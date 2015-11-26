LG V10 sahiplerinin bilmesi gereken 8 özellik

LG'nin son amiral gemisi telefonu LG V10 sağlam duruşu ile gönülleri fethetmeye hazırlanıyor. Peki sağlam yapısının altında neler var.

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LG V10 sahiplerinin bilmesi gereken 8 maddeye göz atın.

1.Ayarlar görünümü liste durumuna getirin

Düzenlemelere başlamadan önce ayarları kolayca takip edebilmek için bütün seçenekleri liste görünümüne alalım. LG telefonların UI'sinde bu ayarlar menüsü sekme halinde gelmektedir.

Ayarlara gidin

Üç noktalı menü simgesine dokunun

Liste görünümünü seçin

2. Kısayollara hızlı erişim için ikinci ekranı ayarlayın

LG V10 en önemli özelliği yeni "İkinci ekran" dır. Ana ekraranın üst kısmında bulunuyor. Zaman, tarih ve pil gösterimini yapar ve aynı zamanda ana ekran kapalıyken çalışmaya devam eder. Aynı zamanda ana ekran açıkken farklı bir konsepte bürünerek en sevdiğiniz uygulamaları rehber, müzik, mail ve daha fazlası için kısayol ekleyebilirsiniz.

Kısayollar ekleyin

Ayarlara gidin > İkinci ekranı seçin

Uygulama kısayolları ve dişli çark ikonuna tıklayın

Uygulamayı seçin sürükle bırak yöntemi ile kısayolları ayarlayın ve en sonra kaydetme işlemini yapın

Kişileri ekleme

Ayarlara gidin > İkinci ekranı seçin

Rehber kısayolu ve dişli çark ikonuna tıklayın

Kişi eklemek için yanındaki + ikonuna tıklayın

Sürükle ve bırak metoduyla ayrları yapın

"Kaydet" seçeneği ile çıkın

İkinci ekrana daha fazlasını ekleyin

Ayarlar > ikinci ekran ve ana ekran açıkken seçeneğini aktif edin

İmza: Bir kelime veya cümle ekleyebilirsiniz.

Son uygulamalar: Kullanılan son 5 uygulamayı gösterir

Müzik çalar: Dinlediğiniz müziği kontrol edin

Ajanda: Takvimden yaklaşan etkinlikleri ve notlarını görün

Ayrıca ana ekran kapalı durumdayken ikinci ekranda ne göstereceğiniz ayarlayın.

Ayarlar > İkinci ekran > Ana ekran kapalı: Tarih veya imza seçimi yapın.

3. Telefonunuzun kilidini açmak için parmak izi kullanın

LG nihayet Nexus olmayan bir modelde parmak izi sensörü kullandı. Arka kısımdaki güç tuşuna parmak izi yeteneği eklendi. Parmak izinizle artık mobil ödeme ve Google Play Market üzerindeki oyunları satın alabilirsiniz. En yaygın kullanım ise telefonu kitlemek.

LG V10 üzerinde parmak izinizi kullanabilmek için "parmak izinizi" eklemeniz gerekiyor.

Ayarlar > Parmak izi & Güvenlik

Parmak izlerini seçin

Kilit ekranı için (burada size güvenlik için form gösterecek)

Dokunarak parmak izinizi ekleyin

Parmağınızı nasıl taratacağınız konusunda yönergeleri izleyin

4. LG'ye özel KnockCode ile telefon kilidini ayarlayın

LG öncelikle G Pro 2 modeline KNOCK CODE’u getirdi. Şimdi bu KNOCK CODE LG G3, LG G4 ve LG V10 üzerinde de kullanılıyor. Ekran kilidi için telefonlarda güzel bir güvenlik sistemi olan KNOCK CODE mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. Mantığı ise ekranda dörde bölünmüş alanda seçeceğiniz 3 ile 8 noktayı belirtiyorsunuz. Ekran kilidini açmak için seçtiğiniz noktalara tekrardan tıklamanız yeterli. Ekranı kapatmak yani kilitlemek içinde iki kere herhangi bir noktaya tıklamanız yeterli.

Ayarlar > Ekran > Kilit Ekranı

Dokunarak Knock Code’u etkinleştirin

Hatırlayacağınzı kolay bir desen seçin. 3 dokunuş ile 8 dokunuş arası bir şifre seçebilirsiniz

Devam edin ve aynı desenei onaylayın

Daha onsra Knock Code’unuzu unutursanız kurtarmanız için gereken şifreyi oluşturacaksınız

Hepsi bu kadar.

Telefonunuzu bekleme modundan çıkarmak için sadece ekranda seçtiğiniz Knock Code’u uygulamanız yeterli. Knock Code yanlış girilirse ekran açılacak fakat bu ekranın üzerinde kodunuzu girebileceiğiniz kare bir ekran karşılayacak.

5. Telefonunuzun akıllı ayarlarını kurun

LG cep telefonlarının yeni yazılım özelliklerinden birisi olan Akıllı Ayarlar müthiş bir özellik. Bu özellikler sayesinde otomatik olarak konuma ve aksesuara bağlı olarak telefon farklı davranışlar sergileyebilme yeteneğini kazanıyor. Örneğin iş yerinde bulunduğunuzda telefon otomatik olarak sessize geçebilir veya eve gittiğinizde Wifi otomatik olarak aktifleşebilir. Mutlaka kullanmak isteyeceğiniz özellikler.

Ayarlar > Akıllı Ayarlar

Ev, meşgul, aksesuarlar

Etkin veya değil olarak geri kalan seçenekleri tamamlayın

6 . Uygulamaları arka tuşlarla başlatın

LG'nin telefonlarını diğer telefonlardan ayıran bir diğer özellik ise arka ikonik tuşları. Bu tuşlarla telefonu kilitleme ve ses açma kısma dışında farkı yetenekler atayabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde kamerayı başlatmak ve ekran kapalı olduğunda not almak için kullanabilirsiniz.

Ayarlar > Kısayol tuşları

Açık / kapalı ayarlarını yapın

Telefon ekranı kapalı konumdayken ses açma tuşuna iki kere bastığınızda not alma uygulama, ses kısma tuşuna iki kere tıkladığınzıda ise kamera aktifleşecek. LG G3 üzerinde ise tuşlara basılı tutarak bu işlemler gerçekleşiyordu.

7. Kilit ekranına kısayollar ekleyin

Kilit ekranına kısayollar ekleyerek favori uygulamalarınıza ulaşabilirsiniz. LG kilit ekranına 5 adet uygulama yükleyebilmenizi sağlar.

Ayarlar > Kilit ekranı

Aşağı doğru kaydırın ve kısayollara geçiş yapın

Sadece bir kısayola dokunun ve listeden istediğiniz uygulamayı seçin

Kilit ekranında hızlı bir şekilde seçtiğiniz uygulamaları açmak için hızlıca yukarı kaydırın.

Bu uygulamayı sadece ekran kilid yoksa veya kaydırma aktifse kullanabilrisiniz. Knock Code veya şifreli ekran kilidinde çalışmaz.

8. Hızlı erişim menülerini düzenleyin

Ekranı yukarıdan aşağıya doğru kaydırdığınızda hızlı erişim menülerini göreceksiniz. Bu hızlı ayarlara bir çok kısayol ekli gelir. Bu kadar kısayolun içinde dilediğiniz hızlı ayarı ön plana alabilirsiniz.

Hızlı ayarlar menüsünü sağa doğru kaydırın

Düzenle mensüünü tıklayın

Etkinleştirmek ve devre dışı bıramak içins eçimlerinizi yapın ve öne çıkmasını istediğiniz kısayolları kaydırın.

LG V10 ÖZELLİKLERİ

Teknik Özellikler:

İşlemci: Qualcomm® Snapdragon™ 808

Ekran: Ana Ekran: 5.7-inç QHD IPS Quantum Ekran (2560 x 1440/513ppi) \ İkinci Ekran: 2.1-inç IPS Quantum Ekran (160 x 1040/513ppi)

Bellek: 4GB LPDDR3 RAM / 64GB eMMC ROM / microSD (2TB’a kadar)

Kamera: Arka: 16MP, F1.8 Diyafram/OIS 2.0 \ Ön: 5MP İkili Lens (80o Standart Açı/120o Geniş Açı)

Pil: 3,000mAh (çıkarılabilir)

İşletim Sistemi: Android 5.1.1 Lollipop

Boyut: 159.6 x 79.3 x 8.6mm

Ağırlık: 192g

Ağ: LTE-A Cat. 6

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.1 / NFC / USB 2.0

Renk: Uzay Siyahı / Lüks Beyazı

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