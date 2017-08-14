LG V30 ve LG V30 Plus Aynı Gün Piyasaya Çıkacak

LG V30'un bu ayın son günlerinde ilan edileceğini biliyoruz. Fakat son raporlara göre LG V30 Plus versiyonu da aynı anda piyasa sunulacağı haberleri gelmeye başladı.
LG V30 Plus'ın ne farkı olacak derseniz çok fazla bir değişiklik olmayacak. Kablosuz şarj ve daha fazla depolama alanı geleceği söyleniyor. Aynı LG G6 Plus ile yapıldığı gibi. Aynı telefon biraz daha iyi özellikler.
Rapora göre, telefonlar 15 Eylül'de tanıtılacak ve bu duyurudan yaklaşık 2 hafta sonra piyasada olacağını söyledi. V30 700 $ ve V30 Plus 875 $ fiyatı ile satışa sunulacak.
Biraz daha yükseltilmiş özellikler için fazladan parayı ödemek ister misiniz?
LG V30 Özellikleri
Snapdragon 835 İşlemci
4GB ve 6GB RAM
64 GB Depolama alanı
6 inç Full HD ekran
f/1,6 diyafram kamera lensi
Tam ekran tasarım
Oled ekran
Önceki serideki 2. ekran yerine kısayol uygulaması geliyor
Geliştirilmiş yüz tanıma özelliği
Geliştirilmiş kamera özellikleri