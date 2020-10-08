Logitech’ten 39’uncu yaşına çok özel indirimler

Seçili yıldız ürünlerinde %40’a varan indirimler

Logitech, teknolojisi, tasarımı ve kullanımıyla öne çıkan yıldız ürünlerinde 8-11 Ekim tarihleri arasında %40’a varan indirim/yeni fiyat fırsatı sunuyor. Sektörde 39 yılı geride bırakan Logitech, Hepsiburada ve perakende kanallarının online mağazalarında sınırlı sayıda üründe gerçekleşecek bu özel indirimle 40’ıncı yılına kullanıcılarıyla birlikte merhaba diyor.

Bilgi birikimi, vizyoner bakış açısı ve geliştirdiği teknolojilerle sektöre yön veren Logitech’in yıldönümü vesilesiyle kullanıcılarına özel fırsatlarla sunduğu ‘’yıldız’’ ürünleri şu şekilde:

Logitech MX Master 3

Kablosuz Mouse, uzun süreli çalışma durumunda kullanıcıların elini ve bileğini destekleyecek şekilde oldukça konforlu bir şekilde tasarlandı. Logitech Options aracılığıyla sunulan kişiselleştirme seçeneklerine ek olarak, popüler yazılım uygulamaları için profiller de kullanıma hazır şekilde mouse’la birlikte sunuluyor. Mouse, cam dahil tüm yüzeyleri takip eden ve 4.000 DPI yüksek hassasiyetli Logitech MX imzalı Darkfield sensöre ve tam şarjla 70 güne kadar dayanabilen, üç dakikalık hızlı şarjla tam bir gün kullanım süresi sağlayan bir bataryaya sahip bulunuyor.

Logitech M590

Kablosuz Sessiz Mouse, aynı anda birden fazla cihazı sorunsuz şekilde kontrol ediyor, bilgisayarlar arasında içerik ve belgeleri kopyalayıp yapıştırma şansı tanıyor. Mouse, aynı tıklama hissiyle tıklama seslerinde gürültüyü %90’dan fazla bir oranda azaltarak sessizlik sağlıyor. Mikro hassasiyetli kaydırma tekerleği ile kaydırma işlemini daha hızlı ve daha kolay hale getiriyor. İki özelleştirilebilir başparmak düğmesi, web sayfaları aracılığıyla geriye ve ileriye doğru ilerlemek üzere programlandı.

Ultra ince kompakt bir klavyeye ve konforlu modern bir mouse’a sahip olan Logitech MK470Kablosuz Klavye ve Mouse Seti; yazma, tıklama ve kaydırma konusunda, keyifli bir iş deneyimi sağlayacak kadar hassasiyet ve bir o kadar da sessizlik vaat ediyor.

Oyuncular için özel seçimler

20 saatin üzerinde pil ömrü ve 13 metre mesafe sunan 2,4 GHz LIGHTSPEED kablosuz ile donatılan Logitech PRO X LIGHTSPEED Kablosuz Oyuncu Kulaklığı, Blue VO!CE teknolojisi sayesinde, temiz ve profesyonel bir ses iletişimi sağlayarak gerçek zamanlı bir mikrofon etkisi yaratıyor. Oyuncular bu sayede seslerini kişisel tercihlerine göre ayarlayabiliyor, böylece takım arkadaşları seslerini daha iyi duyabiliyor ya da profesyonel bir yayıncı gibi ses çıkarabiliyorlar. Ayrıca Blue VO!CE’in gelişmiş modu, daha üst seviye bir kişiselleştirme için profesyonel efektler de sunuyor.

Logitech G’nin ikonik tasarımlı popüler oyuncu mouse’u G502’nin geliştirilmiş yeni sürümü

Logitech G502 HERO

Günümüzdeki en yüksek performanslı ve hassas sensörü HERO 16K (High Efficiency Rated Optical) de olmak üzere, yeni teknolojilerle güncellendi. Dünyanın en çok satan oyuncu mouse’u G502, Logitech G’nin özel LIGHTSYNC RGB teknolojisi, programlanabilir 11 tuşu, isteğe bağlı 5 ağırlığı ve örgülü kablosuyla daha iyi performans sergiliyor.

Logitech G513 Mekanik Oyun Klavyesi

LIGHTSYNC teknolojisiyle oyun deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor. Logitech’in ödüllü klavye tasarımını, RGB aydınlatma ve LIGHTSYNC desteğiyle bir sonraki seviyeye taşıyor. Klavye, 2 adet Romer-G mekanik anahtar düğmesi ve opsiyonel üstün avuç içi dayanağı ile, oyun deneyimine konfor katıyor. Romer-G Tactile, doğrudan geribildirim tercih eden oyuncular için vuruş sırasında yumuşak bir dokunsal geribildirim sağlarken, Romer-G Linear ise pürüzsüz bir tuş vuruşu sunuyor.