LG G4 için 35 İpucu ve Püf Noktası

Yeni bir LG G4 sahibi iseniz doğru yere geldiniz. Her şeyden önce listemizde bulunan en iyi telefonlardan birisini satın aldınız. Daha önce yapmış olduğumuz LG G4 sahiplerinin bilmesi gereken 10 özellik yazımız ana özellikleri yazdık fakat LG G4 üzerinde o kadar fazla özellik var ki ayrı bir yazı hazırlamaya karar verdik.
Başlangıç
Sadece bir dokunuşla kilit ayarları
LG G4 hakkında bilmeniz gereken ilk şey güç tuşuna basmadan telefonu uykuya almak ve çıkarmak. Ekranın herhangi bir yerine basitçe çift dokunun ve telefonu uyandırın.
Benzersiz bir vuruş deseni ile telefon kilit ayarları
Akıllı telefonlar için güvenlik olmazsa olmazlardandır. Cihazınızda kişisel bilgiler bulunur ve kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi gereken önemi veriler içerir. LG G3 ile gelen Knock Code özelliği nasıl aktif edilir size anlatalım.
1. Ayarlar > Ekran > Kilit Ekranı
2. Dokunarak Knock Code’u etkinleştirin
3. Hatırlayacağınzı kolay bir desen seçin. 3 dokunuş ile 8 dokunuş arası bir şifre seçebilirsiniz
4. Devam edin ve aynı desenei onaylayın
5. Daha onsra Knock Code’unuzu unutursanız kurtarmanız için gereken şifreyi oluşturacaksınız
6. Hepsi bu kadar.
Telefonunuzu bekleme modundan çıkarmak için sadece ekranda seçtiğiniz Knock Code’u uygulamanız yeterli. Knock Code yanlış girilirse ekran açılacak fakat bu ekranın üzerinde kodunuzu girebileceiğiniz kare bir ekran karşılayacak.
Alışkanlıklarınızı öğrenen telefon
LG G4 ile gelen bir yenilikte Akıllı ayarlar oluşturabilmek. Bu ayarlar ile bulunduğunuz ortamdaki aksesuarları eşleştirebilir ve ne yapacağına karar verebilirsiniz. Mesela işyerine geldiğinizde zil sesi kısılabilir, eve gidince Wifi otomatik olarak etkinleşebilir. Bu mutlaka kullanmak isteyeceğiniz önemli özelliklerden.
1. Ayarlar > Akıllı İşlevler > Akıllı Ayarlar
2. Evde, dışarıda ve aksesuar seçenekleri göreceksiniz.
3. Açılan menüden kolaylıkla telefonun neredeyseniz ona göre davranmasını belirleyebilirsiniz.
Bu özellik uydu üzerinden lokasyonunuzu kullanır. Bu özelliğin çalışabilmesi için Ayarlar > Genel > Lokasyon / Yerlerim menüsünü aktif hale getirin.
Gerektiği zaman ekran kilitlemeyi devre dışı bırakın
Cihazınızın akıllı taraflarından birisi de dilediğiniz bölgede (iş, ev, okul) telefon kilidini iptal etmesi. Güvenli olduğunu belirlediğiniz yerlerde telefon kilitlerini devre dışı bırakabilirsiniz. Bu güvenli kilitleme yöntemi telefon cebinizde iken istemediğiniz aramalar yapabilir. Dikkatli olmalısınız.
1. Ayarlar > Ekran > Kilit Ekranı > Smart Lock seçin
2. Geçerli şifrenizi / deseninizi girin
3. Akıllı kilitlerden birisini seçin.
Güvenilen cihazlar: Mesela bir bluetooth kulaklık kullanıyorsanız telefona güvenilir cihaz olarak ekleyebilirsiniz. Arabanızın bluetooth'una bağlıysa arabaya geldiğinizde telefon kilidi iptal olacaktır.
Güvenilen yerler: Konumunuza göre güvenilen bölgeler seçebilir ve telefonun o bölgelerde kilitsiz kalmasını sağlayabilirsiniz. Uydu kaynaklı olduğu için sapmalar olabilir, çok güvenli değildir. Ayrıca 80m çapında işlem görür.
Güvenilir yüz: Telefonunuza güvenilir yüz olarak kendinizi eklerseniz sizi gördüğünde otomatik açılacaktır. Fena çalışmıyor diyebiliriz.
Güvenilir ses: Bu özellik ülkemizde henüz desteklemiyor.
Üzerinizde olduğunu algılama: Bu özellik cihazınızın ivme ölçerini kullanır. Harekete duyarlıdır. Hareket yoksa kilitli kalır. Fakat başkası içinde aynı işlemler geçerlidir.
Ayarlar sayfasının görünümü değiştirin
Genel 4 sekmeli ayarlar sayfasını sağ üst köşedeki menüden eski stil hepsini aşağıya sıralayacak şekilde Liste Görünümünde kullanabilirsiniz.
Kayıp ya da çalıntı LG G4 bulma
Yepyeni telefonunuzu kaybetmek korkunç bir şey olurdu. Nyese ki Android tam bu durumlar için harika bir hizmet vermektedir. G4 önceden yüklenmiş Android Aygıt Yöneticisi olarak isimlendirilen program ile birlikte gelir. Telefonunuz kaybolur ya da çalınırsa bu web sitesine gidin. Google hesabınızla oturum açın ve telefonunuzun nerede olduğu uydu yoluyla bulun. Ayrıca uzaktan cihazınızı kilitleyebilir ve verilerini silebilirsiniz.
Android kayıp ve çalıntı telefon bulma yazımızı okuyun detaylı bilgi edinin.
Kayıp çalıntı Android telefonu bulma
Ekran görüntüsü almak
Ekran görüntüsü alma akıllı telefonların en temel özelliklerinden birisidir. LG G4 ile bu işlemi yapabilmek için bir kaç seöeneği vardır
1. Güç tuşuna basılı tutun ve ses kısma düğmesine basın.
veya,
1. Hızlı ayarlara geçiş yapmak için üst menüyü getirin.
2. QuickMemo simgesine basın.
3. Ekran görüntüsünü almak için ve üzerinde oynama yapmak için kullanabilirsiniz.
Quick memo kısayolunu telefonuzun ana menü tuşlarına da atayabilirsiniz.
1. Ayarlar > Ekran > Ana Ekran Dkounmatik Tuşları
2. Tuş kombinasyonunu seçin
3. Bara en fazla 5 adete kadar tuş sürükleyin
4. Değişiklikler hemen barda gözükecektir
5. Ayrıca tuşlar için renk seçimi yapabilirsiniz
ÖZELLEŞTİRME
Hızlı kilit ekranının içine uygulamalar atayın
Kilit ekranına kısayollar ekleyerek favori uygulamalarına kolayca geçiş yapabilirsiniz.LG G4 ile kilit ekranına 5 taneye kadar uygulama ekleyebilirsiniz.
1. Ayarlar > Ekran > Kilit ekranı
2. Kısayollara inin
3. Bir kısayola dokunun ve listeden uygulamayı seçin.
4. Başlatmak için kilit ekranında kısayolları yukarı kaydırın.
Kilit ekranı animasyonunu değiştirin
LG kilit ekranınızı değiştirmeniz için 5 farklı tasarım sunmuştur. Bu animasyonlar sadece kaydırma ile ekran açılışlarında geçerlidir. Akıllı kilitlerde böyle bir animasyon yoktur.
1. Ayarlar > Ekran > Kilit ekranı
2. Ekran açma efektlerine gidin
3. Hula hop, çember, mozaik, ışık parçacıkları ve vektörel efektlerden birisini seçebilirsiniz.
Duvar kağıtları ile telefonunuzu özelleştirin
Duvar kağıdı değiştirme LG G4 kişiselleştirmenin en kısa yollarından birisidir. Ekranın boş bir yerini basılı tutun ve sağ taraftaki duvar kağıdı menüsünü seçin. Animasyonlu duvar kağıtlarını seçebilirsiniz ve kendi fotoğraflarınızdan bir demet oluşturabilirsiniz.
Uygulamaları açmadan gerçek zamanlı bilgi alın
Eklentiler Android'i gerçekten benzersiz kılan özelliklerden birisidir. Başka hiçbir mobil sisteminde böyle harika eklentiler yoktur. Genelde ana uygulama ile beraber gelirler. Widget ekranına kısayoldan ulaşmak hemen ekrana eklemek için ekranda boş bir yeri tıklayın.
Aşağıda açılan menüden uygulamalar, eklentiler ve duvar kağıtları menüsü açılacak. Buradan ekranı kaydırarak telefonunuzda bulunan bir çok eklentiye anında ulaşabilirsiniz. Tıkladığınız anda uygulama ve eklenti anında ekranda kısayol olarak belirecektir.
Ana ekrana yeni bir sayfa ekleme
Ana ekranda hava durumu eklentisi varsa diğer bir sayfa da ekranı iki parmağınızla kaydırma yapın. Üstünde + işaret olan boş ekranlar gelecektir. Eğer ekran büyüyorsa zoom açıktır tam tersi tarafa kaydırın. 8 adete kadar ekran ekleyebilir ve kaldırabilirsiniz. Kaldırmak için ekranı basılı tutup çöp kutusuna sürükleyin.
Akıllı bülteni kapatma
Ana ekranda ekran ekleme yaparken farkettiğiniz gibi akıllı bülten ekranını da görecekiniz. Bunu kapatmak için aşağıdaki ayarlara gidin.
1. Ayarlar > Ekran > Ana ekran
2. Smart bulletin kapatın
Bir simge paketi olmadan simgeleri özelleştirme
Android üzerinde simgeleri özelleştirmek için bir kaç yol vardır. Çoğu kişi simge değiştirmek için 3.parti bir uygulama kullanır. Fakat LG bu işi kolaylaştırdı.
1. Simgeyetitreşim hissedene kadar basılı tutun.
2. Parmağınızı kaldırın ve uygulama simgesinde mor bir fırça gelene kadar bekleyin.
3. İşarete basın ve simge değiştir ekranına ulaşın.
4. LG tarafından önceden yüklenmiş simgelerle değiştirebilir veya kendi seçtiğiniz resimlerden yükleyebilirsiniz.
Klasörleri özelleştirme
Uygulamalar için klasörler oluşturabilirsiniz.
Uygulama ana ekranında sağ kısımda 3 nokta ile ayarlara giriş yapın. Açılacak menüde dilediğiniz gibi klasör oluşturabilir ve bu klasörlere tekrar tıklayınca renklerini ayarlayabilirsiniz.
Hızlı ayarlar
Bildirimleri görmek için ekranı aşağıya kaydırın. Hızlı ayarların sağa kaydığınız göreceksiniz. Bu menü hızlı ayarlar olarak adlandırılıyor. Bu hızlı ayarlarda öncelikle nelerin gösterilmesini istiyorsanız en sağ tarafından bulunan düzenle butonuna tıklayın. Açılan menüde istediğiniz kısayolu soldan basılı tutarak öne çıkarın veya kutuyu boşaltarak gösterimi iptal edin.
Tarzınıza uygun klavyeyi seçin
LG'nin varsayılan kalvyesi özelleştirilebilir bir üründür. Boyutu ve görünümü istediğiniz şekle ayarlanır.
1. Ayarlar > Genel > Dil ve giriş
2. Aşağıya kaydırın ve LG KLAVYE'nin sağ taraftaki dişli çark simgesine tıklayın
Klavye yüksekliği ve düzen: Bu menüye girdiğinizde klavyenin ekranda ne kadar yer kaplayacağını ayarlarsınız.
Klavye temasında siyah ve beyaz olmak üzere iki seçim yapabilirsiniz.
Klavye ayrıldı menüsünde kalvye açıken sağa ve sola çekince ikiye ayırabilrisiniz.
Tek elle kullanma menüsünde klavyeyi sağa veya sola çekebilirsiniz. Solaklar için güzel bir deneyim.
QWERTY düzeninde kalvye ekranına istediğiniz bir kısayolu atayabilirsiniz.
Navigasyon düğme rengini değiştirin
G4'ün alt ekran navigasyon tuşları için iki renk seçimi mevcuttur.
1. Ayarlar > Ekran > Ana Ekran Dkounmatik Tuşları
2. Bu menüden renkleri ayarlayabilirsiniz.
Yine aynı menüde tul kombinasyonunu özelleştirin.
1. Tuş kombinasyonunu seçin
2. Bara en fazla 5 adete kadar tuş sürükleyin
3. Değişiklikler hemen barda gözükecektir
Hareketler
Ses tuşları ve hızlı uygulama atama
LG telefonların en ikonik özelliklerinden birisi arka kısımda bulunan fiziksel tuşları. Bu tuş seçeneği hala ve sadece LG telefonlarda bulunuyor. Kimileri ön kısımda diziksel tuş olmamasının iyi olduğunu savunurken kimileri de sanal tuşlarla daha iyi kullanım keyfi yaşadıklarını söylüyor. Kasa ekran oranı oldukça iyi olan LG’nin sanal tuşlar hakkındaki seçimi bizce de çok iyi bir deneyim sunuyor.
Arka fiziksel tuşlarda ise ses ksıma / açma ve telefonu kapatma tuşları bulunuyor. Bu tuşlara farklı özellikler atamanız da mümkün.
1. Ayarlar > Genel > Kısayol Tuşu
2. Menüyü aktif hale getirin.
LG G4 yeni UX 4 arayüzü kullanıyor fakat LG G3’ün özelliklerini de hala barındırıyor. Bu özelliklere doymadıysanız LG G3’ün yeteneklerinide bakmak isteyebilirsiniz.
Saat ve bildirimlere hızlı göz atın
Zaman bildirimlerini hızlıca almak için bir LG G4 ipucu. Ekran kapalı olduğunda size saati ve durum çubuğunu göstermesi için telefonun üstünden aşağıya doğru kaydırın.
Kamera
Kamerayı basitleştirin veya gelişmiş kontrolleri açın
LG kamera uygulaması basit veya dilediğniz gibi gelişmiş özelliklere sahip menü ile kullanılabilir. Sadece odaklanmak ve dotoğraf çekmek için bir menü kullanabilirsiniz. Böylece karmaşık bir menü gider ve sade bir menü gelir. Otomatik flaş modu ve bir kaç hızlı ayar ekler. Manuel mod ise ileri seviye kullanıcılar içindir. Bu menüde odak, ISO, enstantane hızı gibi bir çok özellik bulunur.
1. Kamerayı açıjn ve 3 noktalaı menüye girin.
2. Açılır mneüden istediklerinizi seçin.
En iyi ve hızlı çekim için otomatik modla fotoğraf çekin
Otomatik mod bir çok kullanıcı için en iyi moddur.
1. Auto modlu dişli çark simgesine tıklayın
2. Ana menüden ızgara simgesine dokunun
Uzaklardan selfie alın
LG G4 kameranın en iyi özelliklerinden birisi de Gesture shot kullanın. Selfie pozunuzu ayarlayın ve eliniz yumruk şeklinde olsun. Avuçlarınızı açtığınızda kamera çekim yapacaktır.
1. Pozunuzu alın ve ekranda elinizi takip edin.
2. Bir fotoğraf için bir yumruk açın. 3 saniyelik bir zamanlayıcıdan sonra çekim yapacaktır.
3. 4 tane çekim yapmak için elinizi arka arkaya iki kere yumruk yapın.
Fotoğraf çekmek için "peynir" demeniz yeterli
Otomatik modda yapabileceğiniz başka bir harika özellik. Kameranın deklanşörüne basmadan ses ile daha iyi fotoğraflar çekebilirsiniz.
Smile (smayl) gülümse
Chees (çiiz) peynir
LG (elci)
Kimche (kimçi)
1. Kamera menüsünde çark simgesine tıklayın
2. Açılan menüde yüz simgesine tıklayın
İki yüz bulunan menüde ise resminizdeki ayna efektini kaldırır.
Güvenlik ve Performans
Alan temizlemek için Akıllı Temizleme kullanın
Zamanala alanınız dolacaktır. Ne olduğunu bilmediğiniz şeyler bile telefonunuzun alanını doldurabilir. İndirme klasörü, geçici dosyalar ve önemsiz bir çok şey. Bunları temizleyerek daha önemli şeyle riçin depolama alanınızı arttırabilirsiniz. LG bunun için akıllı temizlik yani Smart Cleaning isimli bir uygulaması var.
1. Ayarlar > genel > Smart Cleaning
2. Mneüye girince boş ve dolu alanları görebilir geçici dosyaların, indirme klasörünün ve boş uygulamaların durumunu takip edebilirsiniz.
3. Temizlemek istediğiniz uygulamları seçin ve temizliği başlatın.
Hafızayı genişletin
LG G4 üzerinde hafızanız doluyorsa SD KART ile hafızayı genişletebilrisiniz. Samsung ve HTC amiral gemileri bir çok hayranını dehşete düşürerek genişletme sçeneği sunmadı. Fakat LG G4 üzerinbde hala genişletilebilir hafıza desteği vardır. 128GB'a genişletme yapabilirsiniz.
Daha iyi pil ömrü alın
Akıllı telefon kullanıcılar pillleri azaldığında değişik yollara başvurular. Telefonu uçak moduna alma ya da manuel olarak özellikleri kısma gibi seçenekleri vardır. LG G4'ün pildeki enerjiyi son damlasına kadar kullanma ayarı vardır. Ayrıca gelişmiş bir güş tasarruf modu var. Bazı ayarlar gerektirebilir.
1. Ayarlar > Genel > Pil ve güç tasarrufu
2. Pil tasarrufunu açın
3. İsterseniz şimdi ya da ne zaman pil tasarruf moduan geçeceğini belirleyin.
Meraklı gözlerden fotoğraf ve videolarınızı koruyun
Telefonunuzda bazı hassas fotoğraf ve videolarınız bulunabilir. Onları güvende tutmak için içerik kilidini kullanabilirsiniz.
1. Ayarlar > Genel > Güvenlik
2. İçerik kilidini seçin.
3. Bir güvenlik sistemi kurmanız istenecektir, ayarlayıp devam edin.
Artık kilit ayarlarını açtınız, şimdi dilediğniz resim, video veya notu üstüne basılı tutarak yada sağ taraftaki ayarlardan kilitleyebilirsiniz.
Kilitli dosyalara yeniden ulaşmak için yine sağ tarafta 3 noktalı kısımda kilitli dosyaları gösteri tıklayın. Şifrenizi girin ve dosyaları geriye getirin.
Misafir kullanıcılara sınırlı uygulama erişimi verin
Bir akıllı telefon bir çok özel bilgi ile doludur. Bu sepeble birden fazla güvenlik ihtiyacı doğabilir. İşte bu sefer Ekran pimi özelliğindne bahsedelim.
1. Ayarlar > Genel > Güvenlik
2. En aşağıda ekran pimi özelliğini aktif edin.
Şimdi son açılan uygulamaları lsiteleyince sağ alt kısmında bir pin göreceksiniz. Bu pine bastığınızda ekranda sadece o uygulama kalacaktır ve başika bir menüye gitmez. Anlı olarak telefon paylaşımı yaptığınız durumlar için oldukça etkili bir özelliktir.
İptal etmek için geri ve son uygulamalar tuşlarına aynı anda basılı tutun.
Başka bir kullanıcı hesabı ekleyin
Misafir kullanıcı özelliği Android 5 gelmeden önce LG G3 ile gelen bir özellik idi. Fakat Android 5 güncellemesi ile bu özellik gelince LG kendi uygulamasını iptal etti. Açıkçası LG'nin uygulaması daha iyi çalışıyordu. Ayrıca misafir ekle dışında kullanıcı ekle özelliği de gelmiş oldu.
Bu yeni kullanıcı ekle özelliği ile tek bir cihazı birden fazla kişi kullanabiliyor. Mesela telefonunuzu çocuklarınız da kullanıyorsa onlar için misafir modunu açabilirsiniz. Fakat tam yetkili bir kullanıcı eklemek istiyorsanız bunu kullanıcı ekle menüsünden yapmalısınız.
1. Hızlı bildirimler menüsü açın ve sağ üstte bulunan profil ikonuna tıklayın.
2. Dokunarak kullanıcı ekleyin.
3. Otomatik olarak yeni kullanıcı hesabına geçecektir.
4. Daha sonra hesapları ayarlayın.
Diğer güzel özellikler
Uzaktan kumanda olarak LG telefonunuzu kullanın.
Uzaktan kumanda için genellikle 3.parti bir uygulama indirilir. Fakat LG uzaktan kumanda için harika bir uygulama geliştirmiş. Kızıl ötesi ile çalışan bu uygulama kumandanızın tamamen özelliklerini alabiliyor. Kendi özel kumandanızı yapabiliyorsunuz. Tv kumandası ile Digitürk kumandasını kullanabiliyorsunuz.
1. Qremote uygulamasını açın.
2. + Simgesine dokunun.
3. Kontrol etmek istdiğiniz cihaz türünü seçin.
4. Listeden model seçin.
Baız kumadalar düzgün çalışmayabilir. Bunun için sağ taraftaki 3 noktalı ayar menüsüne geçin ve uzaktan tuş eşleştirin.
LED Bildirimleri kapatın
LG G4 üzerinde led bildirimler bulunmaktadır. Baız insanlar bu bildirimleri severken bazıları da nefret eder. Gecenin bir ortasında yanıp sönen ışık durduk yere tedirginlik yaratbilir. Neyseki LG bu ışıkları iptal etmek için ayar bırakmış.
1. Ayarlar > Ekran > Bildirim Ledi
2. Aktif ya da pasif yapın
Kesintileri ayarlayın
Günün belli saatlerinde rahatsız edilmek istemiyorsanız bu özelliği çok seveceksiniz.
1. Ayarlar > Ses > Bildirimler Rahatsız Etmeyin menüsüne gidin
2. Haftanın belirli günü ve saatini ayarlayın
Q Slider ile ekranda fazla uygulama açın
1. Bildirim menüsünü aşağıoya indirin ve QSlide özelliğini aktif edin.
2. Uygulama seçin ve seçtiğiniz uygulama hemen ekranda gözükecektir. Dilerseniz açılan barı sağa sürükleyin daha fazla uygulama göreceksiniz.
3. Düzenle menüsüne tıklayınca QSlide uygulamalarının sırasını değiştirebilirsiniz.
4. Açık olan uygulamanın üzerinde rahat kullanım için saydamlaştırma menüsü bulunmaktadır.
Ayrıca QSlide uygulamasını telefon navigasyon tuşlarına ekleyebilirsiniz.
1. Ayarlar > Ekran > Ana Ekran Dkounmatik Tuşları
2. Tuş kombinasyonunu seçin
3. QSlide’ı bara sürükleyin.
Aynı ekranda iki uygulama kullanın
Multi-tasking yani aynı ekranda iki işlev özelliği ile aynı anda hem video açabilir ve internet üzerinde gezinebilirsiniz. Çift pencere modu bütün uygulamaları desteklemiyor.
1. Geri tuşuna uzun basın
2. Üst kısımda gösterilecek uygulamayı seçin
3. Alt kısımda görüntülenecek uygulamayı seçin
4. Hangi uygulamanın daha fazal yer kaplayacağını ayarlayabilirsiniz
Telefonu kolay modda kullanın
Herkes için değil fakat ihtiyaç dahilinde kullanılma ihtiyacı doğabilecek bir ekran çeşidide Easy Home özelliğidir. Bu özelliğie şu gözle bakabilirsiniz. Eğer Nokia Symbian üzerinde böyle bir telefon çıkarsaydı nasıl olurdu? Ben gerçekten Android ve ya iOS olmasaydı Symbian'ın gelcebileciği son nokta olarak bu kolay ekranları görüyorum.
Bu ekranda ayrıca fontlar büyür. Genellikle teknoloji için zamanı dolmuş kişiler kullanabilir. Belki de kullanamaz.
LG G4 ile yavaş kamera çekimi nasıl yapılır?
Kamera ayarlarında çark simgesini tıklayın ve aşağıdaki resimde bulunan menüleri takip edin.
Yazımız biraz uzun oldu ama diğer eksik gördüklerinizi ve sorularınız için sorucevap.petabayt.com adresini kullanabilirsiniz.
Teşekkürler..
LG G4 kullanıcısı olarak kamera deklanşör sesinden rahatsız oluyorum ve deklanşör sesini kapatma özelliğini bulamıyorum her telefonda olmasına rağmen şaşırtıcı bir durum yardımcı olursanız memnun olurum iyi günler diliyorum..
Kamera deklanşör sesi kapatma G3′ modelinde de yoktu. Sadece telefonu titreşime alırsanız kapanır.
G4 selfie cubugundaki tus calismiyir ne yapabilirimmm
Samsung telefonlarda olan akıllı bekleme özelliği bu telefonda var mı? Bulamadım.
Ekran ayarlarında “akıllı ekran” menüsünü aktif ederek açabilirsiniz.
“Ekran ayarlarında “akıllı ekran” menüsünü aktif ederek açabilirsiniz.” Demişsiniz. Ekran ayarlarında akıllı ekran diye bir şey yok bende bulamadım bu özelliği..
LG G3 konusu ile karıştırdım, haklısınız menü yok G4 üzerinde. Bu ayar sanırım bazı modellerde uygulama olarak gözüküyor. Fakat aktif / pasif özelliği bulunmuyor.
Bütün uygulamaları listele diyerek kontrol edebilirsiniz.
http://www.petabayt.com/wp-content/uploads/2015/09/Screenshot_2015-06-13-08-31-34.jpg
merhablar lg g4 kullanıcısıyım fakat rehberdeki numaralar kayboluyor kappatıp açınca geliyor fakat tekrardan gidiyor bana bu konu hakkında yardımcı olurmsuunuz lütfn..
lg g4 smart cleaning uygulaması emizle dediğimde durdu hatası veriyor ne yapabilirim?
telefonu alalı on gün olmadı sarj ellilerdeyken birden kapanıp 3 lerde açılıyo tasarrufu açınca 15 oluyo bunu üç kere tekrarladı ayarlardan yapabileceğim bir şey mi yoksa servise mi vermeliyim
bi kerede 20 deyken yaptı kapanmadı ama yuzde 3 olup yavas yavas eski sarjına geliyo güç tasarrufuyla alakalı normal bi durum mu acaba
Servise verin pil sorunu olabilir.
LG g4 yeni aldım.Ekran aydınlatması ya da ışığı durduk yerde kapanıyor.Belli bir süre sonra geri açılıyor.Fabrika ayarlarına döndüm yine açılmadı.yardımcı olursanız sevinirim.
android sürüm 5.1. telefonumda rahatsız etme özelliği yok.bütün yolları denedim. ne yapmam gerekiyor?
Ayarlar > Ses > Bildirimler Rahatsız Etmeyin menüsü yok mu?
ana ekranıma kilit koydum desen bazen desenı gırdıgımde ekrar kararıyor ve tekrar guc duymesıne basıp gırıyorum. ve çoğıu zaman çift tıklama ile akranım açılmıyor neden
O an aktif olan bir uygulama buna sebep oluyor olabilir. Kullanmadığınız uygulamaları kontrol edin ve smart cleaning menüsünden temizlik yapın.
özkan
ben lg g4 almayı düşünüyorum ön flası var mı bilgi verirseniz
Benim bildirim ledim açılıp kapanmiyor dediğinizi uyguladim ama olmuyor
lg g4 kullanicisiyim. arama yada sms lerde flaş yanıyo.telefon görüş mesi esnasında da gelen çağrı ve sms lerde flaş yanıyo. bunu nasıl kapatabilirim. yardım edermisiniz?
Lg g4 te on kamera acikken niye tam ekran olmuyor ?
16;9 yap olur
FLASH OZELLIGINI KULLANMAZSANIZ ON KAMERADAN FOTOGRAF CEKERKEN EKRAN TAM EKRAN OLUR
G4c kulaniyom telfona sms veya arama gelince flahs acilip kapaniyor nsil bnu iptal edebilirim yrdici olrsaniz cok sevinirim
Ayarlar > Genel > DUYMA mneüsünden uyarılar yanıp sönsün seçeneğini iptal edin.
Merhabalar ben lg gr kullanicisiyim. Ayarlar kismindan ekran kismina girdim. Ana ekran dokunmatik tusuna bastim. Ordan menu dokunmatik tuslarini gizle bölumune tikladim. Tus kombinasyonum (geri tus, orta tus, ve uygulamari temizleme) onlar gizlendi yani sabit kaldi. Onceden oyle sabit durmuyodu elimi assagi yukari yaptigimda tus kombinasyonu oynuyodu yani bazen gizleniyodu bazen gizlenmiyordu. Sabit kalmasi ekranimi kucuk gosteriyor eski halini istiyorim nasil duzelte bilirim… Lutfen yardim edin..
http://sorucevap.petabayt.com/736/tus-kombinasyonum-sabit-kaldi
merhaba lg g4 kullanıcısıyım bir hafta oldu telefonu alalı fotograflar geciş yaparken kare kare netleşiyo bu bi bozuklukmu? servisemi vermem gerekir ?
kameranın verilerini de temizledim yine de düzelmedi
Fotoğrafların pikseli büyük olduğunda normaldir bu durum. Telefonu çok yavaş çalıştırıyorsa yedek alıp recovery yapın.
Uygulamalari ve guncellemeleri yaparken sorun olustu hata veriyor indirme yapmiyor yeni aldim teli ve hic bir uygulama indiremedim yardimci olursaniz sevinirim simdiden tesekkurler..
Telefonu fabrika ayarlarına alıp tekrar deneyin.
4 ay önce lc g4 c aldim hic bir sıkıntı yoktu bir kere betona dusurdum tekefonum yavaslamaya basladi arama yaparken aranan kisi gec gelio ne yapmaliyim lütfen yardımcı olun
Fabrika ayarlarına aldınız mı hiç?
Merhaba kardesimle beraber g4 aldik on kamerada tum ayarlar ayni olmasina ragmen kardesimin telefonu benim telefona göre bulanik cekiyor ne yapmaliyiz
Donanım sorunu olabilir, yeni aldıysanız iade hakkınızı kullanın.
Telefon caldiginda veya mesaj geldiginde ses gelmiyor dun aldim telefonu sarj çok çabuk bitiyor
yukarda yazılana göre denedim klasörlerimi kilitleyemiyorum yardımcı olur musunuz?
Eda Hoca ben de kilitleyemedim
Merhaba G4 kullanıyorum fakat birini aradığım zaman kulagima koyuyorum ekran siyah oluyor ve görüşme sırasında aramayı sonlandıramıyorum güç düğmesini arama sırasında kapatmasi için aktif hale getirdim oda işlev görmüyor milleti aradığımda ulaşamayınca aramayı sonlandiramiyorm sinyal sesine kadar kapatamıyorum
2 ay once lg g4c aldim suan cook yavasladi donuyor en onemlisi alarm kendiliginden kapaniyor ne yapmam lazim
YA ARKADAŞLAR BEN TELEFONU KAPALI BİR ŞEKILDE ŞARJA TAKIYORUM TELEFON BELLİ BİR SÜRE SONRA KENDİLİĞİNDEN AÇILIYOR NE YAPMALIYIM
Selam kardes bende lc g4 var ben bunda desen sifresi koydum ondan sonra ilk 3 secenekteki guvenlik secenegini kullanamiyorum ( yonetici sifreleme ilkese veya kimlik bilgileri bellegi tarafindan devre disi birakildi diyor) ne yapmam lazim
Abi sarjı hemen biter çünkü 2 klık bi ekranı var sarjı hemen biter 3000 mAH olmasına rahmen yetmıyor tasarruflu kullanın :)) mesela aldım 5 gün oluyo sarjını nerdeyse 2 günde bir bitiriyorum suanda %46 ve yarın öğlene kadar yeter bana bu 🙂
Ben klavye rengimi değiştirmek istiyorum eski telefonuma play stor dan bir uygulama yüklemiştim orada oldu fakat ayni uygulamayi bu telefona yukleyince aktif hale gecmedi onun icin internetten arastirdim klavye rengini degistirmek icin sizin dediginiz yontemi uyguladim sadece iki secnek var siyah ve beyaz sizin yuklediginiz fotograftaki klavyekirmizi buna nir cozum bulabilirmisiniz
Fotoğraf rengi ile oynanmıştır, aslında kırmızı değil.
Lg g4 kullaniyorum album gizlemek istiyorum fakat quickmemo icin gizliyor albumu nasil gizleyebilirim?
Lg g4 kullaniyorum albumgizlemek istiyorum fakat quickmemo o icin gizle diyo ve gizlenmiyo albumu nasil gizleyebilirim
Sarj dolu oldugu halde resim cekerken kapaniyo tekrar kendiliginden aciliyo nedir sorun
Fabrika ayarlarına alın tekrar deneyin.
lg g4 andoid 6 gücellemesi geldi şu an telefonum android 6
. Ayarlar > Ekran > Kilit ekranı
2. Ekran açma efektlerine gidin
3. Hula hop, çember, mozaik, ışık parçacıkları ve vektörel efektlerden birisini seçebilirsiniz. bu dediğiniz yok yardımcı olabilir misiniz
Her kilit biçiminde çıkmaz. Kaydırma yaparsanız çıkacaktır.
Mrb bende yeni aldım LG G4 ü fakat sarja taktıgımda ve oyun oynadıgımda aşırı ısınma yapıyor ne yapmam lazım.
Şarjda ve oyunda ısınması normal. Isınmadan kaynaklı yeniden kapanma ve renk değişiklikleri yaparsa sorun olur.
lg g4 şifreli dosyaların şifresi nasıl değişir?
lg g4 fotoğraf çekerken sizin dediğiniz gibi peynir yada gülümse diyorum türkçe foto çekmiyor ne yapmam gerek?
Cheese (çiiz) dener misiniz?
Merhaba.2 aylik g4 kullanicisiyim 1 hafta once arkadasim aldi guc tasarrufuna gecince benimki turuncu oluyo alt ust taraf ama arkadasiminkinde olmuyo neden acaba
Merhaba.Arkadasimda ve bende g4 var benimki guc tasarrufuna gecince alt ve ust taraf turuncu oluyo ama arkasiminkinde olmuyo sadece sol ustte logosu cikiyo neden acaba
G4 aldim daha bir hafta olmadi aldigim gun donma oldu zaman zaman yine dondu pilini çıkarip takmam gerekiyor.telefonu servisine gondersem mi.donunca rkran ve arkadaki tuslar calismiyor
Güncellemeleri kontrol edin varsa yükleyin, fabrika ayarlarına dönmeyi deneyin. OLmuyorsa tabi ki servise gönderin.
Alarm tonu basıldığında gerekli bir izni devre dışı bıraktiniz diyor nasıl iptal edip alarm tonlarina ulaşirim
LG g4 un görüntülü aramasini nerden bulurum
Görüntülü arama için viber gibi uygulamaları indirmen gerekiyor. Normali yok.
Merhaba.Smart Cleaning yanlislikla resimler ve video sildi.Geri nasil kurtarabilirim?
Selam. Lg g4 kullaniyorum. Feneri acmak istedigimde, “Flas kullaniliyorken flasi kullanamazsiniz” diye uyari yazisi cikiyor. Neden?
HDR kapalı iken dener misiniz?
Merhaba.silenen dosya hakkinda cevap alamadim.Yardimci olurmusunuz.
Hafıza kartından ise recuva programını kurup deneyebilirsiniz. Hafıza kartını pc ye takıyorsunuz ve recuva ile taratacaksınız. Dosya telefon hafızasında ise fazla yolu yok. https://www.piriform.com/recuva/download
Merhaba.benim sorunum kamera üzerinden fotoğraflara bakamamam.örneğin selfi çektiniz.sağ alt köşede yuvarlak şekilde son çektiğiniz foto gözükür oraya tıkladığınızda son çekmiş oldunuz fotoya geçiş yaparsınız ve sağa sola çektiğinizde daha önce çekmiş olduğunuz fotoğraflara da bakabilirsiniz.benim sorunum da işte burada.ben o yuvarlak kısma tıkladığımda sadece son fotoğrafı görebiliyorum sağa sola çektiğimde daha önceki fotoğraflarıma geçiş yapamıyorum.hatırladığım kadarıyla o ekranda çöp kutusu simgesi filan da vardı o da gözükmüyor.silmek için veya daha önceki fotoğraflarıma bakabilmem için kameradan çıkıp galeriye gitmem gerekiyor.acaba kamera üzerinde fotoğraflara bakma seçenekleri gibi bir ayar kısmı mı var ben onları bozdum anlamadım.yardımcı olur musunuz.
Ayarlardan tüm uygulamaları listeleyin ve galeri dahil fotoğraf uygulamalarınızın ön belleğini temizleyin. Sadece bir ihtimal işinize yarayabilir. Kullanmadığınız fotoğraf uygulamaları varsa kaldırıp tekrar deneyin. Olmazsa en iyi çözüm recovery yapmanız.
PetaBayt çok çok teşekkür ederim.Yaklaşık bir haftadır düzeltmeye çalışıyordum ama yapamamıştım tekrardan çok teşekkürler.
Lg4 güvenlik modundan çıkamıyorum. Telefonu kapattım pilini soktum taktim aynı fabrika ayarlarına aldım aynı .ne yapmaliyim
Cihaz kapalı iken, arka kısımda bulunan ses kısma ve güç tuşlarına aynı anda basın. Güç+Ses Kısma Ekranda Lg logosu göründüğünde ise parmağınızı güç tuşundan çekip hemen tekrar basın ve bekleyin. Çıkan ekrandan sonra bir şey yapmayın ve cihazı yeniden başlatın. Eğer düzelmezse yukarıdaki işlemleri tekrar yapın ve recovery atın. Yazılımda sorun olabilir, formatta düzelecektir.
Quik memo+ uygulamasını yanlışlıkla sildim. Geri nasıl yukleyebilirim 🙁
Bu adresten indirebilirsiniz. https://www.sendspace.com/file/4v4b96
Bazilarini yapamadim mesela su ekran dondurma olayi olmadi…kisiyel gore zil atayamiyorum…naptiysam olmadi…g2 nin gozunu seveyim misafir modu vardi deseni farkli yapinca hemen oluyordu…
Menüde gizlenen uygulamalari nasıl görünur hale getirebiliriz ??
Lg g4 5 aydir kullaniyorum. Son gelen guncellemeden sonra kamera hata vermeye basladi hic acilmiyor. Telefonu kapatip acinca. Bi ara calismaya basliyor sonra yine ayni hatayi veriyor. Su an ise hic acamiyorum fabrika ayarlarina dondum fakat ayni hatayi vermeye devam ediyor ne yapmam gerekiyor.
Merhaba G4 kullanıyorum fakat birini aradığım zaman kulagima koyuyorum ekran siyah oluyor ve görüşme sırasında aramayı sonlandıramıyorum güç düğmesini arama sırasında kapatmasi için aktif hale getirdim oda işlev görmüyor milleti aradığımda ulaşamayınca aramayı sonlandiramiyorm sinyal sesine kadar kapatamıyorum
Lg ilk defa kullaniyorum ve health agent uygulamasini yanlislikla sildim nasil geri alabilirim?
Ayarlar, ekran, smart bulletin yolunu takip edin
MERHABA K10 KULLANIYORUM BUTUN SİTELERE BAKTIM AMA BULAMADIM ÇİFT EKRANA DOKUNUNCA TUŞ KİLİDİ AÇILMA VAR ONU KAPTMAK İSTİYORUM ACABA NASIL KAPATABİLİRİM BU ÖZELLİĞİ
Ayarlar > Ekran > Kilit ekranı menüsünden kilitleri değiştirebilirsiniz.
merhabalar knock code uygulaması kısa bir süre önce uyguladım üst üste pek çok kez yanlış şifre girmeme ragmen pin kodunu sormadı hala ve şuan telefonumu kullanamıyorum .
fabrika ayarlarına döndürmem mümkünmüdür sorun çözülürmü ?
Fabrika ayarlarına almak için telefonu kapatman kafi. Sorunu çözersin ama silinir tabi her şeyin.
merhabalar az önce knock code uygulamasını denerken telefonuma bir daha ulaşamadım birçok kez yanlış şifre girmeme rağmen pin sorunu sormadı ve tuşlar kilitli olduğu için hiç birşey yapamıyorum.
bu durumdayken fabrika ayarlarına dönme şansım var mı?
Merhaba kore dizilerinde surekli goruyorum lg g4 kullaniyolar garip bi telefon kaplari var alttan geciyor telefona ve ustte cok az bir kisim acikta kaliyor ve ekrana dokunduklarinda 1 cift göz cikiyor sanal. Bu ayar nerden yapiliyor bizde bulamadim hic bir yerde
Gelen çağrıları telefonu açmadan kulağıma götürerek nasıl açabilirim.
Ayarlar . cihaz . hareketler menüsünden yapabilirsin
Merhabalar. Bende lg g4 kullanıyorum . yanlız yavaş cekim modum yok . yavaş çekimin nerde olduğunu Nasıl açılacağını internetten ve diğer telefonlardan baktım benim telefonumda öyle bir mod yok. Acaba program eksikliği mi? Yardımcı olursanız sevinirimm
Kamera ayalarında çark simgesine tıklayın. Sonra aşağıdaki gibi bir menü göreceksiniz. http://www.petabayt.com/wp-content/uploads/2015/11/LG-G4-slow-motion-is-hidden-in-settings.jpg
Ayrıca konu sonuna eklendi.
Lg g4 telefonumun sarj bittigini dusunerek sarj a taktim fakat fakatsarj olmuyor, telf acilmiyor. Telf kilitlendi .
Yardim edebilirmisinuz????
Bir müddet şarjda bekletin, tamamen bittiyse zaman gerekebilir. Yine olmuyorsa pili çıkartıp tekrar takın veya farklı şarj cihazı deneyin.
Lg g4 de galeriden foto paylaşırken whatsappın cıkan sohbet kısa yollarını gizleye biliyormuyuz ?
G4 ümde şarj bitti sonra şarja taktım ve açtım telefonu ama ayarlar kendiliğinden değişmişti açtığımda hepsini tekrar yaptım fakat bir türlü çift dokunma ile kilit açıp kapatmayı yapamadım yardım edebilir misiniz?
Çift dokunma ile ekran açılıyor sadece. Knock Code mu yapamadınız?
Benim telefonum da kumanda uygulamasi yok her kadar araştırıp arasam da bulamadim
Buradan indirip kurun http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=3566169&d=1449346158
iyi günler ben de LG G4 kullanıyorum ama bende quickMemo+ yok tekrar gelebilir mi
lg g4 kullanıyorum telefonumda QuickMemo yok onu nasıl geri getirebiliriz
Buradan indirin. http://forum.xda-developers.com/lg-g3/themes-apps/lg-g4-apps-t3102687/post60591761#post60591761
lg g4 beat kullanıyorum çağrı ve mesajlarda flash yanıyo onu iptal edemiyorum nasıl yapmam gerekiyor öğrenebilir miyim
Ayarlardan ERİŞEBİLİRLİK menüsüne gidip UYARILAR YANIP SÖNSÜN seçimini iptal et.
lg4 de kapama tusunun yanlarında led varmıdır acaba varsa nasıl acılır
LG g4 ilk defa kullanıyorum. Çift ekran ayarlarında WhatsApp uygulamasını desteklemiyor mu
Lg4 h818 kulaklık sesi çok düşük nasıl yükseltebilirim ses maxsimumda ama çok düşük
Kulaklıkla alakalı olabilir.
Merhabalar
G4 de akilli ekran yok mu? Ekran ayarladigim saniye icerisinde kapaniyor.baska yolunu bulamadim…
Ekran > Gelişmiş ayarlar > Akıllı ekran menüsüne bakın
G4 android 6 yuklu…
Ekran sekmesinde gelismis ayarlar yok.
Temel Ayarlar var mı?
Daha onceki telefonum g3du… Onunla ayni yerde olmasi gerekiyor fakat g4 de yok.
Yazilimsal bir hata olabilir mi?
Parlaklik/ekrani oto. Dondur/ ekran zaman asimi
Akilli Ekran sekmesi yok.
Olabilir. Bu uygulama isinizi gorecektir. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teqtic.kinscreen
Abi bi sorum olucak.
Lg g4 te klavyedeki boşluk tuşuna basınca imülasyon mi nedir öyle bişey çıkıyor.
Boşluk tusuna basili tuttugumda o şeyin çıkmamasi için ne yapmalıyım ?
LG G4 telefonda ekranın üst kısmındaki hava durumu widget’ini yanlışlıkla sildim,aynı boyutta (orjinal haline)tekrar nasıl getirebilirim.
benim lg g4 ümde kilit animasyonu neden yok ?
Merhaba. Benim g4 ümde daha önceden ses kaydı alıp WhatsApp ta paylaştığımda ses ağır çekimde çalıyor. Bu problemin kaynağı nedir yardımcı olursanız çok sevinirim.
Merhaba, telefonumu sarja takiyorum ama ya hic olmuyor ya da cok cok yavas doluyor. Sarj oluyor görunuyor ama bir turlu sarj orani ilerlemiyor. Ne yapabilirim bu konuda. Bir de ekran arkasi uygulamaları nasil kapatiliyor acaba.biz telefonumuzda uygulamadan ciksak bile o arka planda calisiyormus sanirim
Merhaba g4 telefonumu sarja takiyorum fakat cok cok yavas doluyor ve ya hic ilerlemiyor sarj orani. Telefonu kapatip dahi denedim ama ilerlemesi cok sıkıntılı.ekran arkasinda uygulamalar biz ciksak bile calisiyormus sanirim onu nasil kapatabilirim. Sorun bu mu acaba.yardimci olursaniz sevinirim
Sorun şarj aletinden kaynaklı gibi. Ya da batarya sorunu. Farklı bir şarj aleti ile deneyin.
merhaba lg4 bir anda kapandı ve açılmıyor neyapabiliriz
Pili çıkartıp tekrar takın. OLmazsa hard reset yapmak için işlem başlatın.
Herhangi bir uygulama acikken ornegin mesajlarima baktigim esnada biri beni aradi. Aramaya cevap verince tuş kilidi devreye girmesini istiyorum telefon görüşmem bitince tuş kilidi istesin istiyorum bu mümkün mu acaba.
Bu telefonun feneri ne tarafta acaba
Hızlı ayarlarda, ekranı yukarıdan aşağıya doğru çekin.
acaba dosyalara nasıl kilit koyuluyo bilen var mı mesala galeriye falan
Lg g4 kullanicisiyim Qick memo silindi ve ayarlardan yeniden yükledim fakat telefonun ekranini aşağiya doğru cektigimde bu Qick memo gözukmuyor ne yapmaliyim
Ekran asagiya cektiginde gelen menunun de ayarlari var en sagda oradan cikartabilitsin.
merhabalar LG4 telefonumda gelen çagrının kayıtlı ise ismini değilse tel nosunu söylüyordu nasıl olduysa kapandı anlamadım yeniden açmak için ne yapmalıyım teşekkürler
Arama gelince ne oluyor peki?
sadece zil sesi
Ilk defa duydum. Formatlayin gitsin bence.
sadece zil sesi çalıyor,öncesinde hem zil çalıp hemde kimin aradığını söylerdi
Ayarlarda liste gorunumundeyken şu yolu izleyin: Ses ve Bildirim/ Mesaj-Çağrı Ses Bildirimlerini aktif edin (en altta).
LG4 KULLANIYORUM.TELEFON ÇALDIĞINDA EKRAN KARARIYOR KULAĞIMA GÖTÜRSEMDE GÖTÜRMESEMDE.KARŞI TARAF KAPATMADAN EKRAN AÇILMIYOR.HOPORLÖRE ALIYORDUM KARARINCA ALAMIYORUM.UZUN SÜRE EKRAN KARA BİR ŞEKİLDE KALIYOR.ESKİ HALİNE GELİNCEYE KADAR UZUN ZAMAN GEÇİYOR.DİYELİM KARŞI TARAF MEŞGUL , YADA NUMARA HATALI.BU SEFER TELEFON İPTAL OLUYOR. NE AÇABİLİYORUM NEDE KAPATABİLİYORUM.SAZENDE TELEFON ÇALIYOR O AN YANINDA DEĞİL İSEM EKRAN KARARIYOR KİMİN ARADIĞINI GÖREMEDİĞİM GİBİ TELEFONU AÇAMIYORUM ÇÜNKİ EKRAN KARARMIŞ DURUMDA.NE YAPMALIYIM BU DURUMDA.
Fabrika ayarlarına aldınız mı?
Ekran jelatininj sok. Bazi jelatinler sensorun icine ediyor. Ben de karsilastin. Veya bazen ekranin o kismini sil telefonla konusurken.
Lg g4 aldım da g3 de akıllı ekran özelliği var idi bunda göremedim. Yok mu acaba
Ekran menüsünde akıllı ekran olarak bulunmakta.
slm g4 birden ekran gitti yaklaşık 10 gun oldu ek ran gideli şarj da almıyo.yanlız daha önceleri batarya ateşgibi oluyodu. bugun şarşa baglaım şarj aldı fakat .yanlış bataryadiyo .bataryayı degıştırın dıyo.ekranda donmaya başladı ne yapa bilirim cihaz garan tılı.NOT: ŞUAN YURT DIŞINDAYIM
Lg g4 kullanıcısıyım çift tıkladığımda ekran kilitlenmiyo internette kodlar vardı onları denedim fakat kod çalışmıyo diyo ne yapmalıyım
samsung un internet tarayıcı sından uzun basınca video indirebiliyordum ama lg g4 te olmuyor
Kilitli dosyaya yükledigim butun resimler siliniyor.bunun sebebini ögrenmek istiyorum
Slm ben LG 4 kullanicisiyim ben dosyalardaki muzik leri muzik calara atamiyorum acaba yardim edermisiniz
lg g4 telefonum asırı ısınıyor acaba sebebı nedır ve bi caresi varmı telefonu alalı 1 hafta oluyor yardımcı olurmusunuz
LG G4 SENSÖR SORUNU ÇÖZÜMÜ İÇİN *#546368#*815# DEVICE TEST/MT/UYARIYA TAMAM DEYİN/POWER TUŞU İLE INDUVIAL ITEM/POWER TUŞU İLE SENSÖT TEST/ SENSÖRÜ ELİNLE KAPA AÇ, OTOMATİK ÜST MENÜYE DÖNÜNCE KALİBRASYON TAMAM DEMEKTİR. SORUN ÇÖZÜLMÜŞ OLMALI
Mrb arkadaslar bende lg4 kulanicisiyim bende lg3 teki bi ozelligi bunda goremedim yuz algliyici yokmu lg3 baktgim mudetce ekran kararmyordu bunda o yok galijba
Merhaba lg4 otomatik açma kapama varmı acaba
Android / iPhone telefonlar kapandığında tepkisiz kalırlar. Açılamaz otomatik olarak.
meraba benim telefonum da lg g4 , benim telefonum yere düşecekken tutayım derken elim nerelere çarptıysa mesaj boyutları küçüldü ve mesaj ayarlarında yazı boyutu yok ve şu an çok küçük sizce nasıl düzelir mesaj yazı boyut?
İki parmakla küçültmeyi deneyin.
oldu çok teşekkürlerr;))
Rica ederiz 🙂
Bnm telefonum lg g4 manuel kamera ayarlari karıştı nasil eskisi gibi yaparım
S.aleyküm yeni G4 kullanıcısıyım ekran kararma efektini bulamıyorum.yokmu acaba.
Lg 4 konum ayari nasil yaparim yanlislikla sahte konumlara izin verdedim galiba ni u deistirmek istiorum
Sahte konumdan kasıt USB hata ayıklama modu sanırım. Sahte konum fake gps oluyor farklı bir şey? Usb debugger diyorsanız foruma video gönderdim oradan yapabilirsiniz.
http://forum.petabayt.com/threads/43-lg-telefonlarda-gelistirici-menusunu-aktiflestirme-ve-usb-hata-ayiklamayi-acma
Merhaba. Bende 1.5 aydır lg g4 kullaniyorum. Benim telefonumda bazen ekranı kilitleyince ekran kilitleme bildirim sesi iki defa çalıyor. Sadece ekrani kilitleyince oluyor. Yardımcı olabilir misiniz
Hiç duymadım böyle bir problem. Ekran kilidi uyarı seslerini aç kapa yapın, ekran kilidini değiştirin. Olmazsa ve çok rahatsız ediyorsa fabrika ayarlarına alın.
Denedim olamadı. Hard format işi çözer mi acaba?
Kamera sadece 5 dakikalık video çekiyor. Nasıl düzeltebilirim?
Qremote uygulamasina nerden giriliyor
Uygulama yoksa güncellemeleri kullanarak indirin. Menüde göreceksiniz.
Mrb bn lg 4 kullaniyorum ve uygulamalari gililikten nasl kaldira bilirm??
Merhaba yaklasik 2 aydir lg g4 kullanicisiyim.telefondaki mevcut zil sesi muzikleri sevmedim.zedgeden zil sesleri indirdim. indirdigim muzigi aktif rutin yollarla zil sesim olarak ayarliyorum.Ancak arama sirasinda calmiyor.ne yaptiusam duzelmedi.yardimci olur musunuz?
Mesaj geldiginde flasisigi yaniyor nasil kpaya bilirim
Zuhal hanim ayni sorunu ben de yasadim ama hallettim. Ayarlar.ses ve goruntu.kisi zil sesi butonu var. O butonu kapatmaniz gerekiyor. Sonrasinda istediginiz sarkiyi zil sesi yapabilirsiniz. Kolay gelsin.
Lg g4 kullanıyorum ama font değiştirdim uygulamalara işlemiyor sadece telefonda font değişik uygulamalara işlemesi için ne yapmalıyım acill cevap pls
Lg G4 kullanıyorum. İlk 4 ay boyunca sorunsuz çalıştı. Daha sonrasında ise telefon dosya indirmez oldu. İnstagram ve Facebook çalışmıyor. Google Play Storede indiriliyor diye kalıyor. Yardımcı olur musunuz?
Uygulamalara gidin ve sorunlu uygulamaların belleğini temizleyin.
Mrb bende lg4 stylus kullanicisiyim ama bende renlerini degistirmek istiyorum ama yapamıyorum yardim edermisiniz
Duvar kağıtları ile telefonunuzu özelleştirin
Duvar kağıdı değiştirme LG G4 kişiselleştirmenin en kısa yollarından birisidir. Ekranın boş bir yerini basılı tutun ve sağ taraftaki duvar kağıdı menüsünü seçin. Animasyonlu duvar kağıtlarını seçebilirsiniz ve kendi fotoğraflarınızdan bir demet oluşturabilirsiniz.
Merhabalar,
Herhangi bir resim uzerinde yazi yazamiyorum yardimci olabilir misiniz ? LG G4
LG G4 el feneri yok mudur?
Merhaba benin telefonum yurtdışına kayitli lg g4 beni kim ararsa arasın +90 lı cıkiyor numarasi ama ben +90 lı arama yapamiyorum bunu çözemedim avea hat kullaniyorum müşteri hizmetlerini aradim telefon servisiyle görüşün bizden kaynaklanmiyor dediler acaba bunun sebebi nedir çok teşekkürler
Ben zil sesini degiatiremiyorum sese girdikten sonra telodonun kendi zil sesleri var ordan en uste sagda ki. Arti tusuna basiyorum bos sayfa cikiyor
Benim zilsesini değiştirmek icin ses kismina girdim telefonun zil sesleei var orda en uste sag tarafta. Arti tusuna bisiyorum ama bos sayfa çıkıyor hic bir islem yapamiyorum
Sistem verlerini nasıl temizlerim
Uygulamayı gizledim ve geri bulamıyorum nasil bulabilirim gizli uygulamalari
Ayarlardan Uygulamalara gidin. Oradan gizlenememesi gerekiyor.
Kilit ekranında kış animasyonlarını kullanamıyorum kilit ekranı ayarlarında animasyon secenekleri yok. Yardim ederseniz sevinirim
Ayalar dan kilit ekrani ayarlarina girin ve hava durumu animasyonlarini aktif edin.
Hava durumu animasyonları diye bi seçenek yok.
Animasyon seçenekleri yok.
Buradaki videoyu bir inceleyin. https://www.youtube.com/watch?v=D833peusrp8
Lg g4 te siri varmi?
Merhaba.
Voice mate var. Ama siri gibi dil seçenekleri yoktur.
Iyi günler.
Merhaba lg4sıtaylus arka tuşu acma kapama nasıl devreye sokulur ses açma kapama tuşu calışıyor ama aramayı sonlandırma tuşu çalışmıyor
Ana ekrana kendi fotomu yapamıyorum. Fotoğrafı kaydediyo ana ekrana gelmiyo olmuyo
Lg g4 te galerimdei kilitlediğim dosyanın şifresini hatırlamıyorum ve resimlere ulaşamıyorum çözümü var mı?
Denemeler yapın, daha sonra gmail hesabınız ile kurtarmanız için telefon yol gösterir.
Galerimdeki resimlei kilitledim şifrem yok nasıl ulaşabilirim fotoğraflara?
Lg g4 te galerimdeki kilitlediğim dosyanın şifresini hatırlamıyorum ve resimlere ulaşamıyorum çözümü var mı?
Mrb cok guzel bilgiler vermissiniz ama benim video cekiminde ve arka kamere foto cekiminde ayna modu var gibi yani burunlar ters cikiyo ama hicbir ayar bulamadim yapmak icin lutfen yardimci olun kamera biliosnzki cok onemli ve ben dogru duzgun cekim yapamiyorum 😭😥
Merhaba. 4 aydir lg g4 kullanıyorum. Suana kadar bir sorun cikmadi fakat son zamanlarda ekran cift tiklama ozelligi calismamaya başladı. Bu sorunu düzeltmek icin ne yapabilirim?
Sekiz aydır lg4 kullanıcısıyım. Kameranın Manuel sayfasındaki enstantene, iso ve diyafram bölümlerini ayarlayamıyorum. Nasıl yapacağım. Kendim nasıl değerleri girebilirim.
Yardımcı Olabilirmisiniz?
Telefonum lg g4stylus ekranin altindaki durum cubugu (ucgen daire ve kare) nasil kaybolur onceden gidip geliyordu simdi takili kaldi oyun
oynayamiyorum fotograf cekemiyorum hangi ayari degisti bulamadim yardimci olurmusunuz
Ayarlar > Ana ekran > Ana ekran dokunmatik tuşları menüsünden Menü dokunmatik tuşlarını ayarlayabilirsiniz.
Telefonum lg g4 beat ama mesaj uygulamasının arka planını degistirmek için tema değiştir tusu yok nasil degistirebilirim yardimci olur musunuz acaba
Mesajlara girin. Ayarlar . Genel ayarlar . Konusma temasi bolumlerine girin
Slm resimlerime kilit oluşturdum kilidi açamiyorum yardimci olurmusunuz
lg g4 sms ekranında yazı karakterleri çok küçük. Büyütmek için bir metod varmı
Lg g4 kullanisiyim yalnislikla ana ekrandaki uygulamayi sildim geri nasil yukleyebilirim
Hangi uygulama?