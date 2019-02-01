Logitech G, League of Legends Avrupa Şampiyonası’nın 2019 resmi partneri oldu

League of Legends ekosistemini uzun süredir destekleyen ve birçok takımın sponsoru olan Logitech G, Avrupa’nın en büyük e-spor ligi olan League of Legends Avrupa Şampiyonası’nın (LEC) 2019 resmi partneri oldu.

Turnuvanın 2019 ilkbahar ve yaz bölümleri için resmi partneri olan Logitech G, 2019 sezonu için klavye, mouse ve mousepad gibi ekipmanları da sağlayarak turnuvayı destekliyor.

LEC ile işbirliği içerisinde üreteceği yeni ekipmanları 2019 içerisinde piyasaya sürmesi beklenen Logitech G, aynı zamanda sporcuların izleyiciler tarafından yakından ve detaylı şekilde takip edilmesine imkân tanıyan Play by Play formatındaki yepyeni bir yayın segmentini de oyunseverlerle buluşturacak.

Logitech G, Avrupa'daki en iyi takımlarla aynı stadyumda oynamayı hayal edenler için oyunseverlerin Avrupa çapında düzenlenen LEC finallerinden birinde sahnede oyun oynama şansı kazandığı bir çekiliş düzenleyecek.