LG Orta Sınıf Özellikli Birinci Sınıf Tasarımlı Q6 Serisini Duyurdu

LG, Q6 olarak adlandırılan yepyeni telefon serilerini duyurdu.

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Q6 serisi orta seviyede telefonlar kategorisinde özellikler barındıracak. Seride 3 farklı telefon bulunuyor. LG Q6, LG Q6 Plus ve LG Q6a'nın tümü, LG G6 gibi 5.5-inç 18: 9 ekranlara sahip . Çözünürlük 2160 x 1080 ve ince çerçeveleri ve G6 gibi yuvarlatılmış köşeleri var. Çerçeveler metalden yapılmış, bu nedenle kaliteli bir tasarım satın alıyorsunuz.

LG Q6 ÖZELLİKLERİ

Kasa içinde ise 3 modelde de Snapdragon 435 işlemci var. Q6 Plus'da 4GB RAM, Q6'da 3GB, Q6a'da 2GB var. Benzer şekilde depolama alanları 16GB'tan 64GB'a kadar destekliyor. Her üç kamerada da aynı 5MP ön ve 13MP arka kameralar ve aynı 3.000 mAh pil var

Yeni telefonlar Android 7.1.1. ile gelirken çok renkli olarak gelecekler. LG fiyat ve bulunabilirlik hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi. Telefonların Ağustos ayında başlayacaklarını ve daha sonradan eklenecek ülkelerde olacağını umuyoruz.