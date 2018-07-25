LG V20 Android 8.0 Oreo güncellemesi kullanıma sunulmaya başladı

LG nihayet LG V20 için Android 8.0 Oreo OTA güncellemesini göndermeye başladı Bu güncellemeyi alan ilk sürümler Güney Kore'de bulunan F800L, F800K ve F800S modelleridir. Güncelleme 1.6GB'ın biraz üstünde ve V20c-JUL-06-2018 yapım numarasına sahiptir.

Türkiye'de güncelleme zamanı şimdilik bilinmiyor.

Güncellemenin değişiklik listesi şunları içerir:

Gizlilik politikası güncellemesi.

"Konfor görünümünde" mavi ışık filtresi geliştirildi. 10 yeni ayar seviyesi eklendi.

Ana dokunmatik düğmeler artık uygulamalar kullanılırken gizlenebilir.

Yeni simge şekilleri.

Geliştirilmiş ayar düzeni.

Her uygulamanın bildirimleri artık tek bir yerde yönetilebilir.

Uygulamalardaki bildirim rozeti, buna göre yeni bildirim sayısını görüntüler.

Arka plan uygulamalarını sınırlandırarak pil ve performans optimizasyonları.

Sony'nin LDAC codec'i artık Bluetooth kulaklıklar için destekleniyor.

Bir uygulama simgesine dokunup basılı tutmak daha fazla seçenek ortaya çıkarır.

LG, önce Güney Kore'ye geniş bir test şeklinde bir güncelleme gönderiyor. Her şey yolunda giderse, yakında başka ülkelere ulaşmasını bekleyebiliriz.

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