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Logitech iPhone’a Özel Kablosuz Şarj Standı POWERED

PetaBayt 15 saat önce Haberler Yorum Yazın

Logitech, Apple’la işbirliği içerisinde tasarladığı kablosuz şarj standı POWERED’ı duyurdu. iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X’i kablosuz olarak şarj edebilen stand, telefonların şarj olurken aynı anda kullanılabilmesine imkân tanıyor. Telefonun yatay ya da dikey bir şekilde kullanılabilmesi için uygun bir konumlandırma sunan POWERED, şarj esnasında video izlemeyi, metin okumayı, bildirimleri takip etmeyi ve FaceTime üzerinden konuşmayı kolaylaştırıyor.

Ürün, kauçuk malzemeye sahip u-şekli sayesinde, maksimum 3mm kalınlıktaki koruyucu kılıfa sahip iPhone'u sabit tutarak güvenli ve sürekli bir şarj imkanı sağlıyor. iPhone için optimize edilen ve Qi sertifikasına sahip olan POWERED, sıcaklığı düzenlemeye yardımcı olan aşırı ısınmaya karşı koruma sistemiyle göze çarpıyor. Ürün, kullanım esnasında telefonun arkasında kalan LED aydınlatmasıyla, iPhone'un şarj olduğunu kullanıcının dikkatini dağıtmadan doğrulayabiliyor.

POWERED’ın, iPhone'un zarafetiyle birleştiğini ve sorunsuz bir şarj deneyimi sunduğunu belirten Logitech Mobil Ürünler Başkan Yardımcısı Michele Hermann, “POWERED, geleneksel kablosuz şarj cihazlarının aksine, telefonu tam hizalamaya gerek kalmadan kolaylıkla kullanılabiliyor. Bu stand, iPhone X’i Face ID ile basit bir bakışla kullanabilen kullanıcılar için gerçekten sihirli bir deneyim yaratıyor.” dedi.

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