LG W7 Wallpaper TV’yi ünlü isimlerin katıldığı bir partiyle tanıttı

LG Electronics Türkiye, W7 Wallpaper TV’yi “Welcome to Jungle” konseptli çok özel ve muhteşem bir partiyle tanıttı.

Sponsorlu Bağlantılar...

Kimler vardı*?

Ünlü isimlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin misafirleri arasında Ahu Yağtu, Akasya Aslıtürkmen, Başak Dizer Tatlıtuğ, Deniz Marşan, Ferhan İstanbullu, Füsun Hattat, Hakan Öztürk, Hazal Turesan, Cemre Gümel, Niyazi Erdoğan, Zeynep Tosun ve Sercan Badur yer aldı. LG Türkiye ve GQ dergisinin ev sahipliğinde Nişantaşı - Nopa isimli mekanda 23 Mayıs Salı akşamı düzenlenen etkinlik, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Ödüller

DJ Can Aldemir ve DJ Cüneyt Öztürk’ün müzikleri eşliğinde eğlenceli bir akşam geçiren misafirler aynı zamanda Red Dot tarafından ‘En İyinin En İyisi’ ödülüne layık görülen sıradışı tasarım ve olağanüstü performansı kusursuzca bir araya getiren, LG’nin en yeni SIGNATURE OLED TV W7 modelini deneyimleme imkanı buldular. CES 2017’de “En İyinin En İyisi” ödülü de dahil olmak üzere En İyi TV, En İyi İnovasyon gibi birbirinden değerli 45 ödülün sahibi olan LG SIGNATURE OLED TV W7 katılımcıların büyük beğenisini kazandı.