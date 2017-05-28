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LG V30 için yayınlanan tasarımlar hayranlık uyandırdı

PetaBayt 28 Mayıs 2017 Haberler Yorum Yazın

Twitter'da sızıntı aktörü Evan Blass tarafından bugün yayınlanan LG V30 fotoğrafları çok beğenildi. Telefon beğenilmeyecek gibi değil. Kızaklı telefonların dönüşü olursa sadece bu şekilde olabilir diyebiliriz.

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2015 yılında LG V10 ile başlayan seri 2016 yılında LG V20 ile devam etmişti. Bu sene ise beklenen LG V30 mini ekran işini biraz abartacak gibi gözüküyor.

Project Joan  ismi ile üzerinde çalışılan telefon sızdırılan fotoğraflara göre kızaklı ekrana sahip bir telefon olacak. Cihaz birbirinden bağımsız 2 dokunmatik ekrana sahip olacak. 2. ekranın sanal klavyeyi içermesi de diğer ekranın kullanımını oldukça kolaylaştıracak gibi gözüküyor.

LG V30 RESİMLERİ

Aşağıda paylaştığımız resimler @evleaks tarafından geliyor. Resimleri paylaşırken projenin henüz netleşmediğini de ekliyor.

Eylül 2017 tarihinde tanıtılması beklenen LG V30'un görüntüleri unlar mı bilmiyoruz ama kamuoyu yaratıp beklenti ölçüyorlarsa iyi yönde tepki aldıkları kesin. Sosyal medya mesajları olumlu yönde ilerlemeye devam ediyor. LG, telefonun  kullanışlılığı konusunda neler düşündü bilemiyoruz tabi.

LG'nin bu kızaklı telefonu hakkında sen neler düşünüyorsun? Yorumlarınız bekliyoruz.

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