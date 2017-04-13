LG G6 ÖN SİPARİŞ BAŞLADI

LG G6 ÖN SİPARİŞ

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LG G6 Ön siparişleri başladı; Turkcell ve Türk Telekom internet siteleri üzerinden ön sipariş başvuru formunu doldurabilirsiniz.

18:9 Full Vision, suya ve toza karşı dayanıklı; tasarımı ve perfomansı ile ön plana çıkan LG G6 için özel kampanyadan yararlanın. LG G6 alanlara LG Mini Beam Projektör Hediye!

3.699 TL fiyatı ile Turkcell ve Türk Telekom ofislerinde.

Yeni Nesil Tasarım

İyi İşlenmiş Yapısıyla Mükemmel Tasarım

Kaliteli metalden dar çerçeveli ve cam gövdeli FullVision ekran LG G6’yı yeni nesil akıllı telefon tasarımına yükseltiyor.

5.61" QHD FullVision Ekran

Daha İnce Bir Cihazda Daha Fazlasını Görün

Şık bir cihazda şaşırtıcı derecede büyük FullVision ekran metin, gezinme için daha fazla alan sağlarken, oyun esnasında daha geniş bir görüntüleme alanı sunar. 18:9 en-boy oranı ve QHD Plus çözünürlüğü, daha sürükleyici bir izleme deneyimi için üstün görüntü kalitesi sunar.

Geniş Açılı Ön Kamera

Daha Fazla Dahil Olun, Hiçbir Şeyi Kaçırmayın

Her tür nesnede ön kamerada daha büyük görüntü alanı elde edin!

Çift 13MP Arka Kamera

Büyük Resmi Yakalayın

LG G6’daki çift 13 MP arka kamerayla hayatın tüm nefes kesen anlarını yakalayın.

13MP geniş açılı kamerayla daha fazlasını görün

Kare Kamera modu

Yakala ve Paylaş

Dört farklı kare kamera modundan birini kullanarak fotoğraflar ve videolarla daha eğlenceli vakit geçirin.

Kare çekim

Dolby Vision™ ve HDR10 Desteği

Mobil Görüntüleme Deneyiminizi Değiştirin

Dolby Vision™, HDR10 ve QuadHD + FullVision ekranlı LG G6, gelişmiş kontrast ve renk ile etkileyici sinematik bir deneyim sunar.

*HDR oynatımından faydalanmak için video içeriği Dolby Vision™ veya HDR10'da oluşturulmalıdır.

Dolby Vision™

Su / Toza Dayanıklı

Su ve Toza Dayanıklı

Üstün IP68 su ve toz direnci sayesinde LG G6'yı endişe etmeden her yere götürün.

Hi-Fi Kayıt (Video/Ses)

Ses Kaydında Yeni Seviye

LG G6'nın iki yüksek AOP mikrofonu ve yüksek doğruluklu kayıt kabiliyeti ile daha dolgun, daha zengin ve yüksek kalitede bir ses elde edin.

2 yüksek seviyeli AOP mikrofonu ve inanılmaz Hi-Fi kayıt özelliğini kullanarak daha geniş bir dinamik frekans aralığında yüksek kaliteli ses elde edin.

LG G6 Temel Özelikler

Ağırlık 163g

İşletim Sistemi Android v7.0 Nougat

Yonga seti Qualcomm Snapdragon 821

İşlemci Quad-core 2.35 GHz

RAM 4GB RAM

Dahili / Harici Bellek 32GB/ 2 TB’a kadar

Çözünürlük 2880 x 1440 QHD+

Kamera / Ön 13MP + 13M Çift / 5MP geniş

Şebeke 4.5G

Pil 3300 mAh

SIM Tek SIM (Nano)