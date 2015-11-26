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LG V10 sahiplerinin bilmesi gereken 8 özellik

Taylan BOZKURT 26 Kasım 2015 Akıllı Telefonlar 13 Yorum

LG'nin son amiral gemisi telefonu LG V10 sağlam duruşu ile gönülleri fethetmeye hazırlanıyor. Peki sağlam yapısının altında neler var.

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LG V10 sahiplerinin bilmesi gereken 8 maddeye göz atın.

1.Ayarlar görünümü liste durumuna getirin

lg-v10-ayarlar-listesi

Düzenlemelere başlamadan önce ayarları kolayca takip edebilmek için bütün seçenekleri liste görünümüne alalım. LG telefonların UI'sinde bu ayarlar menüsü sekme halinde gelmektedir.

Ayarlara gidin
Üç noktalı menü simgesine dokunun
Liste görünümünü seçin

2. Kısayollara hızlı erişim için ikinci ekranı ayarlayın

lg v10 ikinci ekran

LG V10 en önemli özelliği yeni "İkinci ekran" dır. Ana ekraranın üst kısmında bulunuyor. Zaman, tarih ve pil gösterimini yapar ve aynı zamanda ana ekran kapalıyken çalışmaya devam eder. Aynı zamanda ana ekran açıkken farklı bir konsepte bürünerek en sevdiğiniz uygulamaları rehber, müzik, mail ve daha fazlası için kısayol ekleyebilirsiniz.

Kısayollar ekleyin

Ayarlara gidin > İkinci ekranı seçin
Uygulama kısayolları ve dişli çark ikonuna tıklayın
Uygulamayı seçin sürükle bırak yöntemi ile kısayolları ayarlayın ve en sonra kaydetme işlemini yapın

Kişileri ekleme

Ayarlara gidin > İkinci ekranı seçin
Rehber kısayolu ve dişli çark ikonuna tıklayın
Kişi eklemek için yanındaki + ikonuna tıklayın
Sürükle ve bırak metoduyla ayrları yapın
"Kaydet" seçeneği ile çıkın

İkinci ekrana daha fazlasını ekleyin

Ayarlar > ikinci ekran ve ana ekran açıkken seçeneğini aktif edin

İmza: Bir kelime veya cümle ekleyebilirsiniz.
Son uygulamalar: Kullanılan son 5 uygulamayı gösterir
Müzik çalar: Dinlediğiniz müziği kontrol edin
Ajanda: Takvimden yaklaşan etkinlikleri ve notlarını görün

Ayrıca ana ekran kapalı durumdayken ikinci ekranda ne göstereceğiniz ayarlayın.

Ayarlar > İkinci ekran > Ana ekran kapalı: Tarih veya imza seçimi yapın.

3. Telefonunuzun kilidini açmak için parmak izi kullanın

lg-v10-parmak-izi-okuyucu

LG nihayet Nexus olmayan bir modelde parmak izi sensörü kullandı. Arka kısımdaki güç tuşuna parmak izi yeteneği eklendi. Parmak izinizle artık mobil ödeme ve Google Play Market üzerindeki oyunları satın alabilirsiniz. En yaygın kullanım ise telefonu kitlemek.

LG V10 üzerinde parmak izinizi kullanabilmek için "parmak izinizi" eklemeniz gerekiyor.

Ayarlar > Parmak izi & Güvenlik
Parmak izlerini seçin
Kilit ekranı için (burada size güvenlik için form gösterecek)
Dokunarak parmak izinizi ekleyin
Parmağınızı nasıl taratacağınız konusunda yönergeleri izleyin

4. LG'ye özel KnockCode ile telefon kilidini ayarlayın

lg-v10-knock-code

LG öncelikle G Pro 2 modeline KNOCK CODE’u getirdi. Şimdi bu KNOCK CODE LG G3, LG G4 ve LG V10 üzerinde de kullanılıyor. Ekran kilidi için telefonlarda güzel bir güvenlik sistemi olan KNOCK CODE mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. Mantığı ise ekranda dörde bölünmüş alanda seçeceğiniz 3 ile 8 noktayı belirtiyorsunuz. Ekran kilidini açmak için seçtiğiniz noktalara tekrardan tıklamanız yeterli. Ekranı kapatmak yani kilitlemek içinde iki kere herhangi bir noktaya tıklamanız yeterli.

Ayarlar > Ekran > Kilit Ekranı
Dokunarak Knock Code’u etkinleştirin
Hatırlayacağınzı kolay bir desen seçin. 3 dokunuş ile 8 dokunuş arası bir şifre seçebilirsiniz
Devam edin ve aynı desenei onaylayın
Daha onsra Knock Code’unuzu unutursanız kurtarmanız için gereken şifreyi oluşturacaksınız
Hepsi bu kadar.

Telefonunuzu bekleme modundan çıkarmak için sadece ekranda seçtiğiniz Knock Code’u uygulamanız yeterli. Knock Code yanlış girilirse ekran açılacak fakat bu ekranın üzerinde kodunuzu girebileceiğiniz kare bir ekran karşılayacak.
5. Telefonunuzun akıllı ayarlarını kurun

lg-v10-akilli-ayarlar

LG cep telefonlarının yeni yazılım özelliklerinden birisi olan Akıllı Ayarlar müthiş bir özellik. Bu özellikler sayesinde otomatik olarak konuma ve aksesuara bağlı olarak telefon farklı davranışlar sergileyebilme yeteneğini kazanıyor. Örneğin iş yerinde bulunduğunuzda telefon otomatik olarak sessize geçebilir veya eve gittiğinizde Wifi otomatik olarak aktifleşebilir. Mutlaka kullanmak isteyeceğiniz özellikler.

Ayarlar > Akıllı Ayarlar
Ev, meşgul, aksesuarlar
Etkin veya değil olarak geri kalan seçenekleri tamamlayın

6 . Uygulamaları arka tuşlarla başlatın

lg-v10-arka-tuslar

LG'nin telefonlarını diğer telefonlardan ayıran bir diğer özellik ise arka ikonik tuşları. Bu tuşlarla telefonu kilitleme ve ses açma kısma dışında farkı yetenekler atayabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde kamerayı başlatmak ve ekran kapalı olduğunda not almak için kullanabilirsiniz.

Ayarlar > Kısayol tuşları
Açık / kapalı ayarlarını yapın

Telefon ekranı kapalı konumdayken ses açma tuşuna iki kere bastığınızda not alma uygulama, ses kısma tuşuna iki kere tıkladığınzıda ise kamera aktifleşecek. LG G3 üzerinde ise tuşlara basılı tutarak bu işlemler gerçekleşiyordu.

7. Kilit ekranına kısayollar ekleyin

lg-v10-kilit-ekrani-uygulamalari

Kilit ekranına kısayollar ekleyerek favori uygulamalarınıza ulaşabilirsiniz. LG kilit ekranına 5 adet uygulama yükleyebilmenizi sağlar.

Ayarlar > Kilit ekranı
Aşağı doğru kaydırın ve kısayollara geçiş yapın
Sadece bir kısayola dokunun ve listeden istediğiniz uygulamayı seçin
Kilit ekranında hızlı bir şekilde seçtiğiniz uygulamaları açmak için hızlıca yukarı kaydırın.

Bu uygulamayı sadece ekran kilid yoksa veya kaydırma aktifse kullanabilrisiniz. Knock Code veya şifreli ekran kilidinde çalışmaz.

8. Hızlı erişim menülerini düzenleyin

Ekranı yukarıdan aşağıya doğru kaydırdığınızda hızlı erişim menülerini göreceksiniz. Bu hızlı ayarlara bir çok kısayol ekli gelir. Bu kadar kısayolun içinde dilediğiniz hızlı ayarı ön plana alabilirsiniz.

Hızlı ayarlar menüsünü sağa doğru kaydırın
Düzenle mensüünü tıklayın
Etkinleştirmek ve devre dışı bıramak içins eçimlerinizi yapın ve öne çıkmasını istediğiniz kısayolları kaydırın.

LG V10 ÖZELLİKLERİ

Teknik Özellikler:
İşlemci: Qualcomm® Snapdragon™ 808
Ekran: Ana Ekran: 5.7-inç QHD IPS Quantum Ekran (2560 x 1440/513ppi) \ İkinci Ekran: 2.1-inç IPS Quantum Ekran (160 x 1040/513ppi)
Bellek: 4GB LPDDR3 RAM / 64GB eMMC ROM / microSD (2TB’a kadar)
Kamera: Arka: 16MP, F1.8 Diyafram/OIS 2.0 \ Ön: 5MP İkili Lens (80o Standart Açı/120o Geniş Açı)
Pil: 3,000mAh (çıkarılabilir)
İşletim Sistemi: Android 5.1.1 Lollipop
Boyut: 159.6 x 79.3 x 8.6mm
Ağırlık: 192g
Ağ: LTE-A Cat. 6
Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.1 / NFC / USB 2.0
Renk: Uzay Siyahı / Lüks Beyazı

LG V10 hakkında daha fazlası için sitemizde arama yapabilir, yorum gönderebilir veya soru cevap platformumuzdan faydalanabilirsiniz.

LG V10 almayı düşünüyor musunuz veya aldıysanız görüşleriniz nelerdir? LG V10 hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.

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Hakkında Taylan BOZKURT

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13 Yorum

  1. Mehmet
    05 Eylül 2016 at 15:28

    Merhabalar,

    Telefonumun font ayarını en küçük karakter boyutu olarak seçtim ancak rehberimdeki font büyük statüde… ayarlarda aradım ama bulamadım.

    Bir de telefonumda video araması yapamıyorum. Internette bazı öneriler okudum ve uyguladım ancak beceremedim.

    Bu konularda yardımcı olabilir misiniz?

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  2. byr
    09 Kasım 2016 at 22:44

    resimlere iki parmakla yatığınız zoom gibi ekran üzerinden büyüklüğü ayarlayabilirsiniz.

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  3. Emine
    07 Aralık 2016 at 13:31

    Merhaba, bildirim lg v10 da bildirim ışığı yok mu acaba? Gelen mesajda arkada flaş ışığı yanıyor sadece. WhatsApp gibi gelen bildirimler de ekranın ön tarafından bildirim ledini açamıyorum

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  4. yusuf
    13 Aralık 2016 at 08:01

    merhaba lg v10 telefeonum arada bir donma yapıyor bu durumda ne yapmalıyım.

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  5. Yasemin
    04 Ocak 2017 at 22:11

    Ben resim falan çekince kılavye görünüyor fazla belli olmuyor neden acaba

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  6. Bahadır atli
    06 Şubat 2017 at 17:53

    Bende v10 kullanicisiyim telefon çok donuyor ısınıyor ekranın arkasında daha önceki girdiğiniz uygulamanın işaretleri oluyor ben yandım siz yanmayan derim

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  7. Hüseyin Albayrak
    07 Mart 2017 at 22:23

    Lg tşk. V10 gayet güzel ve kullanışlı bir telefon üretmişler. İki eleştirim var 1.kontras ve renk ayarını daha mantıklı veya kullanışlı yapabilirlerdi 2. Sinyal çekim gücü biraz daha artırılmalı.

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  8. Poyraz
    14 Mart 2017 at 01:30

    Telefonu kullanmayanlar bile asıllı asılsız yorum yapmış. Ben aldım kullanıyorum alacaklara da tavsiye ederim ekran çözünürlüğü kamerası hızı çok iyi. Telefon gün boyunca elimden düşmüyor şarj 1 tam gün gidiyor. Ama bu değer otomatik ekran parlaklığı için geçerli. Kısacası on numara telefon galaksi 7 de kullandım ıphone 7 ye de göz attım özellikle çözünürlük ve kamera diğerlerine göre önde. Isınma falan saçmalığı yok. Bğtün gün elimde… 10 üzerinden 8.5 alır. O da batarya eksisi ve snap 808 olması. Bi farkı yok gerçi 820 den.

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  9. Betül
    27 Mart 2017 at 20:04

    V10kullanicisiyim çok memnunum arada donuyo ama dert değil arka tuşla açılıyor ama fotoğraf makinesinde okadar ayar varki kurcaladim bozdum galiba sayılar falan nasıl olacak otomatik kendini ayarlasa keşke😁

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  10. Realist Emre
    02 Nisan 2017 at 15:16

    Lg v10 tasarımı saglamlıgı ve özellikleri ve ekran görüntüsünün arı duru olması bakımından 10 numara 1 tercih olacaktır.
    Eksi taraflarına gelince
    1. mesela 4.5 g yi destekledigi halde oyunda veya sörf yaparken arama gelince netten kopması
    2. Şebeke sinyal yakalamasının muadillerine göre daha düşük olması
    3. Pil ömrünün çok kısa olmasada muadilleri kadar uzun dayanmaması
    4. Otomatik resim modunda muadillerine göre renklerin gerçekten daha farklı çıkması

    Bu yazdıklarım lg v10 kullanıcısı olarak kendi telimde tespit ettigim eksiklerdir bütün bu eksiklere ragmen telimi severek kullanıyorum lakin bu konulardada lg firmasını bilgilendirmek istiyorum anlamında yazdıgım bir yazıdır umarım faydalı olurum.
    Saygılarımla dotsçakalın.

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  11. Beyza
    23 Temmuz 2017 at 06:50

    Ghost screen sorunu nasıl gideriliyor

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