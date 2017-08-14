LG G6 Alınır Mı, Nasıl Bir Telefon?

Samsung Galaxy S8 ve en yeni iPhone serisi gibi her zaman popüler olan telefonlar vardır. Çoğu telefon modeli de heyecan yaratır fakat zamanla unutulmaya başlarlar. LG G6'da bunlardan birisi.

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LG G6 Nisan ayında piyasaya sürülürken "markanın geçmişine" rağmen yine de bir umut yaratmıştı. Hatta Galaxy S8'den daha iyi bile olacağı düşünülüyordu. Peki 5 ay sonra telefon hakkında düşünceler değişti mi bir bakalım. Bu yazı sayesinde LG G6 hakkında merak ettiğiniz bir kaç noktayı cevaplamaya çalışacağız. Eğer LG G6 satın almayı düşünüyorsanız size belki bir cevap vermiş olabilir.

Sevilen yanları

18:9 ölçüsündeki ekran kullanışlı. Galaxy S8 Plus ekranı bile bu kadar iyi bir kullanım hissettirmiyor. Tabi kullanıcısına göre değişir. Elde tutuşu güzel bir telefon.

Kamerası çok iyi. Kullanım özellikleri ve fotoğraf çekme eğlenceli. Geniş açılı kamera ile güzel tatil anılarınızı daha da iyi hatırlayacaksınız.

Snapdragon 821 işlemcisi ilk çıktığında da eleştirilmişti ama hala kullanışlı bir işlemci. Yavaş bir telefon kullanıyormuşsunuz gibi hissettirmiyor.

Sevilmeyen yanları

Kamera uygulaması güzel fakat bazen yavaşlama söz konusu. Hızlı fotoğraf almak istediğiniz bunun farkına varıyorsunuz. Deklanşör tuşu bazı zamanlar hemen çekim yapmıyor. Oldukça sinir bozucu.

Güncelleme almıyor. Mesela HTC 10 ilk bir kaç ayında bir çok güncelleme aldı. HTC 10, G6'nın bir kaç öününden gidiyor.

Pil ömrü çok iyi değil. Günü geçirmek için tekrardan şarja takmanız gerekiyor. Zamanla daha da kötüleşecek gibi duruyor. 6 ayı doldurmayan bir telefon için kötü puan.

Dayanıklılık konusunda kağıt üzerinde kötü. Corning Gorilla Glass 3 kullanıyor. Diğer amiral gemileri Groilla Glass 5 kullanıyor. Buna rağmen henüz çizilme olmadı.

LG G6 alınır mı?

İlk tanıtımlarında 5 üzerinden 4.5 puanı rahat alacak telefon için uzun kullanımda aynı puanı vermek zor. Mükemmel bir telefon değil. Fiyat konusunda da büyük handikapları bulunuyor. Ayrıca OnePlus 5, Galaxy S8 ve HTC 11 gibi güncel rakiplerinin yanında halen bu fiyatlara satılmaya çalışılması LG tarafında işleri kötü gösteriyor.

Galaxy Note 8 ve iPhone 8 serileri Eylül ayında fırtına gibi eseceği şimdiden belli oldu. Hatta LG V30 bile sonsuz ekran adı verilen yeni modaya uyum sağlayacak. Bu bile LG severlerin G6'yı unutmasına sebep olacak. Eski nesil işlemci ile yola çıkması sayesinde daha senesini doldurmadan yaşlı bir telefon haline geldi. V30 tanıtımı sonrasında LG G7'nin seslerini duymaya başlayacağız gibi.

Sonuç yazımız başlıktaki soruya cevap veriyor sanırım. Çok çok iyi bir fiyata bulduysanız tabi ki LG G6 satın alınabilir bir telefon. Aksi taktirde alternatiflere yönelmeniz en iyi seçenek.