Logitech’ten 2021 Yılbaşına Özel Kampanya!

Logitech, 2021 Yılbaşı için hazırladığı özel kampanyasıyla kullanıcılarına %30’a varan indirim fırsatları sunuyor.

Dünyanın en sevilen teknoloji markalarından Logitech, yeni yıla mutlu girmek isteyen kullanıcıları için çok avantajlı bir kampanyaya imza atıyor. Logitech’in 18 Aralık – 5 Ocak tarihleri arasında farklı ürün kategorilerinde %30’a kadar indirim fırsatı sunduğu kampanya, sevdiklerine ne alacağını düşünenlerin hediye seçme sorununu ortadan kaldırıyor. MK470, M350 Pebble, Wonderboom, Wonderboom 2, G502, G PRO X, G512/G513 gibi kampanya ürünleri günlük kullanıcılardan profesyonel espor oyuncularına kadar geniş bir kitleye hitap ediyor.

Mouse ve klavyeye estetik dokunuş: MK470 Ultra İnce Klavye ve Mouse Seti

Yeni tasarım dili, MK470 setini, masa düzenini zenginleştiren ve yaratıcılığa ilham veren görsel bir ifadeye dönüştürüyor. MK470’teki makas yapısına sahip ince tuşlar, fısıltı sessizliğinde, dizüstü bilgisayar benzeri bir yazma deneyimi sağlarken, sessiz mouse tıklamaları da son derece huzurlu, verimli ve konforlu bir şekilde çalışabilme imkânı sunuyor.

Çalışırken harika hissettiren bir tasarım: M350 Pebble Mouse

Logitech, şık, rahat, sessiz ve güvenilir bir Logitech mouse’unun tüm temel bileşenlerini içeren kablosuz bir model olan Logitech® M350 Pebble, ince ve portatif tasarımıyla elde sanki bir “pebble” (çakıl taşı) tutuyormuşçasına mükemmel bir his veriyor. Logitech M350 Pebble, minimalist ve taşınabilir bir tasarımla, beyaz, gül ve grafit renklerinde kullanıcılarla buluşuyor.

Ultimate Ears Wonderboom & Wonderboom 2

Kablosuz hoparlörlere farklı bir soluk getiren ve her koşulda müziğin devam etmesini sağlayan Ultimate Ears Wonderboom ve Wonderboom 2, müziği 360 derecelik açıyla yayan minimalist gövdesi sayesinde konforlu bir kullanım sağlıyor. Suya, toza ve darbelere dayanıklı olan kablosuz hoparlörler, uzun şarj ömrü ile kesintisiz müzik vadediyor.

Dünyanın en Çok Satan Oyuncu Mouse’u: G502 HERO

HERO 25K sensörüne sahip olan ve her detayıyla farklı oyun tarzlarına uyum sağlayan G502 HERO, komut ve makroların özelleştirilebilmesi için G HUB aracılığıyla programlanabilir 11 tuşa, 5 adet 3,6 gram ağırlığında ayarlanabilir ağırlık sistemine ve çift modlu kaydırma tuşuna sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Logitech G’nin LIGHTSYNC RGB teknolojisiyle yaklaşık 16,8 milyon farklı renkte kişiselleştirilebilen mouse, dâhili belleği sayesinde 5 ayrı kullanıcı profilini saklayarak ayarlar arasında hızla geçiş yapabilmeye imkân tanıyor.

Logitech G PRO X

Logitech G HUB gelişmiş oyun yazılımı kullanılarak etkinleştirilen Blue VO!CE, temiz ve profesyonel ses iletişimi sağlayan gerçek zamanlı bir mikrofon etkisi yaratıyor. Oyuncular bu sayede seslerini kişisel tercihlerine göre ayarlayabiliyor, böylece takım arkadaşları seslerini daha iyi duyabiliyor ya da profesyonel bir yayıncı gibi ses çıkarabiliyorlar. PRO X, ayrıca DTS 7.1 surround ses sitemine de sahip bulunuyor. Alışılmışın dışında, oyuncular Blue VO!CE ile entegre kayıt ve oynatma işlevini, seslerinin benzersiz rengi ve tınısına en uygun opsiyonu görecekleri önceden belirlenmiş bir filtre profilini hızlıca seçmek için kullanabiliyor.

Ödüllü klavye tasarımı

Performans, kalite ve güvenilirlik sunan G513 Clicky, dokunsal geri bildirimli net tıklama sesiyle Logitech’in ödüllü klavye tasarımını bir üst seviyeye çıkarıyor. Romer-G Clicky, art arda hızlı tuş vuruşları ve kesintisiz yarım basmalar için ideal olmanın yanı sıra düzgün, akışkan bir tuş vuruşu sağlıyor. Parlak ve keskin bir aydınlatma sunan Romer-G tuşları, standart mekanik tuşlardan daha güvenilir ve dayanıklı bir vuruş deneyimi vaat ediyor. Hareketlere anında tepki verebilmek için 45 g gibi düşük bir tuş basıncıyla kullanılabilen, 1,5 mm’lik tuş aralığına sahip olan klavye, rakiplerine oranla %25 daha hızlı çalışıyor.