Logitech’ten Oyuncu Ekipmanlarına Kış İndirimi Logitech G Serisi Fırsatları

Logitech G serisi oyuncu ekipmanlarında kış indirimi adı altında %25 fiyatlarda indirime gitti.

Logitech’ten oyunseverlere müjde: Logitech G PC Gaming ürünlerinde %25’e varan indirim fırsatı!

Oyuncular için üretilmiş yüksek performanslı donanım serisini geliştirmeye devam eden Logitech G, soğuk kış günlerinde bilgisayar başında yepyeni ekipmanlarla oturmak isteyen oyunseverlere harika bir fırsat sunuyor. Bu kapsamda, 15 Ocak – 5 Şubat 2019 tarihleri arasında seçkin mağazalarda ve e-ticaret sitelerindeki seçili Logitech G PC Gaming ürün ailesi ürünlerinden satın alan herkes, stoklarla sınırlı kampanya kapsamında %25’e varan indirimlerden yararlanabiliyor.

Okulların kapanmasıyla birlikte sömestr tatiline girecek öğrencileri de sevindirecek kampanya aşağıdaki ürünlerde geçerli olacak.

İndirimdeki Logitech ürünleri

Logitech G300S

Logitech G231

Logitech G213

Logitech G430

Logitech G502

Logitech G413