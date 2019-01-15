Logitech’ten Oyuncu Ekipmanlarına Kış İndirimi Logitech G Serisi Fırsatları

Logitech G serisi oyuncu ekipmanlarında kış indirimi adı altında %25 fiyatlarda indirime gitti.
Logitech’ten oyunseverlere müjde: Logitech G PC Gaming ürünlerinde %25’e varan indirim fırsatı!
Oyuncular için üretilmiş yüksek performanslı donanım serisini geliştirmeye devam eden Logitech G, soğuk kış günlerinde bilgisayar başında yepyeni ekipmanlarla oturmak isteyen oyunseverlere harika bir fırsat sunuyor. Bu kapsamda, 15 Ocak – 5 Şubat 2019 tarihleri arasında seçkin mağazalarda ve e-ticaret sitelerindeki seçili Logitech G PC Gaming ürün ailesi ürünlerinden satın alan herkes, stoklarla sınırlı kampanya kapsamında %25’e varan indirimlerden yararlanabiliyor.
Okulların kapanmasıyla birlikte sömestr tatiline girecek öğrencileri de sevindirecek kampanya aşağıdaki ürünlerde geçerli olacak.
İndirimdeki Logitech ürünleri
Logitech G300S
Logitech G231
Logitech G213
Logitech G430
Logitech G502
Logitech G413
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