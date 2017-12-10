LG’den Büyük Atak, G7 Gelişmiş Iris Tarayıcı ile Gelebilir

LG tarafından ortaya çıkarılan bir patent, Koreli şirketin bir sonraki LG G7 amiral gemisi için zamanında gelebilecek gelişmiş bir iris tarayıcı hazırladığını ortaya koydu. Cihazın kilidini açmakla kalmaz aynı zamanda hassas bilgilerin korunmasına yardımcı olursunuz.

Iris tarayıcısı, gözün biyometrik özelliklerini kontrol eder ve irisin ne kadar ışığın aldığına bağlı olarak irisin boyutunu değiştirdiği için hafif bir ekran ve karanlık bir ekran ile kurulur. Daha sonra sensör gözününü tarayarak, telefon sahibi için onaylama yapacaktır.

Iris Tarayıcı genellikle kızılötesi ışıkla çalışır, ancak LG kızılötesi görüntüden normal görüntüye geçebilen bir kamera geliştirdi. Bu, önünde daha az sayıda kamera ve sensör anlamına gelebilir ve bu da daha küçük bir üst çerçeve anlamına geliyor.

LG G7 karşımıza çok farklı bir telefon olarak çıkabilir.

İşte Patentler