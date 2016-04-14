LG G5 ipuçları ve yeni özellikleri nasıl kullanılır rehberi

Yazar: · Yayımlanmış · Güncellendi

lg g5 soket pil

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PetaBayt

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48 Cevaplar

  1. Meraklı dedi ki:
    16 Mayıs 2016, 17:38

    Forumda bu yorumu okudum. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar alınır mı LG G5

    İphone 6 kullanıcısıyım. Androide geçeceğim bu telefonda %99 lg g5 olacak inşallah. öncelikle 1 aydan beri yaptığım araştırmalarla diğer alternatiflerimi eledim ve lg g5 te karar kıldım. Hala kafamda android ve lg g5 ile alakalı soru işaretleri var bu yüzden bir türlü sipariş veremedim.
    1- play store da gerekli gereksiz tüm uygulamaların bulunması ve virüs kapma ihtimali
    2- telefon şarj olmuyorken always on ekranında batarya durumunu göstermemesi
    3- dış tasarımındaki plastiğin çok rahat çizilmesi. Kılıfsız telefonun kullanmanın çok zor olması.
    4- batarya değiştirilen alt kısmın bir süre sonra bazı telefonlarda yamuk durması
    5-parmak izi sensörünün arka kısımda olması. Araba sürerken navigasyon olarak kullanmak istediğimde bu sıkıntı.
    6-wifi hızının düşük olması. Youtubedeki karşılaştırma testlerinde speed test kullanılarak bu durum ortaya konmuş.
    7-modüler yapı olmadan sesin vasat performansı
    8- telefonun 2. el piyasasında düşük fiyata satılması
    9- Pilin 2.800 mah olması.

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    • PetaBayt dedi ki:
      16 Mayıs 2016, 17:40

      Bu fiyata alınmaz. Çok aceleniz yoksa 3 ay bekleyin. Hiç aceleniz yoksa son baharı bekleyin. 1500 TL’ye düşer LG G5 o zaman alırsınız. LG G3 1850 TL’den sattılar sene sonunda şu an 1000 TL oldu.

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  2. Aysegul dedi ki:
    28 Haziran 2016, 23:07

    Telefonu ilk açtıgımda ekramın rengini degiştirdim ve tekrar degiştirmek istiyorum ama degiştiremiyorum yardımcı olurmusunuz

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    • PetaBayt dedi ki:
      28 Haziran 2016, 23:09

      Duvar kağıdından bahsediyorsanız bir resmi telefonunuza kaydedin ve onu açtıktan sonra sağ kısımdan ayarlaya basarak duvar kağıdı yapabilirsiniz.

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  3. Volkan dedi ki:
    08 Ağustos 2016, 06:20

    Merhaba arkadaslar ben g5 kulanicisiyim ve son derecede memnunum sadece bir sikinti yasadim rehberimdeki insanlarin isimleri kocaman oldu bunu nasil duzeltecem bilmiyorum bilen biri yardimci olursa sevinirim

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    • PetaBayt dedi ki:
      08 Ağustos 2016, 10:16

      Merhaba,

      Ayarlar> Ekran> Yazı
      Ayarlar> Kişiselleştirme> Erişilebilirlik> Görünüm> Yazı Boyutu

      Bu kısayolları kullanarak fontu küçültmeyi dene.

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    • Elcicibeş dedi ki:
      22 Mart 2017, 10:44

      Fotoğraf yakınlaştırıp uzaklaştırmak gibi iki parmak hareketine bakar bu lgler çok pratik ve kullanışlılar ama rakiplerine göre şebekede biraz zayıflar g5 kullanıyorum neredeyse telefonun herşeyini değiştirebiliyorum ama şebeke anlamında sorun oluyor

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  4. Ruken dedi ki:
    28 Ağustos 2016, 16:59

    Merhaba arka kamerada sorun yaşayan var mı

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  5. Edanur dedi ki:
    11 Eylül 2016, 10:44

    Merhaba telefonun arka kisminda bulunan guc tusum bozuldu bazen calisiyor bazen calismiyor yardimci olursaniz sevinirim

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  6. Kullanici dedi ki:
    22 Eylül 2016, 21:31

    Merhaba.. Veri kaybı olmadan(telefondan herhangibir dosya silinmeden) nasıl reset atabiliyoruz?

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  7. Ferit çicek dedi ki:
    01 Ekim 2016, 12:15

    İyi günler esimde gold rengi g5 var bende titanyum rengi her iki telefonda 850tr modeli bütün özellikleri aynı ancak esimin tel.da smart lock özelligi var benimkinde yok niye acaba.

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    • Erhan dedi ki:
      10 Şubat 2017, 21:32

      Telefonu sifirlayip tekrar kurun sorun duzelir.. 850tr modellerinin bazilari ilk kurulum asamasinda smartlock yada knockout gibi lg’ e has uygulamalari yok sayabiliyor

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  8. BERKE BASARAN dedi ki:
    13 Ekim 2016, 01:47

    3 haftadır kullanıyorum G5 son derece memnunum.benimki h858 serisi yani Lg G5speed olanı bunun farkı cat6 degilde cat9 olması yani veri indirme hızı çok daha iyi ayrıca çift hatlıda kullanılabiliyor.ses vasat diyen arkadsa katılmıyorum gümbür gümbğr ses var son gayet iyi kameraya gelirsek 1e5 derece modu inanılmaz ve normal modda harika.zaten testlerde 1.sırada an itibariyle.iphone larla mukayese yalnış çünkü teknik açıdan ve kamera ve ram çok daha üstün.iphone tellerin tek övülecek yanı işletim sistemleri ve saglamlık olabilir onun dışında kullanılan teknoloji 2 sebe geriden kısaca iphone?!GEÇİNİZ

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  9. Berkan dedi ki:
    29 Ekim 2016, 21:22

    Kişileri googlede ki gibi 2 parmağinizla yakınlaştırıp büyütebiliyosunuz brn g5 kullanıcısıyım buna rakip iphone tanımam özellikleri ile bir değşet

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  10. halit dedi ki:
    06 Kasım 2016, 22:44

    g5 her şeyi ile bence iphonelerden daha üstün

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  11. Onur dedi ki:
    10 Kasım 2016, 20:48

    Ben de yaklaşık 1 aydır kullanıyorum daha önce samsung S5kullandım sonra G5 oldu telofonum öncelikle pişman olmayacağınız bi telefon arka kamerasının açılı oluşu sizi bi ortama girdiğinizde oldukca popiler yapıyor 😀 Şarj sorunu çekmemek için %15 den aşağıya düşmesin, telofonumu günde sadece bir kere şarj ederek kullanıyorum telefonu her zaman full parlaklığa ayarlayın düşürsenizde değişen yok en azından benim görüşüm ısınma yok kasma derdi yok bi android için dahası olomaz👊tavsiye ederim☺

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  12. eren dedi ki:
    01 Aralık 2016, 15:01

    lg g5 ekran sayısını arttıramıyorum neden

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  13. yiğit dedi ki:
    10 Ocak 2017, 13:06

    merhaba ben lg g5 almak istiyorum fakat webtekno youtube kanalından lg g5 sağlamlık testi adlı videoyu izledikten sonra kararsız kaldım. telefon suya düşünce tamamen bozuluyormu?
    çünkü orada suya 5 dk soktular çıkardılar 10 saniye çalıştı sonra kapandı bir dahada çalışmadı.
    LÜTFEN İLETİME CEVAP VERİNİZ.
    SAYGILAR

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    • PetaBayt dedi ki:
      10 Ocak 2017, 13:26

      Su gecirmez telefon istiyorsaniz ip68 sertifikali telefon tercih edin. Garantili olmaz ama en iyi korumayi saglar. Telefonlar 10 dk suda kalir bir sey olmaz. Suya duser cikar hemen bozulur. Cok guvenmeyin bu tarz profesyonel olmayan testlere.

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  14. Murat Bal dedi ki:
    12 Ocak 2017, 23:42

    Meraba ben g5 kullaniciyim ilk ciktiginda almistim cok memnundum fakat son gelen 7.0 guncellemesinden sonra telefonumda guc beslenmesi sorunu cikti usb kablo takili fakat takili olarak gozukuyor surekli bu normal mi yoksa bisey yapmam gerekli mi teknik servis ile konustum reset attim formatladim duzelmesi yardimci olursaniz cok sevinirim

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    • PetaBayt dedi ki:
      13 Ocak 2017, 00:22

      Kablo takılı değil de yabancı olduğunuz farklı bir ikon olabilir mi? Fabrika ayarlarına aldığınızda düzelmemesi de enteresan.

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  15. Bayram dedi ki:
    13 Ocak 2017, 18:21

    Merhabalar g5 im ilk aldığımda ekranı çift tıklama ile uyandırabiliyordum şuan yapamıyorum knock codda gereksiz 6 tıklama istiyor yardımcı olursanız sevinirim

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    • PetaBayt dedi ki:
      13 Ocak 2017, 18:24

      Çift tıklama ekranı her zaman uyandırır. Sonrasında hangi kilidi kullanıyorsanız onu sorar. Knock Code’un amacı 6 şekili çizdirmektir. Başka kilit kullanmalısınız.

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  16. Bayram dedi ki:
    13 Ocak 2017, 18:38

    Uyandırmıyor ne olabilir problem

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  17. Haskiz dedi ki:
    16 Ocak 2017, 00:39

    Merhaba lg g5 de geri tuşu sağ tarafa alinabiliyor mu?

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    • PetaBayt dedi ki:
      16 Ocak 2017, 00:44

      Merhaba,

      4. Kısayol tuşlarını özelleştirin

      Bir çok akıllı telefonda olduğu gibi LG G5 üzeirnde de ekranın alt kısmında navigasyon tuşları bulunur. Fiziksel butonlar ile aynı işlevleri görebildiği gibi G5 üzerinde özelleştirilip 5 adete kadar farklı tuş atanabilir.

      LG G5 Sanal tuşları ayarlama

      Ayarlar > Ekran > Ana ekran dokunmatik tuşları
      Tuş kombinasyonu
      Listeden kullanmak istediklerinizi sürükleyin ve yine sürükleyerek düzenleme yapın
      Bir önceki sayfadan renk seçimi yapın

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  18. Bayram dedi ki:
    28 Ocak 2017, 21:55

    Merhabalar sorunuma çözüm bulamadım yardımcı olun lütfen çift tıklayafak ekranı uyandıramıyorum sorun ne olabilir ve güç düğmem açma kapama yapmıyor ama parmak izi okuyor

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  19. Ayşe kursel dedi ki:
    30 Ocak 2017, 18:14

    Lg5 telefonumdan çok memnunum fakat nereye bastım bilmiyorum mavi kare var nokta taraması yapar gibi sürekli yer değiştiriyor bunu nasıl yok edebilirim. Kütfen yardımcı olun.

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  20. Yilmaz dedi ki:
    08 Şubat 2017, 22:33

    Merhaba lg5 kullanicisiyim. Dosya yoneticisindeki resimler ana ekrandaki galeride gorunmuyor, tasi kopyalama vs yapiyorum olmuyor birde mesengerda gelen resimler galerideki resim bolumune degil direk dosya yoneticisine dusuyor nasil yapabilirim

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  21. smk dedi ki:
    09 Şubat 2017, 10:34

    merhaba ben lg g5 kullanıyorum diğer uygulamaları kullanırken whatsappdan mesaj geldiğinde yukarıdan aşağıya bir mesaj penceresi iniyor bunu kapatamıyorum böyle bir ayar varmıdır?

    Telefonumda birşey gösterirken herkes görebiliyor bu yazışmayı sessize almakdan başka seçenek sunmuyor.umarım biz çözümünüz vardır

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  22. Gamze dedi ki:
    10 Şubat 2017, 01:29

    Merhaba , Lg G5 se serisini kullanıyorum parmak izi tanımlıyamıyorum ayarlar güvenlik kısmında parmak izi tanımlama gibi bir seçenek yok . yardımcı olur musunuz?

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  23. Yılmaz dedi ki:
    17 Şubat 2017, 17:30

    Lg G5 aldım kulaklık taktım ama konuşurken karşıya ses gitmiyor. Müzik dinlerken çok güzel sesi geliyor.
    Yani aramada sesim gitmiyo karşıya ama müzik dinlerken geliyo ses. Ayarlardan birşey aktifleştirmek gerekiyomu?
    Bunun nedenini sorabilirmiyim?

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  24. Batuhan dedi ki:
    17 Şubat 2017, 20:58

    Telefonun güö düğmesi parmak izini okuyor ama basmıyor yani suan telefonum kapansa acamıcam

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  25. İnci dedi ki:
    20 Şubat 2017, 02:05

    Merhabalar..Ben LG G5 kullanıyorum ve galeride resim gizleyebilmek için şifre koymuştum..Ve şifreyi unuttum resimi acamıyorum..
    Şifre nasıl iptal edilir..Bana yardım edebilirmisiniz lütfen?

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  26. arzu dedi ki:
    21 Şubat 2017, 11:26

    merhaba lg g5 kullanıcısıyım arka kamera ekranında sorun yaşıyorum geniş açıya aldıgım vakit ekranda mor renkte ufak bi cisim gibi bişey çıkıyo ne yapmam gerekir yok etmek için

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  27. Çiğdem dedi ki:
    06 Mart 2017, 09:43

    İyi günler lg g5 den çok memnun olmama rağmen daha önce hayalet ekran oldu.İstanbul servise yolladım.Sadece ekran değiştirip format attıklarını söylediler.Aradan 3 ay geçti ve tekrar hayalet ekran oluşmaya başlıyor ne yapmalıyım

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  28. Müjde dedi ki:
    07 Mart 2017, 21:06

    Güç beslemesi yazıyor surekli kapnmıyorda lütfen bilgi werirmisinz

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  29. TUNCAY ANUF dedi ki:
    12 Mart 2017, 23:49

    Eşim G3 kullanıyor, ben G5 düşünüyorum. Şu an kullandığım General Mobile Discovery’de “Güç açma-kapama” özelliğini G3’te göremedim. G5’te var mı?

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  30. Sercan aksoy dedi ki:
    02 Nisan 2017, 21:48

    Merhaba az once baslayan ve durduramadıgım bı hata veriyor lg g5 6 aylık ve 15 dk once güç beslemesi diye bişey çıkıyor devamlıı bu ne yaaa yardımcı olrmuusunuz

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  31. Mevlüt dedi ki:
    14 Nisan 2017, 21:20

    G5 kullanıyorum ekran kilitliyken acil çağrılar bölümünde tıbbı bilgiler bölümü mevcut bu bölüm nasıl düzenleniyor ?

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