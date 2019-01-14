Ligatus 1 Şubat 2019’da Türkiye’deki Faaliyetlerini Durduruyor

Avrupa'nın lider native reklam sağlayıcısı Ligatus, 6 yıldır hizmet verdiği Türkiye'den bu yıl ayrılma kararı aldı. Sebep olarak ise "stratejik bir iş kararı" gösterildi. İşini gerçekten iyi yapan reklam firmalarından olan Ligatus reklam verenler ve yayıncılar için büyük kayıp olacak.

Ligatus Türkiye Faaliyetlerini Durduruyor

Şirket tarafından gönderilen basın bülteni ise aşağıdaki gibi oldu.

Avrupa’nın lider Native Reklam şirketi Ligatus, 2013 yılından beri yer aldığı Türkiye pazarında faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Stratejik bir iş kararı neticesinde aksiyon almayı planlayan Ligatus, Türkiye yatırımlarını 1 Şubat 2019 itibarıyla tamamlamış olacak.

Hayata geçirilecek yeni büyüme stratejisi çerçevesinde; Ligatus önümüzdeki dönemde Avrupa kıtasındaki genişlemesini en rekabetçi şekilde tamamlamayı planlamakta. Bu doğrultuda önümüzdeki dönemde öncelikli olarak bu pazarlara odaklanılacak.

İnternet reklamcılığına yeni bir perspektif kazandıran reklam modelleri ve teknolojisiyle pazarda lider olarak konumlanan Ligatus Türkiye’nin Genel Müdürü Emre Faks, yaptığı kısa açıklamada şunları kaydetti: “Türkiye’ye olan güvenimiz en üst düzeyde devam ediyor. Türkiye pazarını yakından takip etmeye devam edeceğiz. 6 senelik sürede işbirliği yaptığımız tüm ortaklarımıza bize olan güvenleri için çok teşekkür ederiz.”teşekkür ederiz.”