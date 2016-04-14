LG G5 ipuçları ve yeni özellikleri nasıl kullanılır rehberi

LG G5 telefonunuzu kutusundan çıkardıktan sonra ilk kurulum ayarlarını nasıl yapacağınızı burada anlatmıştık. LG G5 ilk kurulum ayarları sayfamızdan öğrenebilirsiniz. Aşağıda ise size 40'a yakın özelliğin nasıl kullanılacağını anlatacağız. Bu rehber sayesinde tek sayfa da bütün LG G5 özelliklerini öğrenmiş olacaksınız. Tavsiyemiz petabayt.com'un bu sayfasını sık kullanılanlara eklemenizdir.

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İşte LG G5 özellikleri ve ipuçları

BAŞLANGIÇTA

Telefonunuzun kaybolması ya da çalınması durumunda önlem alın

Yepyeni telefonunuzu kaybetmek korkunç bir şey olurdu. Neyse ki Android tam bu durumlar için harika bir hizmet vermektedir. G5 önceden yüklenmiş Android Aygıt Yöneticisi olarak isimlendirilen program ile birlikte gelir. Telefonunuz kaybolur ya da çalınırsa bu web sitesine gidin. Google hesabınızla oturum açın ve telefonunuzun nerede olduğu uydu yoluyla bulun. Ayrıca uzaktan cihazınızı kilitleyebilir ve verilerini silebilirsiniz.

Android kayıp ve çalıntı telefon bulma yazımızı okuyun detaylı bilgi edinin.

Kayıp çalıntı Android telefonu bulma

LG G5 ile bir ekran görüntüsü almak

Ekran görüntüsü almak akıllı telefonların en temel özelliklerinden birisidir. LG G5 üzerinde ise birden fazla yöntemle ekran görüntüsü alınabiliyor.

Yöntem 1

Güç tuşu ve ses kısma tuşuna aynı anda basın

Yöntem 2

Menüyü aşağıya kaydırın

Ekran yakalama simgesine dokunun

Ekran görüntüsü alınacak ve üstünde çizim yapabileceksiniz

Telefon kilidini açmak için parmak izi kullanın

LG G güç tuşu standart bir tul değil. Aynı zamanda parmak izi okuyucusu.

LG G5 arkasında bulunan güç düğmesi aynı zamanda parmak izi sensörü özelliğini taşıyor. Böylelikle Google Play Store, Android Pay gibi aracılarla anında ürün satın alabiliyorsunuz. Aynı zamanda hızlı telefon kilidi açar ve en güvenilir telefon koruma özelliklerindendir.

LG G5 Parmak izi ayarlama menüsüne nasıl gidilir?

Ayarlar > Güvenlik > Parmak izi

Parmak izlerini seçin

Eğer yoksa güvenlik oluşturulması istenir

Parmak izi ekle

Parmağınızı taramak için yönergeleri takip edin

Telefon kilidini açmak için Knock Code kullanın

Akıllı telefonlar için güvenlik olmazsa olmazlardandır. Cihazınızda kişisel bilgiler bulunur ve kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi gereken önemi veriler içerir. LG G3 ile gelen Knock Code özelliği nasıl aktif edilir size anlatalım.

1. Ayarlar > Ekran > Kilit Ekranı

2. Dokunarak Knock Code’u etkinleştirin

3. Hatırlayacağınzı kolay bir desen seçin. 3 dokunuş ile 8 dokunuş arası bir şifre seçebilirsiniz

4. Devam edin ve aynı desenei onaylayın

5. Daha sonra Knock Code’unuzu unutursanız kurtarmanız için gereken şifreyi oluşturacaksınız

6. Hepsi bu kadar.

Telefonunuzu bekleme modundan çıkarmak için sadece ekranda seçtiğiniz Knock Code’u uygulamanız yeterli. Knock Code yanlış girilirse ekran açılacak fakat bu ekranın üzerinde kodunuzu girebileceğiniz kare bir ekran karşılayacak.

Ortamlarda telefon otomatik olarak özellik değiştirin

Cihazınızın akıllı taraflarından birisi de dilediğiniz bölgede (iş, ev, okul) telefon kilidini iptal etmesi. Güvenli olduğunu belirlediğiniz yerlerde telefon kilitlerini devre dışı bırakabilirsiniz. Bu güvenli kilitleme yöntemi telefon cebinizde iken istemediğiniz aramalar yapabilir. Dikkatli olmalısınız.

1. Ayarlar > Ekran > Kilit Ekranı > Smart Lock seçin

2. Geçerli şifrenizi / deseninizi girin

3. Akıllı kilitlerden birisini seçin.

Güvenilen cihazlar: Mesela bir bluetooth kulaklık kullanıyorsanız telefona güvenilir cihaz olarak ekleyebilirsiniz. Arabanızın bluetooth'una bağlıysa arabaya geldiğinizde telefon kilidi iptal olacaktır.

Güvenilen yerler: Konumunuza göre güvenilen bölgeler seçebilir ve telefonun o bölgelerde kilitsiz kalmasını sağlayabilirsiniz. Uydu kaynaklı olduğu için sapmalar olabilir, çok güvenli değildir. Ayrıca 80m çapında işlem görür.

Güvenilir yüz: Telefonunuza güvenilir yüz olarak kendinizi eklerseniz sizi gördüğünde otomatik açılacaktır. Fena çalışmıyor diyebiliriz.

Güvenilir ses: Bu özellik ülkemizde henüz desteklemiyor.

Üzerinizde olduğunu algılama: Bu özellik cihazınızın ivme ölçerini kullanır. Harekete duyarlıdır. Hareket yoksa kilitli kalır. Fakat başkası içinde aynı işlemler geçerlidir.

Always-On özelliğini kullanın

LG G5'in yeni özelliklerinden "Her zaman açık özelliği" Always-on adıyla anılıyor. Bu sene Samsung Galaxy S7 model seride de kullanılan bu özellik oldukça kullanışlı. Telefonunuz bekleme konumunda bile olsa size bildirimler sunuyor ve çok çok az bir pil yüzdesi harcıyor. ( Tahmini %1 civarında)

LG G5 Always-on nasıl ayarlanır?

Ayarlar > Ekran

Always-on (Her zaman açık)

Aktifleştirin

Bu ekranda ne görmek istiyorsanız seçiminiz yapın

Çift dokunarak ekranı uyandırın

Eğer LG'nin G serisi telefonlarından birisini kullandıysanız bu özellik sebebi ile başka marka telefon almayabilirsiniz. Güç düğmesi arka kısımda olduğu için telefon ekranını uyandırmak için ekrana çift dokunarak aynı işlevi yapabiliyorsunuz. Kullanmak için herhangi bir alanı çift tıklayın.

Ayarlar ekranını özelleştirin

Bir çok akıllı telefonda olduğu gibi LG G5 üzeirnde de ekranın alt kısmında navigasyon tuşları bulunur. Fiziksel butonlar ile aynı işlevleri görebildiği gibi G5 üzerinde özelleştirilip 5 adete kadar farklı tuş atanabilir.

LG G5 Sanal tuşları ayarlama

Ayarlar > Ekran > Ana ekran dokunmatik tuşları

Tuş kombinasyonu

Listeden kullanmak istediklerinizi sürükleyin ve yine sürükleyerek düzenleme yapın

Bir önceki sayfadan renk seçimi yapın

Gereksiz (bloatware ) uygulamalardan kurtulun