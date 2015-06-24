LG Yetkili Servis Telefonları ve Adresleri

LG ürünleri için ulaşabileceğiniz servislerin listesi.
LG Yetkili servislerin telefonları ve ulaşım adreslerine buradan ulaşabilirsiniz.
LG Ailesi Portalı, kampanyalarla ilgili her türlü soru, sorun ve önerileriniz için:
cagrimerkezi@lgailesi.com
0536 790 6042 (bu telefonu açmıyorlar)
Hafta içi sabah 09:00 ve 18:00 arası hizmet vermektedir, diğer durumlarda lütfen mail atınız.
MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI
444 6 543
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1-LG Merkez Servis
Halil Rıfat paşa mah Perpa tic merkezi A blok kat2 no:9-0006 Okmeydanı/İstanbul
Tel: 0212 210 87 97
Servis yorumu: LG 3 Gönderildi. 3 gün içinde onarım sözü verildi. Bekleniyor.
Güncelleme: 2. günde cihaz durumu öğrenmek için aranıldı. Cihaza henüz bakmadıklarını, elemanlarının eğitimden yeni geldiklerini ve çok fazla cihaz biriktiğini söylediler. Elinde elemanı yok iken 3 günde servis sözü verebilecek kalitede bir firma. Cihaz elime ulaşana kadar güncelleme yapılacaktır.
Kargo ürün gönderimi ücretsiz. Telefonla uğraşmak biraz sıkıntılı. Ya açmıyorlar ya da çok ararsanız telefonu kapatıyorlar.
444 6 543 no'lu telefondan da ulaşabiliyorsunuz. IMEI numaranızı soruyorlar, servise göndermeden önce kaydetmeyi unutmayın. Şahsi görüşüm cihazınızı buraya değil başka bir servise verin. Telefon ile iletişim kurmanız şansınıza kalıyor. 6. sıradaki MTV Elektronik'i veya LG Vintek'i öneririm.
Eğer çatlak sebebi ile ekranınız değişecekse orijinal ekran istediğinizi belirtin. 2. kalite ekran takıyorlar. Muhtemelen LG'nin de bilgisi var.
Kargo firması: Aras kargo.
2-ŞENGÜLLER Telekomunikasyon
Adres: Aydınevler Mah. İnönü Cad. Gökçe Sok. No:11 Küçükyalı / Maltepe / İstanbul
Tel: 0216 587 33 33
3-YASLI ELEKTRONİK BAKIM VE ONARIM TİCARET
Şenol Sayit YASLI
LG Yetkili Servis Merkezi
Gazi Bulvarı No:69 Çankaya - İZMİR
Tel: +90 (232) 446 42 48 & 446 42 49
4-FIRAT ELEKTRONIK
OSMAN FIRAT
LG Yetkili Servis Merkezi
Necatibey cad 21/1 sıhhıye ANKARA
Tel: +90 (312)2316543
Eposta: osman@lgdsc02.com
5-VİNTEK ELEKTRONİK
BÜYÜKDERE CAD.NO.34/2 Mecidiyeköy/İstanbul
Tel:212 272 6543
6-MTV Elektronik
Çakamak Mah İkbal cd akasya sok. no105/A Ümraniye-İstanbul
Tel: 0216 365 54 20
Servis yorumu: LG G3 gönderildi 1 hafta içinde değişim yapıp geri gönderdiler. Gönderimde kargo ücretini karşılamıyorlar.
Kargo firması: Yurtiçi kargo.
7-Samsun Elektronik
Bahçeli Evler mah Yuzyıl Bulv no273 Samsun
Tel: 0362 231 03 13
8-Vizyon Elektronik
Mareşal Fe3vzi çakmak cad no9/6 Rize
Tel: 0464 225 00 01
9-TV Hastanesi
Kurt ismailpaşa 7.sok gençkalan apt.altı no9 Yenişehir Diyarbakır
Tel: 0412 224 39 79
10-Data teknik
Mahfesiğmaz mah Turgut özal Bul Akasya Apt No103 D17 Cukurova-Adana
Tel: 0322 234 65 43
11-Yıldırım Elektronik
Kısla mah 35.sok No24 Uysal iş merkezi Antalya
Tel: 0242 244 02 42
12-Ateş Elektronik
1.MURAT MH. GÜNGÖR MAZLUM CD. ZÜBEYDE HANIM ST. NO:2-3 Edirne
Tel: 0284 235 34 43-0284 235 34 44 -18
13-PROSİM ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ LTD
ANKARA CAD. ULUBATLIHASAN BULVARI NO;66/10 OSMANGAZİ/Bursa
Tel: 0224 272 72 03 -0224 272 72 79-0224 254 79 89-0224 221 11 73-0224 221 82 48
14-HAKAN ELEKTRONİK
ZÜBEYDE HANIM CAD.NO:26/E Eskişehir
Tel: 0 222 220 17 70---0 222 234 82 22
15-ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
DEGİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNCİOGLU CAD.NO;17/A G.Antep
Tel: 0342 215 1578-0342 215 7579-0342 215 1222
Perpa’da bulunan servis 3 günde teslim sözü verdi elemanım yok dedi, haftaya gelecek dedi telefonlara çıkmıyorlar. Perpa LG servisine sakın telefon bırakmayın. Bu adamlara LG merkezden ulaşamıyorlar. Mail yolu ile anca bilgi alıyorlar. LG’de bu duruma müsade ediyor…
KESİNLİKLE BU SERVİSE TELEFON GÖNDERMEYİN. HİÇBİR ŞEKİLDE TELEFONLA ULAŞAMIYOSUNUZ. İRTİBATA GEÇEBİLECEĞİNİZ MUHATTAP BULMA SORUNU VAR. 1 AYDIR BEKLİYORUM. TELEFONUN DURUMUYLA İLGİLİ BİLGİ MESAJI, MAİLİ GİBİ HİÇBİŞEY DE GÖNDERMİYOLAR. DAHA ÖNCE VİNTEK ELEKTRONİK E GÖNDERMİŞTİM HİZMETTEN MEMNUNDUM. VİNTEK İSTANBUL DIŞI TELEFON KABUL ETMEDİĞİ İÇİN PERPA YA GÖNDERMEK ZORUNDA KALDIM. ALLAH BUNLARIN ELİNE DÜŞÜRMESİN..!
Telefon 3.haftanın başında teslim edildi. İşçilik güzel fakat ekran bildiğin sarı karizmasına sahip. Özellikle ışık değişimlerinde sarı ve gölgeli oluyor. Ayrıca Turkcell Rom atıp göndermişler. İlk satılan ekran ile değişim yapılan ekran kalitesi aynı verilmiyor. Düzelmezse tekrardan göndereceğiz.
sakın perpa elektroniğe göndermeyin ömrümden bir ayımı aldılar aramalara cevap vermiyorlar bir haftada göndeririz dediler bir ay sürdü nerdeyse ayrıca lg g4 ekranı sarı
MERHABA
BEN LG 2 kullanıcıyım telefonun sag üst kösesinde sarı nokta var diye servise bırakmıstım aradan 1 ay gecti simdide telefonun sarjı cok cabuk bitiyor tam fullememe ragmen yarım gün gitmiyor neden olabilir internette cok fazla kullanmıyorum cevap verirseniz sevinirim
iyi çalışmalar
Pili harcayan uygulamaları pil tüketiminden öğrenebilirsiniz.
lg musterı hızmetlerını aradım eskısehır servısınız nedır dıye tel verdıler verılen numarayı aradım benım soyle bır urunum arızalı dedım bız sadece tv ve cep telefonları servısıyız dıger urunlere bakamıyoruz dıyorlar…
Burayı mı aradınız?
14-HAKAN ELEKTRONİK
ZÜBEYDE HANIM CAD.NO:26/E Eskişehir
Tel: 0 222 220 17 70—0 222 234 82 22
telefonumun ana ekran kartı yandı bana servisteki arkadaşlar 23 iş gününde yapılacak eğer parça gelmezse yeni cihaz getiricez dediler daha sonra yapılmamış ve yeni cihaz için bekleyin dediler ve tam 2 ay hala telefonum gelmedi cihazı verdiğim şube telefonlarımı açmıyo ve hiç bir numaraya ulaşamıyorum
Lg den şikayet ciyim telefon numa bakmıyor lar
Firat elektironigin telefonuna ulasamiyorun hep meskul meskul nuna bir care bulu.
Lg den şikayetim var bundan böyle evime kesinlikle lg marka hiç bir şey almayacağım. Pişman pişman bin defa pişman oldum. Lg g3 telefonum var maalesef ana kart gitmiş durumda, ankarada hangi telefoncuya gittiysem aynı şikayeti söylüyorlar. 10 tane telefonun en az 7-8 tanesi lg marka yazıklar olsun,
Garantisi yok muydu?
Telefonumun yazılımı çöktü ve aras kargonun hatası yüzünden ümraniyedeki servise gitmesi gerekirken bu servise gitti telefonu geri almak istiyorum fakat servise ulaşılmıyor ne yapmam gerek
444 6 543’ü arayarak bilgi verin, yardımcı olmalarını isteyin.
Garantiye lg g4 yolladım kargo ile yolladım yer telefona bakmıyor hiç bi şekilde ulaşamıyorum aramalara meşgul calıyor bu konuda ne yapacagım bilmiyorum en son şikayet etmeyi düşünüyorum yaa lanet olsun böyle firmaya yaa bana biri yardımcı olursa seviniriö
telefonumda sınırlı erişim hatası alıyorum hangi hattı takarsam takayım aynı sorunu veriyo.
sabahdan beri kaç tane Lg müşteri hizmetleri veya tetkili servisini aradıysam bitanesi telefona bakmadı. bun nasıl bi teknik servis anlayışı… milleti süründürmekde üzerinize yok allahdna telefonu göndermedim…
bu sorunla ilgili yardımcı olabiliecek vamrı
Sorun IMEI kaynaklı olabilir. Telefon LG Türkiye garantili midir?
Lg ye telefon verdim 30 is günüdür bekliyorum ve telefon hayla gelmedi aradigimda suratima kapatılıyor telefonum bugun gelmezse lg yi şikayet etcem kimsenin köpeği olamam ben
Hepsi burada.comdan LG K10 cep telefonu aldım.Telefon hiçbir şekilde sım kartı okumuyor. Başka sım kartı denedim yine okumadı.Telefonu Servise mi götüreyim veya Hepsi burada.com a tekrar geri iade mi edeyim.Bilgilendirirseniz sevinirim.
Yeni aldıysanız direk iade edin. Arızalı ürünü iade etme hakkınız var. Diğer türlü en iyi cevabı aldığınız yer verir.
lg 7 telofonum var dokunmatiği bozuldu garanti kapsamına girermi
Ekran kirilmadiysa yani kullanıcı hatasi yok ise garantiden yapacaklardir.
G4 staylus telim arıza yaptı ama garanti kağıtlarını istediler servisten bulamıyorum telekomünikasyon aldım nası yaptıran bilirim.
Faturanız da olur, olmadı aldığınız yere başvurun size yardımcı olurlar.
lg g2 telefonumu ekran sararmaı nedeniyle ankara lg servisine verdim fakat elime ulaştığında hiçbir şekilde açılmadı. çeşitli nedenlerden dolayı telefonu 5 defa garantiye yolladım. bu altıncı oldu. 3 defa ekranı değiştirdim saramadan dolayı. lanet olsun bu kadar mı kalitesiz olur bi marla. bi değişim istiyorum ınu da yapmıyorlarr şimdi diyarbakaıa gönderecem bakalım ne olacak. her defasında 20 25 gün bekliyorum telefonu.
Para iade istiyorum boyle telefon olmaz aldigima pismanim ( LG G4 staylus ) yardimci olursaniz cok sevinirim
1 yılı doldurmayan cihazlarda değişim yapılıyor. Telefonu yeni aldıysanız yine iade hakkınız var. LG Türkiye garantili veya ithalatçı firma garantisi mi var? Bu nokta çok önemli. Son olarak size yardımcı olacak kurum öncelikle LG servisleri daha sonra Tüketici Hakem Heyetidir.
Bende lg v 10 var hayalet ekran sorunu var garantıye gondersem ne yapabılırler bide kargoyla gondercem tlfnu garantıye hangı adrese gondermem gerekecek
İllere göre servisler yazıyor, telefon numarasından arayıp durumu belirtin. Yönlendirme yapacaklardır.
selamlar.Irak’tan aldığım ve Türkiye’de imei numarasını değiştirdiğim LG G4 h-815 telefonumun ana kart arızası verdi.Hangi teknik servise göndermemizi tavsiye edersiniz:?
Türkmenistan’da olduğum için verilen cevabı takip edemeyebilirim.Mümkünse yardımcı olabilecek arkadaşlar mail atabilirlermi:?
iyi günler ben lg g3 kullanıcıyım 3gb ram 32 gb hafızası olan cihazımı alalım 1 yıl olduve şikayetlerim
1.cihaz aşırı ısınıyor
2.cihaz aşırı donuyor ve kasıor saatlerce cihazı açmaya çalışıyorum olmuyor
3. wifi kullanamıyorum
4. bluetooth kullanamıyorum
5. hafıza kartımı bozdu hafıza kartı okumuyor
6.telefon şarz almıyor 24 saate yuzde 5 sarj alıyor
7.telefon bazenleri sim kart okumuyor
8.telefon la beni arayanlara yanıt veremiyorum
9.48 saaatlik sarj sonucu sadece 10 dakika kullanabiliyorum cihazı
10. cihaz sürekli durduk yere hata veriyor
ve bunun gibi birsuru arızası var bu olay durduk yere video kaydederken oluşmaya başladı ve format dahi attım ama düzelmedi telefonun garanti kutu herşeyi duruo ama faturayı bi türlü bulamadığım için garanti kabul etmiyor telefonu aldıktan 6 ay sonra bu şekilde olmaya başaldı arıyorum müşteri hizmetlerini telefonu açmıyorlar yani lg müşteerilerine yardımcı olmuyormu alışveriş yapmayalımmı hiç kimse ama hiç kimse yardımcı olmuyor bu maili dikkate alıp yardımcı olursanıı sevinirim