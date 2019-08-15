Logitech MK470 Slim Combo kablosuz klavye ve mouse setini tanıttı

Logitech, ultra ince kompakt bir klavyeye ve konforlu modern bir mouse’a sahip olan Logitech® MK470 Slim Combo kablosuz klavye ve mouse setini duyurdu. Yeni set, yazma, tıklama ve kaydırma konusunda, keyifli bir iş deneyimi sağlayacak kadar hassasiyet ve bir o kadar da sessizlik sunuyor. Yeni tasarım dili, MK470 Slim Combo setini, masa düzenini zenginleştiren ve yaratıcılığa ilham veren görsel bir ifadeye dönüştürüyor.

Logitech Türkiye Ülke Müdürü Mustafa Uyar: “Bu ikilinin modern ve ince tasarımı, kişisel zevkinize göre dizayn ettiğiniz masanızda harika görünüyor. Logitech’ten beklediğiniz tüm kaliteye sahip olan MK470 Slim Combo seti, en iyi şekilde çalışmanıza yardımcı olacak yer tasarrufu sağlayan sessiz bir ikili olma özelliğini taşıyor.” diye konuştu.

MK470 Slim Combo Özellikleri

MK470 Slim Combo, bir sayısal tuş takımı da dahil olmak üzere, ihtiyaç duyulan tüm tuşları kompakt bir düzende sunuyor, böylece verimli ve konforlu bir şekilde çalışabilme imkânı sağlıyor. Makas switch’lerine sahip ince tuşlar, fısıltı sessizliğinde, dizüstü bilgisayar benzeri bir yazma deneyimi sağlarken, sessiz mouse tıklamaları da son derece huzurlu bir çalışma deneyimi sunuyor.

MK470 Slim Combo kolay ve güvenilir bir kablosuz iletişimi için bilgisayara 2,4 GHz kablosuz USB alıcıyla bağlanıyor. MK470 Slim Combo, kullanılmadığında mouse’u ve klavyeyi pil tasarrufu moduna geçiren bir otomatik uyku özelliği içeriyor, böylece pil değişimleri arasındaki süreyi uzatarak mouse için 18 ay, klavye için ise 36 aya kadar pil ömrü sağlıyor.