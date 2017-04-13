LG G6 çok yakında Türk Telekom mağazalarında

Türkiye’nin lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi Türk Telekom, LG Electronics’in ödüllü, en yeni amiral gemisi LG G6’yı çok yakında Türk Telekom mağazalarında satışa sunacak. Türk Telekom müşterileri LG G6’ya çok özel avantajlarla ve hediyeler ile sahip olabilecek. LG G6 için 12 – 20 Nisan tarihleri arasında ön talep bırakılabilecek.

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Türkiye’nin lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi Türk Telekom, en güncel teknolojiyi, en avantajlı tekliflerle müşterileri ile buluşturmaya devam ediyor. Türk Telekom, LG’nin ödüllü en yeni amiral gemisi telefonu G6’yı 36 aya varan taksit seçenekleri ile çok yakında mağazalarında satışa sunacak.

Türk Telekom müşterileri yeni nesil akıllı telefon LG G6 için, 12 – 20 Nisan tarihleri arasında ön talep bırakabilecek. Ön talep bırakan müşterilere, 30 Nisan’a kadar LG G6’nın çok avantajlı tekliflerinden yararlanmaları durumunda 1.399TL değerindeki LG Minibeam (PH 150) projektör de hediye edilecek.*

Ödüllü LG G6, ergonomik ve minimalist tasarımının yanı sıra, FullVision® özelliği ve 18:9 ekran oranı ile kullanıcılarına çok daha geniş ekran keyfi sunuyor.

Geniş açılı çift arka kameraları, sosyal medya paylaşımları için özel olarak tasarlanan kare çekim özelliğinin yanında, Hi-Fi video kayıt özelliği ile LG G6, göz alıcı çekimler için de akılcı bir seçenek olarak göze çarpıyor. 4 GB RAM ile yüksek performans sunan LG G6, oyun pil tasarrufu özelliği ile oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Android 7.0 Nougat işletim sistemi ve IP68 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklı yapısının yanında, parmak izi okuma sensörü ve 3300 mAh büyük bataryasıyla da LG G6, kullanıcıların büyük beğenisini kazanıyor.

*Hediye stoklarla sınırlıdır.