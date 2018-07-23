Güney Koreli LG Electronics’in orta segment akıllı telefonu LG K9 n11.com’da satışa açıldı. 5 inç HD ekranı ve geliştirilmiş kamera özellikleriyle dikkat çeken LG K9, n11.com’da 799 TL’den satışa açıldı.

Hem dış hem de teknik özellikleriyle akıllı telefon deneyimini kolaylaştırmak üzere Güney Koreli LG tarafından üretilen uygun fiyatlı LG K9 n11.com’da satışa açıldı. 5 inç’lik IPS LCD teknolojisine sahip ekranıyla göz alıcı gerçeklik sunan LG K9, geliştirilmiş kamera özellikleriyle de dikkat çekiyor. LG K9, n11.com’da 799 TL’den satışa sunuluyor.

Dört çekirdekli Snapdragon 210 işlemcisinden güç alan LG K9’a 2GB RAM ve 16GB dahili depolama eşlik ediyor. Arka kamerası 8, ön kamerası 5 megapiksel çözünürlüğünde olan LG K9, geliştirilmiş kamera özellikleri sayesinde düşük ışıklı ortamlarda aydınlık ve net görüntüler elde ediyor.

Otomatik Çekim, El Hareketiyle Çekim, Selfie Flaşı ve Hızlı Paylaşım gibi pek çok özelliğin eklendiği LG K9, Android 7.1 Nougat ile açılıyor. 2.500 mAh büyüklüğünde pil taşıyan LG K9, n11.com’da 799 TL’den satışta.