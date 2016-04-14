LG G5 ipuçları ve yeni özellikleri nasıl kullanılır rehberi

LG G5 telefonu satın aldığınız bölgeye göre değişik 5 ila 20 arasında işinize belki de hiç yaramayacak uygulamalarla geliyor. Bir çoğunu kaldırabiliyorsunuz veya devre dışı bırakabilirsiniz.
Ayarlar > Uygulamalar
Listeden bir uygulama seçin
Devre dışı bırakın ya da silin
Eğer bir uygulamayı geri almak istiyorsanız tekrardan aktifleştirebilirsiniz.
KİŞİSELLEŞTİRME
LG UX 4.0 aktifleştirin
LG G5 varsayılan uygulamaları kaldırarak tartışmalı bir işlem yaptı. Android hayranları üzüldü fakat bu sorunu çözmek için yollar mevcut. Tavsiye uygulamamız ise Nova Launcher
Aşağıdaki bağlantıyı telefondan kullanarak LG Smart World'ü indirin.
LG smart world indir İndirdiktens onra ayarlardan Google Play harici uygulama indir özelliğini aktifleştirin.
Uygulamayı açın ve LG Home 4.0 uygulamasını bulup yükleyin.
Tamamlandıktan sonra ana ekran ayarını Home (UX 4.0) olarak seçin.
Bir duvar kağıdı ile telefonunuzu kişiselleştirin
Duvar kağıdı ile LG G5 kişiselleştirmek oldukça kolay. Ana ekran sadece bir noktaya basılı tutun ve açılan menüden Duvar kağıtlarını seçin. Dilerseniz daha önce yüklenmiş fotoğraflar arasından da seçim yapabilirsiniz. Ayrıca kilit ekranı duvar kağıdı değiştirmek için ayarlar > kilit ekranı > duvar kağıtları menüsü takip edin
Ana ekran sayfalarını güncelleyin
Ana ekran işlem yapabilmek için daha önceki G serileri gibi ekranı iki parmağınızla içeriye doğru zum yapın. Ana ekranların hepsi karşınıza çıkacaktır. Dilerseniz + işaretli kısımdan yeni bir ekran oluşturabilirsiniz.
Hızlı ayarlar
Bildirimleri görmek için ekranı aşağıya kaydırın. Hızlı ayarların sağa kaydığınız göreceksiniz. Bu menü hızlı ayarlar olarak adlandırılıyor. Bu hızlı ayarlarda öncelikle nelerin gösterilmesini istiyorsanız en sağ tarafından bulunan düzenle butonuna tıklayın. Açılan menüde istediğiniz kısayolu soldan basılı tutarak öne çıkarın veya kutuyu boşaltarak gösterimi iptal edin.
Hızlı kilit ekranının içine uygulamalar atayın
Kilit ekranına kısayollar ekleyerek favori uygulamalarına kolayca geçiş yapabilirsiniz.LG G4 ile kilit ekranına 5 taneye kadar uygulama ekleyebilirsiniz.
1. Ayarlar > Ekran > Kilit ekranı
2. Kısayollara inin
3. Bir kısayola dokunun ve listeden uygulamayı seçin.
4. Başlatmak için kilit ekranında kısayolları yukarı kaydırın.
Kilit ekranı animasyonunu değiştirin
LG kilit ekranınızı değiştirmeniz için 5 farklı tasarım sunmuştur. Bu animasyonlar sadece kaydırma ile ekran açılışlarında geçerlidir. Akıllı kilitlerde böyle bir animasyon yoktur.
1. Ayarlar > Ekran > Kilit ekranı
2. Ekran açma efektlerine gidin
3. Hula hop, çember, mozaik, ışık parçacıkları ve vektörel efektlerden birisini seçebilirsiniz.
Uygulamaları açmadan gerçek zamanlı bilgi alın
Eklentiler Android'i gerçekten benzersiz kılan özelliklerden birisidir. Başka hiçbir mobil sisteminde böyle harika eklentiler yoktur. Genelde ana uygulama ile beraber gelirler. Widget ekranına kısayoldan ulaşmak hemen ekrana eklemek için ekranda boş bir yeri tıklayın.
Aşağıda açılan menüden uygulamalar, eklentiler ve duvar kağıtları menüsü açılacak. Buradan ekranı kaydırarak telefonunuzda bulunan bir çok eklentiye anında ulaşabilirsiniz. Tıkladığınız anda uygulama ve eklenti anında ekranda kısayol olarak belirecektir.
KAMERA
Geniş açılı kamera ile bir fotoğraftan daha fazlasını alın
LG G5'in en dikkat çekici özelliklerinden birisi de çift kamerasıdır. LG G5'in 135 derecelik geniş açılı lensleri, çekimde daha fazla görüntü yakalamak için geniş ya da standart açılı lensler arasından seçim yapabilmenize olanak tanıyor.
Kamerayı açın
Yöne bağlı olarak ekranın üst veya yan kısmında iki simge göreceksiniz
Üç ağaç gösteren simge çift kamerayı gösterir
Seçiminizi yapın
Kamera arabirimini basitleştirin veya daha karmaşık (manuel) modda kullanın
LG en iyi kamera modüllerinden birisine sahiptir. Özellikler çoğaldığı için hem otomatik hem de manuel modda çekim imkanı veriyor. Sadece odaklanarak ve dokunarak fotoğraf çekebildiğiniz gibi gelişmiş modda bir çok ayar ile karşılaşabilirsiniz. Gelişmiş kullanıcılar ISO ve enstantane hızı gibi özellikleri kullanmak için gelişmiş modu tercih ediyorlar.
Kamerayı açın
Üç noktalı menüye dokunun
Otomatik veya manuel modu seçin
Slo-mo, Time-Lapse, Panorama, ve Multi-view deneyin
Kamera çekim özelliklerinde eğlenceli bir kaç tane daha mod bulunuyor. Otomatik arayüzde farklı çekim modları listesini görüntülemek için hafifçe tıklayın. MODE etiketini göreceksiniz. Bu modlar size fotoğraf ve video çekiminde bazı ilginç şeyler yapmanıza olanacak verecektir.
- Panorama: panorama çekim oluşturmak için seri fotoğraf çekimi
- Snap: 60 saniyelik video içine kısa klipleroluşturun
- Multi-view: 3 fotoğraf çekin ve bir kolaj haline getirelim
- Pop-out: PIP efekti oluşturmak için arka kameraları fotoğraf çekmek için kullanın
- Time-lapse: uzun videoları kısa bir zamanda gösterebileceğiniz oldukça popüler video çekimi
- Slow-mo: yavaş çekimde video kaydetmek
Telefona dokunmadan Selfie'ler almak için elinizi kullanın
Otomatik selfie almak için sadece elinizi kullanın. Elinizi yumruk yapın ve açınca kamera otomatik çekim yapsın. Bu özellik oldukça iyi çalışıyor.
Ekranda parantezli kısma elinizi yumruk yapın.
Elinizi açtığınızda ekranda 3 saniyelik bir geri sayım göreceksiniz.
Sayım bittiğinde selfinizi hazır.
Kamera otomatik modda iken dişli simgesine dokunun ve yüz simgesine tıklayın.
Fotoğraf çekmek için Peynir deyin
Elinizle selfie çekimi haricinde fotoğraf çekmek için sadece sihirli kelimeleri söylemeniz yeterli. Cheese, whiskey, kimchi (kore yemeği), LG gibi kelimeler sayesinde sadece ekrana bakarak fotoğraf çekebilirsiniz. Okunuşları ise yandaki gibi. (çiiz, viskey, kimçi, elci)
Kamera otomatik modda iken dişli simgesine dokunun ve yüz simgesine tıklayın.
Daha profesyonel çekimler için ekranı hizalayın
Forumda bu yorumu okudum. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar alınır mı LG G5
İphone 6 kullanıcısıyım. Androide geçeceğim bu telefonda %99 lg g5 olacak inşallah. öncelikle 1 aydan beri yaptığım araştırmalarla diğer alternatiflerimi eledim ve lg g5 te karar kıldım. Hala kafamda android ve lg g5 ile alakalı soru işaretleri var bu yüzden bir türlü sipariş veremedim.
1- play store da gerekli gereksiz tüm uygulamaların bulunması ve virüs kapma ihtimali
2- telefon şarj olmuyorken always on ekranında batarya durumunu göstermemesi
3- dış tasarımındaki plastiğin çok rahat çizilmesi. Kılıfsız telefonun kullanmanın çok zor olması.
4- batarya değiştirilen alt kısmın bir süre sonra bazı telefonlarda yamuk durması
5-parmak izi sensörünün arka kısımda olması. Araba sürerken navigasyon olarak kullanmak istediğimde bu sıkıntı.
6-wifi hızının düşük olması. Youtubedeki karşılaştırma testlerinde speed test kullanılarak bu durum ortaya konmuş.
7-modüler yapı olmadan sesin vasat performansı
8- telefonun 2. el piyasasında düşük fiyata satılması
9- Pilin 2.800 mah olması.
Bu fiyata alınmaz. Çok aceleniz yoksa 3 ay bekleyin. Hiç aceleniz yoksa son baharı bekleyin. 1500 TL’ye düşer LG G5 o zaman alırsınız. LG G3 1850 TL’den sattılar sene sonunda şu an 1000 TL oldu.
Telefonu ilk açtıgımda ekramın rengini degiştirdim ve tekrar degiştirmek istiyorum ama degiştiremiyorum yardımcı olurmusunuz
Duvar kağıdından bahsediyorsanız bir resmi telefonunuza kaydedin ve onu açtıktan sonra sağ kısımdan ayarlaya basarak duvar kağıdı yapabilirsiniz.
Merhaba arkadaslar ben g5 kulanicisiyim ve son derecede memnunum sadece bir sikinti yasadim rehberimdeki insanlarin isimleri kocaman oldu bunu nasil duzeltecem bilmiyorum bilen biri yardimci olursa sevinirim
Merhaba,
Ayarlar> Ekran> Yazı
Ayarlar> Kişiselleştirme> Erişilebilirlik> Görünüm> Yazı Boyutu
Bu kısayolları kullanarak fontu küçültmeyi dene.
Fotoğraf yakınlaştırıp uzaklaştırmak gibi iki parmak hareketine bakar bu lgler çok pratik ve kullanışlılar ama rakiplerine göre şebekede biraz zayıflar g5 kullanıyorum neredeyse telefonun herşeyini değiştirebiliyorum ama şebeke anlamında sorun oluyor
Merhaba arka kamerada sorun yaşayan var mı
Nasıl bir sorun yaşadınız?
Merhaba telefonun arka kisminda bulunan guc tusum bozuldu bazen calisiyor bazen calismiyor yardimci olursaniz sevinirim
Fiziksel sorundur, servisinize göndermelisiniz.
Merhaba.. Veri kaybı olmadan(telefondan herhangibir dosya silinmeden) nasıl reset atabiliyoruz?
İyi günler esimde gold rengi g5 var bende titanyum rengi her iki telefonda 850tr modeli bütün özellikleri aynı ancak esimin tel.da smart lock özelligi var benimkinde yok niye acaba.
Telefonu sifirlayip tekrar kurun sorun duzelir.. 850tr modellerinin bazilari ilk kurulum asamasinda smartlock yada knockout gibi lg’ e has uygulamalari yok sayabiliyor
3 haftadır kullanıyorum G5 son derece memnunum.benimki h858 serisi yani Lg G5speed olanı bunun farkı cat6 degilde cat9 olması yani veri indirme hızı çok daha iyi ayrıca çift hatlıda kullanılabiliyor.ses vasat diyen arkadsa katılmıyorum gümbür gümbğr ses var son gayet iyi kameraya gelirsek 1e5 derece modu inanılmaz ve normal modda harika.zaten testlerde 1.sırada an itibariyle.iphone larla mukayese yalnış çünkü teknik açıdan ve kamera ve ram çok daha üstün.iphone tellerin tek övülecek yanı işletim sistemleri ve saglamlık olabilir onun dışında kullanılan teknoloji 2 sebe geriden kısaca iphone?!GEÇİNİZ
Kişileri googlede ki gibi 2 parmağinizla yakınlaştırıp büyütebiliyosunuz brn g5 kullanıcısıyım buna rakip iphone tanımam özellikleri ile bir değşet
g5 her şeyi ile bence iphonelerden daha üstün
Ben de yaklaşık 1 aydır kullanıyorum daha önce samsung S5kullandım sonra G5 oldu telofonum öncelikle pişman olmayacağınız bi telefon arka kamerasının açılı oluşu sizi bi ortama girdiğinizde oldukca popiler yapıyor 😀 Şarj sorunu çekmemek için %15 den aşağıya düşmesin, telofonumu günde sadece bir kere şarj ederek kullanıyorum telefonu her zaman full parlaklığa ayarlayın düşürsenizde değişen yok en azından benim görüşüm ısınma yok kasma derdi yok bi android için dahası olomaz👊tavsiye ederim☺
lg g5 ekran sayısını arttıramıyorum neden
merhaba ben lg g5 almak istiyorum fakat webtekno youtube kanalından lg g5 sağlamlık testi adlı videoyu izledikten sonra kararsız kaldım. telefon suya düşünce tamamen bozuluyormu?
çünkü orada suya 5 dk soktular çıkardılar 10 saniye çalıştı sonra kapandı bir dahada çalışmadı.
LÜTFEN İLETİME CEVAP VERİNİZ.
SAYGILAR
Su gecirmez telefon istiyorsaniz ip68 sertifikali telefon tercih edin. Garantili olmaz ama en iyi korumayi saglar. Telefonlar 10 dk suda kalir bir sey olmaz. Suya duser cikar hemen bozulur. Cok guvenmeyin bu tarz profesyonel olmayan testlere.
Meraba ben g5 kullaniciyim ilk ciktiginda almistim cok memnundum fakat son gelen 7.0 guncellemesinden sonra telefonumda guc beslenmesi sorunu cikti usb kablo takili fakat takili olarak gozukuyor surekli bu normal mi yoksa bisey yapmam gerekli mi teknik servis ile konustum reset attim formatladim duzelmesi yardimci olursaniz cok sevinirim
Kablo takılı değil de yabancı olduğunuz farklı bir ikon olabilir mi? Fabrika ayarlarına aldığınızda düzelmemesi de enteresan.
Merhabalar g5 im ilk aldığımda ekranı çift tıklama ile uyandırabiliyordum şuan yapamıyorum knock codda gereksiz 6 tıklama istiyor yardımcı olursanız sevinirim
Çift tıklama ekranı her zaman uyandırır. Sonrasında hangi kilidi kullanıyorsanız onu sorar. Knock Code’un amacı 6 şekili çizdirmektir. Başka kilit kullanmalısınız.
Uyandırmıyor ne olabilir problem
Merhaba lg g5 de geri tuşu sağ tarafa alinabiliyor mu?
Merhaba,
4. Kısayol tuşlarını özelleştirin
Bir çok akıllı telefonda olduğu gibi LG G5 üzeirnde de ekranın alt kısmında navigasyon tuşları bulunur. Fiziksel butonlar ile aynı işlevleri görebildiği gibi G5 üzerinde özelleştirilip 5 adete kadar farklı tuş atanabilir.
LG G5 Sanal tuşları ayarlama
Ayarlar > Ekran > Ana ekran dokunmatik tuşları
Tuş kombinasyonu
Listeden kullanmak istediklerinizi sürükleyin ve yine sürükleyerek düzenleme yapın
Bir önceki sayfadan renk seçimi yapın
Merhabalar sorunuma çözüm bulamadım yardımcı olun lütfen çift tıklayafak ekranı uyandıramıyorum sorun ne olabilir ve güç düğmem açma kapama yapmıyor ama parmak izi okuyor
Lg5 telefonumdan çok memnunum fakat nereye bastım bilmiyorum mavi kare var nokta taraması yapar gibi sürekli yer değiştiriyor bunu nasıl yok edebilirim. Kütfen yardımcı olun.
Geliştirici seçeneklerine mi girdiniz acaba? Dediğinizi ilk defa duydum.
Merhaba lg5 kullanicisiyim. Dosya yoneticisindeki resimler ana ekrandaki galeride gorunmuyor, tasi kopyalama vs yapiyorum olmuyor birde mesengerda gelen resimler galerideki resim bolumune degil direk dosya yoneticisine dusuyor nasil yapabilirim
Bilgisayara bağlayıp oradan işlem yapın daha kolay olacaktır.
merhaba ben lg g5 kullanıyorum diğer uygulamaları kullanırken whatsappdan mesaj geldiğinde yukarıdan aşağıya bir mesaj penceresi iniyor bunu kapatamıyorum böyle bir ayar varmıdır?
Telefonumda birşey gösterirken herkes görebiliyor bu yazışmayı sessize almakdan başka seçenek sunmuyor.umarım biz çözümünüz vardır
Sorunuz cevaplandi
http://sorucevap.petabayt.com/1111/lg-g5-whatsapp-acilior-pencere
Merhaba , Lg G5 se serisini kullanıyorum parmak izi tanımlıyamıyorum ayarlar güvenlik kısmında parmak izi tanımlama gibi bir seçenek yok . yardımcı olur musunuz?
Lg G5 aldım kulaklık taktım ama konuşurken karşıya ses gitmiyor. Müzik dinlerken çok güzel sesi geliyor.
Yani aramada sesim gitmiyo karşıya ama müzik dinlerken geliyo ses. Ayarlardan birşey aktifleştirmek gerekiyomu?
Bunun nedenini sorabilirmiyim?
Ayara gerek , farklı bir mikrofonlu kulaklıkla denediniz mi?
Telefonun güö düğmesi parmak izini okuyor ama basmıyor yani suan telefonum kapansa acamıcam
Merhabalar..Ben LG G5 kullanıyorum ve galeride resim gizleyebilmek için şifre koymuştum..Ve şifreyi unuttum resimi acamıyorum..
Şifre nasıl iptal edilir..Bana yardım edebilirmisiniz lütfen?
merhaba lg g5 kullanıcısıyım arka kamera ekranında sorun yaşıyorum geniş açıya aldıgım vakit ekranda mor renkte ufak bi cisim gibi bişey çıkıyo ne yapmam gerekir yok etmek için
İyi günler lg g5 den çok memnun olmama rağmen daha önce hayalet ekran oldu.İstanbul servise yolladım.Sadece ekran değiştirip format attıklarını söylediler.Aradan 3 ay geçti ve tekrar hayalet ekran oluşmaya başlıyor ne yapmalıyım
Tekrar servise verin ve değişim talep edin.
Güç beslemesi yazıyor surekli kapnmıyorda lütfen bilgi werirmisinz
Eşim G3 kullanıyor, ben G5 düşünüyorum. Şu an kullandığım General Mobile Discovery’de “Güç açma-kapama” özelliğini G3’te göremedim. G5’te var mı?
LG de böyle bir özellik yok.
Merhaba az once baslayan ve durduramadıgım bı hata veriyor lg g5 6 aylık ve 15 dk once güç beslemesi diye bişey çıkıyor devamlıı bu ne yaaa yardımcı olrmuusunuz
G5 kullanıyorum ekran kilitliyken acil çağrılar bölümünde tıbbı bilgiler bölümü mevcut bu bölüm nasıl düzenleniyor ?