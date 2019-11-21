Logitech %50 Black Friday İndirimleri

Black Friday kapsamında seçili Logitech ürünlerinde %50’ye varan indirimler!

Günlük bilgisayar kullanıcılarından müzik tutkunlarına, oyunculardan yayıncılara kadar uzanan geniş bir kullanıcı profiline sahip Logitech, Black Friday kapsamında iş, eğlence ve oyun tutkunlarına özel teknolojik ürünleri, teknosa.com, mediamarkt.com, dr.com.tr ve hepsiburada.com’da %50’ye varan indirim seçenekleriyle satışa sunuyor.

Logitech, mouse, klavye, webcam, kulaklık ve hoparlörleri ile teknosa.com, mediamarkt.com, dr.com.tr ve hepsiburada.com’da geniş bir ürün gamıyla yer buluyor. Logitech, Logitech G ve Ultimate Ears ürün ailelerinden alışveriş yapan herkes, “Black Friday” kampanyası kapsamında 20’den fazla Logitech ürününde %50’ye varan indirimlerden yararlanabiliyor.

Logitech Hakkında

Logitech, insanların gündelik hayatında yer alan tasarımlar üreterek onları dijital dünyaya bağlıyor. Bundan 35 yıl önce, bilgisayarlar aracılığıyla insanları birbirine bağlamaya başlayan Logitech, şimdi de müzik, oyun ve video aracılığıyla herkesi bir araya getiren ürünler tasarlıyor. Logitech’in markaları arasında Logitech, Ultimate Ears, Jaybird, Blue Microphones, ASTRO Gaming ve Logitech G bulunuyor. 1981 yılında kurulan Logitech International; hisseleri SIX Swiss Exchange (LOGN) ve Nasdaq Global Select Market’te (LOGI) işlem gören halka açık bir İsviçre şirketi. Türkiye’deki distribütörü Penta olan Logitech’e; http://www.logitech.com, http://blog.logitech.com/, Facebook ya da Twitter adresleri üzerinden ulaşılabiliyor.

Logitech ve Logitech’in diğer markaları, Logitech Avrupa A.Ş. ve/veya ABD ile diğer ülkelerdeki iştiraklerinin ticari ya da tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar kişisel sahiplerinin mülkiyetindedir. Logitech ve ürünleri hakkında daha fazla bilgi için, logitech.com adresini ziyaret edin.