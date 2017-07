LG Q6 Önümüzdeki Ay Avrupa’da Satışa Sunulacak

Resmi olarak bu ayın başında Q6 + ve Q6α sürümleriyle birlikte duyurulan LG Q6 , Ağustos ayında Avrupa'da satışa sunulacak.

Bu iddia Twitter'da teknoloji ipuçları sağlayan Roland Quandt tarafında ortaya atıldı. Twit üzerinde ayrıca cihazın 349 Euro olacağı belirtildi. 410 Dolar civarına denk gelen cihazın Türkiye fiyatı ise 1600 TL civarında olacak.

Ağustos ayında Asya pazar, devamında ise Avrupa pazarında satışa sunulacak olan orta seviye yeni LG telefonlar daha sonra Latin Amerika ve Kuzey Amerika'da satışa sunulacak.

İşte gönderilen twit.

LG Q6 launching in .de from Aug 21 at 349 Euro. 18:9 is coming to the masses!

— Roland Quandt (@rquandt) 27 Temmuz 2017