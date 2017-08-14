LG V30 İkinci Ekran Gitti Yerine Kısayol Geldi

LG sürekli radikal değişikliklerle cep telefonu piyasasına yön vermek istiyor.

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V serisi ve G5 üzerindeki denemeleri takdire şayandır ama başarılı olamadılar. V serisinde ekranın üst kısmında 2. bir ekran kullandılar. Bildirimler ve kısayollar için kullanılan bu ekran fazla tutulmadı. Yeni V30 serisinde 2. ekranın akıllı bir şekilde donanım olarak değil yazılım olarak sunacaklar.

Ekran kilidi açık durumdayken Samsung'un yan menüsünü hatırlatsa da ekran kilitli iken V20 serisi gibi hareket edecek. Çok fazla bir şey söylemek yine de zor.

LG V30 tanıtıma 2 hafta gibi bir süre kaldı.

Aşağıdaki ekran görüntülerinden bu çıkarımları yaptığımız V30'un bu özelliği hali hazırda onlarca uygulama tarafından bütün telefonlara veriliyor. Uygulamaları linkten kontrol edebilirsiniz.

Always on ekran da elden geçmişe benziyor. LG V20'de olduğu gibi Wi-Fi, el feneri, Bluetooth vb uygulamalara geçiş sağlayacak. Aynı zamanda müzik çalma e galeriye ulaşma gibi özellikleri de olacak.

Yeni Özellik Graphy

LG kamera özelliklerine Graphy'i ekleyecek. Manuel kamera modunda profesyonel fotoğrafçıların kullandıkları beyaz dengesi, deklanşör hızı, diyafram ve ISO gibi ön ayarlar kullanılabilecek.

Graphy ile çekilmiş fotoğrafları Graphy Instagram adresinde bulabilirsiniz.

LG V30 en küçük diyafram lensi ile gelecek, f / 1.6.

Son olarak, LG, ayrıca, ekran kapalıyken bir düğmeye basmadan cihazın kilidini açmanıza izin verdiği söylenen LG V30'da UX 6.0+'ye yüz tanımayı ekledi. Bu, herhangi bir tuşa basmayı gerektirmeyecek güvenli bir ses kilidini açma seçeneğine ek olarak gelecektir.

Telefonun Android 8 ile gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil. Eylül ayında IFA fuarına saklayacağını düşündüğümüz bu özellik ile şimdilik LG V30 haberlerini bitiriyoruz.