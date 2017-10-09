LG’den Q6’ya özel fırsatlar yenilendi

LG Electronics’in FullVision ekran özelliğine sahip en yeni akıllı telefonu LG Q6 kullanıcıları, Ekim ve Kasım ayı içinde gerçekleştirilecek çeşitli kampanyalarla muhteşem hediyeler kazanma şansı yakalayacaklar. Ayrıca, düzenlenen kampanya ve yarışmalarda LG Q6 satın almayı düşünen kullanıcılar da unutulmadı.

LG Türkiye; Q6’ya özel Ekim ve Kasım ayı içinde birden çok kampanya ve yarışma düzenleyecek. Yarışmalar kapsamında tüketiciler, Power Bank ve Q6 kazanma fırsatına sahip olacak. Ayrıca, LG Q6 almayı düşünen kullanıcılar da unutulmadı, onları da Q6 ve LG Power Bank hediyeli kampanya bekliyor!

LG Q6`nın içinde yer aldığı selfie’ni çek, Q6 kazanma şansını yakala!

Kullanıcıların bunun için 9 Ekim – 23 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacak “LG Q6 ve Sen” selfie yarışması kapsamında operatör mağazalarına giderek içinde LG Q6’nın yer aldığı selfie’sini çekip, #favorimLGQ6 hashtag’i ile Instagram üzerinden yayınlaması ve www.Q6kazandiriyor.com sayfası üzerinden yorumuyla birlikte kaydını oluşturması gerekiyor. Bu şekilde Q6 selfie yarışmasına katılan kullanıcıları 12 adet Q6’dan birini kazanma fırsatı bekliyor.

LG SmartWorld kullanıcılarına özel düzenlenen yarışma ile sürpriz hediyeler!

24 Ekim – 10 Kasım 2017 tarihleri arasında LG SmartWorld uygulaması üyelerine özel düzenlenen diğer bir kampanya ile kullanıcılar çok sayıda Qualcomm 3.0 hızlı şarj özelliğine sahip 6500 mAh LG marka Power Bank ve Q6 kazanma şansı yakalayacaklar. Yarışmaya katılmak için ise, kullanıcıların LG SmartWorld uygulaması üzerinden Q6 ürün videosunu seyrettikten sonra video ile ilgili olan 5 soruya doğru cevap vermeleri gerekiyor. Detaylı bilgiye LG SmartWorld uygulaması üzerinden ulaşılabilir.

Operatör mağazalarından Q6 alan kullanıcılara LG Power Bank hediye!

16 Ekim – 31 Ekim 2017 tarihleri arasında Turkcell ve Türk Telekom mağazalarından LG Q6 satın alan kullanıcılar, www.Q6kazandiriyor.com sitesine aldıkları ürünle ilgili bilgileri kayıt yaptırmaları halinde stoklarla sınırlı olmak üzere LG marka Power Bank hediye hakkı kazanacaklar. Hediye kazanan kullanıcıların isimleri www.Q6kazandiriyor.com hesaplarından duyurularak, hediyeleri adreslerine gönderilecektir.

Kendi segmentinde FullVision ekran özelliğine sahip ilk akıllı telefon

Q6, üst sınıf akıllı telefonlarda inceltilmiş çerçevenin büyüyen bir trend olduğu bugünlerde, bu özelliği geniş kullanıcı kitlelerine sunan orta sınıf fiyat kategorisindeki ilk akıllı telefon oldu. LG Q6’nın benzersiz 5.5-inç FHD+ FullVision ekranı, sahip olduğu 18:9 oranıyla video seyretme, oyun oynama ve birden fazla işle uğraşmayı çok daha sürükleyici hale getiriyor. Akıllı telefonun “çerçevesiz” şekli ekranı büyütmek için tasarlanmış olmasına rağmen ekrana yanlışlıkla dokunmanın da önüne geçiyor.

Özçekimlerde fotoğrafın dışında kalmaya son

Tahmin edilebileceği gibi Q6, LG’nin optik mükemmeliyetine de sahip. Akıllı telefonun 100 derecelik özçekim kamerası, hiçbir çaba harcamadan arkadaş ve aile fotoğraflarında kimsenin kadraj dışında kalmamasını sağlıyor. Kameranın sahip olduğu gelişmiş LG UX 6.0i, FullVision ekranın 18:9 oranının tüm avantajlarından faydalanıyor. Kare Kamera Modu, çekilen fotoğraf karelerinin paylaşılmasını kolaylaştırırken çoklu kare görüntülerle fotoğraf kolajları yaratılmasını da sağlıyor.

LG Q6’nın tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı 1.299 TL’dir.