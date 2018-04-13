LG’den Yazılım Desteği Atağı Geldi

LG, müşterilerinin güncellemelere en kısa ve en sorunsuz şekilde ulaşmalarını sağlamak için Güney Kore’de ‘Yazılım Güncelleme Merkezi’ kurdu.

LG Electronics (LG), akıllı telefonların kullanım ömrünün uzatılmasına yönelik çok önemli bir adım daha attı. Müşterilerine yazılım güncellemelerini en kısa sürede gerçekleştirmelerini sağlamak için Güney Kore’de ‘Yazılım Güncelleme Merkezi’ kurdu. LG, Seul’de hayata geçirdiği merkezle satış sonrası müşteri memnuniyeti ve kullanıcı deneyimine verdiği önemi bir kez daha gösterdi.

LG bu merkezle dünyanın her yerindeki müşterilerine aynı kalite ve hızda hizmet vermeyi hedefliyor. Yazılım güncellemelerini hızlı bir şekilde hazırlayıp yayınlayacak olan Yazılım Güncelleme Merkezi, yazılımlar güncellendikten sonra da yazılım – donanım uyumluluğunu sürekli kontrol ederek LG cihazlarında sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlayacak.Dün açılışı gerçekleştirilen Yazılım Güncelleme Merkezi’nin ilk görevi ise LG G6 için Android Oreo güncellemesini bu ay sonunda Güney Kore’de yayınlamak olacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan LG Electronics CEO’su Jo Seong-jin, “Verdiğimiz satış sonrası desteğin müşterilerimizin ihtiyaçları ile uyumlu hale gelmesi bizim en önemli önceliğimiz. Yazılım Güncelleme Merkezi’nin açılmasıyla LG akıllı telefonların uzun ömürlü ve güvenilir olduğunu müşterilerimize göstereceğiz.” dedi.