf dosyalarini ve zip programi yukledikten sonra zip dosyalarini acabiliyordum şuan acamiyorum ne yapmam gerekli bir çok program yukledim olmuyor.
Ne uyarısı veriyor.
LG G3 telefonumda şebeke internetinden koptuktan sonra telefon ayarlarını Avea’dan tekrar indirmeden internete girmem mümkün olmuyor. Mesela wireless çeken bir yere geçince veya uçak moduna alınca tekrar şebeke internetine dönemiyorum. Ayarları avea merkezden tekrar yükliyorum. Bu konuda fikriniz var mı?
Son sürüme güncelleme yaptınız mı?
ekran görüntüsü alamıyorum.quic note u açınca demişsin bulamadım.ayrıca ben alttaki tuşa basıp yukarı çektiğimde sadece google kısayolu geliyor :S yardımcı ol admin. 🙁
ayarlar > ekran > ana ekran dokunmatik tuşları > tul kombinasyonları menüsünden kısayolların hepsini ekle. Q harfine benzeyen KISAYOL QUİCK NOTE İŞLEMİ GÖRÜR.
yardım kısmında Q harfine benzer bi işaret var ekle kısmında ise Qslide- çift percere- bildirimler var :S
Yardım menüsündeki butonları sürükleyin yukarıya doğru. Q harfi gibi olanı yukarı aldığınızda telefonunuzun home butonunun yanına gelecektir.
3G ayarlarını nasıl yapabilirim ?
3g ayarları otomatik yapılı gelir. Sorun yaşıyorsanız hattınızın müşteri hizmetlerini arayın.
3g ,le görüntülü konuşma varmı yani internet olmadan operatör üzerinden
Program kullanmanız gerekiyor. http://www.tabletc.com/konu/29-lg-g3-ile-3g-goruntulu-konusma-var-mi
Telefonun klavyesi kasiyor nasil duzeltebilirim
telefonunuzun güncellemesini yaptınız mı*
Gizlilik ayarında tlfnu şifrele diyor şifreledim şimdi şifreyi kaldıramıyorum nasıl olacak bide tlf kendiliğinden kapanıyor bataryayı çıkarıp takmayana kadar veya şarja takmadan açılmıyor
telefonunuz güncel sürüm mü kullanıyor?
Şifre sabitlendi galiba geri dönüş yok
Gizlilik ayarı demişim güvenlik ayarında şifre koydum
İyi günler ben lg g3 beat aldım bir haftadır kullanıyorum.bu gün bi misafir modunu açayım dedim açtım ama şimdi de çıkamıyorum ne yapmam lazım ne olursun acil yardım edin …
Ana menüye göremiyorum …telefonda sadece internete girebiliyorum…. acil yardım lütfen
misafir modu için farklı, normal mod için farklı şifre vermeniz gerekiyor. telefonu ekran kilidine alıp normal şifresini girdiğinizde düzelmesi gerekiyor.
Güvenlikte tlfnu şifreledim tuş kapandığında şifre istiyor bunu devre dişi bırakmak istiyorum olmuyor bu şifre sürekli kalıcak mı teşekkürker
Güncel sürüm 3.4.0
Onun altında yazan yapım numarası kaç yazıyor
Çok denedim duzelmiyor…neyse yinede başka bi şekli varsa iletirseniz sevinirim.yoksa çok teşekkürler ….
Yapım numarsı KVT49L.A1412000012
fırat, onunda altında olan program versiyonu nedir
Program versiyonu V10I-AME-XX
telefon güncel. sorun ayarlarda olmalı. ayarlar > ekran > kilit ekranı menüsünden ekran kilidini değiştirin.
Oldu çok teşekkür ediyorum size
rica ederim, iyi günler
Quick circle kılıf alınca telefonda animasyonlar kapanıyor. Nasil geri acabilirim?
Hangi animasyonlar kapanıyor?
lg g3 beat telefonumdan gereksiz dosyaları sileyim derken yanlışlıkla dosya sildim sanırım mobil veriden internete giremiyorum :S sadece wirellesle girebiliyorum
Gereksiz dosyaları telefonu pc ye bağlayıp sildiyseniz böyle bir sorun olabilir. Recovery yapınca düzelcektir. Kurulum yaptıktan sonra LG YEDEK programı ile yedek alırsanız bu durumlarda geri dönüş kolaylıkla sağlayabilirsiniz.
Animasyon ölçeğini buldum halletim teşekürler
merhaba LG3 BEAT için arayan kişilerin sesini max. seviyede alıyorum ve her aramada konuşma anında arkadaki ses tuşundan tekrar kısmak zorunda kalıyorum. kalıcı olarak bu sesi nereden kısabilirim.ses ayarlarında sadece müzik sesini ayarlayabiliyorum.
Telefonum wasap instram mesenger vb uygulamalara baglan miyir internet paketimde var google giriyo wifi de bagli olunca giriyo ama wasap instram mesenger felan biri bana yarfim ci ola bilirim mi
Hattınızın m.hizmetlerini arayın.
merhaba benim lg g3 üm var bugün aldım televizyona kumanda olarak nasıl bağlayacağım?
Uygulamalarınızda Quick Remote isimli bir program var. Onu açın ve tv nizin markasını seçin.
merhabalar,
eşimle birlikte lg g3 aldık.benim telefonumda radyo kaydı yapılabiliyorken eşimin tlf bu yapılamıyor.ikisininde sürümleri aynı sorun ne olabilir?
Radyo kaydi nedir
Merhaba telefonumu alali bir ay oldu suan son güncellemeyi kullaniyorum herhangi bir ekrandan ana ekrana dondugumde duvar kagidi once buyuyo sonra normal haline donuyo yadageri tusuna basarak menuye geldigimde once siyah ekran sonra arkadaki duvar kagidi gozukuyo bikacsaniyede oluyo bu dedigim sorun nedir sizce?
Ana ekrandaki Widgetların bazıları internet kullanıyor. Bağlantınızın o anki durumuna göre bunu yapabiliyor. Ayrıca çok fazla uygulama yüklü ise yine bu sorunu yaşayabilirsiniz. Güncelleme yaptıktan sonra telefona temiz bir kurulum yapmak performansını iyileştirebiliyor.
İnstagram olayı romdan kaynaklanıyormuş. V10i-Global-SI romu sizce nerenin romu ben bulamadım ama .
Sinagapur olabilir. Sinagapur V10J sürümü kullanıyor en son.
Kolay gelsin iyi calismalar ben lg g3 aldim fakat encok sevdigim kikitli ekranda hava animasyonunu birturlu acamadim yazilimsal bir sorunmu yoksa eksik birseymi yapiyorum
İnternetiniz ve GPS’iniz açık mı?
3G araması yapa mıyorum yardımcı olursan sevinirim admin
Viber ya da tango gibi programlar indirmelisin. Direk 3g arama yok. Sadece Samsung telefonalarda var.
Foto ve videoları nasıl ayrı ayrı klasöre bölecem uğraştım olmadı simdiden teşekkürler iyi çalışmalar
Q kalvyeden f kalvyeye nasıl çevirebilirim?
Aşağıdaki uygulamayı kullanarak f klavyeye geçebilirsiniz. http://www.petabayt.com/uygulamalar/programlar/android-cihazlar-icin-turkce-f-klavye-uygulamasi/
kolay gelsin admin lg g3 ü bir ay önce aldım whatsapp ı sadece wifide kullanabiliyorum operatörün interneti ile kullanamıyorum yardımmm…
Daha önce böyle bir sorun bilgisi gelmedi. ayarlar > ağlar > internet paylaşımı ve ağlar > mobil şebekeler menüsünde tercih edilen ağ modu GSM WCDMA olsun, WEB SERVİSLERİ ETKİN olsun. bir de böyle deneyin.
Merhaba lg g3 beat kullanicisiyim acaba ana menude menulerde nasil klasor olusturabilirim simdiden teşekkürler
Siz çözmüşsünüz ama bilmeyenler için yazalım. Klasör açmak için bir uygulamayı diğerinin üzerine getirmeniz yeterlidir.
Tamam buldum yinede teşekkürler
Lg g3 kullaniyorum 1 y oldu alali duvar kagidi ekrana sigmiyor format atmadan once boyle bi sorunu. Yokdu lutfen yardimci olu. Resimler ekrNa oturmuyor
ben hava anımasyonunu acamıyorum bır turlu gps ve ınternetım acık kılıt ekranından hava anımasyonunuda etkınlestırdım konumuda yazdm ama olmuyor lutfen yardımcı olun
merhaba telefonum hergün günde 1 kez kapanıyor müşteri hizmetlerini aradım verdikleri kodla fabrika ayarlarına getirdim hale kapanıyor ne yapabilirim.
telefonum g3 32 gb modeli.
Butun guncellemeleri aldiniz mi?
evet aldım
telefon çok güzel şu kapanma sorunu olmasa
merhaba admin g3 kapanma sorununu servise gitmeden halledemiyizmi teşekkür ederim.
bu sorun güncellemeleri yapınca düzeliyordu. bir de pili çıkartıp tekrar takın ve recovery yapmayı deneyin. güncelleme sonrası recovery telefonu daha stabil hale getirebiliyor. ısınma kaynaklı bir kapanma yaşıyorsan servise gitmesi gerekir.
recovery yapmak nedir biraz açarmısnız.
tekrar yaptım fabrika ayarlarına geri yükledim recovery
umarım düzelir
merhaba bwn lg g3 ü yeni aldım ama müzik indiremiyorum xxcxcxc den sadece dinleniyo indirme olmuyo yardım edrseniz çok sevinirim
Baglanti adresini tiklamayin. Basili tutun ve menuden farkli kaydeti secin.
Merhaba
Lg G3 kullaniyorum gayat memnunum fakat konferans görüşmesi ypamiyorum. A kisisini Ariyorum cagri ekle yapip B kisini arıyorum konferans diyorum konferans birlestirilemiyor diyor yardimci olurmusuznuz
teşekkür ederim
denedim menüde farklı kaydet seçeneği yok bağlantıyı kaydet çevrimdışı okuma için kaydet vs var sadece
baglantıyı kaydet seçin.
oldu çooook teşekkür ederim
Rica ederiz, iyi günler.
LG g 32 GB modeli alali 2 gün oldu wifi bagladi gozukuyo ama internete girmiyo
Merhaba, LG G3′ ilk girerken ekran kilidi ayarladım, herhangi bir yeri arasam cevap vermese karşıdaki telefon kilitleniyor. Kilidi iptal etmek istedim; ayarlar/ekran/kilit ekranı sekmelerinden girdim “şifre yok” sekmesi aktif değil. Android şaka mı yapmak istiyor, benim anlamadığım, yanlış yaptığım bir şey mi var?
Teşekkürler
telefonla görüşmeye başladığınızda ekran kararması normaldir. ama kilit ekranına geçiyorsa ekran ayarlarından kilit süresini uzatıp deneyin.
V10k-SEA-XX BU ŞEKİLDE güncelleme yaptığıda mevcut os sürümünde en son yazılım sürümünü kullanıyorsunuz yazıyor.
lg pc suitte güncelleme ye bastığımızda mevcut sürüm D85510K – en son sürüm V10K yazıyor yükseltmeye yapıyor ama telefon tekrar bağlandığında aynı yükseltmeyi tekrar veriyor 4 kere denedim değişen bişey olmadı ne yapmam lazım
telefon delta bu arada kore malı 32gb
anlattığınızdan anladığım v10k sürümü kullanıyorsunuz ve pc suite size v10k son sürüm mü diyor?
Linkten kontrol edin, telefonunuz en son hangi versiyonu almış. http://www.mylgphones.com/lg-g3-firmware-checking-the-software-version-and-update-history
Bende anlamadım. Sorun yoksa bence bekleyin Aralık sonuna kadar bütün LG G3 ler Android 5 i alacaktır.
evet aynı sürümü yükseltme olarak veriyor yüklenme tamamlandığında ise aynı işlemi tekrardan yapmamı istiyor 🙂 vediğiniz linkteki listeden baktığımda ise singapur ASEA olarak 10j diyor çıkamadım işin içinden 🙂
teşekkürler 🙂
Selamlar, ben de lg g3 aldim ama memnun kalmadim. Ziyaret ettigim butun siteler sık kullanilanlarda kaliyor, bunun cozumu yok mu istemiyorum kalmasin silemiyorumda cevap yazan olursa sevinirim
2.gün önce g3 aldım ama bir türlü rehberdeki kişilere foto ekleyemedim. fotoyu seçip kırptığım zaman foto istediğiniz gibi düzenlemedi diyor yardımcı olabilir misiniz?
cevabınızı bekliyorum
Mrb. Lg g3 32 gb alalı 3 gün oldu amabir sorun oldu , karşı taraf beni aradığında sekreter arayan kişinin numarasını söylüyor ıngilizce olarak bunu nasıl kapatabilirim yardımcı olursanız çok sevinirim
Android 5 kullanıyorsanız. Ayarlar – Ses – Mesaj Çağrı Ses bildirimleri menüsünden açıp kapatabilirsiniz.
Yurt dışından getirmiş olduğum lg g3 telefonumun imei numarası kayıtlı değil bunu nasıl ve nerde halledebilirim
Iyi gunler ben dun aldim lg g3 ama telefon ekrani isiniyor. Yenii oldugu icin fazla kullandigimdan ola bilirmi?
Güncellemeleri mutlaka yapın. Isınma azalacaktır.
Merhaba LG g3 32gb kullaniyorum ve konusurken aniden benim sesim karsiya gitmez oluyor 10-15sn sonra sesim yeniden gidiyor sonra birkac sn sonra yine aynisini yapiyor.
LG G3 Beat kullanıcıyım ilk başlarda mesj geldiğinde bildirim seni geliyordu hç bir ayarı ile oynamadım hatta bildirim sesini dahi değiştirmedim ilk aldığım günün ayarları ile duruyordu son 2 gündür mesaj geldiğinde bildirim sesi alamıyorum. Mesaj geldiği zaman ne sesli nede titresimli bildirim yok.
lg g3 tel kullanıyorum telefonuma fabrika ayarları yaptım fakat orjınal zıl ve bıldırım sesleri kaybolmus ne yapabilirim
Fabrika ayarlarında zaten orijinal zil sesleri gelir. Eksik olduğunu düşünüyorsanız tekrardan recovery yapın. Ya ada Zedge uygulamasını indirin. Bir çok zil sesine ulaşabilirsiniz. https://play.google.com/store/apps/details?id=net.zedge.android&hl=tr
Lg g3 tlfnunu kullaniyorum. Whatsapp tan aldigim fotolar galeriden baska bir yerde yedekleniyor mu ? Veya yine whatsapp tan aldigim bi ses kaydi yine baska bir yere kayit oluyo mu ?? Yardimci olsaniz ??
Ses kaydı başka yere gitmez fakat Whatsapp resimleri thumbnail yani daha küçük haliyle telefonda bulunabilir. Google PLus ile senkronizasyon kullanıyorsanız Plus hesabınızda resimlerinizi bulabilirsiniz.
Ekranı kapatmak yani kilitlemek içinde iki kere herhangi bir noktaya tıkladığımda ekran kapanmıyor? Sorun ne olabilir? Yardımcı olursanız sevinirim.
Ekranda boş bir noktaya mı tıklıyorsunuz?
iki tıklayışta açılıyor ama bir de kapanması için ayarlardan o modu açmak gerekiyor kurcala bul
Kolay gelsin kayıtlı bi numaram arandığımda red etmediğim halde kendiliğinden mesgule alınıyor sorun nedir teşekkürler
Numarayı basılı tuttuğunuzda açılan menüde reddetme seçeneğinde ne yazıyor.
Reddedilen kişi yok ismin üzerine basılı tuttugumda numarayı düzelt yazıyor
Sadece düzenle çıkmaz. Rehberden ya da çağrı geçmişinden kişinin üzerine basılı tutunca satırlar çıkar. Bu satırlardan birisinde ” “Aramayı Reddet” veya “Çağrı Reddetme Listesinden Çıkar yazmalı”?
Tamam geçmiş çağrıda aramayı reddet diyor
Reddetme listesi boş
2 gündür sorunu mu ilettim neden cevap yazmıyor sunuz
Cevap yazıldı. Yardımcı olmadıysa müşteri hizmetlerini arayın.
Merhaba mesaj yazarken telefon cok kasyo guncellemesini yaptm neden olabilir
Destek isterken hangi yazılım sürümünü kullandığınızı gönderin.
Bu arada LG Android 5 20f sürümü PC SUIT ile yüklenebilir durumdadır.
Ben telden guncelledim simdi baktm son surumu kullanyonuz diyo acaib kasyo sadece mesaj yazarken
Slm 1hafta önce yurtdışından lg g3 aldım sorun oyun oynayamıyorum mesela asphalt 8 yükledim bütün ayarları tamam oyunu açtığımda otamatik hareketle arabaları yön veremiyorum yardım lütfen
Lg g3 kullanicisiyim yeni aldim ama baglanti sorunum var guncelledim ama sorun devam ediyor ipone5 kullanisiydim keske almasaydim bu tlf nu ark dasimda note3 var okey pulus oynuyoruz onda sorun yok bende durmadan baglanti kesiliyor sebekeden olsa onunda aynisorunu yasamasi lazim ama lg3 desorun var bunu biran once halletmelisiniz bence tlf baska dicem bisey yok yoksa onnumara bi cvp lutfen
LG G3 32GB kullanıcısıyım.Sabahtan beri “maalesef, android.process.acore işlemi durduruldu” mesajı veriyor.Telfonu kapatıp, pilini çıkarıyor ve yeniden takıyorum ama bir işe yaramıyor.
Acil yardımınıza ihtiyacım var.
http://sorucevap.yenitablet.com/9/android-process-acore-i%C5%9Flemi-durduruldu
Telefonumu guncellemesi 5.0 lolipop mevcuttur ama guncellemeyi geri almak istiyorum kullanisini begenmedim bu son guncellemenin. Nasil geri alicam
merhabalar ben lgg3 mü yeni aldım vr sürüm5.0 en son gelen fakat telefonumun wifi bağlantısında sorun yaşıyorum daha doğrusu oyunlarda oyunlara girdiğimde wifi bağlantısını kabul etmiyor ve ben. 3g internetini kullanmak zorunda kalıyorum ayrıcagörüntülü konuşma özelliği yok sanırım bunun hakkında bilgilendirirseniz sevinirim yani daha doğrusu netlik getirirseniz sevinirim teşekkür ederim kolay gelsin
Wifi sorunu için aklıma gelen modemden uzak olduğunuz ama sadece oyuna girerken böyle bir hata olduğunu söylüyorsunuz. Bu her oyun için geçerli mi yoksa belirli oyunlarda mı yapıyor. Görüntülü konuşma bulunmuyor. Bunun için uygulama indirmelisiniz.
Merhabalar S3 te rehberden kişiye girdiğimizde kişi arama geçmişini msj geçmişini görebiliyoruz. Benzer özellik çağrı gecmısı hariç görünebiliyormu ?
Acıl durum.. cevap yazabılır mısınız ?? lütfeen !!!
kardeş slm benım sorunum burdakılerın hıcbırı deıl tek sorunum ben bırını aradıqım zaman tlfonu kulagıma goturuyorum sensor gorduqu gıbı ısık kapanıyor . artık karsı taraf telefonu kapatmadan ekranda hıc bı ıslem yapamıyorum ısık bıle acılmıyo guc tusunada basıyorum bos . anca karsı taraf kaptsın oyle ekran acılıyoo .. sensor kulaqımdan cekınceısık acılmıyo yanı neyapa bılırım
Merhaba, telefonumu ilk aldigim zamanlar kilit ekraninda gelen bildirimlerin simgesini gosteriyordu,hatta guncelleme yaptiktan sonra kilit ekraninda neredem bildirim geldiyse mesela Whatsapp (gizli içerik) diye yaziyordu. Fakat artık hiçbir şekilde kilit ekranına bildirim gelmiyor. Yardımcı olabilir misiniz?
Ayarlar > Ses > Kilit Ekranı menüsünden ayarlarınızı yapın.
Telefon ekran kilidini kaldıramıyorum birde harbiden görüntülü konusma yok mu
Merhabalar
Benzer uygulamalari bir arada toplamak için klasor olusturmak istiyorum. Yardimci olursaniz sevinirim.
Bir uygulamayı diğer bir uygulamanın üstüne sürükleyin.
tuş kombinasyonu yuvarlak gibi şekiller oldu eskisi gibi düzeltebilirmiyiz
Şu an için standart bir çözüm yok. Kimse beğenmedi belki güncelleme ile düzelir.
Birini aradığım zaman sesim kesik kesik gidiyor bazen hiç gitmiyor bunun sebebi ne olabilir mikrofon dediler değiştirdim bu sorun hayla devam ediyor
Mikrofonu kendiniz mi değiştirdiniz ?
Hyr telefoncu değiştirdi
Yazılım olarak bir sorun varsa Ayarlar > Çağrı ayarları > Gürültü bastırma ve Ses iyileştirmeleri iptal edin. Eğer işaretli değilse aktif edin. Buradan fazla bir şey demek zor, en iyi desteği servisiniz verecektir
Peki tsk ederim
Merhaba bir sorum olucak yardimci olursaniz beni cok mutlu edersiniz . telefonu aldigim ilk gunden beri yazilim guncellemesi problemi yasiyorum LG yazilim guncelle cikiyor bende kabul etmiyorum , yazilim guncellemesi telefon icin saglikli midir yapmaliyim ? Birde telefona kayitli resimler videolar notlar ve hesap bilgileri silinir mi ? Şimdiden ilginiz icintesekkur ederim .
Yazılım güncellemelerini mutlaka alın. Dosyalarınız sorun olmadıkça silinmez. Her zaman riski var ama güncellememek daha kötü. Update bitince sorun yaşarsanız yedek alıp formatlayın.
Ve de sarjdan cikarali 1 saat olmasina ragmen sarjim %75 . normal mi telefonda programlarin acik kalmasi pil omrunu yavaslatir mi ?
Güncelleme sonrası düzelecektir.
Lg g3 v10 eurp telefon var daha 1 ay oldu alali acaba guncelleme ne zaman gelir yada gelirmi ??? Lutfen yardimci olursaniz
Gelmiş olması lazım. LG PC SUIT ile deneyin.
Merhaba. Ben rehberden mesaj attığım zaman mesaj bölümünde bu mesajlar görünmüyor, yardımcı olursanız sevinirim. iyi çalışmalar
mrbb .. ben dün aldığım LG g3 modeli telefonla gorüşme yapıp bitirdiğim zaman aramayı sonlandıramıyorum ?? NO butonu yok göremiyorum aramayı sonlandırmak için .. illa karşı tarafın aramayı bitirmesi lazım … bu konu hakkında bana acil bilgi için dönüş yaparsanız çok güzel olur.. şimdiden saolun…
No değil Sonlandır yazıyor ortada
Sizlerden acil cevap bekliyorum.
Sms mesajı mı?
Selam ben lg g3 16 gb kullaniyorum benim sorunum telefonum cok ısınıyor ve sarjı cabuk bitiyor neden oldugunu cözemedim yardımcı olursanız cok sevinirim
LG G3 ısınma sorunu hala giderilmedi. Şarjzda ve optimize edilmemiş oyunlarda uzun süre oynarsanız kasada çatlak yapabilir.
Daha önce çatlak için değişen 408 serisi cihaz bu seferde kızılötesi kısmından çatladı. Servis DOA kapsamından çıktığı için değişim yerine çerçeve değişimi yapılacağını belirtti. Bakalım LG Türkiye servisi ne diyecek?
merhaba
ayarlar genel hareketler den telefonu kulağa yaklaştırarak açma butonu tikliyken ,bu işlemi yapmıyor video durmada aynı şekilde ekstra bir işlemmi gerekir bunun için sayın ADMİN ?
Iyi aksamlar. Telefonu alali 3 hafta kadar oldu. Fakat on sensoru calismiyor ekran döndürme acik oldugu halde dondurma yapmiyor biri aradiginda ayari acik olmasina ragmen ters kapattigimda sessize almiyor bunun icin ne yapabilirim yardimici olursaniz sevinirim
Telefonu güncellemeyi deneyin. Olmazsa servisle bir görüşün.
Mrb lar g3 kullNiyorum galerideki kilitli dosyalarda bir cok resmim var telefonu fabrika ayarlarina dondurdum yeni bir googleplay hesabi actim diqerini hatrlamyorum ve resimler bindan dolayi acilmiyor lutfen yardim….
LG G3 kulanicisiyim tlfnumu tv kumandasi olarak kulanamiyorum servis merkezinden alinan 6 haneli sifre istiyor nasil alicam bu sifreyi
Meraba,lg g3 beat kullaniyorum. Klavyemin turkce klavye olmasini istiyorum. Telefonun ozellikleri arasinda var mi yoksa uygulama indirmem mi gerekiyor? Yardimci olursaniz cok sevinirim, iyi gunler
merhaba lg g3 kullanıcısıyım, telefon yazılım güncellemesi yaptı ve Sanal home butonu, geri butonu ve aktif uygulamaları gör butonlarının görüntüsü değişti ve hoşuma gitmedi.bir de ” Sanal home butonu, geri butonu ve aktif uygulamaları gör gibi standart butonları ekleyip / çıkartabilir ve ekstradan 2 tane daha tuş ekleyebilirsiniz.” demişsiniz nasıl yapacağımı söylerseniz sevinirim teşekkür ederim..
Sanal tuşlar için yapacak bir şey yok. Zamanla alışıyorsun. Tuş eklemek için ise: Ayalar > Ana Ekran Dokunmatik Tuşları > Tuş Kombinasyonu menüsünü takip ederek 5 adete kadar tuş ekleyebilirsin.
LG3 telefonumun Kilit ekranında bulunan kamera simgesi kayboldu. Nasıl geri getirebilirim. İlginize teşekkürler…
Şebeke problemi nasl cozulebilir
Berfin aynı sorunu bende aylardır yaşıyorum ama çözemedim. Konuşurken sesim karşı tarafa kesik kesik gidiyor yada tamamen kesiliyor. Yeni telefon alacaklara uyarım kesinlikle Lg g3 almayın paranızı boşa atmayın. Lg g3 üm var konusma yapmak icin nokia 3310 kullaniyorum mis gibi konuşuluyor lg g3 yanında halt etmis 🙂
Ayni sorun bendede var servise gitti anakarti deistiler gene ayni
3 bilemedin 4 aydirnkullaniyorum super telefon kesinlikle alin arkadaslar pisman olmazsiniz karsiya seste mukemmel gisiyor o sorun oldugunuz yerde ki sebeke gibi biseyin sorunudur dagda bayrda kesilmedi daha
Evet bende 5 aydir kullaniyorum herhangibir sıkıntı yasamadım.Sizdeki problem sanirim uretim hatasi olabilir.
Admin lutfen soruma cevap verirseniz sevinirim
Gecenlerde tekrar yazmistim ama sorunum hala cozulemedi.lgg3 16 gb da ses kesilmesi problemi yasiyorum.telefonu alali bi ay olmadi 3.kez servise gonderdim..surekli yazilim yukleyip gonderiyolar..sıkıntının sebebini kimseye ispatlayamiyorum..size yazdigimda baska servise gonderin demistiniz istanbula gonderdim hala ayni..degistirilmesini istiyorum ama kimse yardimci olmuyor…suanda sorunu gideremiyorlar.yazilimla gecistiriyorlar…son olarak sebeke kaynakli ve karti kirdirttigim icin dediler mikro sim kartta aldim ayni….yardimci olabilirseniz sevinirim..ve acil cvp bekliyorum…
Servisin yapamadığına buradan destek vermek zor. 1 ayını doldurmamış telefonun arızası için değişim yapmaları gerekiyor. Garantisi LG Türkiye mi ithalat mı?
Evet lgg3 turkiye ithalat spot degil orijinal..servis surekli sorun yok ben degisime gonderemem dio..bana yardimci olabilirseniz sevinirim..
Degisim talep etmek icin ne yapmam gerekli acaba…telefonu iletisim merkezinden aldim ve onlar servis yetkilisinin ariza var demesi gerekiyor diyor..servistekiler yardimci olmuyor…
LG Merkezle bağlantısı olan İstanbul Perpa’da bir servis daha var. Sanırım burası, bir görüşünd erim http://www.lgailesi.com/iletisim.php
Cvp verirseniz cok sevinirim…tel bugun servisten geldi sizin dediginize. Gore. Benim tel bir ayi asmis gozuko..
Cok ama cok tesekkur ederim..siteniz gercekten mukemmel insanlara aninda hizmet veriyosunuz…
Biz teşekkür ederiz.
ben lg g3 almak istiyorum ama telefonla görüşürken sesin kısıldığını söylemişler doğrumu acaba genel bakışta çok güzel bir telefon beğendiğim için almak istiyorum ama şuan korktum açıkçası cevaplarsanız sevinirm
Sesin kesik kesik gittiğini söyleyenler var ama bu durum sorunu yaşayanlar için. Herkes için geçerli değil. Asıl dert etmeniz gerekenler ısınma ve çatlama sorunu. Ben kullanıyorum bu telefonu ama 2.kez çatlama sebebi ile servise gidecek ve değişim yerine işlem görecek. Artık kimseye önerilecek bir telefon değildir.
Bnim cihazda ikinci defa catladi.lg yi aradim degisim suresi icin 6 ay dediler.servise 2 aylikken gonderdim parca degistiler ddm fatura gndermediyseniz tamir etmislerdir dedi
Değişim için 2 ay veriyorlar DOA kapsamından çıkınca parça değişimi yapıyorlar. Bu 1 ayda olabilir. Benimde çatladı 2.kere 10.ayda gidiyor parça değişim olacak. Yalnız 3 kere aynı hata değişim gerektiriyor.
Öncelikle kolay gelsin. Telefonumun galeri kısmında bazı dosyaları kilitledim ve kilit aç deyip şifreyi girdiğimde bu dosyaları goruntuleyebiliyordum. Fakat 2 gündur kilit açmama rağmen bazı dosyaları görüntüleyemiyorum. Dosya yöneticisinden girdigimde dosyalar orda duruyor silinmiş değil fakat açılmıyor. Bu dosya kilitli diyor.
Galeriye girip sağ işte bulunan seçenekten dosyaları gizle göster butonu var o sana yardımcı olur
Benm telefonumda radyo yok diger arkadaslarma yazilim guncellemesnden sonra geldi ama bn ne yaptiysam gelmedi yardmci olabilirmisiniz
Ben ses probleminin sebebini ogrendm telefon 3g ayarli oldugu icin sebeke 3gyi bulamadgnda şebekesi gidiyor telefonunuzu mobil ayarlardan 2gye ayarlayn ses problemi çözülüyor biraz internet yavasliyabilir
gizlilik koruma parolası istiyor admin lütfen hemen yardımcı olurmusn
“gizlilik koruma parolası” nedir, biraz açarsan yardımcı olmaya çalışalım.
Görüntülü konusma yapamıyorum
Viber uygulamasını yüklemeniz gerekiyor.
Arkadaşlar, arkadaşımız telefon ve özellikleri hakkında bilgi vermiş. Burası teknik servis değil, telefonunuzda sorun varsa aldıgınız yere götürün. Burada sizin telefonunuzun cekme sorununa nasıl bir çözüm umuyorsunuz?
Zil sesi sorunu var ayarlardan genel hareketler zil sesi azalarak koybolsun işaretini kaldırıyorum ama zil sesi yinede azalıyor yardımcı olabilirmisiniz
Telefonu elinize aldığınızda otomatik düşer. Bunu da iptal edin. Aynı menüde olması lazım.
bence sizin ses şebekke progleminiz hatınız dan lg g3 4g ve 3g ye ayarlı eğer hattınızın kartı eski ise abone olduğunuz gsm öperatorüne başvurup hattınızın kartını yenisiyle değiştirin BU DEDİĞİM sadece hattını kırdıranlar için geçerli ve benim telefon dada boylebi proglem yok
Zil sesi yaparken müzigi ortadan filan basla ozelligi varmi lg g3 de
Bildiğim kadarıyla yok.
zil sesi yapmak için mükemmel bir adres ben hep burdan yapıyorum istediğin yerden kesip başlatabiliyorsun. http://mp3cut.net/tr/
Arkadaslar yardimci
Olursanizsevirim,lg3 kullaniyorum ve radio dinkerken sesi kisip acmayi bir turlu bulamadim,muzik dinkerkende oyle radioda,yardimci okurssniz sevinirum.
Arka tuslar calismadi mi
Hayatmda bu kadar para verpte pisman oldugum tek telefon lg g3 bir telefon. Boyle akilli bi telefonda. 3g ozelligi olmazmi ya edgeyle internte giriyorm sakin almayin sizde bnm gibi pisman olursnz snra
Mehmet bey telefon gerçekten sorunlu. Bende aldığıma pişmanım. Ama 3G sorunu bulunduğunuz bölgeden olabilir. Güncelleme sonrası recovery yaptınız mı?
telefondan memnunum ama almadan önce özelliklerini baktım.radio ve 3 g var diye ama lg firmasını aradım.neden yok diye söylediği turkiye garantili ürünlerde yok diyor.nedenini soruyorum.bilgi yok. recovery nedir ? 4 g destekliyecekmi. şimdiden teşekkürler
Recovery telefonu fabrika çıkış ayarlarına almak demek. 4G desteği var. Radyo olayı ise Tr’de alınan vergilerin yüksek olması. Bandrol vs vs.
Sorunu çözülmesi bekleniyor mu tr payı konusunda
Bu sorun çözülmez çünkü cihazınızda radyo entegresi yok.
kumanda ozelliğini bulamıyorumm
Telefonu 6 aydir kullaniyorum saydiginiz sikintilarin cocugunu bende yasadim ama hepsinin bir cozumu var. Dert edilecek bi telefon degil telefonda autocad ve photoshop kullaniyorum. Bu yonunden kendimi cok sansli hissediyorum bu telefonu aldigim icin. Kasa catlagi eger silikon kilif kullanirsaniz olusmuyor. Interneti e kullaniyorsaniz ayarlariniz turkcelde wap aveada avea ısp wodafone da 3g olacak . sesin kesik kesik gitmesi gorusme sirasinda ag seceneginin hem gsm hem wcdma acik oldugundan oluyor telefon gorusmesi sirasinda ne kadar mobil neti kapatsada veri almaya calistigindan oluyor. Radyoda ve muzikcalar da ses acik kisma bildirim panelinden ayarliyabiliyorsunuz telefonun arkasina cevirmeden. 16 gb lik olanin kasma vb sikintilar oldugunu biliyorum ama 32 likte bole bi sikinti yok buna emin olabilirsiniz.
Benim lgg3 umde 3g nerden acilir yardimmmmmm
Üstten hızlı bildirim menüsünü açın ve Mobil veriyi işaretleyin.
Telefonum lg g3 muzik dinlerken bir anda durdu muzigi ve hic bir sekilde ses Cikmiyor hoparlorden dusurme vs, olmadi hic ne yapabilirim
telefonumda yazı yazarken ama sadece yazı yazarken whatsap messenger ve mesaj bölümünde kasma başladı neden acaba bilgi veya öneride bulunabilir misiniz?
Telefonumu yeni aldim bi kac dosya indrdm fakat smdi indirmeye denedigim hic bir sey inmiyor telefonu kurcalarkn bisiyinini kapattm bi yardmci olun wifiden indiriyorum olmuyo
Lg g3 anakaet fiyatıni biliyormusunuz ikinci elde olur
Arkadaşlar merhaba bende aldım yeni kulaniyorum ve çok çok memnunum hiç bir telefonda olmayan özellikler var çok iyi düşünülmüş. harika bir cihaz her cepten tavsiye ediyorum bazı problemler var diyorsunuz dokdorda hasta oluyor birde şundan bahsetmeden geçemeyeceğim bazı yabancı uygulamalar var telfonunuzu bu tür uygulamalarla doldurmayan zarar veriyor tavaslatiyor benim haramdan dolayı 2 defa renk karıştı fabrika ayarlarina döndüm düzeldi bazı sorunlar olursa fabrika ayarlarina döne bilirsiniz birde gmail adresiniz olsun .ben cuma karataş ordu unyede yaşıyorum isteyen bir sorun karşısında araya bilir.
Ben daha bugun aldım telefonu ve internetim de bir sorun var yada avea operatörü kullandığım dan yavas internet 3g kullanmıyorum bulundugum yerden dolayi bilgisi olan arkadaslar yardimci olursa sevinirim
Avea her zaman sorunludur. Hızınız kaç ölçtünüz mü?
Yorumlardan anladığım kadarıyla, sorunların tamamı “şebeke, ağ bağlantısı, bölgesel çekim zayıflığı”… Kısacası donanımsal problemler değil. Estetik olarak da tek problem kasa çatlaması sanırım. Ülkemizdeki teknolojik alt yapıların gerçeği yansıtmadığını düşünecek olursak, LG G3 her türlü donanım testini en üst seviyede karşılayan bir cihazdır. Kısacası bireysel sorunları, cihazın genel sorunuymuş gibi yansıtmak bana biraz ön yargı gibi geliyor. İphone5 kullanıyorum ve cihaz internet bağlantıları açıkken ciddi donmalar yaşayıp ana ekrana geri dönüyor diye, bu cihazın kötü olduğunu göstermez. Cihazı uçak moduna alıp tüm bağlantıları kapattığımda ise ekran geçişleri dahi inanılmaz hızlanıyor. Markası ne olursa olsun bir AKILLI TELEFONDA Konuşurken sesin kesilmesinin en büyük nedeni, cihaza indirilen uygulamaların, cihazın hangi donanımını kullandığına izin verdiğimize dikkat etmeyerek ezbere uygulama yüklememizdir. Kameranızı kullanan bir uygulama ilerleyen zamanlarda cihazın ekran rotasyonunu dahi bozabiliyor. Umarım anlatabilmişimdir. Orjinal cihaz kullanın ve her zaman tüketici haklarınızın neler olduğunu bilerek hareket edin. Sonuç olarak kullandığımız cihazların mega pikseli ya da ram veya çekirdeği ikinci planda olan şeyler. Bu cihazların ilk amacı SADECE BİRER TELEFON olmaları. Diğer özellikleri ise ikinci planda gelen aksesuarlar. Eğer fotoğraf çekmek istiyorsanız fotoğraf makinası, oyun oynamak istiyorsanız xbox veya playstation v.b., doküman düzenlemek istiyorsanız bir bilgisayar edinmelisiniz. Sağlıkla kalın.
Lgg3 16 gb kullanicisym.ekekrani kilitleyip actiktan sonra ekran saatinde o
Kilitledigim ani gosterio bikac saniye icinde eski haline dönüyor..telefonu yeniden baslatiyorum ama bi duzelme soz konusu degil..yardimci olursaniz sewinirim..
Kullandığınız uygulamalardan olabilir. Sisteme müdahale edebilen uygulamaları seçebiliyorsanız kaldırmayı deneyin. Mümkünse recovery yapın.
merhaba arkadaşlar.lg g3 kullanıcısıyım kilit ekranında bulunan saati kaldırmanın yolunu bilen varsa paylaşırsa sevirim.şimdiden teşekürler .
Saatin üzerine basılı tutup kaydırdığınızda kalkıyor görüntü
bende g3 var gelen arama yada arama esnasında ekran kapanmıyor sensörde bir sorunmu vardır yada bir ayarı varmı
mrb ben lg 3 beat kullanıcısıyım yeni sürümde alt tuşların şekli deyişti ve hiç hoş deyil eski tuşlara nasıl dönebilirim acaba
O tuşlar için yapacak bir şey yok. Sadece rom değiştirince değiştirebilirsiniz. Bilmiyorsanız bu farklı bir işletim sistemi kurmaya benziyor. Bilmeyen için zor ve sıkıntı ihtimali olan bir süreç. Fakat yeni tuşlara zamanla alışıyorsunuz.
roma nasıl geçebilirim
lg g3 veya s5 almayı düşünüyorum hangisini önerirsiniz.
LG3 VAR BENDE ŞEBEKE SORUNU YAŞIYORUM İTHALDIR BANA ŞEBEKE BROĞRAMI AT DEDİLER VARMI BÖYLE BİR ŞEY ACABA
lg3 kullanıcısıyım yukarıdakı hıcbır problem ıle karsılasmadım sadece rehberde ve TEKEFON da kayıtlı olan kısılere resım ekleyemıyorum.resım cek yada galerıden sec tıklıyorum resım kırpılıyor ama ne aramada ne de gelen aramada resım gorunmuyor.bunun ıcın cozum mevcut mudur?ya da nasıl yapıcaz
tesekkurler
rehbere resim ekleme işi samsung kullanırken sıkıntı çıkarmıştı bana. Eğer mantıkları aynıysa çözümü şudur. Sim rehberindeki kişilere resim atayamıyorsunuz. Rehberi cihaza atarsanız resim yükleyebiliyorsunuz.
BEYLER BEN LG G3 KULLANIYORUM YAZILIM GUNCELLEDIM UYGULAMALAR ACILMIYO NEDEN BOYLE
Recovery yapın.
Telefonun Lg G3 beat ve teoefonumun ekranının kenarları dışa dogru açılıyor.Garantiye versem yardımcı olurlar mı?
TELEFONUM ”ne yazıkki LG KLAVYE DURDU” DİYE HATA VERİYOR,TELEFONUMA ŞİFRE KOYMUŞTUM,KLAVYE ÇIKMIYOR DİYE ŞİFREYİ GİREMİYORUM TELEFONUM KİLİTLİ KALDI NE YAPMAM GEREKİYOR.MESAJ ,ARAMA GELİYOR.HATTA GELEN ARAMALARA CEVAPTA VEREBİLİYORUM AMA MESAJLARI OKUYAMIYORUM,HERHANGİ Bİ İŞLEM YAPAMIYORUM KİLİDİ AÇAMADIĞIM İÇİN.NE YAPMAM GEREKİYOR BANA YARDIMCI OLABİLİRSENİZ ÇOK MEMNUN OLURUM.
Recovery yapabiliyor musunuz?
Lg g3 telefonu alalı bir ay olmadı. Çok iyi hızlı telefon. Ancak mesela dizi izliyorum ve aşırı ısınma oluyor telefonda. Ne yapmalıyım? Garantiye mi gondermeliyim?
Isınma çok normal bu telefon için. İyi modellerde ısınma olması normal G3 biraz daha fazla ısınıyor. Sadece ısınma sebebi ile kapanma ya da ekran bozulması oluyorsa servislik olmuştur. Muhtemelen ekrandan önce ısınma sebebi ile kasa çatlayacak, o zaman da bekletmeden gönderin.
Ben lg g3 alacktim ama bu yorumlardan sonra kararsiz kaldim ne yapmaliyim Alayim mi almayayim mi
Çok uygun fiyattan bulursanız alın. Yoksa başka telefon bakın derim.
Admin ama herkes pismanim diyor ben videosunu fln izledim kutu acilimi
cok iyi diolar ama herkes sevmio bu telefonu oysa ben cok sevmistim almayayim mi fiyat onemli deil bnm icin
ama bu sorunlar bende de olacaksa 3310 alirim daha iyi tum g3 lerdemi var bu sorun ve ben alayim mi bu telefonu
Para önemli değil diyorsan g3’ten uzak dur. Stabilite için iphone tercih et.
Ama g3 ü seviyorum iyi yorumlar yapanlarda var
ne olacak bu
oysaki bu hafta alacaktim
Ben kullanıyorum geçen yıl ilk çıktığında 1800 TL’ye almıştım. Bir kere değişti çatlaktan, yine çatladı bu sefer tamir edip gönderecekler. Isınma sorunu ayrı dert. Cihaz soğukken 40 bin puan alıyor ısındı mı 20 bin. Ne anladım o zaman bundan? Pişmanım aldığıma.
Lg g3 aldim 1 ay once 4g yi nereden aciyoruz ?
Açmanıza gerek yok. LTE güncellemesi gelmiş miydi?
Bu yukarıdakı son madde olan kılıfı nasıl talep edıcez telefonumu yenı aldım ancak verdıgınız lınkte ımeı numaramı yazacak yer bulamadım detaylı lınk atarmısınız
İlk 3 bin kişiye verildi kılıflar. Kampanya bitti.
Admin g3 te yasadigin tum sorunlari yazar misin ?
(Baskalarinin degil senin yasadigin)
Bu arada bu kadar cabuk cvp vermen ve ziyaretcilere ilginden dolayi saol..
Çatlama sorunu, ısınma sorunu ve telefon akıcı değil. Özellikle recovery’de biraz rahatlıyor gibi gözükse de sonradan sürekli yavaşlıyor. Durduk yere font büyüklüğü değişiyor. Ekran kapanma efekti kendiliğinden değişiyor. Telefonun ısınması ile gücü yarı yarıya düşüyor.Aa oyununda amiral gemisi telefon donar mı? Reklam değişiminde telefon donuyor. 2000 bin liraya sattıkları telefon yazılım kötülüğü sebebi ile 700 TL’lik telefon haline dönüşüyor.
Yeni LG G4’ün arayüzü G3’e gelirde sorunlar çözülürse belki değiştirmeyi düşünmem. Yoksa benim için artık çöp bir telefon.
Benim izlediğim lg g3 beat videolarinda değişik ayarlar var ama coğu benim telefonumda yok telefonum şuan son sürüm 5.0.2 bunun sebebi nedir?
Hangi ayarları bulamadınız?
Menü dokunmatik tuşlarini gizle ayari yok bazi oyunlarda kotu oluyo tam elran olmayinca
ayarlar > ekran > ana ekran dokunmatik tuşları > menü dokunmatik tuşlarını gizle
Bu menü sizde çıkmıyor mu?
klavyem gitti gözükmüyor hiç bir şey yazamıyorum ne yapmam gerek acil cevap
3 tane öneri sunabilirim. Hangisi olursa artık denersiniz. Telefonu yeniden başlatın, marketten swift key klavye indirip kurmayı deneyin, recovery yapın.
swift key klavye: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.touchtype.swiftkey&hl=tr
açtım kapattım yine olmadı gelmedi kendi klavyesini nasıl getirebiliriz
swift key i yükle olmuyorsa destek al servisten. Ya da formatlaman gerekiyor.
Ben 6 aydır lg g3 kullanıyorum fakat aylardır uğraşmama rağmen quick circle uygulayamıyorum lütfen yardımcı olun
Kılıf orijinal mi?
Hayır
Orijinal kılıf ile deneyin, düzelecektir.
Ayarlardan genele gelip quick circle ayarini acabilirsiniz. Ama kilif yoksa olmaz
Peki ekrandaki saati değiştirebilmem için ne yapmam gerekiyor
quick surcle yerinden ayarlara basin ordan degistirebilirsiniz
merabalar bende iki ay önce aldım g3 ü. bu bahsettiğiniz sorunların çoğunu yaşamadım çünkü detaylı kullanmıyorum telefonu. fakat bişey farkettim daha önce samsung kullanıyordum ve paketim 1 gb tı. bana hayli hayli yetiyordu üstelik kalıyordu. ama iki aydır g3 kullanıyorum paketimde artık 2 gb olmasına rağmen 10-15 günde internet paketim bitiyor. uygulamaların çoğunu kullanmıyorum bile. face whatsapp insta başka program kulanmama rağmen .. bikaç kullanan arkadaşımda aynı sorunu yaşadığından bahsetti. sizde durumlar nasıl ve buna nasıl bir çözüm bulabilirim.
Ayarlar > Mobil veri menüsünden hangi uygulamanın ne kadar veri kullandığını görebilirsiniz. Ayrıca veri kullanımına kotayı da aynı menüden ayarlayabilirsiniz.
Genel ayarlardan otomatik senkronizasyonun tik işaretni kaldırın gereken proğramı gerektikçe senkronize edin mesela gmaili açtığınızda ekranı ortaya yakın yukarıdan aşağıya itelerseniz kendini o anlık senkronize eder.Neyin wifi neyin internet paketinizle senkronize olacağını ayırın yani otomatikten çıkartın.
Bende lg g3 gold aldim. Alali kisa bi sure oldu sarji cok gidiyo diye bunu alsim ama gun icinde 2 kez sarja takmak zorunda kaliyorum hem telefonla 10 dk konusunca bile isiniyo hemde internetim cok cabuk bitiyo ya 🙁 aldigima lisman oldum :(arka plan verileri senkrenizasyon vs hersey kapali.
Güncellemelerin hepsini aldınız mı?
Eger 3g aciksa 10 dgl 5 gunde bile bitebilir 3g yi kapatirsaniz fazlasiyla yetecegine eminim
Merabalar ben 1 hafta once lg g3 aldim ve darj cok hizli bitiyor ne yapabilirim bide 4G ye nerden kapatirim
Yukarıdaki menüyü aşağıya çekip “veri” tuşu ile pasif duruma getirin.
tuş kombinasyonu degismiyor yaklasık 20 gündür kullanıyorum kare yuvarlar üçgen bu tuş kombınasyonu degisiyomu
Lg g3 kullaniyorum ama telefondan 4g yi acamadim yardimci olabilir misiniz
4G güncellemesi gelmedi mi?
Iigunler admin.. lgg3 e kisi resmi atayamiyorum..butun ayarlarini yaptimkisiler cihazdada kayitli ama aradiklarinda resim ckmiyor.yardimci olursaniz sewinirim.ayrica lgg3 u aldigim gunden beri skntilari bitmiyor ses kesilmesi problemi yasiyordum.degistirdiler ama sorunlari ara ara devam ediyor…telefon bekledigim gibi cikmadi cok sewerek ve isteyerk aldigim telefon surekli ariza veriyor…uzgunum ama hic tavsiye etmiyorum bu cihazi sakin almayin isinma problemi desen var.ki telefona oyun yukleyim gibi dusunceylede almadim basitinden netten bi haber okuyosunuz bi video izliyosunuz telefon ates gibi oluyor.sarja takiyorsun olaki acil durumda biri ariyor kulaklikla konusuyorum karsi taraf ses gicirtisndan konusamiyor mecbur cikariyorum..aslinda hepsi basit seyler gibi duruo ama iste sorunlari siralayinca telefon kullanilmaz hale geliyor..
Hard reset atabilirseniz deneyin derim. LG G3 HARD RESET TUŞ KOMBİNASYONLARI: http://www.petabayt.com/akilli-telefonlar/lg-g3-hard-reset-tus-kombinasyonlari/
Yanlislikla fotu sildim. Cop kutusuuna gitti diyor. Bulamadim
Silinen fotoğrafları kurtarmak için dosyalardan DCIM klasörüne girdiğinizde sol alttaki dokunmatik seçenekler tuşuna basıp ayarlara giriş yaptıktan sonra orada en üstte bulunan “Gizli dosyaları göster” seçeneğini aktif edin. DCIM dosyasında “.thumbnails” isminde bir dosya ortaya çıkacak silinen fotoğrafların bir bölümünü burada bulabilirsiniz. Fakat fotoğraf kalitesi çok düşük çıkabilir.
Bu lg g3 te geri donusum kutusu falan mi var..yardimci olurmusunuz
SD karta attıysanız bir ihtimal bu programla bulabilirsiniz. https://www.piriform.com/recuva/download
Merhabalar;
Outlook mailimi wifi ile gönderdiğim zaman gönderiyor ama mobil veri kullandığım zaman göndermiyor sorun ne olabilir normalde internete girebiliyorum maillerim mobil veri ile alıyorum gönderemiyorum.
Yardımlarınız için teşekkür ederim.
LG G3 BEAT kullanıyorum bi sorunum var yardımcı olursanız sevinirim desenli kiliti kullanıyorum ama kaldırmak ıstıyorum fakat iptal olmuyo kaydırma , knock code ve Yok sıkları ”Yönetici şifreleme ilkesi veya kimlik bilgileri belleği tarafındna devre dışı bırakıldı diyor . desenli şifre kalkmıyor ne yapmam gerekiyor bilginiz var mı ?
guvenlik- depoyu temizle- tüm setifikaları kaldır.
telefonu incelerken sesli komut açtım birde tuşlara 3 defa basmadan açılmıyor duzeltemıyorum yardım lutfen
merhaba,
lg g3’ü yeni aldım daha kullanmadım. İlk açılış şarjı bitti şimdi ilk kullanımı için kaç saat şarj etmeliyim. Ayrıca şarjı için bilmem gereken önemli bir şey var mı?
Dilediğiniz gibi şarj edebilirsiniz. Sadece dolunca fişten çekmeyi unutmayın. Gece şarjda bırakmamaya özen gösterin.
lg g3 telefonumun ayarlar uygulamar kısmından Quick Memo+ uygulamasındaki verileri temizle yaptım içinde bulunan tüm önemli notlarım silindi 🙁 kurtarma şansım varmı acil yardım!!
admin bey iyi geceler… ben 1 haftadır g3 ınceliyorum ve yorumları nasıl dedıktn snra soğudum ekran sararma çatlak kasma ısınma falan yani bu parayı veripte 1 ay sonra servise vermk istemem siz ne düşünüyosunz ama almakta ıstyorm bı yandan yardımcı olurmusnz ne tavsiye edersnz yorumlara baktıkça soğuyorum sans işimi acaba…
Çok fazla oyun oynamıyorsanız (sıcaklık ve çatlama sorunu) ve seyahat etmiyorsanız (şarj sorunu) tasarım ve güç olarak işinizi görecektir. Bütçe sorun değilse başka telefon bakın.
bütçe sorun değil oyun oynamam pek face msjlaşmak falan tebi bu telde oyun sararsa blmem 🙂 seyahat ta yok 3 vardıya çalşıyan biriyım sarj bana yetsın sararma falan kasmadan korkuyorum sadce bu alırsam en sn seri 502k seiris dicem adama bakalım son kez yorumunuzu alayım teşekrler şimdidden.
Bu telefonda her oyunu çalıştırabilirsiniz. Refleks gerektiren oyunlarda zamanla anlık kasmalar yapabilir. Özellikle oyun reklam gösterimi yaparken kasabilir. Bütçe sorunu yoksa Note 4 veya Galaxy S6 bakın. Bunca yıllık Android severim, artık iPhone alsam mı diye bakıyorum. Son yorumum budur 🙂
lg g3 telefonumun ayarlar uygulamar kısmından Quick Memo+ uygulamasındaki verileri temizle yaptım içinde bulunan tüm önemli notlarım silindi 🙁 kurtarma şansım varmı acil yardım!!
lütfen cevap verirmisiniz
Telefonu bilgisayar bağlayın. Dosyalar arasında aratın, quick memo, temp ya da cache klasöründe belki bulabilirsiniz. Bulduklarınızın çözünürlüğü düşük olabilir. Garanti bir işlem değildir.
Lg g3 beat 3g veya 4g yi nasil acabilirm
Merhaba Lg G3 beat aldım 3G veya 4Gsi varmi varsa nasil acacam bilgilendirirseniz sevinirim.
Ayarlar bağlantı menüsünden veri bağlantısını aktif edin. Veya üst menüyü aşağıya indirin yine veri bağlantısını aktif edin. 4G ülkemizde yok ama gelirse de ayrıca bir şey yapmanıza gerek kalmayacak.
Nasil bi telefon
Merheba ben lg g3 kullaniyorun tlf cekim gucu cok zayif ve ekrana birden cok ayar isareti cikiyor kaldir yapiyorum tetkrar oluyorekrani cogaltip ekran kaldir diyorun ama yine karsima cikiyor beni cok rahatsiz ediyor ekranimda devamli ayarlar menusunun isareti var
Bir çeşit virüs olabilir. Güvenmediğiniz uygulamaları kaldırın. En temiz yolu yedeklerinizi aldıktan sonra recovery yapın.
abi ben bu telefonu yeni aldım pc ye bağlanıp muzik resim atamıyorum ? acil yardım ve destek
Pc ye bağladığında telefonda uyarı çıkacak. Oraya tıklayıp fotoğraf paylaşımı işaretlersen pc’de harici disk olarak açılacaktır. Olmazsa kabloda ya da usb girişinde sorun vardır.
lg g3 aldım fakat yanlışlıkla resım duzenleyıcısını sıldım nasıl gerı yukleyebılırım yardımmmm
Hangi program?
telefonun kendı fotograf duzenleyıcısınden bahsedıyorum. galerıye gırıp resıme tıkladıgında sol ustte fotograf duzenleyıcısı cıkması gerekıyor ama artık yok.
Ayarlardan uygulamalar listesine gidin, Fotoğraflar uygulamasını ön belleği ve verileri silin. Daha sonra devre dışı bırakıp tekrar etkinleştirin. Olmazsa yeniden başlatın. Önlem olarak öncelikle mevcut resimlerinizi yedekleyin.
Kilit ekranimda mesaj arama vs bildirimleri ust cukukta goremiyorum ancak kilidi actgmda gorunuyor bunu nasl cozebilirim
Teldeki muziklerin hicbiri gorunmuyor telefonu pc takana kadar sikinti yoktu ama tum muzikleribsildim ve pcden attim ama muzik listemde yok ve dosya yoneticisinde var ama ve resimler de ek dosya actiklarimda gorunmuyo?
Ben bir hafta önce g3 aldım fakat telefonumu rahat kullanamıyorum. Aslında telefon çok iyi yani herkese tavsiye ederim mükemmel ama annemle babam şarjdayken telefonla oynama , telefon sürekli şarjda bataryan zarar görür falan diyolar. Yani şimdi gece şarjda oluyo sabaha kadar %100 doluyo ama surekli kullandigim icin aksam ustu sarjm bitiyo kapaniyo tekrar takiyorum yatana kadar yine kullaniyorum yatinca yine sarja takiyorum. Telefonu doyasiya kullanmak icin bir suru sey yuklemek icin aldim ama kullanamiyorum. Yardımcı olabilirmsnz?
Sürekli oyunda pile dayanacak telefon yk maalesef. 1-2 SAAT oyundan sonra ara verip oynarsanız daha iyi olur. 1 saat içinde doluyor tekrardan. Şarja takılı da oynayabilirsiniz ama zaten ısınıyor şarjda oyun ile beraber daha çok ısınır. Çatlama yapma riski de var.
iyi günler. ben lg g3 ve lg g4 arasında kararsızım. sizce aralarında çok fazla fark var mı bu 2 telefonun? hangisini önerirsiniz siz
Arasinda fiyat farki var oncelikle. Sorun degil diyorsaniz lg g4 oneririm. Almadan once bir markette ikisini de elinize alin farki anlarsiniz.
Lg G3 beat 3Gli aramayi bulamiyorum karsilikli 3G konusmak icin napabilirim acil soylerseniz sevinirimm.
Görüntülü aramadan bahsediyorsanız öyle bir özelliği yok. Uygulama yüklemelisiniz.
Ama 3G si vare telefonun ne uygulamasi ?
LG telefonlarda görüntülü konuşma desteği yok. Bu sebeple uygulama yükleyeceksin.
3 hafta oldu bu telefonu alali ama kamerada resim cektigimde ön kamera yada arka kamreda her cektigim resim tersine saga sola dönüyor duz bi sekilde kaydetmiyo resim cekerken fark ettim kamera ikonuda habire dönüyor bunu nasil duzeltirim her g3 te boyle mi bi tek bende mi sorun acaba ?
Ayna efektinden bahsediyorsanız ayarlar simgesine çıkınca iki tane yüz ikonu çıkacak onlarla ayarı değiştirebilirsiniz. Kamera ikonu dönüyor ne demek biraz daha detay verin.
Merhaba lg g3 kullanıyorum ve Msj imzası kaydetmiştim. Fakat şimdi silemiyorum. Nereden silindiği konusunda yardımcı olabilirmisiniz.
Mail imzasından mı bahsediyorsunuz?
Hayır normal mesaj imzasi
Sms yani 🙂
Baktım bulamadım. Telefonun varsayılan mesaj uygulamasında böyle bir ayar yok. Sadece otomatik meşgule aldıktan sonra hızlı mesaj gönderme notları var.
Çok kisa bir sure içerisinde telefon almayı düşünüyorum ama LG g3 ve iPhone 5s arasında kaldım sizce LG g3 alırsam beni 4 sene idare edermi fazla oyun oynamiyorum baya fotoğraf çeker ve müzik dinlerin sosyal medyada falan fazla zaman harciyorum sizce bu telefon bana gidermi
iPhone ile kıyaslanacaksa iPhone 6 ile kıyaslanır. iPhone 5 o küçük ve garip ekranı ile işinizi görmez. Yapacağınız işler için güzel bir telefon. 4 sene konusu için bir şey demek zor ama sadece internet / fotoğraf için temiz bakarsanız götürür.
Merhaba ben bi soru sormustum ama cevabi gelmedi
Tekrar sorar mısınız rica etsek.
ayarlar > ses > kilit ekranı menüsünden seçim yapabilirsiniz.
Meraba bu lg 3 de ekran kilitliyken bile mesaj geldiginde whatsapp olsun face olsun ekran kilitliyken mesajlar okunuyo onu ordan kaldiramiyo myuz
Merhaba, ayarlar > ses > kilit ekranı menüsünden seçim yapabilirsiniz. Tek tek engelleme istiyorsanız gelen bildirimin üstüne basılı tutarak ayar yapabilirsiniz.
Kaçak lg g3 te ekran kilidini nasıl rtkinleştirebilirim??
İthalat ama orijinal LG G3 ise Ayarlar > Ekran > Kilit ekranı menüsünden yapabilirsiniz. İmitasyon ise tam model belirtin.
LG G3BEAT KULLANIYORUM.QMEMO VE HESAP MAKİNESİ VARDI..GÜNCELLEME YAPTIM..SİLİNDİ GALİBA BULAMIYORUM..ACİL YARDIM
benim Lg g3 tlfonunum ekranı yan dönüyor ama geri dik dönmüyor nasıl yapabilirim acil yardım edin
Üstte hızlı ayarları açın ve “Döndürme” ikonunu tıklayarak pasif yapın.
Buradan indirebilirsin. https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=23902
Bende lg g3 s var . arama yaparken ekranimi kullanamiyorum ancak arama bittiginde ekranimin isigi geliyor ne yapabilirim
Ayarlar > Genel > Hareketler> Gelen aramaya cevap verin üzerindeki işareti kaldır
Merhaba benim sorunum lg g3 te kilit ekranının sağ alt tarafında kameraya ulaşılabiliyor o simgeyi nasıl kaldırabilirim kameranın açılmasını istemiyorum
Telefonu son sürüme güncelleyin. 20H olacak.
20H derken ne anlama geliyor anlamadım?
Telefon yazılım sürümü. Kamera ekran kilidi ile ilgili sanırım. Ekran kilidi olarak ne kullanıyorsunuz?
G3 ün orjinal kilidini kullanıyorum knock Code u
ayarlar > kilit ekranı > kısayollar menüsü var mı sizde?
Ayrıca telefonun yazılım sürümünü
ayarlar > genel > telefon hakkında > yazılım bilgileri menüsünden program versiyonunu bakarak ulaşabilirsiniz.
Selamlar g3 beat var otomatik döndürme acık olmasina ragmen telefon yan cevirdigimde dönmüyor sadece dik konumda duryor videolar falan dik seyrediyorum sistemsel bi sorunmudur acaba kolaygelsin
Döndürme ayarı sadece aç / kapa şeklinde. Recovery çözecektir sorunu.
Recovery nedir ne yapmam lazim
Recovery telefonu fabrika ayarlarına almak. ayarlar > genel > yedekle & sıfırla menüsünden ulaşabilirsiniz. Yapmadan önce yedek almalısınız, içerikleriniz silinir.
Tesekkur ederim sagolun
Almanya versiyonu icin imei degistirme kodu nedir acaba. 60 gune cikarildi ama ilk giristen 60 gun sonra kapatiyorlar. Yil icinde 4 5 ker2 gittigim icin kullanamiyorum maalesef.
Kayıt ücretini yatırmanız gerekiyor. 130 TL olması lazım. http://www.mcks.gov.tr/tr/KonuDetay.php?BKey=40
Merhaba ben LG G3 alicam ama tek bir sorunum var telefon renk konusunda çok kararsiz kaldim.
Koyu renk daha güzel.
Abi iki sorum olacak 1. Telefon ön kamerasi cok bulanik ve karincali 2.ekran cekme yani ekran yakalama nasil telefon markasi lg g3 beat
kameranın megapikseli ile oyna düzelebilir. ekran görüntüsünü konuda 2. maddede görebilirsin.
Abi kameranin megapikseli ile nasil oynucam??? ekran yakalamayida solersen sevinirim
İlk sorunda cevap verdim. Kameranın megapikseli ile oyna düzelebilir. Kamera ayarlarında görebilirsin. Ekran görüntüsünü konuda 2. maddede görebilirsin, konuyu oku.
Kameasi neden kotu bulanik lg
Abi kameranin megapikseli ile nasil oynucam??? ekran yakalamayida solersen sevinirim
Lg g3 beat flas uyarı nasil kapanir yardimci olun lutfen
Ekran donmeme sorunumu recovery cözmedi ne yapmaliyim
Sensörlerinizde bir sorun olabilir. Özellikle bir uygulamada mı dönmüyor hiç bir şekilde telefon dönmüyor mu?
Telefon şu an elimde yok. Kalibrasyon diye bir menü olması lazım. Ayarlardan bakıp bir de onu kontrol edin.
Hiçbir sekilde donmuyor binde bir donuyor nasil donduysede öyle kaliyor
Kalibrasyon ayarına baktın mı?
Oldu Allah razi olsun her kimsen eksik olma isin gucun rast gelsin
Teşekkürler, cümlemizde razı olsun.
Merhaba. Bende 2 hafta once lg g3 aldim. Cok memnunum. Fakat sadece whatsapp uygulamasina sifre koymak istiyorum ama bulamadm yokmu acaba ?
Whatsapp galeriye şifre koyabilirsin.
smart applock programını kur ve istediğin uygulamaları seç. Sonrasında şifre olmada o uygulamalara girilemeyecek.
Lg g3 alali 4 ay oldu msjlasirken tuslar cok donuyor 6 7 saniye sonra yaziyor ne yapabilirm yardimci olur musunuz
Klavye donması güncelleme ile biraz düzeltildi. Eğer son sürümü kullanıyorsanız Smart cleaning yapın.
On kamerasi ram ekran modundan cikti kuculdu duzeltemiyorum yardimci olabilirmisinz
Soruyu anlayamadım?
Flash açık olduğu zaman on kamera ekranı küçük görünür. Kapatın tekrar deneyin
Hocam tus kilidi yaptgmda msj tuslarida ekranda kaldigindan acamiyorum ???
Farklı bir tuş kilidi deneyin ya da mesaj bildirimlerini azaltın.
merhaba telefonu alalı 2 hafta oldu geçengün gmaile üye olup oyun indirdim. gece telefonun kilidini yanlış girince benden; yedek pin ile
kilidi açmak için google hesabınızla oturum açın diyor. fakat giriyorum olmuyor bir türlü. bi yardımcı olurmusunuz lütfen?
Google hesabınıza bilgisayardan girmeyi deneyin, kullanıcı adı ve şifre de sorun yoksa problem başkadır. En son çözüm recoverydir.
http://www.petabayt.com/akilli-telefonlar/lg-g3-hard-reset-tus-kombinasyonlari/
Kulakligi cikardim ama simgesi hayla. Gozukuyo tuş sesleri gelmiyo
Kardeşim 1 hafta önce lg g3 aldim cok memnunum ama arada yakınlık sensörü ve ekran döndürmede problem yasiyorum. Ikisi de calismiyor bazen. Telefonu kapatip acinca duzeliyor ama belli bi süre sonra yine aynı. Sence garantiye yollamalıyım yoksa çözülür mü?
bende bir webkobi.com web sitesinden aldım bu telefonu çok kullanışlı çok güzel ama arada ağır çalışıyor
Merhabalar, g3’umde kilit ekraninda sag alt kosede olan kamera kisayol simgesi kayboldu. Reset atinca geliyor ama bir sure tekrar kayboluyor. Bikac kere reset ettim her seferinde aynisi oldu. Ne yapabilirim nasil duzeltirim yardimci olur musunuz
Merhabalar telefonumdan ses gitmiyor muzikte fln problem yok fakat arama esnasinda nenim sesim gitmiyor kulaklikla konusuyorum 2 haftadir acaba teknik bi sorunmu yoksa ayarlarlami alakali
Lg g3 beat şarj neden erken bitiyor
Lg g3 beat kullaniyorum . misafir moduna aldim ve cikaniyorum bu moddan. Misafir modundan cikmam icin ayarlara girip ordan yapmam lazim ama misafir modunda oldugu icin ayarlar yok luffen yardimci ol admin vatsaptan baska bisey yok ekranda
Farkli tus kilodi ile normal ac
ya bende lg4 aldım açma kapama dügmesi kırılmış yapamıyorlar burda nasıl açarım telefonumu lütfen yardım edin
Lg G4 kullanıyorum. İş yerimde hangouts’tan konuşuyoruz ve telefonuma sürekli cırt cırt sesli ileti uyarısı geliyor. Tleefonumu sessize almadan bu uygulamayı istediğim zaman kapatıp açamıyor muyum
Whatsapp ayarlarından sesi kapatabilirsin.
Lg g3 beat kullaniyorum. Bugun telefonun ekraninda kulaklik isareti cikti. Bu sorunu nasil halledebilirim ? Telefonla konusamiyorum yardimci olur musunuz acil ??
Bir çok şeyden olabilir. Soket yeri arızalanmışsa servis bakar. Ya da kulaklığı bir kaç kere tak çıkar, algılayıcı takılı kalmış olabilir. Tozdan vs den yapabilir. Nemden de yapabilir. Kulak temizleyicisi ile temizlemeyi de dene.
Kardes ben mesela telefonla bi arkadasimla konusurken sesimi kiz sesi vb seyler yapabilme ozlelligi varmi varsa nerden yapacaz LG G3 BEAT
slmlar kardeş benim bir sorunum var benım çocuk oynamış ve tlfnu karıştırmısgoogle heabım var ama ben Google hesabımı unuttum şimdi ekranda pın 2 kodu ve goggle hesabı istiyo başka hiç bir yere girmiyor cihaz ne yapmalıyım
e postama gönderirseniz çok sevinirim tşkkr ederm
Kardesim merhaba lg g3 kullanoyorum telefon aramadayken sesim bazen gitmuyor ve hoparlorun orda kucuk catlak gibi birsey var ses gitmemesinin nedenk nedir ne yapmam gerekiyor simdiden cok tesekkur ederim
Soru sormustum ama cevap alamadim bilginiz varsa yardimci olur musunuz admin bey?
Kullandığınız ekran kilidine göre değişiyor. Kaydırma veya desen seçerseniz geri gelir.
Zaten kaydirmada kullaniyorum desende de ayni yok
Bende farkettim, knock kodu iptal edip sonra tekrar aktif edince kamera geldi. Şu an için bilgim yok, öğrenirsem buradan yazarım.
Tesekkur ederim beklemedeyim 🙂
Merhaba telefonun suya düştü pirinç koydum şarj oluyor sol üste açma kapama tuşuna basınca ışıkta geliyor ama ekran gelmiyor sizce ne yapmalıyım ?
Daha fazla pirinçte bekletin. Şansınız varsa kurtulur ama ekran gelmiyorsa oksitlenme olabilir. Donanım zararı yoksa kart temizlenirse belki düzelir.
Lg l3 kullaniyrm telefnn sarji oldugu halde kapaniyor sarja takinca geri aciliyrmm. Ne yapmaliyim
Lg l3 kullaniyrm telefonun sarji oldugu halde kapaniyor acma tusundan acilmiyo satji oldufu haldee sarj a taktigimda aciliyor ne yapmaliyim
Pili çıkartıp tekrar takın. Belki bir işe yarar.
r
g3 mini aldim ama kasma var onu nasil duzetirm acil bana yardim
merhavalar lg g3 alali 1p gun oldu ama kullanmadigim halde pilde hafif azalmalar oldugunu goruyorum . ornegin gece 100 ken sabah 95 e dusuyor ilk gunlerde boyle degildi nedeni nedir acaba ??
Pili neyin kullandığını pil menüsünden takip edebilirsiniz. Ayarlar > Genel > Pil
ya ben bu yardimci ışıgin nerden açılacağını bulamadim kisa yolu widgeti falan nerde yani kamereya girmeden flash i nasıl açacağım? teşekkürler
Uygulama ile oluyor. Flashlight isimli uygulamayi indirin.
İyi günler dünden beri k harfi calismiyor. Düşmeye bağlı ve bi sıkıntı değil. Ayrıca quik memo da da yukardan assagi bir bölüm kullanılamıyor ama ekran da herhangi bir problem yok bu iki uygulamada sıkıntı var ne yapmalıyım. Su an m harfi de sıkıntı çıkarmaya başladı
Ayni sorun bende de var acaba düzeltebildiniz mi
Mail atabiliir misiniz acaba düzeltebildiyseniz
Arkadaslar lg g3 de yaris oyunu oynarken telefon duz konumdayken arac sola kayiyor. Bu konuda ne yapmam gerek yazarsaniz sevinirim kalibrasyon gerekli mi veya nasil yapabilirim
Ayalar > Genel > Hareketler > Sensör menüsünden kalibre edin. Sonucu da yazarsınız.
Benim telefonum LCG3 KONUSMAMDA SES KARSI TARAFA YETERLI GITMIYOR
İnternette ve burada okuduğuma göre şarj 1 günü rahat çıkarıyor g3 model telefonumun şarjının 12 saatten uzun gittiğini görmedim alalı 1 hafta oldu ne yapmalıyım?
Önce bütün güncellemeleri yaptığınıza emin olun.LG G3 pilini tam 4 saate kadar ekran açık bir şekilde kullanabilirsiniz. Yoğun 3g kullanımı ve oyun bu süreyi 1 saate de düşürebilir.
yha benim telefonun ekrandaki duvar kağıdını nasıl değiştirebilirim ana ekrandaki duvar kaç değil ama telefonu açarken önüne çıkan duvar kağıdını nasıl degiştirebilirim ?
Duvar kağıdını değiştirirken “bu duvar kağıdını kilit ekranına da uygula” seçeneğini seçin.
Lg3 foto duzenleme bolumu yok programmi ‘indir mem gerekiyor.oyleyse hangi programi indirmeliyim
Ne amaçla sorduğunuza göre değişir. Retrica selfie ler için iyi bir seçim. Photosohop vs var.
LG G3 te bi uygulama tamamen kaldirilmasi icin ne yapilmali
Ayarlar > Uygulamalar bölümüne gidin. Ön bellek temizleyip uygulamayı kaldırın. Daha sonra telefonu pc ye bağlayıp uygulama adını aratın.
Lg g4 kullaniyorum knock code u yanlış girdigim icin pinle acmami istedi ve actim smdi ayarlardan ekran kilitlemek istedigimde knock code menusu aktif degil devre disi birakildi diyor knock code u tekrar nasil aktif edebilirim?
Burada çözüme ulaşmış bir soru cevap var. http://sorucevap.petabayt.com/65/lg-g3-knock-code-ozelligi
Lg g3 kullanıcısıyım çift pencere uygulamasında otomatik olarak gelen uygulamalar haricindeki uygulamaları nasıl secebiliriz mesala yeni bir uygulama indirdim çift pencere modunda kullanmak istiyorum ne yapmalıyım. Teşekkürler
Sadece izin veriler uygulamaları açabiliyorsunuz.
Ya sürekli telefonumda “Suanda indirilemiyor lutfen daha sonra tekrar deneyiniz.” diye yazi cikiyo nedeni nedir (lg g3 beat)
Bir şeyi indirmeye çalışan uygulamanın hatasıdır. Mesajlarınızdan (mms) olabilir, bütün mesajlarınızı silin, olmadı uygulama temizliği yapın. 3G açık değilse açıp inmesini sağlayın.
2 soru sorucam, 1.si benim telefonum SEA versiyonu ve 4.4.2 varken lte secenegi varken 5.0da sadece 3g secenegi var. Nisan ayinda turkiye cihazlarina guncelleme merkezinde uygulama guncellemesinde LteConfing guncellemesi gelmis benim uygulamam guncelleme bolumumde oyle bi uygulama yok ve zaten oyle bi guncellemede gelmedi. Cihazimda artik 4g mi yok cunku oyle bisey gozukmuyo bile yoksa o bolgeye gelecek uygulama guncellemesiyle mi bende alacagim. 2.sorum ise pil kullanim bilgilerimde ilk 3te her zaman ekran, android sistemi ve android is var. Kullanim siralari ise ekran %57, android sistemi %8, android is %8 yaziyo normal midir. Cevabinizi bekliyorum lutfen
Cihazda 4g var, o bölgeye belki gelmemiştir. Tr’de kullanacaksanız zaten 4G ihalesi iptal edildi. Gelirse de yakın bir zamanda gelmeyeceği için ihtiyacınız olmayacak. Pil kullanım oranlarınız normal. Az gitmesinden şikayet ediyorsanız ekranı otomatik parlaklığa alın.
Yabancı bir forumdan aşağıdaki yolu önermişler. FILE MANAGER uygulaması ile system/app/ yolundan “LTEConfig.apk” dosyasını aratıp varsa yükleyin. Sorun olmayacaktır.
File manager uygulamasini marketten mi indiricem yoksa googlea yazip mi. Nasil yapacagimi aciklayabilir misiniz rica etsem
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estrongs.android.pop Bu adresten indirin. Dediğim gibi yabancı bir forumdan alınma, geri kalan adımlar için destek veremeyeceğiz.
Söylediginizi yaptim ve buldum tesekkur ederim 🙂 son olarak bunu yuklersem elimle, normalde guncelleme geldiginde bi sorun olur mu?
Bulduğunuza sevindim. Aynı şey zaten, hiç bir sorun yaşamazsınız.
Arkadaşlar yaklaşık bir ay önce lg g3 aldım kilit ekranında sağ alt köşede bulunan küçük kamera kayboldu ne yapmalıyım bide telefonda şarkı çalarken kilit ekranını açtığım zaman ses kesiliyor fakat kilidi açtığım zaman şarkı devam ediyor bunun için ne yapmalıyım lütfen yardım edin arkadaşlar ADMİNNNNN
O kamera bir gidip bir geliyor, ses kısma tuşuna basılı tutarak idare etmeye çalışın. Şarkı da ses kısılması özelliği kullandığınız uygulama ile alakalı. Farklı bir uygulama ile dinleyin.
Bende de gitti o kucuk kamera 5-6 ay oldu hala yok bi turlu gelmiyo
Knock code iptal ettim, normale geçtm, sonra yine bir şeyler kurcaladım sonra kendiliğinden geri geldi. gelecek güncelleme ile düzelir herhalde.
Ses kısılması özelliği derken admin bas yükseltici tiz arttırıcı falan mı
Telefonun kendi müzik çalarından dinledim mi de google play müZik Tarafından dinlediğimdede aynı sorun oluyor
Bilgi edinirsem yazarım cevap olarak.
Takipteyim admin lütfen yardım et
Lg g3 kullanıyorum daha alalı 1 ay olmadı, kilit ekranındaki sağ alt köşedeki kamera simgesi kayboldu, daha önce de sormuşbu telefpnu kullanıp da bnmle aynı sorunu yaşayanlar, garantiye göndermem gerekir mi, tamamrn düzelir mi yoksa güncelleme mi bekliyim admin? Bide şarjı 1 gün gidiyo diyolar mesela, ben geçn gün denedim, şarjı %100 ken wireless açık bi şekilde bıraktm sabah kalktığımda şarj %75 olmuştu anormal değil mi bu
Garantiye gönderirseniz yeni rom atarlar ya da recovery yapıp geri gönderirler, güncelleme bekleyin daha iyi. Ayarlardan pili kullanan uygulamaları görebilirsiniz.
9 numarali özelliği telefonun neresinde bulabilirim
Ayarlar > Ses > Rahatsız Etmeyin menüsünden dilediğiniz gibi ayar yapabiliyorsunuz.
Merhaba lc g3 asus telefon aldim 2 ay oldu ama su iki gundur sesim bana geri geliyo.konusrken ses gidiyo karsi tarafin acil cvp lrmissinz
Konuşma esnasında eko yapması genelde hattınızla alakalı oluyor. Ayarlar > Ağlar > Çağrı ayarları > Ses iyileştirme menüsünü deneyebilirsiniz.
merhaba lg g3 te gönderilen mesajlar nasıl siliniyor acaba ? yardımcı olabilir misiniz?
Gönderilen ile gelen mesajlar yanı bölümde bulunuyor. Oradan silebilirsiniz.
Admin benim sorunum ile ilgili bir şey buldun mu ben araştırıyorum daha bulamadım kafayı yiyecem
http://sorucevap.petabayt.com/497/lg-g3-kilit-ekraninda-sarki-durma-sorunu burada başlık açılmış. Cevap gelirse orada olacaktır. Oradan takip edelim.
Merhaba kardesim lg g3 beat telefonumu kjrcalarken birseyler yapmis ve her komutta konuşuyor. Dokunmatigi de sorun cikardi napicam bilemedim. Yardim ederseniz sevinirim.
Lg G3 kullaniyorim 2 sorum var
1. Yazi tipim whatsappa uygulanmiyor nasil yapabilirim
2. Bir sey inmeye basladiginda iptal edemiyorum
Tesekkurler
Whatsapp üzerinde font değiştirme yok diyebiliyorum. İndirmeyi iptal edemiyorsun, neler denedin de iptal olmadı?
Bi video izlerken uzerine basik tuttugumda videoyu kaydet yazisi cikti ben de deneme amacli bastim sonra inmeye başladı iptal edemedim
Merhaba lg g3 kullanicisiyim ekrana kilayarak tus kilidini ac kapa yi nasil iptal edebilirim
Kapanmaz o
Cift pencere ozelligine whatsappi eklemek istiyorum nasil yapabilirim
Sadece cift pencere modundaki gosterdigi uygulamalari kullanabilirsiniz
Bir bafta önvmce g4 aldım benim sorum alarm sesini nasıl degiştiriyoruz aradım ama bulamadm
Telefona hard reset attim ve suan telefondan cok memnunum. 5.0 geldiginden beri hic boyle stabil guzel calismamisti. Fakat sorun su ki uygulama guncelleme merkezinde voice mate guncellemesi gozukuyo 4 uygulamalik, guncelleye tikladim iki tanesini yapti, LGWernickeManager uygulamasi guncellenemedi diyor. Ekranin altinda bi yazi beliriyor, yazida “Farkli giris sifresi guncelleme hatasina sebep olur” yaziyor ve guncelleme yapilmiyor. Bunu nasil cozebilirim yardimci olur musunuz
Telefonumu cita bolumundeki catlak icin garantiye vermistim bugun aldim, reset de atilmis ben de bu sorunla karsi karsiyayim.Ne yapilabilir bilemiyorum..
Teelefona hard reset attım ve hiç bu kadar stabil çalışmamıştı fakat bir sorun var. Uygulama güncellemesinde voice mate güncellemesi var diyodu 4 uygulamayla bağlantılı olarak dedi tamam dedim güncelle 2 tanesini yaptı sonra bildirimlerde LGWernickeManager güncellenemedi çıktı. Ekranın altında ” farklı giriş şifresi, güncelleme hatasına sebep olur” yazısı çıktı ve güncellenmiyor. Bunu nasıl hallederim?
Standart sorunlara benzemiyorlar. Tekrardan atmayı deneyin.
Tekrar hard reset attim yine ayni problem devam ediyor bi cozumu yok mu
Esimin lg g2 telefonu var ve eve her geldiginde bazi uygulamalari kapatiyor whatsapp arka plan ayarlar gibi telefona bakamıyorum bu yuzden nasil yapiyor lutfen yardim edin
Misafir oturumu açıyor veya başka bir uygulamada kullanıyor olabilir. Gizlemek istiyorsa yapacak bir şeyiniz yok.
Yuvanızın huzuru için eşinizin tekefonunu Kurcalamayın!
belyer telefonum lg g3 stylus pc ye taktığımda okumuyor bi ara sarj moduna aldım ondan sonra hiç değiştiremedim şarj ediyo ama bilgisayarımda gözükmüyor dosya vb hiç birşey
atamıyorum
Şarj modunda disk göstermez, değiştirince düzelmesi lazım.
şarf modundan nasıl değiştircem
Gencler ben g3 un alicilarinj yanlislikla kapattim suan baska birisine mesaj atamiyorum alicilari acmak icin ne yapmam gerekiyo
Üstten aşağıya doğru çekerek hızlı menüyü açın. Wifi veya veri hangisini kullanacaksanız açın.
Merhaba ayni hatayi bende yaptım sen duzeltebildin mi yardin eder misin
Lg g3 beaat alali bir hafta oldu guncelleme geldi ve guncellemeyi uyguladim ve 5.02 ye yukseldi fakat telefonum su an cok yavasladi bazen camerayi bile acmiyor ne yapmam gerekiyor yardimci olursaniz sevinirim
Bazen güncellemeden sonra hard reset ya da fabrika ayarları bu sorunları düzeltiyor.
Merhaba, ben vatandan yeni lg g3 beat telefon aldım daha alalı iki gün oldu fakat kulaklık aktif halde değil yani kulaklığı takıyorum fakat telefon görmüyor acaba telefonda kulaklık ayarları diye birşey var mıdır? yardımcı olabilirmisiniz?
Kulaklığın tam olarak yuvasına oturduğundan emin olsun, başka bir ayarı yok telefon direk tepki verir.
1 yıldan fazladır G3 kullanıyorum. Hicbir problemim yoktu. Son bir aya gelinceye kadar. Whatsappta arkadaşlarıma gönderdiğim fotoğraflar galeride ‘whatsapp’ dosyası seklinde yedekleniyordu. Ancak bir aydir boyle bisey olmuyor. Ve işin kötü tarafı daha önceden gönderilmiş fotograflar da silindi. Ayarını mı bozdum veya bir başkası mi bozdu bilmiyorum. Yardimci olabilir misiniz?
1 yildir g3 kullanıyorum. Telefonum onceden whatsapp ile gonderilen fotograflari galeriye kaydediyordu. Fakat son bir aydır kaydetmiyor. Ve bu gune kadar kayitli olan fotograflar da gitti. Ne yaptiysam düzeltemedim. Ben mi bozdum baskasi mi bozdu yoksa kendiliginden mi oldu anlamadim. Yardimci olabilir misiniz?
Lg Mobile Support Tools’a cihazi bagladigimda guncelleme var diyor sizce yapsam sorun yasar miyim?
Otomatik güncelleme alamıyorsanız bu şekilde güncelleme yapmanız lazım. Sorun yaşanma ihtimali her zaman vardır.
Ota uzerinden guncelleme aliyorum ama mobile toolsta guncelleme var dedi yapsam kapanip acilmama gibi bi sorun olur mu
Genelde sorun çıkmıyor.
Wechat skype benzeri prgramlarinda on kamera kapatip arka kameradan gorusmek mumkun mu .cunku on kamera cok dusuk
G3’ün ön kamera düşük değil aslında. Karanlıkta mı kullanıyorsunuz.
Soruma cevap alamadım yardımcı olabilir misiniz?
Sorularınız için burayı kullanın daha çabuk cevap gelecektir.
http://sorucevap.petabayt.com/soru-sor
Lg g3 de İlk açılış ekranı ile diğer ekranların duvar kağıtları farklı olsun istiyorum.Nasıl yapabilirim?
Teşekkürler…
Duvar kağıdını ilk seçerken size seçenek sunuyor.
lg g3 stylus var bnde ses acma kapama tuslarının biri calısmıyor. sesi kısmıyor ne yapabilirim
Fiziksel sorunlar için servise başvurun.
Merhaba ben telefonumun mesaj alici kismini yanlislikla kapattim ve mesaj atamiyorum kimseye alicilari acmak icin ne yapmam gerekir benim
Merhaba ben telefonumun. Mesaj alicilari yanlislikla kapattim bunun icin ne yapmam gerekir admin.Üstten aşağıya doğru çekerek hızlı menüyü açın. Wifi veya veri hangisini kullanacaksanız açın. Bunu demissinde ben normal mesajdann bahaediyodum onun icin ne yapmam grekir benim sms olarak
Telefonun mesaj uygulamasını kaldırmana izin vermez sistem. Kısayolunu silmiş olabilir misin?
Soyle soylim birisine mesaj gondermek isterken mesaj gitmiyo soyleyaziyo. Lutfen alicilari duzeltin aksi takdirde mesajiniz iletilmicektir yaziyo
Alıcılardan kastı mesajı alacak olan kişidir. Telefon numarasını yazıp denediniz mi?
Ayni problem bende de oldu. Sms mesaji telefondan kayboldu. Herhangibir cozum bulamadim.
Bende aynı hatayı yaptım siz duzeltebildiniz mi
Merhaba,
Lg g3 telefonumu kapatmak için ekrana iki kez tıkladığımda bazen ikonlar büyüyor ve ekranın dört bir kenarında bir iki milim kalınlığında turuncu çerçeve çizgisi oluşuyor. Tekrar tekrar tıklarsam normale dönüyor ancak. Geçende fotoğraf zomu için ayar yaptım acaba ondan mı yoksa başka bir şey mi? Yinelenmemesi için ne yapmalıyım?
Çok teşekkür ederim.
Şu an bakamıyorum ama dediğiniz gibi çift tıkta zoom özelliği var, onu kapatırsanız düzelir. Olmazsa ve geliştirici modunu açıksa onun ayarlarından da yapabilir.
Bnde lg3 beat var rehberde yazilar buyudu nasil yapmaliyim yardim edermisiniz
Format atınca düzeliyor. LG’nin başka bir yazılım hatası.
Lg g3 kullaniyorum ama yardimci isik widgetlar da yok nasil yapabilirim yardimci olun lutfen
Merhaba benim telefonum lg3 stylus telefonum arkadaki tustan acilip kapanabiliyodu kardesim onu kapatmis o tusa basinca not defteri cikiyo bunu duzeltmek icin ne yapmaliyimm o tusabasinca telefonun acilip kapanmasini istiyorum ne yapmam gerekir
Merhaba;
Daha önce kullandığım akıllı telefonumda bir ayar yerinden örneğin gece saat 00.00 olduğunda kendiliğinden otomatik kapanmasını ve sabah 08.00’de de otomatik kendiliğinden açılmasını ayarlamıştım ve rahatlıkla kullanıyordum. LG g3’de böyle bir özelik var mı? Varsa nasıl ayarlayabilirim?
Çok teşekkürler.
Böyle bir özelliği yok. Bildiğim kadarıyla akıllı telefonlar kapalı iken işlem yapamıyorlar. Telefon kapalı ise alarm devreye girmiyor. Hangi marka model telefondu?
G3 beat kullanıyorum çok memnunum telefonumdan ama güncelleme yaptıktan sonra herşey berbat oldu bu güncellemeyi nasıl kaldırabilirim
Yardım edin lütfen
Telefona önce root ve daha tekrar rom atmanız gerekiyor.
http://sorucevap.petabayt.com/46/kdz-nedir-root-nedir-rom-nedir-nedir-bunlar
Tanımlara buradan ulaşabilirsiniz. Daha sonra aramanızı bu yönde yapın sonuçlar çıkacaktır.
Daha önce kullandığım ve otomatik açılıp kapanma özelliği olan telefon NEOI 588 di. Neyse artık onu kullanmıyorum. Şimdi kullandığım LG 3G bazen “Ne Yazık ki Ana ekran kapandı” gibi bir uyarı yazısı gösteriyor o anda ekranda sadece duvar kağıdı görülüyor ve çok kısa bir süre sonra ana ekran normale dönüyor. Neden acaba? Nasıl önleyebilirim. Ya da daha büyük sorunlara sebep olur mu.? Selamlar ve teşekkürler.
Yazılım kaynaklı bir sorun. Çoklu işlemlerde bu gibi sorunlar çıkabiliyor. Telefonun RAM i yetmediğinde diyebiliriz. Diğer ihitmalde kullandığınız bir uygulama veya widget sebep olabilir. Şimdi recovery atsanız sonra yine olabilir. Çok sık yapmıyorsa bir şey yapmayın.
merhaba ,
telefonu almayı düşünüyorum ama bi sorum var. ben oldum olası şu klavyeye alışamadım yazamıyorum. samsung larda vardı lg g3 te de eski tip telefonlardaki gibi numaralar çıkıyor mu o şekilde t9 ile yazma imkanı var mı ? 3×4 tuş deniyor sanırım
Valla çok güzel telefon bence lg ailesinden en güzeli bu ben okadar çok beyeniyorumki çok memnunum çok akıllı özellikleri var mesela kumanda şeklinde kullanım ara sıra kumanda kayboluyor telefonu kullanıyorum lg 4 de lg3 gibi aynı uygulamalara sahip 2 bin tl vereceğime lg g3 alırım daha iyi
Slm sebeke sorunu var kardes 1 hafta once h+ cekiyodu suan ayni yerde ya cekmiyo yada sebeke aramasi yapiyorum kaydedip kullaniyorum sikinti su otomatik de kullanamiyorum kullanirsam sinirdisindan baglaniyo sınırdayım askerim yardimci olurmusun simdiden tesekkurler
Kaydedip kullandığında zayıfta olsa bağlanmasını sağlıyorsun. Otomatikte bu yüzden çalışmıyordur. Bölgenden dolayı sorunludur.
Benim telefonundan t mobile uygulaması var bu ne dır çözemedim
T Mobile Almanya telekom firmasıdır. Sizin telefonda da Alman menşeeli bu yazılım yüklüdür. Bizdeki Turkcell’in olduğu gibi bir uygulamadır büyük ihtimal.
Muzik calari baslattigimda duvar kagidim album kapagi oluyor bunu kapatmanin bir yolu yokmu muzik calarken normal duvar kagidim gozuksun istiyorum
Telefonumu bu sene mayista aldim ve ornegin youtubeden sarki indirdigim zaman bi iki hafta sonra kendiliginden siliniyor ayni sekilde whatsapp dan gelen bazi resimler de kendiliginden siliniyor bunu nasil duzeltebilirim acaba
G3 D855 cep telefonum var.telefonumda bulunan QUİCK REMOTE CONTROL kumanda uygulaması bilmeden sildim.Bu uygulamayı tekrardan nasıl geri yükleyebilirim.
Bunu bir deneyin. Sorumluluk size aittir. https://www.dropbox.com/s/2ecobxltj8v382b/com.lge.qremote-1.apk.zip?dl=0
telefonumdaki videolara yanlışlıkla şifre oluşturdum ama açamıyorum yani şifreyi unuttum nasıl açabilirim
Gmail şifrenizle açılır. Onuda unuttuysanız pc den gmail hesabınızı kurtarın.
Lg g3 stylus kullanıyorum resim müzik vb seyler galeride müzik çalarda falan gözükmüyor ne yapabilirim
Bilgisayara bağlayıp oradan ulaşın. Silinmediyse bulursunuz. Hafıza kartı kullanıyorsanız yedekleyip formatlayın. Multimedya uygulaması kullanıyorsanız bunları silip tekrar deneyin.
LG G3’Ü SIFIR ALDIM VE DAHA 3 AY OLDU.AKŞAM ŞARJA TAKIN UYARISI ALINCA TAKTIM VE YATTIM.GECE 03.00 DE BAKTIĞIMDA HİÇ ŞARJ ETMEMİŞTİ.TELEFONU AÇTIM KAPATTIM YİNE ŞARJA TAKTIM.UZUN ZAMAN SONRA YANİ SABAH BAKTIM YÜZDE 80’LER DOLAYINDA ŞARJ ETMİŞ.ACABA SORUN NE VE ÇÖZÜMÜ NEDİR?TEŞEKKÜRLERİMLE…
Cevap yazıldı size.
Özür dilerim. Gerçekten cevabınızı göremedim. Yineler misiniz? Teşekkürler…
Rica ederiz. Burada da sorunuz var. http://www.petabayt.com/blog/lg-g3-uzerinde-fm-radyo-var-mi/
G3 beat telefonumu güncelledim.kamerayı açtıgımda ön kamerayı kullanmak için bir buton yok. arka kameradan ön kameraya alamıyorum
Parmağınızla kaydırma yapın.
Lg G3 stylus aldım 2aydır kullanıyorum dış ses birden bire gitti iki oldu aynı şey oluyor sesi açık olmasına rağmen arayanları duymuyorum video sesi müzik sesi dış ses olarak çıkmıyor fabrika ayarlarına döndürdüm sonuç aynı :((
Mrb bnm 2 sorunum: 1. lg g3 beat cihazini 3 gundur kulaniyorum lakin telefonun interneti baya bi agır calisiyor
2.gunceleme yapamiyorum. “Cihaziniz kayitli degil” diye bi uyari aliyorum. Yardimci olurmusunuz.
IMEI kontrolü yaptığınızda sonuç ne çıkıyor?
Merhabalar ben 1 yıldır g3 stylus kullanıyorum çok memnundum fakat 1 haftadır telefonumda bi sıkıntı var mesaj geldiği zaman mesaj kutusunu açmadan göremiyorum ve duyamıyorum bütün ayarlarını kontrol ettiğim halde mesaj belirtisi alamıyorum sesi açıkken veya titreşimdeyken de aynı sorunu yaşıyorum arama da öyle bi sıkıntı yok sadece mesajlarımın sesini duyamıyorum ekran ışığı bile yanmıyor.Ne yapabilirim lütfen yadımcı olun.
Ayarlar > Ses > Rahatsız etmeyin menüsünü bir kontrol edin. Kullandığınız mesaj uygulamaları silip tekrar yükleyin.
Ayarlar > Genel > Uygulamalar menüsününden sağ üstteki 3 noktalı yeri tıklayın ve sıfırlama yapın.
Ben 3 hafta once lg g3 telefonumu isinmadan ve sarj sorunu icin servise gonderdim bugun geldi fakat ben bazi uygulamaları yukleyemiyorum bu surumun uygun olmadigini yaziyor fabrika ayarlarina da dondersim hala olmuyor ne yapmayalım
Uygulamalar neler?
Ustelik o uygulamalari servise gondermesen once kullaniyordum simdi yuklenmiyor
Lg3 telefonunu, guvenlik ayarlarindan girip cihazi sifrele kismindan sifreledim. Cihaz kapanıp açıldı. Yalnız ekran karanlik. Sag ust kösede saat filan açık. Fakat ne yapsam ekranı açamadım. Bir el atan olsa…
Veriler çok önemli değilse hard reset deneyin.
16gb hafiza karti var ama yuklemeleri telefona kaydiyor direk sd carda yuklemesi icin napabilirim?
Lg g3 beat ama
Lg g3 beat 16gb hafiza karti var ama yuklemeleri telefona kaydiyor direk sd carda yuklemesi icin napabilirim???????
Kart yok bakamıyorum fakat kartı taktığınızda depolama seçeneklerinde ayar çıkmıyor mu?
Cikmio yardimci olursan cok sevinirim
Kart olmadığı için bir şey diyemeyeceğim, yardımcı olan çıkacaktır.
merhaba C3 telefonumda mesaj yazarken numara açık bir şekilde üstte görünüyor bunu nasıl kapatabilirim ???
ekran renk ayarı çok açık mavi oldu nereden olduğunu bulamıyorum bu durum resimlere bakarkende aynı nasıl düzelir telefon lg3g
Telefonun ilk açılışında Türkçe gibi ilgili seçenekler girilerek telefon açılıyor. Fakat üstten kaydırılan durum çubuğu açılmıyor. Geri tuşu çalışıyor, yanındaki ana ekran gibi iki tuş çalışmıyor. Misafir mod seçildiğinde tüm özellikler çalışıyor. telefonu kapatıp açtığında ilk Türkçe seçenekler girilerek kurulumu her defasında tekrarlıyor. sahip modunda özellikler çalışmadığından yine misafir moduna geçmek gerekiyor. Telefon LG G3 32. Gb android 5.0 olarak geldi. Bir yorumunuz var mı bu konuda?
Güncelleme yaptınız mı hiç?
başka güncelleme yok diyor. fabrika ayarlarına falan çevirdim. ama değişen yok. Kimsede başka örneğinide görmedim yazılım hatası ama bir çok kişiye göre neden farklılık gösteriyor anlamadım. telefonu yeni aldım.
Bir de bu şekilde deneyin. http://www.petabayt.com/akilli-telefonlar/lg-g3-hard-reset-tus-kombinasyonlari/
merhaba hocam. benim sorunum farklı. kimsenin rahatsız olmadığı bir konu herhalde.
benim cihaz 506k 16gb..daha önce gm discovery kullanıyordum..iş gereği telle cok konuşan biriyim..konuşma sesi yani konuşurken duyma sesi..ses biraz boğuk yani kalite olarak düşük geliyor bana. yani daha bas. o yüzden anlamak zor oluyor..gm bu konuda süperdi..servise gönderecektim daha 3 günlükken..sonra başka bi arkadaşın cihazını denedim aynı. öyle olunca garantiye göndermedim..hidden menü den baktım. test yapabiliyorum ama herhengi bir ayar yaptırmıyor. muhtemelen root istiyor..normal ayarlardaki ses netliği ve başka operatörleri de denedim aynı..donanımsal olsaydı diğer g3 de farklı olurdu.. çözemedim..ve sırf bu yüzden ısınamadım tele..başka hic bir sorun yaşamıyorum..ama ses duyma kalitesi kesinlikle diğer lerinden farklı..kulaklıkla arama yaptığım zaman süper..ne dersiniz sayın hocam……
Merhaba,
Ayarlarda gürültüyü bastır, ses iyileştir gibi menüleri var. Bunları da bir deneyin. 1 yıldır kullanıyorum ses konusunda rahatsızlık hissetmedim. Bazı telefonlarda ses farklı (daha iyi) gelebiliyor ama G3’ün kötü olduğunu düşündürmedi.
arkadaşlar bu hediye kılıf flan yazıyor yazıda bunu imei nosuyla nasıl talep edebiliriz
Maalesef o kampanya geçen yıl telefon ilk çıktığında yapılmıştı.
Bugun navigasyon kullanmam gerekti. Gps calismadi.konumumu bulamadi.bunun nedeni cihaz olabilirmi
Bugun navigasyon kullanmam gerekti. Fakat gps acilmadi. Konumumu bulamadi. Bunun nedeni cihaz olabilirmi.
Kapalı mekanlarda bulamayablir. İnternet üzerinden bulmayı denediniz mi?
merhaba lg g3 kullanıyorum. ekranın üstündeki menü kısayolu cıkmıyo. konu hakkında bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi. teşekkür ederim
Fabrika ayarlarına alın düzelir. İstemiyorsanız kullanmadığınız uygulamaları slip kontrol edin.
merhaba bundan 24 gun once lg g3 telefon aldım telefon daha alınalı 10 gun olmadan telefonun ekranında yarısında barkot seklinde çizgiler cıktı garantiye gönderdim 400 tl para istediler gönderdim garantiye gideli 15 gun oldu ne haber var ne birsey bu sorun nedir bilen varmı acaba geldikten sonra yine olursa tekrar 400 tl para ödemek istemiyorum yardımcı olunn
Darbe kaynaklı olabilir. Servis size neden para talep ettiğini söylemedi mi?
Kilit ekrani kilitlendikten sonra orda bir yazi cikiyor bu telefonu bulursaniz 05***************numara ile irtibata gecin diye. Ben orda yazan numaraui degistirmek istiyorum ama nasil yapabilirim internetten baktim bulamadim ve en son bu sitede buldum kebdimi lutfen yardimci olabilirmisiniz
LG G3 Kilit ekranı menüsünden “Kayıp telefon için irtibat bilgileri” menüsünden ayarlayabilirsiniz.
Merhaba lg g3 telefonda ses kaydı nasıl yapılır dersanede hocanın sesini kaydetmek istiyorum ama bir türlü ses kaydını bulamadım
Uygulamalarda ses kaydedici bulunmaktadır. Uygulamaları açıp arama kutusuna “ses” yazmanız yeterli.
merhaba iyi günler ben lg beat 4 kullanıyorum facebook da videolar otomatik açılıyor bunları nasıl kapatabilirim
Facebook’a PC’den bağlanıyorsanız ”Ayarlar” sekmesinde sol alt köşede ”videolar” sekmesini göreceksiniz. O sekmeye tıklayıp ”Video Ayarları” başlığından ”Videoları Otomatik Oynat” seçeneğini kapatarak videoların otomatik oynatılmasını engelleyebilirsiniz.
Bu uygulamayı telefonunuzda kapalı duruma getirmek istiyorsanız Android telefonlar için Facebook’tan uygulama ayarlarına girerek Video Otomatik Oynatma özelliğini devre dışı bırakmanız gerekiyor. İOS için ise yine Ayarlar menüsünden Facebook uygulamasının Ayarlar’ına girip video seçeneğini kapalı duruma getirmeniz gerekmektedir. Ayrıca tercihe göre uygulama ayarlarından ”Video Otomatik Oynatımı” kısmını açık, kapalı ve sadece Wİ-Fİ olarak değiştirebilirsiniz
Lg g3 telefonumun ön kamerası çalışmıyor parmakla kaydırma yapıyorum olmuyor ön kamera simgesi de gözükmüyor fabrika ayarlarını sıfırladım olmadı ne yapabilirim
Lg g3 d855 32gb kullaniyorum kilit ekrani acmak icik sifre belirlemiştim simdi değiştirmek istiyorum kaydirma seçeneği aktif değil kullanici bilgilerini sildim. Cihaz yöneticilerini kaldirdim ama duzelmedi yardimci olabilirmisiniz
Yeni bir kilit belirlediğinizde size tekrar şifre belirlemeniz için soracaktır. Sormuyor recovery deneyin.
Kilit ekranına koyduğum fotoğrafı yanlışlıkla sildim. Telefonun kilit ekranında aynı fotoğraf görünmeye devam ediyor. Fakat ne galeriden ne de dosyalardan fotoğrafa ulaşamıyorum. Yardımlarınızı bekliyorum.
Telefonu bilgisayara bağlayıp öyle arama yapın. Muhtemelen temp dosyalarının birindedir.
Merhaba Lg g3 d855 32 gb kullanıyorum. Arkadaşımda da aynı telefon var ona yazılım guncellemesi gelmiş ve şu an telefonu android 6.0 aynı telefon olduğu halde bana güncelleme falan gelmedi guncellemeyi kontrol ettiğimde “mevcut os sürümünde en son yazılım sürümünü kullanıyorsunuz” diyor ama benimki hala android 5.0 ne yapmalıyım
TR cihazlara henüz gelmedi. Bölge bölge dağıtılıyor.
Telefonum lg g3 beat ana ekrana farklı farklı resim koymak istiyorum nasıl yapabilirim?
Merhaba 2 ay önce carfursadan lg3 32gb aldım bugün 4,5 g, ye geçildi ama benim cihazında şebekede 4g yada Let seçeneği yok bu arada simkartim 4g uyumlu
Merhaba lg g3 stylus kullaniyorum bende ekran kilidini desen yaptim ve suan bunu kullanmak istemiyorum kaydirma yapmak istiyorum yapamiyorum.ekran kilt ayarlarina gidiyorum ordanda yapamadim kaydirma butonlari soluk renk yani tusluyorum girmiyor yardim edermisiniz lutfen.telefonumu yeni aldim format atmakta istemiyorum
Lg den android cihaz almak hayatınızın en büyük yanlışı olur kesinlikle kullanıcıyı düşünmeyen cihaz satma odaklı para tuzakları dünyaya güncelleme geldi g3 hala 5.0
Lg programi ile android 6 ya yukseltebilirsiniz.
Lgg3 beat kullanicisi olarak , sizlere kesinlikle almamanizi söylüyorum böyle telefon olmaz olsun telefon çok ısınıyor ve herşeyde bir sıkıntı çıkarıyor ben kimseye danışmadan aldığım için pişmanım , umarım sizler bu yazıyı görüp ona göre önleminizi alırsınız.
ya bende lg g3 var ama klavye çıkmıyor ve kesinlike lg almayın eski telefonum samsung s6 yı beğenmezdim müthişmiş 6 aydır kullanıyorum klavye dünden beri çıkmıyor
s6 ile g3 arasında kıyas yapılamaz zaten. kullandığınız klavye programını kaldırmayı denediniz mi?
Merhaba, lg flex 2 kullanıyorum.ekran kilidi ayarlarimda bir tuhaflık oldu. Ayarlara gittiğimde kült ayarları soluk renkte. Ayarlama yapamıyorum. Knock lock ayarını yapamıyorum.
Ekran kilidini iptal de yapamıyor musunuz? Kült ayarı nedir?
ekran kendi kendine kitleniyor ekran zaman aşımı ile alkası yok garantiye gitii geldi yine aynı
İyi günler. Benim lg g3 telefonum şarj ederken çok ısınıyor ve şarj olmuyor. Gece takıyorum şarja dört beş saat sonra bakıyorum telefon %20 civarinda anca şarj olmuş ve durmuş ayrıca çok ısınmış. Acaba sorun bataryanın değişmesiyle düzelir mi? Şimdiden teşekkür ederim.