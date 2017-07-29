LG Q6 Önümüzdeki Ay Avrupa’da Satışa Sunulacak

Resmi olarak bu ayın başında Q6 + ve Q6α sürümleriyle birlikte duyurulan LG Q6 , Ağustos ayında Avrupa'da satışa sunulacak.

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Bu iddia Twitter'da teknoloji ipuçları sağlayan Roland Quandt tarafında ortaya atıldı. Twit üzerinde ayrıca cihazın 349 Euro olacağı belirtildi. 410 Dolar civarına denk gelen cihazın Türkiye fiyatı ise 1600 TL civarında olacak.

Ağustos ayında Asya pazar, devamında ise Avrupa pazarında satışa sunulacak olan orta seviye yeni LG telefonlar daha sonra Latin Amerika ve Kuzey Amerika'da satışa sunulacak.

İşte gönderilen twit.

LG Q6 launching in .de from Aug 21 at 349 Euro. 18:9 is coming to the masses! — Roland Quandt (@rquandt) 27 Temmuz 2017

Yeni LG telefonların özellikleri ise aşağıdaki gibi;

- Chipset: Qualcomm Snapdragon™ 435 Mobile Platform

- Ekran: 5.5-inç 18:9 FHD+ FullVision Ekran (2160 x 1080 / 442ppi)

- Hafıza:

Q6+: 4GB RAM / 64GB ROM

Q6: 3GB RAM / 32GB ROM

Q6α: 2GB RAM / 16GB ROM

- Kamera: Arka 13MP Standart Açı / Ön 5MP Geniş Açı

- Batarya: 3,000mAh (yerleşik)

- İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat

- Boyut: 142.5 x 69.3 x 8.1mm

- Ağırlık: 149g

- Ağ: LTE / 3G / 2G

- Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b, g, n / Bluetooth 4.2 / NFC / USB Type-B 2.0

- Renkler:

Q6+: Astro Siyah / Buz Platinyum / Deniz Mavisi

Q6: Astro Siyah / Buz Platinyum / Mistik Beyaz / Toprak Sarısı

Q6α: Astro Siyah / Buz Platinyum / Toprak Sarısı

- Diğer Özellikler: Yüz Tanıma / Google Asistan / Kare Kamera / Sabit Kayıt / FM Radyo