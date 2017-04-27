LG G6 Türk Telekom Mağazalarında satışa sunuldu

LG Electronics’in merakla beklenen en yeni amiral gemisi telefonu LG G6

21 Nisan’da Türk Telekom mağazalarındaki yerini aldı. Türk Telekom müşterileri LG G6’ya ayda 99 TL’den başlayan çok avantajlı tekliflerle sahip olabilecek.

Türkiye’nin lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi Türk Telekom, üstün özellikli en yeni akıllı telefonları avantajlı fiyatlarla müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor. Türk Telekom müşterileri; LG Electronics’in ödüllü en yeni amiral gemisi telefonu LG G6’ya, mobil, evde internet ya da ev telefonu faturalarına ek olarak 36 aya varan taksitlerle ve ayda 99 TL’den başlayan çok avantajlı fiyatlarla sahip olabilecekler. Kampanya kapsamında LG G6 satın alan herkese, cihaz koruma paketi ve 200 dolar değerindeki altı farklı oyun öğesinden oluşan zengin LG G6 Google oyun koleksiyonu hediye ediliyor.

LG G6 yeni nesil ergonomik ve minimalist tasarımıyla, kullanıcılarına 5.7inç geniş ekran deneyimini ve tek elle kullanım kolaylığını bir arada sunuyor. Geniş açılı 13MP çift arka kameralarının yanı sıra 360 panaroma modu ve Hi – Fi video kayıt özelliği sayesinde LG G6 ile her ortamda net ve parlak görüntüler yakalamak mümkün oluyor. Ayrıca 4 GB RAM ile yüksek performans sunan LG G6, 3.300 mAh gücündeki pili ve pil tasarrufu özelliği ile oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Android v7.0 Nougat işletim sistemi ve parmak izi okuma sensörü ile suya ve toza karşı dayanıklılığıyla da LG G6 kullanıcıların büyük beğenisini kazanıyor.

Akıllı telefon portföylerini son teknoloji modellerle genişlettiklerinin altını çizen Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal; “En son teknoloji mobil cihazları dünya lansmanları ile eş zamanlı olarak, Türk Telekom’a özel fırsatlarla müşterilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Türk Telekom müşterileri ödüllü LG G6’ya 36 aya varan avantajlı ödeme seçeneklerinin yanı sıra mobil, evde internet veya ev telefonu faturalarından istediklerine ek olarak ayda 99TL’den başlayan fiyatlarla sahip olabilecek.” dedi.

LG G6 Teknik Özellikleri

İşlemci: Qualcomm® Snapdragon™ 821 İşlemci

Ekran: 5.7-inç 18:9 QHD+ FullVision® Ekran (2880 x 1440 / 564ppi)

Hafıza: 4GB LPDDR4 RAM / 32GB UFS 2.0 ROM / MicroSD (2TB’a kadar)

Kamera: Ön – 5MP Geniş (F2.2 / 100°)

Arka Çift – 13MP Standart OIS 2.0 (F1.8 / 71°) / 13MP Geniş (F2.4 / 125°)

Batarya: 3,300mAh (Sabit)

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Boyutlar: 148.9 x 71.9 x 7.9mm

Ağırlık: 163g

Ağ: LTE-A CAT11 3 Band CA

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.2 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (3.1 uyumlu)

Renk Seçenekleri: Ice Platinum / Astro Black / Mystic White

Diğer: Su ve Toz Dayanıklılığı / Parmak İzi Sensörü / UX 6.0 / Dolby Vision™ / HDR10 / Qualcomm Quick Charge™ 3.0 /

*Ürün özellikleri firmanın pazara sunduğu ürünlere göre farklılık gösterebilir.