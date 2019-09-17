LG G8S ThinQ, Projektör Hediyesi ile Geliyor!

LG G8S ThinQ, LG PH150G Projektör hediyesiyle çok yakında Turkcell mağazalarında!

Gelişmiş 3D derinlik sensörleri ile LG G8S ThinQ, özel arka plan ve ayarlanabilir ışık efektleri ile göz alıcı selfie çekmenize yardımcı olur.

Elinizi serbest bırakan ekranınızla etkileşime girmenin yeni bir yolunu keşfedin. Elleriniz kirli mi yoksa ıslak mı? Basit bir hareketle, sık kullandığınız fonksiyonlara kolayca erişin, aramaları cevaplayın ve telefonunuza dokunmadan ses seviyesini artırın.

Parmak izi tanıma özelliği, 3D Yüz Tanıma ve üstün El Damarı Tanıma (Vein Recognition) özelliği eklendi. Güvenliğiniz ve rahatlığınız için üç farklı tanıma türünden herhangi birini seçebilirsiniz.

2.5D cam arka gövde daha zengin, daha renkli bir görünüm kazandırır ve özellikli yan metaller dengeli bir his yaratır. Yuvarlak ve zarif detaylar optimum ergonomik tutuş sağlar.