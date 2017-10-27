Ligatus İstanbul ofisi 5.yaşını kutladı

Son dönemlerde bir çok yeniliğe imza atan Premium Native Reklam Ağı Ligatus, Türkiye ofisinin açılışının 5. yılını kutladı. Harbiye Klein‘da gerçekleştirilen etkinlikte tüm Ligatus Türkiye ekibi; Grubun CEO’su Klaus Ludemann ve COO’su Julien Moose ile birlikte reklamverenler, ajanslar ve yayıncı gruplarından oluşan seçkin bir topluluğa ev sahipliği yaptılar.

Ligatus’un 5. Yıl kutlamasına DJ Orkun Bozdemir performansı ve profesyonel dansçıların gösterileri eşlik etti.

Ligatus COO’su Julien Moose ‘Ligatus Türkiye, 5 yılın ardından Türkiye dijital reklam pazarında çift hanelerde büyüme devam ediyor. Bunu güvenli marka konumlandırma, ürün yatırımı (son dönemlerde programatik platfomlar) ve harika ekibimize borçluyuz. Başarımız aynı zamanda yıllar içinde oluşturduğumuz uzun vadeli ilişkilerle aracılığıyla da ölçülüyor. 5’inci yıl dönümümüzü başından beri bizimle birlikte olan müşterilerimiz ve yayıncı ortaklarımızla birlikte kutlamaktan çok mutluyuz.’ Dedi.

Ligatus Türkiye Ülke Müdürü Emre Faks, “Türkiye’de başarı dolu geçen 5 seneyi gerimizde bıraktık. Ancak burada sadece bunu değil, üzerinde heyecanla çalıştığımız bir çok yeniliği hayat geçireceğimiz önümüzdeki dönemleri de şimdiden kutlamak istedik” dedi.

Ligatus, gerek programatik gerekse rezervasyonlu platformlarda sunduğu Premium Native reklam çözümleri sayesinde 5 yıl içerisinde, Türkiye’nin önde gelen 200’den fazla