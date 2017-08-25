LG Q6 İnceleme (Mini LG G6)

Buna mini G6 diyoruz: yeni orta sınıf TELEFON LG Q6, şirketin amiral gemisi telefonuna çok benzer tasarımda. Çerçeve ve ekran neredeyse aynı.

Sponsorlu Bağlantılar...

Elbette LG G6'dan biraz daha ucuz fiyata satılacak bu telefon. Telefon uygun fiyatla satılabilmesi için bazı özellikleri bırakmak zorundaydı. Kaputun altında yüksek performans yerine Snapdragon 435 sistem yongası kullanılmış. G6'nın çift kamerası Q6'da bulunmuyor. Su geçirmezlik özelliği de yok.

Parmak izi tarayıcısı da bulunmuyor. Fakat yüz tanıma özelliğini destekliyor. Parmak izi okumanın hızına yaklaşır mı tartışılır.

LG Q6 hakkında ne var ne yok bakalım

TASARIM

Son derece kolay çizilen plastik bir arka kısım bulunuyor. G6'ya çok benze de premium malzemeden imal edilmemiş. Alimünyum çerçevesi daha sağlam. Q6, MIL-STD-810G sertifikasına sahip ve LG, alüminyum çerçevesinin kolayca parçalanmasını ve darbe hasarını önlemek için telefonda bulunduğunu vurguluyor.

Tasarım Videosu

LG Q6 elinizde küçük bir telefon hissi yaratıyor. 5.5 ekranı ile 4.7 inçlik iPhone 7'den biraz daha büyük. Bu yeni kompakt tasarım bir çok amiral gemisi telefonu kızdırabilir. Uygun fiyatı ile sonsuz ekran taşıyan tek orta seviye telefon. Uygun fiyat kısmı bizim için geçerli değil. Global pazar için konuşuyoruz. Bizde 2000 TL civarında piyasaya çıkacaktır. Neyin ne olduğunu yazıyoruz ama sadece araştıran biliyor. Telefon satıcısı eleman ne anlatırsa ona inanılıyor. Bu sadece telefonlarda değil televizyonlar için de geçerli.

Telefonu kullananlar 2.günde herhangi bir darbeye maruz kalamdan çizilmeye başladığını söylüyorlar. Fakat telefon sağlamlık açısından 12 MIL-STD-810G testlerini başarıyla geçti. Telefon dört renk seçeneğiyle gelecek: Terra Altın, Buz Platin, Mystic Beyaz ve Astro Siyah.

Phonearena.com'un telefon karşılaştırmalarını incelerseneniz telefonun tasarımı hakkında daha çok bilgi sahibi olacaksınız.

Ön yüz

Yan taraf

YÜZ TANIMA

Laptoplarda başlayan bu yüz tanıma özelliği yazılım tabanlı olduğu için her yerde karşımıza çıkıyor. Yararsız bir özellik diyebiliriz. 2017 model bir telefonda parmak izi okuyucusu olmaması enteresan.

Ekranı uyandırmadan yüz tanımayı başlatabiliyorsunuz. Teoride telefon cebinizden çıkar ve yüzünüze tutarsınız. Ekran kilidi açılmalı. Ama testlerde böyle olmadığı rapor ediliyor. Elinizde belli bir açıda tutmalısınız, yeterli ışık yoksa çalışmaz. Hatta akşam karanlığında da çalışmadığı belirtiliyor. Parmak izi taramaktan kesinlikle çok yavaş çalışıyor.

Pek çok insan parmak izi koruyucusunu çok özleyecek.

EKRAN

5.5 inç 1080p LCD ekranın renkleri biraz can sıkıcı olabilir. LG Q6, 1080p çözünürlüklü 18: 9 oranında bir ekranı var. Biraz uzun olduğundan 1080 x 2160px. Full Vision görüntü sunuyor. Hiç kuşkusuz LG Q6'nın en etkileyici özelliği. LG G6'da olduğu gibi köşeler yuvarlanmış. Ekran renk dengesinde mavi daha yoğun.

Ekran aynı zamanda ortalama 457 nits maksimum parlaklık seviyesine ulaşıyor. Bu ortalama bir rakam. Dış mekan kullanımında ekran çok fazla yansıtıyor ve yeterince parlak değil.

Ekran koruması ile Gorilla Glass 3. Diğer modern telefonlar kadar dayanıklı değil.

İŞLEMCİ, PERFORMANS, BELLEK

Telefon Qualcomm Snapdragon 435 kullanıyor. Bu işlemci güzel bri deneyim sunmak için o kadar iyi değil. Hatta oyuncular için iyi bir seçim değil. Grafiksel açıdan yoğun oyun deneyiminde fps kaybı yaşadığınızı göreceksiniz. Günlük kullanımda bile ısınan telefon yüksek tüketimde çok ısınıyor.

Sistem 32GB dahili depolama ile gelirken microSD kart kullanımı da destekliyor.

LG Q6 Benchmark Skorları

Antutu puanı 42 bin olan cihazın rakibi sayılabilecek Galaxy A5'in puanı ise 60 bin.

Jetstream'de 15 bin poau alan cihazın yine A5'in 30 binlik puanından oldukça geride kalıyor.

Geekbench 4 tek çekirdek puanı 600 /A5 ise 750

Geekbench 4 çoklu çekirdek testinde 2000 puan alan cihazın rakibi A5 3900 puan alıyor.

KAMERA

Görüntüler iyi aydınlatmada iyi sonuçlar veriyor ancak çift kamera veya 4K video kayıt özelliği yok.

LG Q6 , arka tarafında 13 megapiksel f / 2.2 ve ön tarafında 5 megapixel selfie kameraları bulunuyor. 3 farklı kamera modu ve 9 farklı filtresi de fotoğraf çekimlerinizde yardımcı olacaktır. HDR çekim otomatik varsayılan geliyor. Yakınlaştırma ve uzaklaştırma için kamera deklanşör anahtarını uzun süre basılı tutup sola ve sağa kaydırabilirsiniz. Ayrıca ön ve arka kameralar arasında geçiş yapmak için vizörde yukarı ve aşağı hızlıca kaydırın.

LG Q6 kamerası iyi ışıkta oldukça iyi görüntü kalitesi sağlar. Renkler de dengeli ve canlı görünür ve pozlama da dengelenir. Dahili tekli LED flaşı çok güçlü değildir, ancak renkleri çoğunlukla kontrol altında tutar. Gece çekimlerinde çok iyi değil.

Ön kamerası arka kadar iyi değil. Detay fazla veremiyor.

Video kalitesi

LG Q6 sadece 1080p Full HD'ye kadar video kaydedebilirken, günümüzün rakiplerinden bazıları 4K video çekimi yapabiliyor, bu da bir dezavantaj. Ayarlarda videolara dijital dengeleme ekleme seçeneğine sahipsiniz (varsayılan olarak etkin değildir). Videolar ortalama olarak ortaya çıkıyor: Burada gerçekten etkileyici hiçbir şey yok: Çözülmüş detay seviyesi düşük tarafta, dengeleme iyi, ancak harika değil ve odaklanma hızlı ama diğer telefonlarda olduğu kadar hızlı değil.

Ses kalitesi

LG Q6'da tek bir hoparlörünüz var ve telefonun arkasında bulunuyor . Hoparlör ızgarasında küçük bir yükseltme nokta olsa da , telefonu sırt üstü yatay olarak yerleştirirseniz kolayca cızırtı alabilirsiniz.

Ancak yine de, hoparlör ses seviyesini maksimuma yükselttiğinizde bile patlama yapmıyor. Ses kalitesi toplamda orta seviye diyebiliriz.

Alt kısımda bir ses giriş jakı bulunuyor. Hala eski kulaklık girişini kullanan kulaklıklar ve hoparlörler için iyi bir deneyim.

Çağrı Kalitesi

LG Q6'da çağrı kalitesi ortalama bir seviyededir .

PİL ÖMRÜ

LG Q6 pil ömrü size bir tam gün dayanmak için yeterlidir, ancak daha fazlası yok.

LG Q6, 3.000mAh, çıkarılabilir olmayan bir pile sahiptir. LG Q6, normal kullanımda ortalamanın üstünde 8 saat ve 26 dakika ile G6'dan daha iyi bir performans sergiliyor.

FİYAT VE ALTERNATİFLER

LG Q6, Avrupa'da 350 Euro'ya kadar fiyat etiketi taşıyor. İlginç bir şekilde Hindistan'da 200 Euro'luk bir fiyat etiketi bulunuyor. Avustralya'da ise 400$. Farklı pazarlarda bu kdar farklı fiyatlar pek nadir görülür.

Ülkemizde fiyatı Avrupa fiyatı ile bir tutulacağından 2000 liranın üstünde bir rakam bekleniyor.

Peki bu telefona alternatifler nelerdir?

Samsung Galaxy A5 (2017) 1600 TL

Samsung Galaxy A7 (2017) 1800 TL

Samsung Galaxy C5 Pro 1250 TL

Apple iPhone 6 2100 TL

Huawei Honor 9 (Henüz ülkemize gelmedi. Avrupa fiyatı 390 Euro)

SONUÇ

İnceleme sonunda LG Q6 benzersiz bir telefon. Sonsuz ekranı ile orta seviyede rakipsiz. Oyunu değiştirecek bir tasarıma sahip. Fakat plastik malzeme ve çizilebilir olması dikkat çekiyor. İşlemci çok kullanışlı bir yonga setine ait değil. Parmak izi tarayıcısı da yok ve Hindistan'da 200 Euro'ya satılabilen bir telefona 2000 TL vermek akıl karı gözükmüyor.